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 Події, За кордоном
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Все про:підводний човен (28) Росія (14152) НС (77)

 Підводний човен РФ "Чита" затонув під час буксирування в Тихому океані

У затоці Восток під час буксирування з Владивостока в Находку затонула списана субмарина Тихоокеанського флоту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Росбалт".

Як уточнюють джерела, йдеться про підводний човен Б-260 "Чита" завдовжки 72 м.

За повідомленням Росморрічфлоту, корма підводного човна опустилася на дно. Глибина затоки становить 47 м, так що ніс стирчить над водою.

Човен без екіпажу і пального тягнув буксир. Передбачалося, що його прийме на утилізацію находкінський завод "Аскона".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164941
 
   
 Топ коментарі
 
день сегодня просто УДАЧНЫЙ!!!
сначала крякнул ми-28 и минус два ватальотчика..
затем #онаутонула старая лодка..
а теперь новая радость На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар Пропали три человека
Подводная лодка РФ "Чита" затонула при буксировке в Тихом океане - Цензор.НЕТ 8017
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Жаль, козломордых морячков на борту не было. Так что Вейшнории защитывается только пол-очка.
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Шо їм кацапів було шкода,шо без екіпажу тягли?
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......читааааа , улан-удээээээ !!!! вам , **** , оленЕй гонять по ТУНДРЕ !!!!
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Медузы-пионеры ждут новую порцию металлолома.
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