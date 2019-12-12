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Все про:Одеса (2234) пожежа (1938) школа (748) РДА (125)

 Після пожежі в одеському коледжі в області закриють чотири школи, - РДА

Після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу в Овідіопольському районі Одеської області через порушення пожежної безпеки закриють 4 школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Так, в Овідіопольській райадміністрації повідомили, що проблема порушення норм пожежної безпеки в навчальних закладах, дошкільних установах, закладах у районі залишається невирішеною.

На сьогодні офіційно за чотирма навчальними закладами району є рішення суду про закриття у зв'язку з порушенням норм пожежної безпеки.

Райадміністрацією за вищезазначеними навчальними закладам виготовлені проєктні документи та експертизи.

За попередніми підрахунками, на приведення однієї школи до норм пожежної безпеки необхідно 2-3 млн грн.

"Таких коштів у бюджет Овідіопольського району немає. Самостійно вирішити цю проблему неможливо. Тому на нараді вирішено закрити і припинити навчальний процес із 16 грудня в Мар'янівській і Калаглийскій середніх освітніх школах, Великодолинскій гімназії та Великодолинскій школі", - повідомили в РДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в одеському коледжі: рятувальники виявили тіла 14 загиблих, 9 із них - не ідентифіковані, - ДСНС

Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164924
 
 
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А у нас, після того як завалилась школа, при появі найменшої тріщини також закривають освітні заклади. Вже дитсадок закрили і ще одну школу...
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2-3 ляма !? . После пожара в одесском колледже в области закроют четыре школы, - РГА - Цензор.НЕТ 7500 ..Це з відкатами !? После пожара в одесском колледже в области закроют четыре школы, - РГА - Цензор.НЕТ 8264.
Ну хай проект 200-400 тис (макс)....А роботи ?
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Це гарний привід зменшити навантаження на б'юджет. І вчителів зменшити. Щоб не пікетували держадміністрації за не отриману зарплатню. Вчителі, вас хоч навчило зелене цунамі, що в коробці духів може бути лайно?
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Для зеленої влади легше закрити цілу школу, ніж вирішити проблему з пожежної безпекою. А Зєлєнскій пообіцяв відкрити/побудувати 100 шкіл. Це на Дамбасі, мабудь. Або знову невдала "шютка".
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Что же порохосрань за 5 лет не смогла решить эту проблему? Даже не то что не смогла, а принципиально ничего не делала.
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не все противники зеленского за пороха, ваше аргумент уже полгода как в прошлом.
тут дело в обещаниях, еще раз: из-за нарушений пожарной безопасности закроют четыре школы. от зеленского были обещания построить школы. тут можно гораздо дешевле решить проблему и не допустить закрытия, но нет - закроют. единственное объяснение - эти школы лишние, но так ли это? нет 2-3 млн на ремонт в 2019? тогда зачем обещать построить 100 новых в 2020? тем более что все это вообще задачи не президента, а местных бюджетов. президент пусть занимается армией и внешней политикой.
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За 5 років можна було вирішити протипожежні проблеми а не дерибанити бюджет прикриваючись нуш
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Запитання для зебіла - що заважає зараз? Владу напевне міняли, щоб школи ремонтувати? Нє, зебіл? Чи щоб закривати?
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Вопрос с дальнейшим обучение детей этих школ решен? Нет. Бабло в карман,а там будь,что будет.нужно не школы закрывать а " Турборежиме" оборудовать всем необходимым для дальнейшего обучения детей. А ПРОВЕРКИ проводить после. Закрывать мастера,ВМЕСТО "СТРАНЫ В СМАРТФОНЕ,начинать нужно с элементарного,так что РГА вперед, с ответственными от РГА, а после пожарные, тдолжны проверить, и штрафы этим самым РГА,за похеренную работу,вот тогда будет ок.
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