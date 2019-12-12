 Зеленський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ: "Немає такої сили, яка могла б зламати ваш дух"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в привітанні з нагоди Дня Сухопутних військ ЗСУ на сторінці в мережі Facebook повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю воїнів і ветеранів Сухопутних військ України з професійним святом! Щоденно ви дивитеся в очі ворога, виконуючи бойові завдання на так званому нулі та демонструючи постійну готовність до найскладнішої роботи. Ваш славетний вид Збройних сил стійко стримує російську агресію на сході України, показує високий бойовий вишкіл і непереможний характер", - йдеться в повідомленні.

Президент упевнений, що гасло "За Україну! За її волю!" викарбуване у серцях воїнів, а отже, немає такої сили, яка могла б зламати їхній дух.

"Нехай Господь оберігає вас і захищає! Повертайтеся живими! Слава Сухопутним військам України! Слава Україні!" - підсумував глава держави.

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