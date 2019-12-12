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Все про:Конгрес США (350) санкції (2426) США (5811) Північний потік (415) Офіс Президента (186)

 Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП

Україна дякує Палаті представників Конгресу США за затвердження закону про оборонний бюджет, в якому додано положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Twitter повідомила пресслужба Офісу Президента.

"Україна вдячна за 337 голосів на підтримку санкцій, пов'язаних із будівництвом" Північного потоку-2 ". Це політичний проєкт, який підриває енергетичну безпеку Європи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні Палата представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет, додавши в нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

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Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти Північного потоку-2, - ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164949
 
   
 Топ коментарі
 
Ну як мовчки, любі санкції це менше репи на столі у мордви, не Мілеру ж меню зменшувати.
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ПП це політичний газогін, прибуток там не основне.
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Чувак, война-то гибридная. Где выгодно - там подыгрываем. Где не выгодно - ставим палки в колеса. Что тебе не нравится? Сейчас речь по транзиту идет о том, чтобы ЕС покупал газ на границе Украины с парашей! И очень хорошо!
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Интересно, а где кудахтанье шоколадных петухов « все пропало?» что во всем виноват Зеля?
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СПАСИБО но есть чувство что поздно пить боржоми когда почки поотваливались
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США против сборной Германии / Италии / Австрии / Франции / Швейцарии.
Россия молча курит в стороне.
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Ну як мовчки, любі санкції це менше репи на столі у мордви, не Мілеру ж меню зменшувати.
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Найбільша санкція проти кремльгазу - Третій енергопакет, але це неточно. Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 9332
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Как бы ни было,но в полной мере СП-2-работать не будет.Зря вложились. Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 2562
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ПП це політичний газогін, прибуток там не основне.
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А давайте поплигаємо та поскандуємо "сенк'ю юесей!"
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Иди ка ты лучше х...ла в сморщенную жо..у поцелуй .
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Навіщо рекламуєш тут свої особливі потреби? Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 596 Лінуєшся стрибати? Тоді просто так скандуй. Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 4880
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Можна й так, тоді росіянам треба ранок починати з подяки американцям за рятування москалів від голоду, п'ятикратне рятування.
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Это кацап, видишь, как у него подгорает? Тем более, без флажка.
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влада США поки не розвернула обертання Землі в протилежний бік, але вірю в NASA - зможуть Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 953
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Киев не резиновый, поэтому ты и живешь в мухосрансках
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Благодарим за санкции,а сами боремся за транзит газа агрессора.Разрыв мозга. Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 5446
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Чувак, война-то гибридная. Где выгодно - там подыгрываем. Где не выгодно - ставим палки в колеса. Что тебе не нравится? Сейчас речь по транзиту идет о том, чтобы ЕС покупал газ на границе Украины с парашей! И очень хорошо!
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И поэтому после завершения СВ2 старая Европа скажет Украине - Удачи вам там!
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І що зміниться, толку з тої старої Європи зараз?
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Ты хоть еврей, но на удивление тупой. Или ты пацак под прикрытием? Давно всем известно (кроме тебя, естественно), что того объема, который планируют прокачивать через СП2, хватит ровно на 50% потребностейГермании и др., кто там на этой трубе. У тебя устарела методичка Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП - Цензор.НЕТ 7912
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Да, да, куда мне до таких умников как ты. Такие как ты не просто эталон ума но и яркий пример о котором нужно рассказывать в лучших университетах мира, чтобы юные экономисты, политологи, социалоги и прочие странно звучащие названия, могли увидеть маяк интеллектуального рая в бушующем море тупости ))
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а розтолкуйте юним та не дуже що малось на увазі в 12.12.2019 11:44
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Потужність виводу в Німеччину з нього 10млрд м3 на рік, і то не виключено що ці об'єми транзитуватимуться в країни західніше...
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Я лично так же благодарен США за эти санкции....А как насчет Зе?
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вот негадяи, палезные санкции Рачке вводят.
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