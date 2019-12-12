 Підводний човен РФ "Чита" затонув під час буксирування в Тихому океані

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Росбалт".
Як уточнюють джерела, йдеться про підводний човен Б-260 "Чита" завдовжки 72 м.
За повідомленням Росморрічфлоту, корма підводного човна опустилася на дно. Глибина затоки становить 47 м, так що ніс стирчить над водою.
Човен без екіпажу і пального тягнув буксир. Передбачалося, що його прийме на утилізацію находкінський завод "Аскона".
сначала крякнул ми-28 и минус два ватальотчика..
затем #онаутонула старая лодка..
а теперь новая радость На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар Пропали три человека