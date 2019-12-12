EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  4428  72
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5383) закон (794) Донбас (12659) нормандська четвірка (912)

 Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік. ВIДЕО

Народні депутати підтримали проєкт Закону "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" (№2569), який продовжує особливий статус Донбасу до 31 грудня 2020 року.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 320 народних депутатів.

В ухваленій редакції першої статті цього закону йдеться, що "на термін до 31 грудня 2020 року включно вводиться особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

За документ не голосували фракції "Голос" і "Батьківщина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше березня, - Арахамія

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжено ще на один рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164950
 
 
 Топ коментарі
 
Так шо, "Петин" закон все таки хорош? А как дышали, как дышали(с) Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік - Цензор.НЕТ 910
 показати весь коментар
 
А як їх виконувати коли там вибори провести неможливо за українськими законами? На це і весь розрахунок був.
 показати весь коментар
 
Бідненький Зенелох, а як квохтав, як квохтав...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Бідненький Зенелох, а як квохтав, як квохтав...
 показати весь коментар
 
 
Якщо цей закон приймала попередня влада, то зради точно немає. Просто продовжили хрен зна що.
 показати весь коментар
 
 
Все кто мог оттуда уже уехал. А зачем нам это сборище сепарских пенсионеров, алкашей и наркоманов?
 показати весь коментар
 
Кстати Вова сделал бандитов ОРДЛО стороной переговоров. Все чего-то молчат. Почитайте на Эхе Москвы статью Илларионова "0:26". Там написало что Вова отслил все что мог.
 показати весь коментар
 
320 депутатов проголосовало, а теперь спойте песенку о том, что "эта всьо Слуги урода толька адни галасавали"
 показати весь коментар
 
 
Так а слуги за продовження дії цього закону не голосували? Чому тоді піщать, які погані мінські домовленності, а самі їх підтримують?
 показати весь коментар
 
 
Пищат только петики, а теперь как им пищать, если просто продлили закон, который под эгидой Порошенко и был принят?)))
 показати весь коментар
 
 
Тьі же и тебе подобньіе зрадофильі орали про зраду при порошенко, в том числе и из-за єтого закона. А теперь тьі замолчал. Почему?
 показати весь коментар
 
Я орал?С какого перепуга?Закон принят, но исполнен быть не может, поскольку не создано условий для его выполнения. Так было год назад. Так есть сейчас. Так зачем же орать, если я не петенавт?
 показати весь коментар
 
Розмовляв із патрульним поліцейським, що працює в самій центральній области України. 2 місяці був у відрядженні в Золотому. РОзповідав те, що ми і так знаємо. 90% жителів сєпари. Серед місцевих мєнтів сєпарів ще більше. Неприязнь між нашими і їхніми мєнтами страшна.
Наших в очі, без образ, називають бендерами. Друга чечня. І це на нібито контрольованій нашими території.
 показати весь коментар
 
 
Технический закон-говорят.То же Петя,про "минские" говорил,мол примем,а выполнять-не будем. Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год - Цензор.НЕТ 4246
 показати весь коментар
 
А як їх виконувати коли там вибори провести неможливо за українськими законами? На це і весь розрахунок був.
 показати весь коментар
 
 
А якщо там будуть вибори по українським законам, на який результат ви сподіваєтесь?
 показати весь коментар
 
 
За якими б законами не проводили вибори, з розгромним рахунком переможуть сєпари. А Медвечук на їх фоні виглядатиме справжнім патріотом.
 показати весь коментар
 
 
А вы гляньте сколько рабиновиче-медведчуковский ЗаЖОП набрал на выборах в Раду...
 показати весь коментар
 
 
В Донецкой и Луганской области именно бывшие регионалы набрали больше всего голосов.
 показати весь коментар
 
ну и что? Будет фракция медведчука больше на 2%
 показати весь коментар
 
 
Поки не доведеш що я порохобот, як ти стверджував, спілкуватись з тобою не буду, а поки що ти тріпло №40 в списку тріпачів.
 показати весь коментар
 
на тебе порохоботе даже цена написана
 показати весь коментар
 
 
А в чем проблема в примем а выполнять не будем? В 15 году нам надо было время на восстановление армии. Мы его получили. Рашка все это время под санкциями. Что не так.
 показати весь коментар
 
 
Не так, что тянуть дальше некуда. Скоро петины санкции повесят на нас.
 показати весь коментар
 
а небесная твердь упадет на землю
хотя, если моника постарается, то так и будет )))
 показати весь коментар
 
Заставят выполнить. Или ты думаешь что Европа будет 100 лет нести убытки от санкций пока ты силы копишь? Дали 5 лет, не смог победить? Значит мирись и договаривайся
 показати весь коментар
 
 
А если пять лет в Украине коррупция только росла и укреплялась, то кто с тобой захочет дело иметь? Вместо реформ, Рошены на каждой станции метро.
 показати весь коментар
 
Так шо, "Петин" закон все таки хорош? А как дышали, как дышали(с)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
не густо у тебя в методичке
 показати весь коментар
 
 
Так это ж временно, пока слуги зеленого попугайчика и его хозяина, новый закон не замастырят. А это , ведь в любой момент отменить можно
 показати весь коментар
 
 
Здесь нет разницы ЧЕЙ, тут как не крути, а выходит ОСОБЫЙ, правда, без Путина не обошлось. И не х....... тут крутить, кто лучше, кто герой. Так получилось, вернее позволили сделать этот регион ОСОБЫМ и не ихний, и не наш.
 показати весь коментар
 
Что-то у нас в стране все идёт пох... по Штайнмайеру.
 показати весь коментар
 
 
Та скоріше зелебобіків, бо проголосували петін закон, на який вони кричали повна зрада
 показати весь коментар
 
 
Яких таких ? Зелебобіків,чи тих, хто волав,що то є зрада, а самі роблять ще гірше ?
 показати весь коментар
 
 
Да они и неприкосновенность с депутатов снимали по петеному закону.
 показати весь коментар
 
 
Может ты не заметил, но сейчас большинство и ПиСюНов.
 показати весь коментар
 
 
Ні, це означає що зебня іде НХ бо й досі не розуміють, що є інтереси України і зебіли які цьому постійно заважають, але їх ставлять на своє місце і "вимушують" робити те, що потрібно Україні, хоча і незавжди це виходить! Так що засунь своє "зрада-перемога" у дупу бо це неважливо!
 показати весь коментар
 
Європейська Солідарність та Батьківщина продемонстрували послідовність, проголосувавши так само як і 4 роки тому. А зебіли волали, що мінські домовленності це зрада, а зараз голосують за них.
 показати весь коментар
 
Не понять идиотизма. Какой особый статус . Онни уже седьмой год живут в полной автономии ,как хотят. Чего ж им еще надо. Пенсий украинских. Так это к Путину.
 показати весь коментар
 
 
Если оккупированы, конечно ОСОБЫЙ, хоть принимай, хоть нет. Вот когда освободят, тогда видно будет, но этого еще пока не видно. Чего задрач......... ся на перед и это все не на день, и не на месяц.
 показати весь коментар
 
 
Что значит "освободят"? Т.е. ты сторонний наблюдатель в этом процессе. Кто-то должен за тебя его "освобождать". Ты, пацак палишься в каждом высере. Пшлонах из Украины и из цензора,
 показати весь коментар
 
Ты, бл..... ина, хоть раз напиши, как ты освобождаешь, а потом учи других. Кричишь из туалета УРА?
 показати весь коментар
 
Шановний пане П'ять копійочок , при попередній владі , вони боялися поткнутися в Україну , а при діючій , вони вільно розповзуться в кожний куточок Неньки , почнуться диверсії , дестабілізація, в якій звинуватять патріотів, АТОшників , волонтерів...
 показати весь коментар
 
 
Вже розповзаються, пані Парасолька і зелений мЬІротворець цьому сприяє.
 показати весь коментар
 
 
Приоритет Украины-экономическое, социальное, военное развитие Украины, а не возвращение неконтролируемых территорий. Вернуть их сейчас невозможно. Это показал саммит. Российская сторона "недо.говороспособная". Бальзам на душу путину это гангрена на востоке Украины к которой он никого не подпустит, а будет провоцировать через медведчуков, шуфричей ,королевских и пр.прорашистской шушеры.
 показати весь коментар
 
 
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО!
Все эти разведения, пункты пересечения - фигня, внимания не стоящая.
1. Формула Штанмайстера говорот, что если ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО "в целом соответствующими", та закон про ОРДЛО действует не временно, а постоянно.
2. ВСЁ упирается в этот закон " Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
3. Петя под давлением победного наступления Расии под Дебальцево и союзничков Меркель-Орланд вписал таки туда херни, но заблокировал вступление закона в силу в его "перехидных положеннях", и он умирает, не ожив, 31 декабря.
4. Теперь всё опять упирается в новый закон.

Продление закона в неизменной редакции ничего не меняет - он не вступит в силу.
 показати весь коментар
 
 
Дивно але чомусь СН,ОПЗЖ і ЄС проголосували за цей закон ,але одні себе видають за проукраїнських державників і інші п'ята колона москви ,хоч закон по собі нікчемний ,як впихнути лднр в Україну на московських умовах.
 показати весь коментар
 
 
У них виходить по державному - не зрада. А у попередників зрада. На цій брехні і прийшли до влади. Але брехзня завжди визізе на поверхню. І вилізе все, і Беня і Бігус і нацсуки...
 показати весь коментар
 
Ну вот - проголосовали вместе и СН и ЕС ... Рй как трудно тем комментаторам, которые комментируют не по сути, а по примитивной схеме...
 показати весь коментар
 
Щось я заплутався.
Це зрадницький статус Бариги на крові продовжили?
Це що до сих пір Свинобарига на крові торгує і договорняки з Уйлом ганяє?
Чи це вже чесниц і найвеличніший Янелох потужної перемоги досяг?
 показати весь коментар
 
 
Мне вот интересно. А остальным областям Украины обязательно брать в руки автоматы чтобы получить особый статус, или можно как-то полюбовно договорится?
Кто знает
 показати весь коментар
 
Посвящение ГлавЗебилу.

Ну постоял ты возле Вовы,
и понял ты, сломясь в тоске,
что прав был гадкий Порошенко,
а ты такое вот ГеЗе ...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору