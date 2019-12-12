 Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

За це рішення проголосувала більшість, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Рішення палати представників затверджує правки до початкового проєкту оборонного бюджету, зокрема в частині санкцій проти компаній, які брали участь у прокладанні "Турецького потоку" і "Північного потоку-2". Вони будуть діяти навіть у разі, якщо трубопровідним проєктам змінять назву або замінять їх на інші.
Так, санкції накладаються на:
- судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів нижче рівня моря;
- іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складним операціям для надання цих суден для будівництва "Турецького потоку" і "Північного потоку-2".
Це рішення накладає обмеження, зокрема, на видачу американських віз, також можлива ануляція чинних віз для співробітників або співвласників компаній, які потрапили під санкції. Крім цього, може бути заморожено майно й активи таких осіб на території США.
Після набуття чинності цим Законом держсекретар і казначейство за 60 днів мають подати комітету конгресу звіт із переліком організацій та осіб, на які поширюються санкції. У компаній, причетних до будівництва "Турецького потоку" і "Північного потоку-2", буде 30 днів, щоб припинити діяльність, пов'язану з цими газопроводами.
Рішення, ухвалене Палатою представників, має пройти затвердження в Сенаті; очікується, що це відбудеться вже на початку наступного тижня. Далі його має підписати президент.
Через эти, таки, суды тебя, лишенца, в одних лаптях оставят, а у бабы твоей и те прокладки заберут, про которые ты тут верещишь...
Кацы вбухали в трубы дофига денег. В том числе и в кредит.
Уже в текущих условиях оно не окупится никогда.
Далее планомерно это вложение превращается в кучу металлолома.
Сначала тянули резину с разрешениями, потом законодательноограничили загрузку газопровода в 50%. Щас добивают санкциями.
Газопровод нужен кацам прямо сейчас. Через два года он будет уже не нужен. Потому как идёт массовая постройка инфраструктуры для поставки СПГ морем.
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А коли кацапи підраховували економічний ефект?
Утім, не все тае погано для кацапні: цей газопровід+блаЗЄнський у кріслі президента прив'яжуть Україну до кацапії і вона зможе менше витрачати на озброєння та на годування "зомбасу" (це візьме на себе Україна). Все в кацапів пораховано.
Условием развала СССР было: РФ качает углеводороды, а Украина и Беларусь перекачивают.
Не нарушила бы газоколонка "Сухаревскую конвенцию" ("Золотой теленок"), не было бы санкций.
Впрочем, РФ никто не мешает прокладывать трубы самим. Дело то простое, разработай технологии - да и вперед.
"Взбесившая российская газоколонка" нарушила договор, по которому РФ приняли в мировое прогрессивное человечество. Условие было простым: после разрушения СССР РФ качает углеводороды, а Украина и Беларусь перекачивают.
РФ поставлено четкое условие - качать через Украину, как идоговаривались при развале СССР, оттого и договор заключил Газпром с Нафтогазом на 10 лет.
Но какая же, простите, детская наглость: оставить себе все нефте- и газо-вышки СССР, расположенные на территории РФ, хотя их строили все народы СССР, чтобы не делится ни с кем, согласится, что транзит в Европу пойдет через Украину и Беларусь, а потом строить потоки в обход, чтобы задушить Украину и Беларусь экономически и было легко их захапать территориально.
"За такое маленьким копчик массируют" (С) - им и выдали тумаков.
После вступления этого закона в силу госсекретарь и казначейство за 60 дней должны подать комитету конгресса отчет с перечнем организаций и лиц, на которые распространятся санкции. У компаний, причастных к постройке "Турецкого потока" и "Северного потока 2", будет 30 дней, чтобы прекратить деятельность, связанную с этими газопроводами.Источник: https://censor.net.ua/n3164916
Тобто виходить, що кацапи не встигають добудувати ні той, ні другий (так само, як і південний на Болгарію не встигли прокласти до того, як вона відмовилася) і до березня місяця 20-го року будівництво повинно припинитися, за умови, що причетні не бажають потрапити під прес Штатів.
Переігрун ***** знову своїх кацапів в чисту переграв.
Кацапи, розсмішіть свої пськандери, ****, в решті решт !!!
Принимая во внимание, что на Руси ныне популярны профессии визажиста-бровиста и имиджмейкера?
Наверное, с ними поделится Китай, в Китае то все наивные, как дети.
Деньги от распила - в их же экономики. "Полезные" ядерные отходы - на хранение скрепным аборигенам.
Такой выгодный сценарий утилизации РФ - конечно захотят оставить все как есть. Только что бы кремлевский сцарь на ядерную кнопку не тискал. Но это маловероятно - детки то путиноидов все на тлетворном Западе.
Срут в очко на улице, выкидывают дерьмо в пакетах на улицу,****** унитазы, убивают соседей, зато трубы тянут..
Это писец..
Какой же с нами по соседству живёт дикарь, под названием рашка...
Фу...
Зебилы фас!
Кстати, у тебя есть што продать ??? Ну, што бы с теми строителями расчитаться ???
навряд..
примітивний шантаж..
«Если дело дойдет до санкций, это станет прямой атакой на суверенитет Европейского союза и фатальным сигналом для парижских усилий по достижению мира», - считает председатель комитета Оливер Хермес.
В заявлении также указано, что действия США могут негативно сказаться на реализации американских проектов по сжиженному природному газу в Германии
Ольгінський.
ваша ще одна 'прикуплена газпромом' німецька шавка може пи..іти що хоче)