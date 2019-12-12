 Зеленський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ: "Немає такої сили, яка могла б зламати ваш дух"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в привітанні з нагоди Дня Сухопутних військ ЗСУ на сторінці в мережі Facebook повідомив Президент України Володимир Зеленський.
"Вітаю воїнів і ветеранів Сухопутних військ України з професійним святом! Щоденно ви дивитеся в очі ворога, виконуючи бойові завдання на так званому нулі та демонструючи постійну готовність до найскладнішої роботи. Ваш славетний вид Збройних сил стійко стримує російську агресію на сході України, показує високий бойовий вишкіл і непереможний характер", - йдеться в повідомленні.
Президент упевнений, що гасло "За Україну! За її волю!" викарбуване у серцях воїнів, а отже, немає такої сили, яка могла б зламати їхній дух.
"Нехай Господь оберігає вас і захищає! Повертайтеся живими! Слава Сухопутним військам України! Слава Україні!" - підсумував глава держави.
Как рассказывали "украинские политики" на рашистском пропагандонТВ - дети мертвые в Мариуполе по улицам валяются, ты не слышал?!
вот реальное поздравление монике - вот самка собаки
У тебя ус отклеился.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1260865/laif_uznal_vozmozhnuiu_prichinu_pozhara_na_admiralie_kuznietsovie
""Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", - рассказала корреспондент "Звезды" Диана Сирази"
я ж не лох і мнє - 42 рочки
поздравил--плохо
не поздравил еще хуже
Зі святом героїв, справжніх мужчин!
Про украинскую подводную лодку и барана с коровой, уж очень смешное поздравление.
Есть. Один куцый жыд с кривым носом и шариковой ручкой в руках.
Лучше бы брал пример с воинов, а не прогибался перед российским агрессором .....