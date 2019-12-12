 У мене враження, що, говорячи про перепис населення, Гончарук думає про одне, а Дубілет - про інше: адже питання не тільки в тому "скільки", а в тому "хто", - Лібанова

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова.
"У мене враження, що прем'єр-міністр думає про одне, а пан Дубілет – про інше. Я зустрічалася з ними обома. Дмитро Дубілет думає суто про перерахунок людей, з диференціацією за територією і за статево-віковим складом. Але, на моє переконання, не можна керувати країною, не знаючи, хто тут живе. Питання ж не лише в тому "скільки", а питання в тому "хто". Так, розрахунки згаданої робочої групи дадуть змогу оцінити (з певними припущеннями) загальну чисельність населення по Україні загалом і по регіонах. Я не зовсім розумію, як це рахуватимуть по сільській місцевості. На відміну від пана Дубілета, я знаю, що є багато сіл, які не покриті мобільним оператором. Він у це не вірить і говорить, що накрита вся територія", - розповіла Лібанова.
За словами Лібанової, перепис за даними операторів мобільного зв'язку стикається з низкою суттєвих проблем, зокрема не повним покриттям мобільним зв'язком всієї території країни, складністю розрізнити корпоративний телефон від персонального, плутаниною зі зв'язком у прикордонних і прифронтових районах: "Я далеко не впевнена в тому, що всі розуміють різницю між власним телефоном та корпоративним... Коли ви їдете прикордонною територією, скажімо у Закарпатті, скільки разів за годину ваш телефон скаче з українського оператора на угорський чи чеський і навпаки? А уявіть, що буде у прифронтовій зоні?".
"Інформацією (від мобільних операторів. - Ред.) послуговуються в багатьох країнах, особливо за відсутності інших даних. Необхідно тільки мати модель, яка дає змогу перейти від кількості sim-карток до розрахунків чисельності й статево-вікового складу населення. Тобто з’ясовується, що в середньому особа такого віку має 2 телефони, а такого – 0,7. Це доволі складна модель, яка спирається на результати опитування Держстату і цілу низку припущень", - пояснила вона.
"За допомогою даних регістру Пенсійного фонду моделюватиметься статево-віковий склад пенсіонерів – по особах пенсійного віку інформація доволі надійна. Інформацію про дітей надано Мінюстом і відповідно оброблено Держстатом, зрозуміло, що діти, принаймні масово, не оперують мобільними телефонами. А що робитимемо зі статево-віковим складом населення працездатного віку? Без цього ж взагалі крок не можна зробити далі. Причому статево-віковий склад потрібен не лише по державі загалом, але й по областях, районах, поселеннях. Інакше як спрямовувати субвенції? Д.Дубілет збирається використовувати дані "Приватбанку". Це хороший банк, з розвиненою інфраструктурою, я нічого не маю проти. Однак не всі жителі України є клієнтами "Приватбанку". І не можна статево-вікову структуру його клієнтів брати за взірець для кожного поселення. Проблема Big date у тому, що це дуже добре працює на дійсно великих сукупностях. Але це не працюватиме в межах окремої територіальної громади", - резюмувала Лібанова.
З повним текстом інтерв'ю директорки Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елли Лібанової Сьогодні наше спільне завдання – змусити владу провести перепис" можна ознайомитися за посиланням.
Предлагаю ресурс перенести с этой платформы на вязаную.
Видно по куче бумажек вокруг неё, как она относится с диджитализации
Человек своё рабочее место не может организовать
За принтером стоит чашка, папки с бумагами завалами, стопки кривые валятся. Цветок стоит так что при поливе достаётся принтеру тоже
Да, давайте спросим ее мнение о мобильном покрытии. Кто ж ещё лучше в этом разбирается.
обезьяна новое слово выучило? )))))
Цей аргумент із серії "нижче пояса". Коли нема чого сказати по суті, переходять на особистості.
Сідай. Одиниця.
при любой власти )))
На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар,
https://meduza.io/news/2019/12/12/na-kreysere-admiral-kuznetsov-proizoshel-pozhar-postradal-odin-chelovek?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news
53 хв ·
Щойно «Слуги народу» прийняли рішення про проведення засідання Аграрного Комітету ВРУ в «закритому режимі».
Що ж такого таємного вони там хочуть обговорити?..
Партія «безсмертних камікадзе»??? 🙂 🙂 🙂
Офис президента (ОП) не принимает обращения граждан по указанному на сайте президента электронному адресу.
Это выяснили журналисты, отправив письма на указанный почтовый ящик.
Письма возвращаются отправителям в автоматическом режиме со ссылкой на переполненность ящика.
KV отправила по указанному адресу электронное письмо, чтобы проверить - действительно ли дела с диджитализацией в ОП таковы, как о них написала "Страна".
1. Национальный состав.
2. Родной язык.
3. Религиозную принадлежность.
4. Возрастной состав.
5. Гендерный состав.
6. Образованность.
7. Географию обитания.
8. Трудоустройство и т.д. и т.п.