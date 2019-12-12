 СБУ викрила мільйонні махінації з виплатами з Фонду соціального страхування на Львівщині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники Служби встановили, що голова однієї з медико-соціальних експертних комісій протягом року спільно з іншими посадовцями безпідставно встановлювали працівникам місцевих промислових підприємств діагнози щодо набуття профзахворювань. Сфальсифіковані медичні висновки у подальшому використовували для незаконного отримання щомісячних соціальних виплат.

Наразі голові МСЕК здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 1 і 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Четверо інших фігурантів справи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 366 та 358 КК України. Наразі обвинувальні акти щодо них скеровано до суду.

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