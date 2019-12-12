 Новий проєкт оборонного бюджету США дає Україні подвійну підтримку, - віцепрем'єр Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба.

"Палата представників Конгресу США ухвалила оборонний бюджет на 2020 рік, у якому є дві принципові для України норми", - зауважив урядовець.

Перша норма, за його словами, передбачає надання Україні військової допомоги в розмірі $300 млн. "Це на $50 млн більше, ніж у попередньому бюджеті, з яких – що дуже суттєво – $100 млн передбачені на летальне озброєння. Це надзвичайно важливий момент для зміцнення обороноздатності України та бойової готовності Збройних сил нашої держави",- зазначив Кулеба.

Друга норма – це санкції проти "Північного потоку – 2". Важливо, що санкції спрямовані проти компаній, які прокладають сам трубопровід дном моря. "Ці санкції довгоочікувані, над ними працювали багато гравців протягом кількох років. Це був надзвичайно довгий шлях", - підкреслив віцепрем'єр.

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Він уточнив, що зусилля докладали й президент України, і міжнародні партнери, і громадські організації, і НАК "Нафтогаз України", і вся українська дипломатія, яка "роками просувала ці питання на всіх рівнях, в усіх переговорах". Як наголосив український урядовець, при цьому озвучувалась позиція, що "Північний потік - 2" є політичним проєктом, який не обґрунтованим економічно.

"Ті санкції, які сьогодні ухвалила Палата представників, роблять цей газопровід ще менш економічно доцільним. Вони суттєво ускладнюють реалізацію цього проєкту, підвищують витрати – і по грошах, і по часу Росія не зможе завершити його в передбачені терміни", - зауважив Кулеба.

Водночас, він підкреслив, що це також сприятиме зміцненню позиції України в переговорах з РФ, "і йдеться не лише про газові переговори, але про ширший контекст безпеки нашої держави".

Віцепрем'єр-міністр України при цьому зауважив, що норми санкцій "мають бути застосовані США якнайшвидше – не лише в інтересах України, але й у інтересах всієї Європи. "Тому що "Північний потік – 2" створює шалений дисбаланс безпеки в Європі і надає РФ конкретний важіль для маніпулювання і впливу в Центральній Європі та на Західних Балканах", - зауважив український урядовець.

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У такому разі, за його словами, Україна також виграє важливий час для реалізації інших енергетичних проєктів наших партнерів, "які ще більше зміцнять нашу енергетичну безпеку і дозволять нам уникнути пастки, в яку нас заводила Росія реалізацією "Північного потоку – 2".

Нагадаємо, сьогодні Палата представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет, додавши в нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".