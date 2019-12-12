 Румунські прикордонники вилучили паспорт і утримували 3,5 години главу Меджлісу Чубарова в аеропорту Бухареста

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії. Сьогодні під час прильоту в Бухарест і проходження прикордонного контролю румунські прикордонники вилучили в мене паспорт і 3,5 години без пояснення причин утримували мене в трансферній зоні аеропорту", - йдеться в повідомленні.
За його словами, метою візиту до Румунії є заплановані на четвер зустрічі з Державним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States для обговорення ситуації в окупованому Росією Криму та мілітаризації півострова і Чорного моря.
"Негайне втручання в ситуацію Посла України в Румунії Олександра Банькова і консула посольства України в Румунії Павла Некрасова дозволили через 3,5 години чекання вирішити ситуацію", - повідомив Чубаров.
а паскудам з мішпухі пукіна НАПОЛЕГЛИВО РАДЖУ озиратися коли сидять по-під парканами...
как-то пох на этого клоуна
Вместо восстаний в Крыму катается по Евросоюзу
И еще автономию для Крыма хотело
Вытащите язык из зада )(уйла - потом вернёшься.
Хотелось бы прочитать отчет в СМИ о результатах жтой работы
воно тут лиш рохкає, що крим- татарская земля. очортіли ці патріоти шарових земель і зарплат .
Адже про яке лідерство може йти мова коли в них немає головного - підтримки того ж самого татарського народу.