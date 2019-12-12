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 Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі

На авіаносці "Адмірал Кузнєцов" у Мурманську під час проведення ремонтних робіт сталося займання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "РИА Новости".

"О 10:16 за московським часом надійшло повідомлення про пожежу на авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов". Попередньо, горить перший енерговідсік", - повідомив агентству представник екстрених служб.

Як передає "Интерфакс", під час НП постраждала одна людина, троє зникли. Уточнюється, що площа спалаху збільшилася з 20 квадратних метрів до 120 квадратних метрів. За словами співрозмовника агентства, загорілося дизельне паливо.

Також читайте: Підводний човен РФ "Чита" затонув під час буксирування в Тихому океані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164946
 
   
 Топ коментарі
 
Дрова нужно хранить в проветриваемом помещении... иначе будет самовозгорание... что и произошло...
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Площадь пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" выросла до 600 квадратных метров
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Не, гибрид - это если бы уключины для вёсел были или мачта для паруса.
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Напомним, ранее в октябре в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, где находился на ремонте «Адмирал Кузнецов». Это был единственный плавучий док на севере России, способный принимать такие корабли....
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Як так можна знущатися над цим "витвором мистецтва"?. Тонами на продаж випилюють плати з нього, палять, топлять...)). Схоже, на Кузю призначена ліквідаційна команда, при чому не лише моряків, а й ремонтників.
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Ми ніколи не забудемо подвигів російських зварювальників! Ці відважні люди, знищюють більше кораблів та підлодок ВМФ, ніж РФія спроможна будувати.
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Ворованное добра не приносит. КУЗЯ спасибо !
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не витримав бідолага лихої долі)) сам вирішив згоріти))
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вы все врете, "Кузя" просто растопил котлы перед выходом в последний бой Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 7072
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Памірал кузнєцов ніяк не помре... Хай вжедоб'ють, щоби не мучився...
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Та що ж це за свята кожен день? Кацапи, все повертається. Вкрадена річ завжди горить. І Крим згорить, Донбас уже почав, але звідти все покрали і немає чому горіти. Хай беруть ночви і на них плавають. Немочні, зависливі сцикуни.
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Молимся чтобы кузя не затонул, а дальше продолжал смешить нас и гробить бюджет рф.
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"Кузя" горит, вертолет упал, подлодка утонула... Как по мне - отличный денек задался
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Фотка - явній фейк. Кузя сейчас в доке на ремонте
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"впервые в наших краях" ?
Все давно знают, что 90 % фоток на ЦН берутся наугад из инета, и в 4 случаях из 5 не имеют никакого отношения к "ньюзам".
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кацап упоротый. зайди на раша тудей..траур там у имперцев по кузе, хоронят обоих и кузю и юру, гундяй отпевает...
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При встановленні спи.еного у хохлів унітазу, щось пішло не так
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В говне утонуло 3 капитана 1 ранга из приемной комиссии Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 9329
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Унитаз устанавливали на подводной лодке которая затонула, а на авионосце устанавливали спи.деные полафоны с катеров.
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Лодка утонула,вертолет упал,Кузя горит.Всё это вызывает смешанные чувства-тихой радости,бурного ликования и конечно надежды на продолжение чудесных новостей-день же только начинается!
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Це Микола Чудотворець розносить подарунки. Кузя горить, вертоліт впав, підлодка затонула і це за пару днів. А до нового року ще далеченько. Непослушні отримують тільки такі подарунки. А ще США ввели санкції, Меркель сказала, що залу@ін збрехав, Помпео сказав, що лаврова коняка бреше, із Греції кажуть, що погрожували їх владиці і посадовим особам.... Це не країна, а держава - брехливий терорист
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Хроника одного президента:
Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел в результате умышленных действий неустановленных лиц, путем слива в трюмный отсек первого энергоблока корабля запаса дизельного топлива с последующим его поджиганием. При этом был умышленно отключен автоматический сигнализатор состояния наполнения баков с горючим. Потушить пожар пока не удается.
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Что известно на данный момент: - Площадь пожара увеличилась до 600 квм - Число пострадавших выросло до 6 человек, троих не удалось найти - Предварительная причина: проведение сварочных работ - Экипаж полностью эвакуируют
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Ага, конечно нет))) А это тогда кто? Может, опять заблудившиеся?
"По данным СМИ, спасатели ищут трёх человек. Нет связи с двумя моряками в трюме. Также спасатели не могут найти капитана третьего ранга Виктора Измайлова, передаёт Telegram-канал Baza."
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Жаль на нем нет реактора, они бы еще пол Мурманска облучили Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 2482
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Им пока хватает взорвавшегося недавно двигателя "ракеты с непредсказуемой траеторией полета", когда испытания проводили на полигоне, на следующий год мухоморы там будут знатные, бодрящщие...
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Да они рутением пол Европы засрали. Так что это мелочи.
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Это звенья одной цепи. Кацапы создают новую "вундервафлю", заведомо игнорируя любую экологическую опасность, которую несет их "прожект". Собственно, после испытаний на собственных живых солдатиках ядерного взрыва на "Тоцком полигоне" , и на опасных экспериментах "ЧАЭС", приведшие к ужасающим радиоактивным экологическим катастрофам, , никого это не должно удивлять.
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Мхаа. Этот спижж...ный из Николаева недостроенный недоавианосец просто огонь Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 5362
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Вертолет упал, лодка затонула, Кузнецов горит..
Недавно смеялись над тем как у правителей после встречи с Зеленским неудачи происходят. Париж собор горит, премьер Израиля проиграл выборы, Трамп под импичментом. И вот путин встретился с Зе. Всё теперь и я начинаю верить!
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Зелебобка молодец, умеет создавать проблемы....вот такая хупца😂
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Пора дать Кузе звание героя России. Как Кадырову.
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О, дуэт "Шкиряный Зоряк", давно их не было слышно.
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вчера по Мурманском бродили ТЕНИ ЗОРЯНА и ШКИРЯКА Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 9455
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Вот и результат встречи Зели с ****** , хет-трик сегодня ! Как говорили после встречи с Зелей случаются или пожары , скандалы , тряски . Если так , то пусть с пуйлом , хоть каждый день встречается ! И пацанов сбережем и кацапов с техникой утилизируем !
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Спокойно! Дым из Кузи, ещё не признак внештатной ситуации.
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Предлагаю, в связи с выходом из строя Лошарика назвать Кузю - Лошарик-2. Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 6779
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...Лужок с собой кузю забрать решил...гундяй отпевает уже обоих...
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Есть информация.
Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел в результате умышленных действий неустановленных лиц, путем слива в трюмный отсек первого энергоблока корабля запаса дизельного топлива с последующим его поджиганием. При этом был умышленно отключен автоматический сигнализатор состояния наполнения баков с горючим. Потушить пожар пока не удается.
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tZE inform
@tZEinform
При этом был умышленно отключен автоматический сигнализатор состояния наполнения баков с горючим. Потушить пожар пока не удается. Хроника одного Президента ..



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tZE inform
@tZEinform
Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел в результате умышленных действий неустановленных лиц, путем слива в трюмный отсек первого энергоблока корабля запаса дизельного топлива с последующим его поджиганием.



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tZE inform
@tZEinform
По "героическому Кузнецову" - классика ! Все гениальное - просто. Слили в трюм дизель и подожгли tZE inform

@tZEinform

11.12.2019 г. "В Мурманске при подготовке теракта задержан "сторонник "Правого сектора" 12.12.2019 г. " Авианосец "Адмирал Кузнецов" горит в Мурманске: есть пострадавший и пропавшие" не поймали, не поймали , на поймали !
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Боже , який сьогодні чудовий , прекрасний день . Гвинтокрил , підводний човен , авіаносець . Бажаю російським фашистам подальших втрат .
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Кузе присвоить звание героя Украины, столько кацапского хлама затопил. А теперь и огнём ватников начал палить😂
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Отставить панику!
9 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" идут по графику

Пожар плановый. Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 1497
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почитаешь комменты - сплашная русафобия Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 8115 АСТАНАВИТЕСЯ
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давай, Кузя, не сдавайся, покажи свои украинские корни.. отличный "Штирлиц" получился у николаевцев
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Шо ж зі мною стало??? Ніяк не можу сльозу жалості та чпівчуття видавити... А на ха-ха пробиває. Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 4860
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......вот это КУЗЯ , вот это МОЛОДЕЦ !!!! один СРАЖАЕТСЯ в глубоком тылу ((((( а если чесно , ЛЮДИ на росии МНОГО НАШИХ УКРАИНЦЕВ (рабочие , служащие, инженеры ) думаете ИМ не обидно что творит ПУЙЛО с нашей страной ??? вот они и СОЧУВСТВУЮТ нам кто как могут ((((( кто окурок бросит в бочку , кто отвертку "забудет" в щитовой , а кто и СКАЛЬПЕЛЬ в животе окупанта !!!! Украина ВЫСТОИТ , Украина ПОБЕДИТ !!!
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Авіаносець "Адмірал Кузнєцов" горить у Мурманську: є постраждалий і зниклі - Цензор.НЕТ 8800
Не иначе Кровавый Пастор со своим сварочником снова отметился
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былбы он конём я бы его пристрелил дабы не мучился...
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горит или дымит? Или у пуйлова адмирала подгорает?
А может это репетиция кацапов к салюту под новый год?
Гори синим пламенем, русня поганая!


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- " Что? Горит?! Сильно горит?! Уже догорает?! Ааа, ну это к пожаоным..."
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Яка добра новина☝️☝️☝️. Свято наближається , завтра Андрія, а 19 Миколая. Чекаемо наступних багать 😁😁😁
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Ни один авианосец не нанёс РФ столько урону как "Адмирал Кузнецов".
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Похоже что две пожарные мошины на борту Кузи ему не помогли ))))))


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Праздник какой-то : два летуна разбились да ещё на кузе горит топливо и три рукожопых пропало . Верной дорогой идёте тавагищи !
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Агенты Яроша поработали на славу.Ищите визитку
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"Адмирал Кузнецов" был заслан в московитский флот и честно несёт свою службу,
сочно выставляя кремль на всеобщее посмешище.
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