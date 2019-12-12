 Україна вдячна Конгресу США за затвердження санкцій проти "Північного потоку-2", - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Twitter повідомила пресслужба Офісу Президента.
"Україна вдячна за 337 голосів на підтримку санкцій, пов'язаних із будівництвом" Північного потоку-2 ". Це політичний проєкт, який підриває енергетичну безпеку Європи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні Палата представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет, додавши в нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Россия молча курит в стороне.