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Все про:журналістика (936) пропаганда (1284) Росія (14152)

 Знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" пустили в Україну: "Ми в центрі Києва!". ВIДЕО

Знімальну групу російського пропагандистського телеканалу "Звезда" пустили в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті телеканалу "Звезда".

Як зазначає сайт телеканалу, знімальна група "Звезды" стала одними з перших російських журналістів, пропущених у Київ після запрошення президента України Володимира Зеленського, зробленого на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 10 грудня.

Негласна заборона на в'їзд для російських репортерів в Україні діяла з 2014 року.

"Наша знімальна група летить до Києва. Пан президент Володимир Зеленський на пресконференції сам запросив журналістів у гості. Ми вирішили перевірити, чи тримає він обіцянки, чи пропустять нас через митницю. Поруч зі мною оператор у повному спорядженні - техніка та мікрофон з нашим логотипом", - розповіла кореспондентка "Звезды" Діана Сіразі.

Як зазначають російські пропагандисти, щоб нібито виконати свій професійний обов'язок і потрапити до Києва, журналістам часом доводилося вигадувати причини - казали, що їдуть на концерт, на побачення або що чекає хвора бабуся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремлівський пропагандист Соловйов відповів Зеленському на запрошення відвідати Донбас, покликавши його до окупованого Донецька

Взаємна заборона на авіасполучення між Росією і Україною, як і раніше, діє. Вона діє із жовтня 2015 року, тому спочатку російським пропагандистам довелося летіти до Мінська і, як вони самі зазначають, вирішальним моментом була українська митниця.

Співробітницю через високий стіл майже не видно, але дівчина дуже привітна. Що дивно, головне питання - "Яка мета вашого візиту?" - не ставить. Хоча, здається, це і так зрозуміло, якщо подивитися на нашого оператора з камерою.

"Ну ось ми і в центрі Києва! Я на Майдані. Щоправда, поки незрозуміло - чи всім російським журналістам відкрили шлях і чи надовго це?" - передає з Києва кореспондент "Звезды".

Зазначимо, російський телеканал "Звезда" є офіційним телеканалом міністерства оборони РФ. Цей телеканал вже неодноразово викривали у фейках як журналісти, так і українські політики. Заради сенсацій російські пропагандисти нескінченно ліплять фейки найбільш низькопробним способом.

Наприклад, раніше телеканал публікував вигадані новини про те, що Україна нібито зажадала від Монголії компенсацію за навалу хана Батия в XIII столітті, про побиття співака Андрія Макаревича в Харкові, про сексуальні домагання глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до тодішнього прем'єра України Арсенія Яценюка, "відзначився" він і фотографією "українських солдатів, які відбирали худобу у мирного населення на Донбасі", видав пуск ракети на Байконурі за обстріл міста Макіївка Донецької області силами АТО, а також опублікував новину про колишнього українського військовослужбовця, який нібито звинуватив ЗСУ в причетності до катастрофи малайзійського Boeing, матеріал про який пізніше видалив.

Крім того, двоє журналістів каналу після затримання Службою безпеки України зізналися, що брехали про війну на Донбасі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164937
 
 
 Топ коментарі
 
ну вот зебилы - ваше счастье - вы за это голосовали
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забыли ,шо было,в 2014 году - но не чего - все впереди
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Зє!біли, це було вашою метою? Ви дійсно цього хотіли?
Чи вам все одно, аби лиш не Порошенко?
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ну о чем можно говорить если глава сбу билетер 95 квартала, министр мвд Харьковская Крыса крышующая янтарь, проституцию, наркоту и всю контробанду в Украине, борец с коррупцией ваЗЕлин!!!!
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Парашэнко агэнт росии и друг медведчука, а зэленский патриЙот!
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"Негласный запрет"________________так это что, при пети НЕ БЫЛО ОФИЦИАЛЬНОГО ЗАПРЕТА?????????ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!!!!!!!!!!!
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Ну-с, братья из С14 или как там, по новому - "суспільство майбутнього", цель сама подает пеленговые сигналы))
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Є такі припущення, що найближчим часом до нас можуть завітати кремлядські пропагандони кисельов та соловйов. Це як, наприклад, йозеф гебельс приїхав би до москви у 1942 році.
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пропагандони кисельов та соловйов. ....

На 112 канале уже есть свои киселевы та соловйовы даже скобеева есть. пульс
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Вообще то приглашали на Дамбасс, а не в Киев!
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Тут, с дальним прицелом. Что бы пустили, когда драпать будут и место в цирке дали. Знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" пустили в Україну: "Ми в центрі Києва!" - Цензор.НЕТ 9787
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...а запит до сбу ніхто з нардепів не хоче зробить...? чи патріоти закінчились...
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По приглашению Зеленского: Пропагандисты телеканала Минобороны РФ оперативно прилетели в Киев

InfoResist

В Киев беспрепятственно прилетела целая группа пропагандистов телеканала Министерства обороны России «Звезда», известного своим освещением военных операций страны-агрессора за рубежами РФ, в том числе в Украине. Об этом сообщается на сайте телеканала.
По словам пропагандистов, решение о поездке было принято после саммита «нормандской четверки», где президент Украины пригласил российских «журналистов» в Украину.
«Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом», - написала в частности корреспондент Диана Сирази.
Позже в своем сюжете из украинской столицы она рассказала о том, что и ранее ее коллеги посещали Киев. Правда при этом им приходилось лгать: на концерт, свидание, к больной бабушке. Однако теперь, отметила Сирази, украинская таможенница в аэропорту даже не спросила у граждан РФ о цели визита.
«Ну, вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно - всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?» - продолжила она.
Видеоплеер

00:00
03:02
Украинский сегмент соцсетей отреагировал на выходку россиян бурно:

Напомним, 9 декабря в Париже Зеленский пригласил представителей российских СМИ в Украину, упомянув в ироническом контексте известного российского пропагандиста Владимира Соловьева. Последний, правда, намерений ехать в Украину не изъявил. В отличие от представителей телеканала RT и РИА Новости.
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Зеленский приглашал журналистов, а не солдат пуйловой гибридной войны русни против Украины -- ошибка порошенковских кадров на границе/таможне.
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А як же ж.
Хто всравсь?
- Невістка. Бо її дома не було.
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Надо уточнить каждой пропагандонской журналюшке, что приглашение было разовым для каждой, как шанс исправиться, и в случае рецидива брехливого скрепного пропагандонства журналюха попадает в базу врагов Украины на 4 года.
А то зашастают.




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Ничего особенного, просто это журналисты официального телеканала ведомства, которое убило десятки тысяч ваших сограждан. Сделали вместе, зеленые дятлы?
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Кто следующий из визитеров "зеленкиа посетит -наверняка "Ночной мудозвон" тоже собирается транзитом на Комо со своей "шарагой -Зюзиком, Проханом,Жириком и др.нечистью"..А может и Кисель нас "порадует"-радиоктивый пепел тоже соскучился по вареникам,сальцу .."совпадение-не думаю".Бубочка им свой сериальчик толкнул а ои ам-своих "сливых бачков"..Бартернная сделка-так сказать..
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- Они будут крутить "Слугу народа" по ТНТ, а мы пригласим их журналистов в Киев, - Зеленский рассказал о чем удалось договориться с Путиным в Париже

Знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" пустили в Україну: "Ми в центрі Києва!" - Цензор.НЕТ 3815
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Зеленский приглашал журналистов, а не солдат пуйловой гибридной войны русни против Украины. Если эту звезду впустили в Украину, то не поняли Президента и должны пройти курс повышения квалификации, чтобы отличать журналистов от путинских солдат гибридной войны - не по корочкам, а по-сути.
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А де ви бачили "журналістів" в Підорашці? Там немає журналістів, бо вони або втекли, або мертві. Але Зєлупа адресував своє запрошення саме кремлівським ропагандонам, з якими він саме і ботав по-московські на тому побаченні з Путлєром.
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А я говорил, что они есть? Я говорил, что те, кто сейчас зашастают под видом журналистов, должны квалифицироваться как солдаты гибридной войны пуйла и, по "сумме заслуг" или арестовываться на границе, как пособники террористов даунбаса, или отправляться назад за поребрик.
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А когда свидетеля распятого мальчика позовут???)))
"Данный телеканал уже неоднократно ловили на фейках как журналисты, так и украинские политики." О, да))) Они меня сделали свидетелем "издевательств правосеков" над мэром Геническа)))
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Треба цим кацапським журналюгам розбити камери і зламати мікрофони - нехай в Сирії свої репортажі знімають.
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А Володе - косноязычному торчку нужно не в спортзал ходить и ролики монтировать, а продолжать интеллектуально развиваться и много читать, что-бы не читать с бумажки и не заикаться как это было во Франции.
Объясните кто-нибудь торчку, что в период войны с врагом (кацапами) есть список вражеских лиц и организаций, чье присутствие на территории Украины несет угрозу национальной безопасности.
Президента-торчка, приглашающего вражеских топ-пропагандистов к нам в страну можно понять только в том случае, если по приезду они будут немедленно арестованы а в будущем осуждены.
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хм. тогда не удивляемся, если ес снимет санкции с эрэфии - мы "зробимо це разом"
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Боже мой, у журнашлюх радости полные штаны!
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Это ФИНИШ!Канал,который восхваляет убиц наших парней,котрый восхваляет захват наших территорий,по приглашению долб....а уже в Киеве.Але парниша!Ты,случайно, уху не ел?
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Да в "будке" Коломойского сидят...выполняя его команду ФУ!
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ждем "дешевого" газа в "пакете" для "Зе-элетората" и тогда- да!-
"Покращення життя вже сьогодні"-
" кушайте на здоровье!"
зрада бывает не только одномоментной, но и ползучей, как война- гибридной.
очень-очень-очень хочу ошибиться
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Це не просто зашквар це ******* якийсь, я що не сплю,невже це мій Київ?
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Я не пойму зачем российские "Звезда"ковцы лично припёрлись в Украину!!!!!!Ведь сделать фейки можно у себя дома,не выходя с тёплого кабинета!Наверное по нормальной еде соскучились?!
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ну , ура !!! Нашли таки зраду! Сколько комментов, дождались..
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А де Білецький,нацжони,свобіда,грішин/сємєнчєнко і решта поцрєотів?
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Билецкий, парасосюк, соболев, тягнибакс, аферист гришин, михаил собакошвили, лещенко, внайом, защёк светлана, шабунин - давно отрабатывают кацапские деньги. Наивному человеку в это трудно поверить, но к каждый из этих "активистов" продается за определенную сумму. Об этом говорили ещё в 17-м, но стадо упоротых зрадодаунов не верило и получило президентом подкацапника зе.
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Донести зраду до украинца тяжело если делать это напролом с помощью Киселева и Соловьева. Кремлевские пропагандисты поняли, что гораздо эффективнее доносить зраду до умов украинцев купив авторитетного лидера мнений. Саакашвили украинцы поверят куда лучше чем Соловьеву. Нужно только замотивировать грузина определенной суммой. Или гнида Лещенко. Некоторая часть лохов-украинцев до сих пор верит, что Лещенко работает на Америку, и вообще эталон порядочности.
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Им некогда, они богданца в Раде лупят)
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Это такой "подарок" военным от Зебила в день сухопутных войск Украины-пригласить инфоподразделение войск врага к себе в столицу.
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Это ж сидит, какая-нибудь, ватная жопа в лугандоне, и не доумевает, "как это их биндеры на ремни не порезали?"
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"Приедьте посмотрите ручками ножками" ..... от недоумок зелёный *****....
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Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения будущими "представителями территориальных громад" тела украинского воина Романа Беспалого, со следами чудовищных пыток и вырезанными внутренними органами. Не скроем - мы пытались получить получить акт судебно-медицинской экспертизы проводимой в Киеве и частично в в Днепре. Увы, нам это не удалось. оказалось материалы этой экспертизы закрыты грифом "Секретно". Но даже из того, что нам известно выплывает одно - большинство увечий, например выдавленный правый глаз и оторванная нижняя губа нанесены прижизненно. Изъятие органов проводилось специализированным методом и скорее всего специалистами.

Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства" ?
Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.
Вы с ними хотите мира, г-н Президент ? Так у вас уже убивают за украинский язык, вы ждете когда начнут вырезать органы ?
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"Режим Зеленского как то странно молчит по вопросу возвращения "
Что же тут странного?
За стол переговоров Владимир Александрович будет садиться с Пушилиным (а он жив?) и Пасечником (этот тоже оригинальный, или уже 3-й вариант?), какие же они могут быть террористы?
Какие могут быть вопросы, когда у Владимира Александровича намечен визит в ЛДНР?
Вопрос то только один - где деньги будет брать Владимир Александрович на "ре-интеграцию Донбасса"? Золотого запаса в Донбассе то нетути, ЛДНР - это не Тайвань, Владимир Александрович.
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Яке потужне зе-досягнення ! Вау !
Блазень створює нову диплЬОматію.
зе-успіх, зе-перемога !
ві-ето-сдєлалі-вмєстє, не обурюйтесь, зе-лохи !
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Правильно что их пропустили, может быть они будут вести онлайн трансляцию и люди в РФ и из Луганска и Донецка наконец то увидят что у нас радикалы не убивают на улицах за то что у тебя другое мнение, не разрывают рот за то что ты говоришь по русски ну и всего остального что им проповедует росс пропаганда. И самое главное, может всё же россияне увидят что у них постоянно выигрывают всё те же (х"йло), проигрывают всё те же (простой российский народ), но они осознаю всё это и просто засовывают голову в песок, затем высовывают, голосую и опять засовывают.
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Именно поэтому в перспективу Украины не верю. Малороссы могут построить только Малороссию, и никак иначе.Ну и конечно же только в составе Таёжного союза, малороссы по определению будут только под Рашкой. А 73% малороссов это критическим много
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Я не верю, что Зебил не понимает, что это пропагандисты, а не обманутые журналисты!
Это провокация и полное неуважение к народу Украины!
Подонок Зебильный и его говняная команда!
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