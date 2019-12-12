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 Політика України
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Все про:демографія (41) Лібанова (10) мігранти (253) перепис населення (40) трудова міграція (102) міграція (96) заробітчани (266)

 Чисельність постійного населення України - 38-40 млн осіб, за кордоном працює в середньому 3 млн, - директорка Інституту демографії Лібанова

Масштаби міграції неминуче ростимуть.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова.

"Кількість постійного населення (України. - Ред.) - приблизно 38-40 мільйонів. Я спираюся на дані Пенсійного фонду. Думаю, що за кордоном працює в середньому 3 мільйони. Взимку менше, влітку більше", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У мене враження, що, говорячи про перепис населення, Гончарук думає про одне, а Дубілет - про інше: адже питання не тільки в тому "скільки", а в тому "хто", - Лібанова

"Зараз у Росію значно менше їдуть (трудові мігранти. - Ред.) не лише через війну, а через те, що там багато не заробиш... А, по-друге, наприклад, у Польщі дуже часто роботодавець вимагає знання мови тільки від бригадира", - додала вона.

"Але я хочу, щоб усі зрозуміли. Україна – не виняток у плані міграції. Масштаби міграції неминуче зростатимуть – це ознака глобалізованого світу. Ми маємо прагнути запобігати постійній міграції з України, заохочувати емігрантів повертатися. Але як їх повернути? Найбільш очевидна причина заробітчанства – це, безперечно, величезна різниця в зарплаті. Але часто – і це стосується переважно працівників високої кваліфікації – виїжджають через бажання жити в кращих умовах, реалізуватися, забезпечити краще майбутнє своїм дітям. Вони не бачать цього майбутнього в Україні. Ось чому проблема і трагедія!" - зазначила Лібанова.

Коментуючи вплив заяв Зеленського і його команди на міграційні процеси, Лібанова розповіла: "Поки що минуло замало часу для висновків. І взагалі ефективна соціальна політика далеко не завжди швидко дає бажані результати, а неефективна і взагалі їх не дає. І, крім іншого, всі дії мають супроводжуватись серйозною роз’яснювальною роботу. Не можна весь час говорити тільки про погане, якщо ми хочемо, щоб українці повірили в майбутнє і не виїжджали звідси".

Також читайте: Жодних загроз перепис нікому не створює, вся інформація буде знеособлена: питань про релігію і політику не буде, - директорка Інституту демографії Лібанова

Водночас, коментуючи питання мігрантів, вона зазначила: "По-перше, їхатимуть люди з держав, бідніших за Україну. Інтеграція іммігрантів – це дуже копітка і складна робота, що має враховувати потреби і настрої як прибулих, так і постійних жителів. У пригоді можуть стати результати соціологічних досліджень. Але й тут існують проблеми, пов’язані із неможливістю коректного врахування структури генеральної сукупності (всього населення України та населення окремих регіонів, іноді цільових груп населення). Тобто потрібно не просто опитати 10% чисельності населення, а 10% 80-річних, 60-річних, 35-річних і т.д., 10% жінок і чоловіків. Тобто вибірка має відтворити генеральну сукупність. А що ми можемо відтворювати, якщо ми цієї генеральної сукупності не знаємо? Відповідно перепис створить фундамент для проведення репрезентативних соціологічних опитувань з невеликими похибками".

З повним текстом інтерв'ю директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елли Лібанової Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можна ознайомитися за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164943
 
 
 Топ коментарі
 
Там, если хорошо проверить, мертвых душ наберется не один миллион
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А 20 миллионов тупо выехало на ПМЖ в другие страны Мира и стали активными гражданами других стран, потеряв при этом априори гражданство Украины. И я так подозреваю, что выехало далеко не самые тупые и бездарные, а скорее наоборот! Во всяком случае, по моим наблюдениям и общению здесь- большинство уже во многом преуспели и опередили многих местных американцев. Во всяком случае- здесь в США.
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Нифигасе ,институт,и чем вы там занимаетесь)))?
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"Я опираюсь на данные Пенсионного фонда" Ну так пенсионеры с лднр и Крыма приезжают за пенсиями) Источник: https://censor.net.ua/n3164943
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Там, если хорошо проверить, мертвых душ наберется не один миллион
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Это ты своих детей считай приблизительно-А ЗДЕСЬ НАДО ТОЧНО,без:2 млн туда,2млн сюда
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Не сумнівайтесь, що вони свальсифікують результати перепису
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Чиновники-підор , щоб і далі красти. Хоча масштаби будуть значно менші.
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- Простите, мадам, это не вы потеряли на углу талон на повидло? Скорей бегите, он еще там лежит ©
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всегда удивляют люди, которые готовы делать что угодно, выкручиваться как угодно списывая на любые отмазки - чтобы не говорить правду, а некоторые даже боятся правды.... Как будто перепесь населения проводится только в Украине! Неужели нет других стран, где все это отработано и делается просто и эффективно ? зачем выдумывать велосипед? то же самое и в экономике - есть страны, в которых были сильные миграционные процессы - как они в таких случаях поступали и чем это все в перспективе выливалось?
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Це ти скажи Дубілету з його електронним переписом.
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Вот например, все помнят, сколько людей было лет 10 тому назад на жд вокзалах, в поездах, на центральной площади города , особенно на Нов.Год. Вопрос - где сейчас эти люди?? Ведь раза в три меньше!!!
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"будут ехать люди из государств, более бедных чем Украина" - и много уже изъявило желание?...
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На Троещинский рынок сходите.
Будете сильно удивлены.
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могу сказать что индусы, пакистанцы, китайцы и вьетнамцы с учетом коррупции , продажности, дырявости границ и несовершенства законов вполне рассматривают нашу страну как транзитную.
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я о том же... пока рядом есть более богатая, скажем так, ойропа... более чем на транзитный вариант очень временного прироста нам рассчитывать не стоит...
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А 20 миллионов тупо выехало на ПМЖ в другие страны Мира и стали активными гражданами других стран, потеряв при этом априори гражданство Украины. И я так подозреваю, что выехало далеко не самые тупые и бездарные, а скорее наоборот! Во всяком случае, по моим наблюдениям и общению здесь- большинство уже во многом преуспели и опередили многих местных американцев. Во всяком случае- здесь в США.
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новый год и в се последующие встречаю в Сиетле!
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Поздравляю! Правильное решение! Проходить снова круги Ада из- за тупости других... кстати, в Сиэтле большая диаспора, но предупреждаю, штат дорогой! Ты по какой визе- рабочей или грин карте?
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Нифигасе ,институт,и чем вы там занимаетесь)))?
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Нащо нам такий інститут, якщо є Пенсійний фонд, за логікою директора інституту.
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Милу в директора цього інституту, може Пенсійний в плюс вийде.
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нужно провести всеукраинский опрос.. какая цифра победит, столько населения и есть! Чисельність постійного населення України - 38-40 млн осіб, за кордоном працює в середньому 3 млн, - директорка Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 6402ставлю на 30 миллионов
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30, 32 це з Донбасом і Кримом та заробітчанами?
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За перепись никакой ответственности, сколько захотят, сколько и нарисуют. Не ломайте копья.
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Вся логика .... Это украинский менеджмент Чисельність постійного населення України - 38-40 млн осіб, за кордоном працює в середньому 3 млн, - директорка Інституту демографії Лібанова - Цензор.НЕТ 7383

Я молча курю в стороне.
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Тетке очень хочется присесть на бюджет, иначе Институт закроется.
Вот и вся причина ее рассусолииваний о том что Украине срочно нужна перепись.
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Перепис давно потрібен, а от інститут...
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Это всё догадки, с одной стороны она рассказывает конкретные цифры, с другой рассказывает как надо проводить выборки, опросы и т.д. В данном случае нужна именно перепись, а не гадание на кофейной гуще.
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21.5...24.5 млнов населения явочного в Украине осталось на подконтрольной территории.
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А королевська казала, що виїхало вже 11 млн. Просто так заявити і не понести відповіданості, це тільки можуть наші політики.
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Та може 38 і є, але це все одно погано що люди не хочуть розмножуватися, а лише мігрують. Але є інша сторона, якщо стане все добре, то мігрувати будуть в Україну і що тоді робити?
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В Германии, всё чаще слышна польская речь...Поляков сюда уже наехало столько, что крупные торговые сети,открыли отделы польских продуктов. Секрет миграции поляков, очень простой. Зарплаты в Германии, в среднем, в 2 раза выше польских...Естественно, место убывших поляков, займут украинцы...А с января,вступает в силу новый закон, позволяющий любому иностранцу, находиться ,до полугода в Германии,в поисках работы.
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Занадто оптимістично вона оцінює чисельність населення...
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