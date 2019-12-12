 Знімальну групу телеканалу Міноброни РФ "Звезда" пустили в Україну: "Ми в центрі Києва!". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті телеканалу "Звезда".
Як зазначає сайт телеканалу, знімальна група "Звезды" стала одними з перших російських журналістів, пропущених у Київ після запрошення президента України Володимира Зеленського, зробленого на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 10 грудня.
Негласна заборона на в'їзд для російських репортерів в Україні діяла з 2014 року.
"Наша знімальна група летить до Києва. Пан президент Володимир Зеленський на пресконференції сам запросив журналістів у гості. Ми вирішили перевірити, чи тримає він обіцянки, чи пропустять нас через митницю. Поруч зі мною оператор у повному спорядженні - техніка та мікрофон з нашим логотипом", - розповіла кореспондентка "Звезды" Діана Сіразі.
Як зазначають російські пропагандисти, щоб нібито виконати свій професійний обов'язок і потрапити до Києва, журналістам часом доводилося вигадувати причини - казали, що їдуть на концерт, на побачення або що чекає хвора бабуся.
Взаємна заборона на авіасполучення між Росією і Україною, як і раніше, діє. Вона діє із жовтня 2015 року, тому спочатку російським пропагандистам довелося летіти до Мінська і, як вони самі зазначають, вирішальним моментом була українська митниця.
Співробітницю через високий стіл майже не видно, але дівчина дуже привітна. Що дивно, головне питання - "Яка мета вашого візиту?" - не ставить. Хоча, здається, це і так зрозуміло, якщо подивитися на нашого оператора з камерою.
"Ну ось ми і в центрі Києва! Я на Майдані. Щоправда, поки незрозуміло - чи всім російським журналістам відкрили шлях і чи надовго це?" - передає з Києва кореспондент "Звезды".
Зазначимо, російський телеканал "Звезда" є офіційним телеканалом міністерства оборони РФ. Цей телеканал вже неодноразово викривали у фейках як журналісти, так і українські політики. Заради сенсацій російські пропагандисти нескінченно ліплять фейки найбільш низькопробним способом.
Наприклад, раніше телеканал публікував вигадані новини про те, що Україна нібито зажадала від Монголії компенсацію за навалу хана Батия в XIII столітті, про побиття співака Андрія Макаревича в Харкові, про сексуальні домагання глави партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко до тодішнього прем'єра України Арсенія Яценюка, "відзначився" він і фотографією "українських солдатів, які відбирали худобу у мирного населення на Донбасі", видав пуск ракети на Байконурі за обстріл міста Макіївка Донецької області силами АТО, а також опублікував новину про колишнього українського військовослужбовця, який нібито звинуватив ЗСУ в причетності до катастрофи малайзійського Boeing, матеріал про який пізніше видалив.
Крім того, двоє журналістів каналу після затримання Службою безпеки України зізналися, що брехали про війну на Донбасі.
На 112 канале уже есть свои киселевы та соловйовы даже скобеева есть. пульс
InfoResist
В Киев беспрепятственно прилетела целая группа пропагандистов телеканала Министерства обороны России «Звезда», известного своим освещением военных операций страны-агрессора за рубежами РФ, в том числе в Украине. Об этом сообщается на сайте телеканала.
По словам пропагандистов, решение о поездке было принято после саммита «нормандской четверки», где президент Украины пригласил российских «журналистов» в Украину.
«Наша съемочная группа летит в Киев. Господин президент Владимир Зеленский на пресс-конференции сам пригласил журналистов в гости. Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении - техника и микрофон с нашим логотипом», - написала в частности корреспондент Диана Сирази.
Позже в своем сюжете из украинской столицы она рассказала о том, что и ранее ее коллеги посещали Киев. Правда при этом им приходилось лгать: на концерт, свидание, к больной бабушке. Однако теперь, отметила Сирази, украинская таможенница в аэропорту даже не спросила у граждан РФ о цели визита.
«Ну, вот мы и в центре Киева! Я на Майдане. Правда, пока непонятно - всем ли российским журналистам открыли путь и надолго ли это?» - продолжила она.
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Украинский сегмент соцсетей отреагировал на выходку россиян бурно:
Напомним, 9 декабря в Париже Зеленский пригласил представителей российских СМИ в Украину, упомянув в ироническом контексте известного российского пропагандиста Владимира Соловьева. Последний, правда, намерений ехать в Украину не изъявил. В отличие от представителей телеканала RT и РИА Новости.
Хто всравсь?
- Невістка. Бо її дома не було.
А то зашастают.
"Данный телеканал уже неоднократно ловили на фейках как журналисты, так и украинские политики." О, да))) Они меня сделали свидетелем "издевательств правосеков" над мэром Геническа)))
Объясните кто-нибудь торчку, что в период войны с врагом (кацапами) есть список вражеских лиц и организаций, чье присутствие на территории Украины несет угрозу национальной безопасности.
Президента-торчка, приглашающего вражеских топ-пропагандистов к нам в страну можно понять только в том случае, если по приезду они будут немедленно арестованы а в будущем осуждены.
"Покращення життя вже сьогодні"-
" кушайте на здоровье!"
зрада бывает не только одномоментной, но и ползучей, как война- гибридной.
очень-очень-очень хочу ошибиться
Почему г-н Рябошапка, как генеральный прокурор Украины не возбудил уголовное дело по факту убийства украинского гражданина при отягчающих обстоятельствах ? Или это не вписывается в концепцию "хорошие люди, попавшие в нехорошие обстоятельства" ?
Президент Зеленский, запомните, верховный главнокомандующий забывший об изуродованном и убитом солдате не есть верховный главнокомандующий. Он - никто, тварь дрожащая.
Вы с ними хотите мира, г-н Президент ? Так у вас уже убивают за украинский язык, вы ждете когда начнут вырезать органы ?
Что же тут странного?
За стол переговоров Владимир Александрович будет садиться с Пушилиным (а он жив?) и Пасечником (этот тоже оригинальный, или уже 3-й вариант?), какие же они могут быть террористы?
Какие могут быть вопросы, когда у Владимира Александровича намечен визит в ЛДНР?
Вопрос то только один - где деньги будет брать Владимир Александрович на "ре-интеграцию Донбасса"? Золотого запаса в Донбассе то нетути, ЛДНР - это не Тайвань, Владимир Александрович.
Блазень створює нову диплЬОматію.
зе-успіх, зе-перемога !
ві-ето-сдєлалі-вмєстє, не обурюйтесь, зе-лохи !
Это провокация и полное неуважение к народу Украины!
Подонок Зебильный и его говняная команда!