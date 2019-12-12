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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (3824) привітання (444) свято (411) ЗСУ (408)

 Зеленський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ: "Немає такої сили, яка могла б зламати ваш дух"

Сухопутні війська стійко стримують російську агресію на сході України і демонструють непереможний характер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в привітанні з нагоди Дня Сухопутних військ ЗСУ на сторінці в мережі Facebook повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю воїнів і ветеранів Сухопутних військ України з професійним святом! Щоденно ви дивитеся в очі ворога, виконуючи бойові завдання на так званому нулі та демонструючи постійну готовність до найскладнішої роботи. Ваш славетний вид Збройних сил стійко стримує російську агресію на сході України, показує високий бойовий вишкіл і непереможний характер", - йдеться в повідомленні.

Президент упевнений, що гасло "За Україну! За її волю!" викарбуване у серцях воїнів, а отже, немає такої сили, яка могла б зламати їхній дух.

"Нехай Господь оберігає вас і захищає! Повертайтеся живими! Слава Сухопутним військам України! Слава Україні!" - підсумував глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від вас залежить міць армії і захист кожного українця, – Турчинов привітав воїнів із Днем Сухопутних військ

Зеленський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ: Немає такої сили, яка могла б зламати ваш дух 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164939
 
   
 Топ коментарі
 
"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", - рассказала корреспондент "Звезды" Диана Сирази.Источник: https://censor.net.ua/n3164937

вот реальное поздравление монике - вот самка собаки
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Така сила є, це ти, та твоя зграя зелених макак!
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а где комментарии по поводу гибели нашего бойца которого вернули сепары с увечиями и без внутренних органов????? почему Зелентрест не делает никаких заявлений????? нужно всему миру показать как путинские каратели вырезают наших Героев!!! но после экспертизы дело засекретели)))))) За то Зелень в Париже внимательно слушала от Путлера про Сребницу))))))
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Така сила є, це ти, та твоя зграя зелених макак!
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Як на мене, Зєлєнскій щойно визнав, що йому це не під силу.
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ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, А у вас осталась ЗГРАЯ отпетых ворюг. Чего говорить на белое черное. Ну, никто вы со своим БОРОВОМ. НУ, НИ - К - ТО.
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тільки 6% українців дозволили собі відпочинок на морі за кордоном.. цікаво а де ще 2% благодєнствующих соєвих вороваєк свій відпочинок проводили? мабуть, за компом на цензорі Зеленський привітав воїнів із Днем Сухопутних військ: "Немає такої сили, яка могла б зламати ваш дух" - Цензор.НЕТ 7879
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Просто все остальные от голода и холода уже померли, 5 лет как.....
Как рассказывали "украинские политики" на рашистском пропагандонТВ - дети мертвые в Мариуполе по улицам валяются, ты не слышал?!
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"Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", - рассказала корреспондент "Звезды" Диана Сирази.Источник: https://censor.net.ua/n3164937

вот реальное поздравление монике - вот самка собаки
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Смелый поступок, открыт для всех, пусть воочие посмотрят на народ сильным духом. Только ТРУСЫ прячутся за забором.
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И это все? Так ты кому служишь, если не нравятся мои слова, что наш народ сильный духом? Ты хочешь, что бы мы были ТРУСАМИ? Ты не кацапське, ты просто НЕДОНОСОК полнейший.
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Ти з дупи озиваєшся, кацапське рило?
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Ты там давно, так что твоя компания не для меня.
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а чего ты ты им тогда хамил и грубил на камеры, Зескот?
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В Украину в честь праздника приехали Зелины братушки из "звезды" будут правду рассказывать.
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а где комментарии по поводу гибели нашего бойца которого вернули сепары с увечиями и без внутренних органов????? почему Зелентрест не делает никаких заявлений????? нужно всему миру показать как путинские каратели вырезают наших Героев!!! но после экспертизы дело засекретели)))))) За то Зелень в Париже внимательно слушала от Путлера про Сребницу))))))
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Зеленский поздравил воинов с Днем Сухопутных войск: "Нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух" и пригласил пропагандистов Геббельса- Путлера группу телеканала Миноброны РФ "Звезда" пустили в Украину: "Мы в центре Киева!"

""Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом", - рассказала корреспондент "Звезды" Диана Сирази"
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Ти ж і намагаєшся це зробити, сопля криворізька.
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какое двуличное не принципиальное существо...
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а тут заунывная песня соевых акынов:
поздравил--плохо
не поздравил еще хуже
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Полудурок, твой Наркоман обещал войну остановить! Ну и где?
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полный придурок! зачем мне тратить время на такого осла как ты? осел и есть осел
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Лахта, только ослы принимают поздравление защитникам от уклониста...
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а кому нужны поздравления от куклы уклониста?
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Зелох же сказал, что надо просто перестать стрелять!
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Так уже и сдерживание агрессии это то, что надо, а не зрада...
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Сьогодні 27 річниця створення 95 бригади.


Зі святом героїв, справжніх мужчин!
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Пацаны нету такой силы,но я очень буду стараться.
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https://youtu.be/QduwX0NfzeU
Про украинскую подводную лодку и барана с коровой, уж очень смешное поздравление.
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ублюдка ждут четыре повестки в военкомат...
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"Нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух"

Есть. Один куцый жыд с кривым носом и шариковой ручкой в руках.
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З Днем Сухопутних військ України. Слава Україні. Ми вам вдячні за мир на території України.
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Зеленский поздравил воинов с Днем Сухопутных войск: "Нет такой силы, которая могла бы сломать ваш дух"

Лучше бы брал пример с воинов, а не прогибался перед российским агрессором .....
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