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 Політика України
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Все про:США (5807) Північний потік (412) Кулеба Дмитро (185)

 Новий проєкт оборонного бюджету США дає Україні подвійну підтримку, - віцепрем'єр Кулеба

Проголосований у середу Палатою представників США проєкт оборонного бюджету країни містить два важливі елементи, які сприятимуть зміцненню обороноздатності, а також енергобезпеки України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба.

"Палата представників Конгресу США ухвалила оборонний бюджет на 2020 рік, у якому є дві принципові для України норми", - зауважив урядовець.

Перша норма, за його словами, передбачає надання Україні військової допомоги в розмірі $300 млн. "Це на $50 млн більше, ніж у попередньому бюджеті, з яких – що дуже суттєво – $100 млн передбачені на летальне озброєння. Це надзвичайно важливий момент для зміцнення обороноздатності України та бойової готовності Збройних сил нашої держави",- зазначив Кулеба.

Друга норма – це санкції проти "Північного потоку – 2". Важливо, що санкції спрямовані проти компаній, які прокладають сам трубопровід дном моря. "Ці санкції довгоочікувані, над ними працювали багато гравців протягом кількох років. Це був надзвичайно довгий шлях", - підкреслив віцепрем'єр.

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Він уточнив, що зусилля докладали й президент України, і міжнародні партнери, і громадські організації, і НАК "Нафтогаз України", і вся українська дипломатія, яка "роками просувала ці питання на всіх рівнях, в усіх переговорах". Як наголосив український урядовець, при цьому озвучувалась позиція, що "Північний потік - 2" є політичним проєктом, який не обґрунтованим економічно.

"Ті санкції, які сьогодні ухвалила Палата представників, роблять цей газопровід ще менш економічно доцільним. Вони суттєво ускладнюють реалізацію цього проєкту, підвищують витрати – і по грошах, і по часу Росія не зможе завершити його в передбачені терміни", - зауважив Кулеба.

Водночас, він підкреслив, що це також сприятиме зміцненню позиції України в переговорах з РФ, "і йдеться не лише про газові переговори, але про ширший контекст безпеки нашої держави".

Віцепрем'єр-міністр України при цьому зауважив, що норми санкцій "мають бути застосовані США якнайшвидше – не лише в інтересах України, але й у інтересах всієї Європи. "Тому що "Північний потік – 2" створює шалений дисбаланс безпеки в Європі і надає РФ конкретний важіль для маніпулювання і впливу в Центральній Європі та на Західних Балканах", - зауважив український урядовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

У такому разі, за його словами, Україна також виграє важливий час для реалізації інших енергетичних проєктів наших партнерів, "які ще більше зміцнять нашу енергетичну безпеку і дозволять нам уникнути пастки, в яку нас заводила Росія реалізацією "Північного потоку – 2".

Нагадаємо, сьогодні Палата представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет, додавши в нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164920
 
   
 Топ коментарі
 
Запад и без величайшего политика всехвременинародов помогает Украине.Как же так,все ж на нем было завязано Новый проект оборонного бюджета США дает Украине двойную поддержку, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 2250
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ближе к вечеру соевый алкаш нажрется и начнет хрюкать что это его заслуга Новый проект оборонного бюджета США дает Украине двойную поддержку, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 3814
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Запад и без величайшего политика всехвременинародов помогает Украине.Как же так,все ж на нем было завязано Новый проект оборонного бюджета США дает Украине двойную поддержку, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 2250
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Похер на лиц,они имеют свойство менятся в демократических странах.В приоритете страна.
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Після публікації розмови Зеленського і Трампа, після того, як виявилося що "питання військової допомоги Україні від США не було вирішене [на той час]" на Зеленського особисто полилися ріки лайна. Здається, темін "моніка" виріс з тих часів. Місцеві "пророки" стверджували, що допомоги не буде, допомога буде заморожена та т.і.
Але цього не сталося.
Отже, якщо критика Зеленського лунала з боку чесних та послідовних людей, то зараз вони мали б сказати що помилялися?
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сейчас начнется - "военную помощь США на хлеб не намажешь"
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Да они страдают и деньги теряют! А мы заключаем прямы контракты на поставку газа с агрессором! Покупаем с приходом зели и бени электроэнергию,уголь и да же картофель. Вопрос к этому ,почему и за что они должны страдать?
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ближе к вечеру соевый алкаш нажрется и начнет хрюкать что это его заслуга Новый проект оборонного бюджета США дает Украине двойную поддержку, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 3814
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пока что (армянские слуги "с утра пян" нажрались ) и на себя американское одеяло напяливают Новий проєкт оборонного бюджету США дає Україні подвійну підтримку, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 6620
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Зеленский, что же ты делаешь? При Порошенко такого не было
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