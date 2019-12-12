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 Політика України
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Все про:Лібанова (10) перепис населення (35) Дмитро Дубілет (56) Гончарук_Олексій (356)

 У мене враження, що, говорячи про перепис населення, Гончарук думає про одне, а Дубілет - про інше: адже питання не тільки в тому "скільки", а в тому "хто", - Лібанова

Проблема Big date у тому, що це дуже добре працює на дійсно великих сукупностях. Але це не працюватиме в межах окремої територіальної громади.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова.

"У мене враження, що прем'єр-міністр думає про одне, а пан Дубілет – про інше. Я зустрічалася з ними обома. Дмитро Дубілет думає суто про перерахунок людей, з диференціацією за територією і за статево-віковим складом. Але, на моє переконання, не можна керувати країною, не знаючи, хто тут живе. Питання ж не лише в тому "скільки", а питання в тому "хто". Так, розрахунки згаданої робочої групи дадуть змогу оцінити (з певними припущеннями) загальну чисельність населення по Україні загалом і по регіонах. Я не зовсім розумію, як це рахуватимуть по сільській місцевості. На відміну від пана Дубілета, я знаю, що є багато сіл, які не покриті мобільним оператором. Він у це не вірить і говорить, що накрита вся територія", - розповіла Лібанова.

Читайте також: Попередні результати електронного перепису населення будуть до кінця 2019 року, - Дубілет

За словами Лібанової, перепис за даними операторів мобільного зв'язку стикається з низкою суттєвих проблем, зокрема не повним покриттям мобільним зв'язком всієї території країни, складністю розрізнити корпоративний телефон від персонального, плутаниною зі зв'язком у прикордонних і прифронтових районах: "Я далеко не впевнена в тому, що всі розуміють різницю між власним телефоном та корпоративним... Коли ви їдете прикордонною територією, скажімо у Закарпатті, скільки разів за годину ваш телефон скаче з українського оператора на угорський чи чеський і навпаки? А уявіть, що буде у прифронтовій зоні?".

"Інформацією (від мобільних операторів. - Ред.) послуговуються в багатьох країнах, особливо за відсутності інших даних. Необхідно тільки мати модель, яка дає змогу перейти від кількості sim-карток до розрахунків чисельності й статево-вікового складу населення. Тобто з’ясовується, що в середньому особа такого віку має 2 телефони, а такого – 0,7. Це доволі складна модель, яка спирається на результати опитування Держстату і цілу низку припущень", - пояснила вона.

"За допомогою даних регістру Пенсійного фонду моделюватиметься статево-віковий склад пенсіонерів – по особах пенсійного віку інформація доволі надійна. Інформацію про дітей надано Мінюстом і відповідно оброблено Держстатом, зрозуміло, що діти, принаймні масово, не оперують мобільними телефонами. А що робитимемо зі статево-віковим складом населення працездатного віку? Без цього ж взагалі крок не можна зробити далі. Причому статево-віковий склад потрібен не лише по державі загалом, але й по областях, районах, поселеннях. Інакше як спрямовувати субвенції? Д.Дубілет збирається використовувати дані "Приватбанку". Це хороший банк, з розвиненою інфраструктурою, я нічого не маю проти. Однак не всі жителі України є клієнтами "Приватбанку". І не можна статево-вікову структуру його клієнтів брати за взірець для кожного поселення. Проблема Big date у тому, що це дуже добре працює на дійсно великих сукупностях. Але це не працюватиме в межах окремої територіальної громади", - резюмувала Лібанова.

З повним текстом інтерв'ю директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елли Лібанової Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можна ознайомитися за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164928
 
   
 Топ коментарі
 
Уже и Дубилета оплевала бабушка из совкового института,где наверное еще знают,ячто такое логорифмическая линейка.Интересно знать штат этого "института".
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Вони живуть на різних планетах.
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Даааа 😁😁😁 само собой, специалист по высоким технологиям
Видно по куче бумажек вокруг неё, как она относится с диджитализации

Человек своё рабочее место не может организовать
За принтером стоит чашка, папки с бумагами завалами, стопки кривые валятся. Цветок стоит так что при поливе достаётся принтеру тоже

Да, давайте спросим ее мнение о мобильном покрытии. Кто ж ещё лучше в этом разбирается.
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Да давайте вместо новостей побольше впечатлений разных бабушек о диджитализации публиковать

Предлагаю ресурс перенести с этой платформы на вязаную.
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она не бабушка, а компетентный человек. перепись должна ответить на много вопросов: сколько у нас представителей национальных меньшинств, кто какой язык считает родным и т.п. если вы участвовали в последней переписи, то там это было. в свете событий последних 5 лет в стране многим не хочется получать ответ на эти вопросы. тем более есть недавнее решение венецианской комиссии
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Даааа 😁😁😁 само собой, специалист по высоким технологиям
Видно по куче бумажек вокруг неё, как она относится с диджитализации

Человек своё рабочее место не может организовать
За принтером стоит чашка, папки с бумагами завалами, стопки кривые валятся. Цветок стоит так что при поливе достаётся принтеру тоже

Да, давайте спросим ее мнение о мобильном покрытии. Кто ж ещё лучше в этом разбирается.
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Архимеду, Ломоносову, Ньютону не требовалась диджитализация, чтобы быть теми, кем они были. Это были умные люди без всякой диджитализации. Это только так, верхушка айсберга. Можно вспомнить еще, и их миллионы, которые двигали науку без всяких смартфонов. Те, кто придумал интернет и цифру, учились по бумажным книгам, которые были разбросаны по всем возможным и невозможным местам. Подумай над этим.
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еще один дедушка высказался... бабушки больше не дают? ))))))))
обезьяна новое слово выучило? )))))
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Лалала Лалалала 6478e8b9

Цей аргумент із серії "нижче пояса". Коли нема чого сказати по суті, переходять на особистості.
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Это смело можно и нужно адресовать самой Либановой
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Уже и Дубилета оплевала бабушка из совкового института,где наверное еще знают,ячто такое логорифмическая линейка.Интересно знать штат этого "института".
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А є щось по суті сказати? Вона перерахувала конкретні проблеми. Спростуй, якщо такий розумний.
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Назовите мне населенный пункт в Украине,где нету мобильной связи?
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Ну еще у нее абоны из закарпатья перескакивают на чешского оператора
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Ну да она выдумывает проблемы.Лучше же нанять по старинке стописяттысяч человек ,послать их с бумажками по квартирам,где алкаши через квартиру будут их посылать.Это намного лучше,чем какой то там выскочка Дубилет.
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Навіщо вигадувати проблеми, якщо вони є? До речі, алкаші свої телефони теж пропили. І як їх порахує хвалений вискочка Дубілет?
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С математикой у вас как и у этой бабушки У мене враження, що, говорячи про перепис населення, Гончарук думає про одне, а Дубілет - про інше: адже питання не тільки в тому "скільки", а в тому "хто", - Лібанова - Цензор.НЕТ 9410.Печально.
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Ну то таке,жизнь покажет.Мы доверяем страну Дубилету,а вы совковым бабушкам с логарифмической линейкой,вот и вся разница.
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Ще один фахівець знайшовся. ЩО вважати "покриттям"? Одну поділку на індикаторі на рівні землі (можна прийняти смс і почути дзвінок) і дві поділки якщо залізти на дерево (можна поговорити)?
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Фахивець,что вы рассуждаете в чем вообще не разбираетесь.Дубилет сделал приват 24,а что этот "институт" изобрел,за годы независимости,стул?
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Костя, ти працював хоч монтером зв'язку? "Покриття" - це перш за все 1 (фізичний) і 2 (канальний) рівні 7-рівневої моделі OSI. А ти белькотиш про рівень аплікейшн (те що чайник бачить на екрані). Коли ще ніхто не знав прізвища Дубілет, головний айтішник Привату пан Юрий Кошак (наголос на о) ПРОСИВ нашу фірму надати йому для тесту канал Дніпро-Київ шириною 256-512 кбіт/сек.
Сідай. Одиниця.
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Главное провести, а миллион туда, сюда, какая им разница, деньги освоют и порядок.
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"с украинского оператора на венгерский или чешский" - на ЧЕШСКИЙ? нехило так бьет вышка ))
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Фонвізін гарну п'єсу написав - "Нєдоросль". Століття минули, а до сих пір актуально.
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а у меня впечатление, что Либанова теряет кормушку.
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Ти надто "впєчатлітєльний". Школу хоч закінчив?
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то ли дело ты, проститутка...
при любой власти )))
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для таких как она перепись бывает раз в жизни, звездный час косить бабло. А тут какая то диджитализация влезла.
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И хорошая новость от придурковатых соседей.
На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар,
https://meduza.io/news/2019/12/12/na-kreysere-admiral-kuznetsov-proizoshel-pozhar-postradal-odin-chelovek?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news
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А директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова думает о том, как бы не пролететь мимо миллиардов гривен из бюджета, которые она так долго ждала и надеялась. У меня впечатление, что говоря о переписи населения Гончарук думает об одном, а Дубилет - о другом: ведь вопрос не только в том "сколько", а в том "кто", - Либанова - Цензор.НЕТ 1436 У меня впечатление, что говоря о переписи населения Гончарук думает об одном, а Дубилет - о другом: ведь вопрос не только в том "сколько", а в том "кто", - Либанова - Цензор.НЕТ 7945
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George Tuka
53 хв ·

Щойно «Слуги народу» прийняли рішення про проведення засідання Аграрного Комітету ВРУ в «закритому режимі».
Що ж такого таємного вони там хочуть обговорити?..
Партія «безсмертних камікадзе»??? 🙂 🙂 🙂
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Могу поделиться своим грустным опытом внедрения айти технологий в производство с времен СССР. Практически никто не представляет зачем нужно тыкать пальцем в консоль когда есть бумага с печатью и можно за нее наказать. Никакие доводы, что это не удобно, малоэффективно и затратно до них не доходит. В ответ можно услышать очередную глупость что-то вроде машина может сломаться. С тех пор абсолютно чего не изменилось. Только продвинутые фирмы смогли установить у себя компьютерные технологии современного образца ломая через колено весь персонал.
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Зе-диджитализация. Все через ...

Офис президента (ОП) не принимает обращения граждан по указанному на сайте президента электронному адресу.
Это выяснили журналисты, отправив письма на указанный почтовый ящик.
Письма возвращаются отправителям в автоматическом режиме со ссылкой на переполненность ящика.

KV отправила по указанному адресу электронное письмо, чтобы проверить - действительно ли дела с диджитализацией в ОП таковы, как о них написала "Страна".
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А совместить что нельзя? Там где данных нет или они неточные можно же провести классическую перепись. Так в любом случае дешевле выйдет для бюджета.
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Только полные дебилы хотят за счет налогоплательщиков ходить с бумажками по домам ВСЕХ украинцев только для того что бы их посчитать, когда у каждого в доме есть интернет и могут сами это сделать.

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Для упоротых дубилетофилов, которые не удосужились понять сказанного, маленький ликбез. Перепись нужна для того, чтобы узнать не только количество населения, но и:
1. Национальный состав.
2. Родной язык.
3. Религиозную принадлежность.
4. Возрастной состав.
5. Гендерный состав.
6. Образованность.
7. Географию обитания.
8. Трудоустройство и т.д. и т.п.
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