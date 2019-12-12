 Рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу на рік. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 320 народних депутатів.
В ухваленій редакції першої статті цього закону йдеться, що "на термін до 31 грудня 2020 року включно вводиться особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".
За документ не голосували фракції "Голос" і "Батьківщина".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжено ще на один рік.
Наших в очі, без образ, називають бендерами. Друга чечня. І це на нібито контрольованій нашими території.
хотя, если моника постарается, то так и будет )))
Все эти разведения, пункты пересечения - фигня, внимания не стоящая.
1. Формула Штанмайстера говорот, что если ОБСЕ признает выборы в ОРДЛО "в целом соответствующими", та закон про ОРДЛО действует не временно, а постоянно.
2. ВСЁ упирается в этот закон " Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей"
3. Петя под давлением победного наступления Расии под Дебальцево и союзничков Меркель-Орланд вписал таки туда херни, но заблокировал вступление закона в силу в его "перехидных положеннях", и он умирает, не ожив, 31 декабря.
4. Теперь всё опять упирается в новый закон.
Продление закона в неизменной редакции ничего не меняет - он не вступит в силу.
Це зрадницький статус Бариги на крові продовжили?
Це що до сих пір Свинобарига на крові торгує і договорняки з Уйлом ганяє?
Чи це вже чесниц і найвеличніший Янелох потужної перемоги досяг?
Кто знает
Ну постоял ты возле Вовы,
и понял ты, сломясь в тоске,
что прав был гадкий Порошенко,
а ты такое вот ГеЗе ...