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Все про:Львівщина (998) СБУ (4894) махінації (288)

 СБУ викрила мільйонні махінації з виплатами з Фонду соціального страхування на Львівщині

На Львівщині Служба безпеки України викрила масштабні махінації із соцвиплатами через професійні захворювання. Внаслідок зловживань посадовців спеціалізованої медустанови Фонд соціального страхування втратив понад мільйон гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники Служби встановили, що голова однієї з медико-соціальних експертних комісій протягом року спільно з іншими посадовцями безпідставно встановлювали працівникам місцевих промислових підприємств діагнози щодо набуття профзахворювань. Сфальсифіковані медичні висновки у подальшому використовували для незаконного отримання щомісячних соціальних виплат.

Наразі голові МСЕК здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення), ч. 4 ст. 27 (співучасть у злочині), ч. 1 і 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Четверо інших фігурантів справи підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 366 та 358 КК України. Наразі обвинувальні акти щодо них скеровано до суду.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164927
 
 
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Прогнила вся система , где не копни,- везде повальная коррупция и взяточничество .Как ни горько об этом говорить , но как говорил один персонаж "Маємо те , що маємо ". Ломать все к ......
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Крадуть курва на всіх рівнях та на всіх напрямках.... І біля кожного не поставишь (чесного) сбушника ... І нічого з цим не зробшь, як там у казці - відрубав Іван одну голову тому змію а виросло три голови ...
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У маленьких містечках інвалідність собі не купив хіба що святий, або ледачий.
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Додам. Всі ці псевдоінваліди з піною на губах топили за Зє!, бо це "проклатущий карупцианєр Порошенко" украв їхню пенсію!
Можна порадіти за них, вни отриали свою винагороду.
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Так при Порошенко тількі не було розцінок на дверях МСЕКу,одразу ж після Майдана Гідності.
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силикозников и др. с лугандона, всех, тоже проверят?
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