EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події, За кордоном
  2124  39
Все про:аеропорт (420) Меджліс (274) Румунія (242) Чубаров (392)

 Румунські прикордонники вилучили паспорт і утримували 3,5 години главу Меджлісу Чубарова в аеропорту Бухареста

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що його 3,5 години утримували румунські прикордонники в аеропорту Бухареста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії. Сьогодні під час прильоту в Бухарест і проходження прикордонного контролю румунські прикордонники вилучили в мене паспорт і 3,5 години без пояснення причин утримували мене в трансферній зоні аеропорту", - йдеться в повідомленні.

За його словами, метою візиту до Румунії є заплановані на четвер зустрічі з Державним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States для обговорення ситуації в окупованому Росією Криму та мілітаризації півострова і Чорного моря.

"Негайне втручання в ситуацію Посла України в Румунії Олександра Банькова і консула посольства України в Румунії Павла Некрасова дозволили через 3,5 години чекання вирішити ситуацію", - повідомив Чубаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна досі не має інструментів, щоб змінити ситуацію із захистом прав людей у Криму та ОРДЛО, - Чубаров

Румунські прикордонники вилучили паспорт і утримували 3,5 години главу Меджлісу Чубарова в аеропорту Бухареста 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164930
 
 
 Топ коментарі
 
жду ответных действий, с гражданами Румынии, в аэропортах Украины
 показати весь коментар
 
До 1991 года крымские татары жили по всему миру,но только не на исторической Родине в Крыму.На момент распада дохлого совка в Крыму их жило небольшое количество.украина сделала все чтобы возврат этого НАРОДА состоялся домой.На 2014 год в Крыму уже проживало около 350 000 крымских татар.На сегодняшний день их выживают от туда всеми возможными способами кремлевская гэбэшная падаль.выводы делайте сами
 показати весь коментар
 
Тобто? Вождю треба піти погранцом у Бориспіль? Завтра?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
жду ответных действий, с гражданами Румынии, в аэропортах Украины
 показати весь коментар
 
 
Тобто? Вождю треба піти погранцом у Бориспіль? Завтра?
 показати весь коментар
 
 
Звідки тільки беруться такі довбодятли? ..
 показати весь коментар
 
Постнатальна медицина сягнула недосяжних раніше обріїв...
 показати весь коментар
 
На диване, он же не в МИДе работает, так что у вас "мимо"
 показати весь коментар
 
 
НЕ БУДЕ "атвєтних"дій що до румунів і не мрій!! Румунські прикордонники вилучили паспорт і утримували 3,5 години главу Меджлісу Чубарова в аеропорту Бухареста - Цензор.НЕТ 6884
а паскудам з мішпухі пукіна НАПОЛЕГЛИВО РАДЖУ озиратися коли сидять по-під парканами... Румунські прикордонники вилучили паспорт і утримували 3,5 години главу Меджлісу Чубарова в аеропорту Бухареста - Цензор.НЕТ 6884
 показати весь коментар
 
+1
как-то пох на этого клоуна
Вместо восстаний в Крыму катается по Евросоюзу
И еще автономию для Крыма хотело
 показати весь коментар
 
 
И я о том же, а о жестоком гноблении со стороны руссо-спецслужб пусть расскажет хотя бы Сенцову, пострадашка.
 показати весь коментар
 
 
А чего он там шляется, почему не со своим народом. Все ждет, что кто то освободит Крым.
 показати весь коментар
 
 
Лахта, а зачем защищать Крым, достаточно свой город или квартиру, когда паРаша напала на Украину? Может у тебя Крым не Украина и жители Крыма должны защищать Крым?
 показати весь коментар
 
 
Беларусь, сдриснуло нах.
Вытащите язык из зада )(уйла - потом вернёшься.
 показати весь коментар
 
 
Нет, жители Крыма должны только двойную пенсию получать. Что то не заметно, что они против Путина, кроме лидеров, находящихся за пределами. А вообще напиши, как ты лично защищаешь Крым, может и я соглашусь.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Дайте ему уже навигатор! Вроде на Крым пешком собирался, а оказался в Румынии...
 показати весь коментар
 
 
Румунські уроди підрахують і відлизують козлорилий угодам.
 показати весь коментар
 
 
У меня часто выскакивает реклама, вверху страницы, - Как просто получить европейское гражданство и демонстрируется паспорт Румынии...
 показати весь коментар
 
В нас, в Ів-Фр. обл. це поширене явище, а в Чернівцях масове
 показати весь коментар
 
Нахєра воно тобі.. ще трішки і отримаєш паспорт двох голового півника, причому безкоштовно...
 показати весь коментар
 
Например для того, чтобы сообщить тебе, что ты - зебанутый. :D
 показати весь коментар
 
Вижу, некоторые разочарованы ЕС, а почему стремитесь туда, называете УРОДАМИ?
 показати весь коментар
 
интересно за деньги из какого бюджета он там катается ? Меджлис это ж общественная организация ? Или транши проедает ?
 показати весь коментар
 
 
До 1991 года крымские татары жили по всему миру,но только не на исторической Родине в Крыму.На момент распада дохлого совка в Крыму их жило небольшое количество.украина сделала все чтобы возврат этого НАРОДА состоялся домой.На 2014 год в Крыму уже проживало около 350 000 крымских татар.На сегодняшний день их выживают от туда всеми возможными способами кремлевская гэбэшная падаль.выводы делайте сами
 показати весь коментар
 
 
Взагалі то татар почав повертати до Криму горбачов, дякуючи його покійній Раїсі.
 показати весь коментар
 
А почему он ездит в Румынии, а не в Крыму?
 показати весь коментар
 
 
Ты хоть писать научись "грамАтей", потом твои высеры читать будет кто-то.
 показати весь коментар
 
Та какой ты граматей,уроды от природы ими не бывают)))))))))))))Крыса гэбэшня
 показати весь коментар
 
 
Думаю что МИД должен сделать запрос румынам НА КАКОМ ОСНОВАНИИ .Украинцы работникам МИДа платят за представление их интресрв за рубежом зарплату
 показати весь коментар
 
 
Учитывая два инцидента ( в Польше и Румынии) МИД Украины должен сработать на опережение и сделать запросы во всех европейских странах о запросах раши или Интерпола по поводу украинцев.
Хотелось бы прочитать отчет в СМИ о результатах жтой работы
 показати весь коментар
 
 
"Рассеяне", "под большим секретом", сообщили, что Чубаров, на самом деле, прилетел проводить разведку для крымских татар, которые хотят через Буджак проложить путь для походов в Румынию за "ясырём" и продажи невольников в Турцию...
 показати весь коментар
 
 
Глава меджлиса это что госдолжность? Он что дипломат? Кто он для пограничников? Никто
 показати весь коментар
 
 
нехай його там у себе десь поселили.
воно тут лиш рохкає, що крим- татарская земля. очортіли ці патріоти шарових земель і зарплат .
 показати весь коментар
 
 
Відверто - цей "татарський лідер" не викликає ніякого ні співчуття, ні поваги. Як до речі і інші, йому подібні "лідери".
Адже про яке лідерство може йти мова коли в них немає головного - підтримки того ж самого татарського народу.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору