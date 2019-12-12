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 Політика України
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 Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше березня, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше березня.

Про це він заявив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

На запитання про те, коли почнуть розробляти новий законопроєкт про особливий статус Донбасу, Арахамія відповів: "Я думаю, що це буде після березневої зустрічі (зустріч у "нормандському форматі". - Ред.)".

За цей час, за його словами, напрацьовуватимуть переговорні позиції і проводитимуть двосторонні консультації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада збирається завтра продовжити закон про особливий статус Донбасу, - Верещук

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після зустрічі в "нормандському форматі" повідомив журналістам, що закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" може бути продовжений ще на один рік.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164944
 
 
 Топ коментарі
 
Значит вашу шоблу зебильную надо угандошить до марта...
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Зачумлена зона за колючим дротом, ото і весь статус.
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Порошенко принял не тот что нужен кремлю.
В этом вся проблема.
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Гюстав Надо (1820-1893)

''Мой внук, когда тебе придется прочитать
О нашем времени забавном,
В иные мелочи ты можешь не вникать...
Но думай лишь о самом главном:
О том, что нам растлили души
Пустопорожние врали,
Они нам лесть вливали в уши
И к черной пропасти влекли;
О том, что все живые страсти
Им были попросту смешны,
Их опьяняла жажда власти
За счет ограбленной страны;
Что в мире подкупа и гнили,
Средь этих гнусных прощелыг,
Мы не свидетелями были,
А попустителями их,
О том, что все имели долю,
Все, как один, в одной семье-
И император на престоле,
И депутаты на скамье
И если к злодеяньям этим
Привыкнем мы в конце концов,
То отвечать придется детям
За поведенье их отцов!
Мой внук, когда тебе придется изучать
То, что и было нашим срамом,
В иные мелочи ты можешь не вникать,
Но думай лишь об этом самом!
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Значит вашу шоблу зебильную надо угандошить до марта...
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От тож. Парашен быстро тогда подсутился и принял.
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Порошенко принял не тот что нужен кремлю.
В этом вся проблема.
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Хай там що, а тоді були зовсім инші зовнішні умови. Але що зараз змушує блаЗЄнських розпочинати цей процес? Чому в них такий свербіж?
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Зачумлена зона за колючим дротом, ото і весь статус.
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"Э нет,торопиться не надо,торопиться не надо... важно вернуть обществу полноценного человека"... (с)
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Порохоботы, к тому времени Петруха будет сидеть, а среди соевых пройдёт волна массового суицида вам бы об земле думать а не о Зеленском...
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Я соевый кошмарный сон ничто так порохоботов не приводит в бешенство как правда о них...
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Чекайте, значить кацапи не брешуть що по Донбасу Зеленський зобов'язався подати новий законопроект, з автономією, федералізацією та змінами в Конституцію?Зєля, що ти ще там напідписував?!
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А вот теперь, я задаю опять один и тот же вопрос- что делать бедному волку, если он угодил лапой в капкан, а охотник не хочет его разжимать и ждет когда волк потеряет силу , чтобы посадить его в клетку? По моему, только один выход- самому отгрызть отрафированную лапу, которая и так никогда не пригодиться, она уже изломана, гниет кровоточит волк ее не чувствует и даже если она останется, то начнется либо гангрена и угроза всему организму либо она будет не пригодна по любому. То есть у Волка есть только один вариант- отгрызть себе лапу раз и навсегда, и уйти от хитрого и сильного охотника и больше никогда не попадьтся в капкан. А зализав раны и окрепнув, волк может сам подкараулить охотника и поквитаться с ним за все. А лапа- это трофей который не нужен охотнику- он выкинет его на муссорник- и условная лапа- сама получит урок!
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Закон об особом статусе Донбасса - это геморройный узел в заднем проходе Украины .
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На квітучих каштанах суки урода будуть дивитися гармонійно та по святковому Новий законопроєкт про особливий статус Донбасу почнуть розробляти не раніше березня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2421
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