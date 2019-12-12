 Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Новости".

"О 10:16 за московським часом надійшло повідомлення про пожежу на авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов". Попередньо, горить перший енерговідсік", - повідомив агентству представник екстрених служб.

Як передає "Интерфакс", під час НП постраждала одна людина, троє зникли. Уточнюється, що площа спалаху збільшилася з 20 квадратних метрів до 120 квадратних метрів. За словами співрозмовника агентства, загорілося дизельне паливо.

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