 Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Новости".
"О 10:16 за московським часом надійшло повідомлення про пожежу на авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов". Попередньо, горить перший енерговідсік", - повідомив агентству представник екстрених служб.
Як передає "Интерфакс", під час НП постраждала одна людина, троє зникли. Уточнюється, що площа спалаху збільшилася з 20 квадратних метрів до 120 квадратних метрів. За словами співрозмовника агентства, загорілося дизельне паливо.
Все давно знают, что 90 % фоток на ЦН берутся наугад из инета, и в 4 случаях из 5 не имеют никакого отношения к "ньюзам".
Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел в результате умышленных действий неустановленных лиц, путем слива в трюмный отсек первого энергоблока корабля запаса дизельного топлива с последующим его поджиганием. При этом был умышленно отключен автоматический сигнализатор состояния наполнения баков с горючим. Потушить пожар пока не удается.
"По данным СМИ, спасатели ищут трёх человек. Нет связи с двумя моряками в трюме. Также спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, передаёт Telegram-канал Baza."
Недавно смеялись над тем как у правителей после встречи с Зеленским неудачи происходят. Париж собор горит, премьер Израиля проиграл выборы, Трамп под импичментом. И вот путин встретился с Зе. Всё теперь и я начинаю верить!
Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел в результате умышленных действий неустановленных лиц, путем слива в трюмный отсек первого энергоблока корабля запаса дизельного топлива с последующим его поджиганием. При этом был умышленно отключен автоматический сигнализатор состояния наполнения баков с горючим. Потушить пожар пока не удается.
tZE inform
@tZEinform
При этом был умышленно отключен автоматический сигнализатор состояния наполнения баков с горючим. Потушить пожар пока не удается. Хроника одного Президента ..
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tZE inform
@tZEinform
Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел в результате умышленных действий неустановленных лиц, путем слива в трюмный отсек первого энергоблока корабля запаса дизельного топлива с последующим его поджиганием.
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tZE inform
@tZEinform
По "героическому Кузнецову" - классика ! Все гениальное - просто. Слили в трюм дизель и подожгли tZE inform
@tZEinform
11.12.2019 г. "В Мурманске при подготовке теракта задержан "сторонник "Правого сектора" 12.12.2019 г. " Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в Мурманске: есть пострадавший и пропавшие" не поймали, не поймали , на поймали !
9 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" идут по графику
Пожар плановый.
Не иначе Кровавый Пастор со своим сварочником снова отметился
А может это репетиция кацапов к салюту под новый год?
Гори синим пламенем, русня поганая!
сочно выставляя кремль на всеобщее посмешище.