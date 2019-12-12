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 Політика України
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Все про:держбюджет (250) Лібанова (10) перепис населення (40)

 Перепис населення - це не той захід, економія на якому врятує український бюджет, - директорка Інституту демографії Лібанова

Наше спільне завдання - переконати владу в необхідності проведення якісного повноцінного перепису населення.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова.

"Знаєте, як на мене, перепис – це не той захід, економія на якому врятує український бюджет. До речі, вартість проведення перепису в України є в рази (!) нижчою, ніж в розвинених країнах, навіть тих, де є регістри. Припустімо, 4 мільярди гривень коштує перепис. Припустімо, українців 40 мільйонів. Ділимо одне на друге, виходить сто гривень на людину необхідно витратити раз на десять років. Хіба це великі кошти? Коли мільярди витрачаються ви самі знаєте на що, то це нормально. А коли потрібно провести стратегічно важливий перепис, то не вистачає", - пояснила Лібанова.

"Зараз лунають спекуляції про те, скільки грошей наварять на планшетах. Але ж ці планшети ніхто не збирається лишати в Держстаті. Йшлося про їхню подальшу передачу школам. Можливо, є інші варіанти", - додала науковиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чисельність постійного населення України - 38-40 млн осіб, за кордоном працює в середньому 3 млн, - директорка Інституту демографії Лібанова

"Сьогодні наше спільне завдання - переконати владу в необхідності проведення якісного повноцінного перепису в раунді 2020-х років", - акцентувала Лібанова.

З повним текстом інтерв'ю директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елли Лібанової Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можна ознайомитися за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164948
 
   
 Топ коментарі
 
Вона так каже, ніби навар з планшетів теж школам передадуть.
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А бюджет що рятувати треба?
Барига ж більше не краде. У всителй по 4000$ зп. Там гроші ітак дівати нікуди.
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Откуда вылетела эта пыльная моль?

Двадцать лет в Украине вообще были только электоральные мертвые души
и всех устраивало
а здесь решили навскидку посмотреть
сколько же их
и столько моли налетело.
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А бюджет що рятувати треба?
Барига ж більше не краде. У всителй по 4000$ зп. Там гроші ітак дівати нікуди.
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"Задача общая, а деньги мне"
Харэ эту чучундру постить, её жажда денег начинает тихо подбешивать. Бабулю уже клинит по ходу!

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Откуда вылетела эта пыльная моль?

Двадцать лет в Украине вообще были только электоральные мертвые души
и всех устраивало
а здесь решили навскидку посмотреть
сколько же их
и столько моли налетело.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
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