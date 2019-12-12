 Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше березня, - Арахамія

Про це він заявив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
На запитання про те, коли почнуть розробляти новий законопроєкт про особливий статус Донбасу, Арахамія відповів: "Я думаю, що це буде після березневої зустрічі (зустріч у "нормандському форматі". - Ред.)".
За цей час, за його словами, напрацьовуватимуть переговорні позиції і проводитимуть двосторонні консультації.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.
''Мой внук, когда тебе придется прочитать
О нашем времени забавном,
В иные мелочи ты можешь не вникать...
Но думай лишь о самом главном:
О том, что нам растлили души
Пустопорожние врали,
Они нам лесть вливали в уши
И к черной пропасти влекли;
О том, что все живые страсти
Им были попросту смешны,
Их опьяняла жажда власти
За счет ограбленной страны;
Что в мире подкупа и гнили,
Средь этих гнусных прощелыг,
Мы не свидетелями были,
А попустителями их,
О том, что все имели долю,
Все, как один, в одной семье-
И император на престоле,
И депутаты на скамье
И если к злодеяньям этим
Привыкнем мы в конце концов,
То отвечать придется детям
За поведенье их отцов!
Мой внук, когда тебе придется изучать
То, что и было нашим срамом,
В иные мелочи ты можешь не вникать,
Но думай лишь об этом самом!
Так, свине?
В этом вся проблема.