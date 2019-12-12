EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  792  5
Все про:ГПУ (3233) обшук (826) Енергоатом (47)

 ГПУ провела обшуки в "Енергоатомі" за фактом закупівлі обладнання для АЕС за завищеними цінами

У ДП "Енергоатом" проведено низку обшуків у межах розслідування можливої ​​причетності посадовців держпідприємства до закупівлі обладнання та монтажних робіт для деяких АЕС України за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ, інформує Цензор.НЕТ.

11 грудня 2019 року слідчі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України провели ряд обшуків у ДП НАЕК "Енергоатом", за місцем роботи та проживання посадовців держпідприємства, які можуть бути причетними до закупівлі обладнання та монтажних робіт для деяких АЕС України за завищеними цінами.

За версією слідства, у 2017-2018 роках окремі комерційні структури поставили спеціалізовані клапани на загальну суму майже 40 млн грн, попередньо придбавши їх у виробників за ціною, що в чотири рази менша. З метою штучного завищення вартості продукції було виготовлено псевдодоговори купівлі-продажу, бухгалтерську та податкову звітність, використано ланцюг підприємств "транзитерів".

Читайте також: ДБР і ГПУ прийшли з обшуком до нардепа 8 скликання, підозрюваного у відмиванні 200 млн гривень (оновлено)

Наразі вживаються невідкладні заходи для якнайшвидшого притягнення винних до відповідальності та відшкодування збитків державі. Досудове розслідування триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164953
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Есть ли такая отрасль в Украине , где бы не грабили и не обманывали государство?
 показати весь коментар
 
неужели до андрюши деркача добрались...
 показати весь коментар
 
трясите тех у кого закупалось-там 100% отмывка бабла
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору