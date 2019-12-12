 Українці можуть зірвати джекпот Мега Мільйонів, $ 340 мільйонів

Для перемоги в лотерею необхідно вгадати 5 номерів з діапазону 1-70 і спеціальний додатковий номер "Мегабол" з діапазону 1-25. У лотереї також розігруються кілька другорядних призів, включаючи приз в 1 млн доларів, який отримає кожен гравець, що вгадав 5 основних номерів (без "Мегабол"). Крім того, учасники можуть за невелику доплату активувати опцію "Мегаплайер", яка збільшить суму другорядного виграшу в 2-5 разів.

Громадяни України можуть взяти участь в лотереї Мега Мільйони з офіційними білетами з серійними номерами на сайті Thelotter.com. Мінімальний розмір джекпоту: 40 млн доларів. Якщо жодному гравцю не вдається вгадати всі 6 куль, приз переходить на наступний тиждень. Важливо відзначити, що, на відміну від багатьох інших лотерей (наприклад, "Євромільйони"), у джекпоту "Мега мільйонів" немає верхньої межі - він буде рости і рости поки хто-небудь його не виграє.

Найбільший виграш в історії

Говорячи про цю особливість "Мега мільйонів", не можна не згадати про мешканку Каліфорнії, яка виграла 1,5 мільярда доларів в жовтні 2018 року. Переможниця вважала за краще зберегти анонімність, і її легко зрозуміти. Це найбільша сума, коли-небудь виграна одним гравцем. Інша американська лотерея, "Пауербол", розіграла більший джекпот (1,58 млрд), але в тому випадку сума призу розділилася між трьома переможцями.

Не тільки для американців

Хоча "Мега мільйони" - американська лотерея, в ній можуть брати участь жителі будь-якої країни світу. Громадяни України можуть купити білет онлайн за допомогою сайту theLotter.com. Користувачі сайту неодноразово вигравали в лотерею величезні призи.

Один з найбільших виграшів на сайті Thelotter.com належить Наталії з України, яка вгадала 5 основних номерів тиражу, що відбувся 26.09.2017, і отримала приз в 1 мільйон доларів США. До речі, це не був її єдиний виграш на сайті - два роки по тому вона зірвала джекпот мексиканської лотереї "Чіспасо".

Коли пройде наступний тираж і як взяти в ньому участь?

Найближчий тираж лотереї пройде в п'ятницю, 13 грудня, о 23:00 EST. До речі, про п'ятниці, 13 ... Багато хто вважає це збіг нещасливим. Хоча б у випадку з "Мега мільйонами", така репутація абсолютно не заслужена. Справа в тому, що саме в цю дату джекпот було зірвано цілих шість разів. Якщо ви хочете спробувати стати сьомим гравцем, який виграв джекпот в "день неприємностей", ви можете зробити це за допомогою сервісу "theLotter". Для участі в лотереї потрібно перейти на сторінку лотереї Мега Мільйони і вибрати ваші номера. Після того, як ви підтвердите ваше замовлення, представники сайту придбають від вашого імені лотерейний білет. Результати з'являться на сайті незадовго після проведення тиражу. У разі виграшу ви також отримаєте сповіщення по електронній пошті або по SMS.

Новина публікується на правах реклами