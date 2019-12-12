 Чисельність постійного населення України - 38-40 млн осіб, за кордоном працює в середньому 3 млн, - директорка Інституту демографії Лібанова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова.

"Кількість постійного населення (України. - Ред.) - приблизно 38-40 мільйонів. Я спираюся на дані Пенсійного фонду. Думаю, що за кордоном працює в середньому 3 мільйони. Взимку менше, влітку більше", - розповіла вона.

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"Зараз у Росію значно менше їдуть (трудові мігранти. - Ред.) не лише через війну, а через те, що там багато не заробиш... А, по-друге, наприклад, у Польщі дуже часто роботодавець вимагає знання мови тільки від бригадира", - додала вона.

"Але я хочу, щоб усі зрозуміли. Україна – не виняток у плані міграції. Масштаби міграції неминуче зростатимуть – це ознака глобалізованого світу. Ми маємо прагнути запобігати постійній міграції з України, заохочувати емігрантів повертатися. Але як їх повернути? Найбільш очевидна причина заробітчанства – це, безперечно, величезна різниця в зарплаті. Але часто – і це стосується переважно працівників високої кваліфікації – виїжджають через бажання жити в кращих умовах, реалізуватися, забезпечити краще майбутнє своїм дітям. Вони не бачать цього майбутнього в Україні. Ось чому проблема і трагедія!" - зазначила Лібанова.

Коментуючи вплив заяв Зеленського і його команди на міграційні процеси, Лібанова розповіла: "Поки що минуло замало часу для висновків. І взагалі ефективна соціальна політика далеко не завжди швидко дає бажані результати, а неефективна і взагалі їх не дає. І, крім іншого, всі дії мають супроводжуватись серйозною роз’яснювальною роботу. Не можна весь час говорити тільки про погане, якщо ми хочемо, щоб українці повірили в майбутнє і не виїжджали звідси".

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Водночас, коментуючи питання мігрантів, вона зазначила: "По-перше, їхатимуть люди з держав, бідніших за Україну. Інтеграція іммігрантів – це дуже копітка і складна робота, що має враховувати потреби і настрої як прибулих, так і постійних жителів. У пригоді можуть стати результати соціологічних досліджень. Але й тут існують проблеми, пов’язані із неможливістю коректного врахування структури генеральної сукупності (всього населення України та населення окремих регіонів, іноді цільових груп населення). Тобто потрібно не просто опитати 10% чисельності населення, а 10% 80-річних, 60-річних, 35-річних і т.д., 10% жінок і чоловіків. Тобто вибірка має відтворити генеральну сукупність. А що ми можемо відтворювати, якщо ми цієї генеральної сукупності не знаємо? Відповідно перепис створить фундамент для проведення репрезентативних соціологічних опитувань з невеликими похибками".

З повним текстом інтерв'ю директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елли Лібанової Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можна ознайомитися за посиланням.