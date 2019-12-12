 Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше березня, - Арахамія

Про це він заявив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

На запитання про те, коли почнуть розробляти новий законопроєкт про особливий статус Донбасу, Арахамія відповів: "Я думаю, що це буде після березневої зустрічі (зустріч у "нормандському форматі". - Ред.)".

За цей час, за його словами, напрацьовуватимуть переговорні позиції і проводитимуть двосторонні консультації.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.