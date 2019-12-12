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 Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку"

Палата представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет, додавши до нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

За це рішення проголосувала більшість, пише "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

Рішення палати представників затверджує правки до початкового проєкту оборонного бюджету, зокрема в частині санкцій проти компаній, які брали участь у прокладанні "Турецького потоку" і "Північного потоку-2". Вони будуть діяти навіть у разі, якщо трубопровідним проєктам змінять назву або замінять їх на інші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції США не зупинять ні "Північний потік-2", ні "Турецький потік", - Лавров

Так, санкції накладаються на:

  • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів нижче рівня моря;
  • іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складним операціям для надання цих суден для будівництва "Турецького потоку" і "Північного потоку-2".

Це рішення накладає обмеження, зокрема, на видачу американських віз, також можлива ануляція чинних віз для співробітників або співвласників компаній, які потрапили під санкції. Крім цього, може бути заморожено майно й активи таких осіб на території США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції проти "Північного потоку" і $300 млн для України на летальну зброю і ракети, - проєкт оборонного бюджету США на 2020 рік

Після набуття чинності цим Законом держсекретар і казначейство за 60 днів мають подати комітету конгресу звіт із переліком організацій та осіб, на які поширюються санкції. У компаній, причетних до будівництва "Турецького потоку" і "Північного потоку-2", буде 30 днів, щоб припинити діяльність, пов'язану з цими газопроводами.

Рішення, ухвалене Палатою представників, має пройти затвердження в Сенаті; очікується, що це відбудеться вже на початку наступного тижня. Далі його має підписати президент.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164916
 
   
 Топ коментарі
 
Ні в самий раз.Пуйло грощі вже потратив,в сраку.Тепер всі будуть шугатись від цих газопроводів,бо можно буде теж отримати "пользу".
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Там всё просчитано.
Кацы вбухали в трубы дофига денег. В том числе и в кредит.
Уже в текущих условиях оно не окупится никогда.
Далее планомерно это вложение превращается в кучу металлолома.
Сначала тянули резину с разрешениями, потом законодательноограничили загрузку газопровода в 50%. Щас добивают санкциями.
Газопровод нужен кацам прямо сейчас. Через два года он будет уже не нужен. Потому как идёт массовая постройка инфраструктуры для поставки СПГ морем.
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сейчас зебилы начнут выть про то что американские санкции на хлеб не намажешь
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Ні в самий раз.Пуйло грощі вже потратив,в сраку.Тепер всі будуть шугатись від цих газопроводів,бо можно буде теж отримати "пользу".
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Деньги не пахнут. Появятся фирмы прокладки. С судами сложнее, но решаемо.
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С судами сложнее ??? Та не про суда тебе нужно думать, кацап, а про международные суды.
Через эти, таки, суды тебя, лишенца, в одних лаптях оставят, а у бабы твоей и те прокладки заберут, про которые ты тут верещишь... Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 9212
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Для мордвы-да, а для цивилизованных людей кровавые деньги воняют
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Введение сп-2 в эксплуатацию уже откладывается примерно до лета, а с санкциями, дай бог, и до следующего года отложат.
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Там всё просчитано.
Кацы вбухали в трубы дофига денег. В том числе и в кредит.
Уже в текущих условиях оно не окупится никогда.
Далее планомерно это вложение превращается в кучу металлолома.
Сначала тянули резину с разрешениями, потом законодательноограничили загрузку газопровода в 50%. Щас добивают санкциями.
Газопровод нужен кацам прямо сейчас. Через два года он будет уже не нужен. Потому как идёт массовая постройка инфраструктуры для поставки СПГ морем.
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"...Уже в текущих условиях оно не окупится никогда..."
===
А коли кацапи підраховували економічний ефект? Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 6966
Утім, не все тае погано для кацапні: цей газопровід+блаЗЄнський у кріслі президента прив'яжуть Україну до кацапії і вона зможе менше витрачати на озброєння та на годування "зомбасу" (це візьме на себе Україна). Все в кацапів пораховано.
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Як не годуй "зомбас", а гроші підуть депутатам і чиновникам СН.
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В труби вбухано десятки мільярдів доларів. Більша частина тих грошей осіла в кишенях друзів х-ла. Це звичайні бандити. І логіка у них відповідна. Гроші вже на рахунках. Доля труб і росіян, які будуть віддавати кредити їх взагалі не цікавить.
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По Северному потоку скорей всего по3дно.... По будущим проэктам Европы и России - в самый раз..... Теперь каждый призадумается... стоит ли связываться с русскими, если завтра будут санкции?.....
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сейчас зебилы начнут выть про то что американские санкции на хлеб не намажешь
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ничего личного, но первый ты завыл ...
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Переживаешь за рашку? Или переживаешь что ты зебил?
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переживаю что бы ты горло от вытья не сорвал , тебе ещё на "новой звезде" в кремле "выступать" .
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В ваших кацапских праздниках не разбираюсь.
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Кеша ещё не был так близок к провалу ...
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Ну, это же не Пэтрухина заслуга.
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Тобто російський газ для европейців буде значно дорожчий. Вітаємо Меркель, яка так все вирішила.
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Этот закон вряд ли пройдёт одобрение сенатом и уж точно его не подпишет Трумп. Дело в том, что санкции против европейских компаний череваты их ответочкой для американских продавцов СПГ.
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Еще как пройдет.
Условием развала СССР было: РФ качает углеводороды, а Украина и Беларусь перекачивают.
Не нарушила бы газоколонка "Сухаревскую конвенцию" ("Золотой теленок"), не было бы санкций.
Впрочем, РФ никто не мешает прокладывать трубы самим. Дело то простое, разработай технологии - да и вперед.
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Причём здесь русня? Санкции Штаты вводят против европейцев, ну как вводят - грозятся.
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Не смішить, юо Польща не буде вводити санкціі.
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Смешно.То что не пройдет там даже не подают на рассмотрение ,это тебе не верховная рада.
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и поэтому *не боясь амерских санкций* французские бизнесмены высшего эшелона позавчера занервничали на встрече в рашке)) они указали что если санкции- то нужно соблюдать, увы для москаликов))
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Ина, я тут всего столько наслушался... Про тот же Крым. Что кацапы сдохнут там от жажды, не смогут туда энергомост, мост, газопровод, что Сименс никогда турбины не поставит, что кацапы их никогда не запустят и т.д. и т.п. Теперь верю только фактам, а не проектам законов.
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но жизнь можно усложнить санкциями и это факт,если рашкостан подвывает и делает вид что у них все отлично))
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Нет, не будет, но только если газ пойдет через Украину.
"Взбесившая российская газоколонка" нарушила договор, по которому РФ приняли в мировое прогрессивное человечество. Условие было простым: после разрушения СССР РФ качает углеводороды, а Украина и Беларусь перекачивают.
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Я говорю про газ, який качають через ПП2.
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И я про газ.
РФ поставлено четкое условие - качать через Украину, как идоговаривались при развале СССР, оттого и договор заключил Газпром с Нафтогазом на 10 лет.
Но какая же, простите, детская наглость: оставить себе все нефте- и газо-вышки СССР, расположенные на территории РФ, хотя их строили все народы СССР, чтобы не делится ни с кем, согласится, что транзит в Европу пойдет через Украину и Беларусь, а потом строить потоки в обход, чтобы задушить Украину и Беларусь экономически и было легко их захапать территориально.
"За такое маленьким копчик массируют" (С) - им и выдали тумаков.
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Це все зрозуміло, але витрати на будівництво ПП 2 та + санкціі будуоь за рахунок європейців.
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Десяток-другой посудин попадут под раздачу+их владельцы. Для рашки это не смертельно, в крайнем случае компенсирует баблом.
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Поросятый бот устанавливает кто тут касаб, а кто нет?Мне смешно.
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Они себя считают УРА ПАТРИОТАМИ, кто немножко больше соображает их, считают касабами.
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Я называю их вышиватой. Обычно такие ещё до одурения любят Порошенко.
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давай-давай рассказывай что вам в рашке санкции нипочем и как вы всё компенсируете
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Зеваю от твоего занудства. За такие посты тебе точно не заплатят.
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Што, и здесь тебя, лишенца, мордой в ґавно натолкли, да ???
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Не так,ти прочитав статью?Там написано шо зміна назви,не прокате,всі хто причетний получать своє.А тепер на майбутьнє,хто забажає опинитись під санкціями США?
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кацапам санкции только на пользу - объявят про импортозамещение экспорта газа.
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Саме цікаве, на мій погляд, ось це:
После вступления этого закона в силу госсекретарь и казначейство за 60 дней должны подать комитету конгресса отчет с перечнем организаций и лиц, на которые распространятся санкции. У компаний, причастных к постройке "Турецкого потока" и "Северного потока 2", будет 30 дней, чтобы прекратить деятельность, связанную с этими газопроводами.Источник: https://censor.net.ua/n3164916

Тобто виходить, що кацапи не встигають добудувати ні той, ні другий (так само, як і південний на Болгарію не встигли прокласти до того, як вона відмовилася) і до березня місяця 20-го року будівництво повинно припинитися, за умови, що причетні не бажають потрапити під прес Штатів.
Переігрун ***** знову своїх кацапів в чисту переграв.
Кацапи, розсмішіть свої пськандери, ****, в решті решт !!!
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Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган сообщил, что экспортный газопровод «Турецкий поток» из России через Черное море будет запущен 8 января.
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Да прочёл я, прочёл. Как с этим танкером, как его, ну который в Измаиле арестовали в связи с тем, что шлёндрался с поставками топлива в Крым. И что?За деньги, которые рашка получит, прокачивая свой газ, она запросто сможет эти посудины выкупить у владельцев и отправить на слом. Достаточно слабые санкции, увы, ожидал бОльшей русофобии от омерикано-биндераффцев
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Украина. И что теперь?От ареста ржавой посудины прекратил существовать танкерный флот Вейшнории?
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Сколько времени надо, чтобы построить ржавую посудину?
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Где мышебратья возьмут технологии?
Принимая во внимание, что на Руси ныне популярны профессии визажиста-бровиста и имиджмейкера?
Наверное, с ними поделится Китай, в Китае то все наивные, как дети.
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Сопрут как обычно, впервой им что ли?Да и в сущности, зачем им воровать, если можно купить?Строительная техника из Нидерландов, которая использовалась при строительстве их мрыкского мостика откуда взялась?Отож. Точно так же Новус работает в Крыму в обход санкций.
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Купить технологии ??? Ты до сих пор думаешь, што технологии продаются в нагрузку к горячим пирожкам ??? Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 103
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Сказал же, не купить, так спереть. Ну як дитё ты малое.
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Малыш, спереть технологии - это не одно и тоже, што их освоить. В истории уже были такие поступки со стороны кацапов, к примеру завод Карла Цейза в 1946 году. И где, я тебя спрашиваю, той завод с теми технологиями ??? Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 8272
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Так я ж и говорю: несёшь какую-то бессмысленную ахинею, аж самому, небось, глаза режет. Ты с горохом там поаккуратней...
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Ты тосклив. Удивлюсь как на это ещё не обратил внимание твой майор-куратор.
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Я для тебя тосклив потому, што у тебя нет аргументов, малыш... Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 7901
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Чудова новина. Просто чудова. Більше санкцій- на користь підарашці😉😉😉
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Что-то мало совсем. С таким энтузиазмом рашку хоронить ещё долго будем
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Але головне, що готуємося до похорон, а не до іншого.
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Так по большому счету Запад все устраивает - углеводороды, лес, карьер от дерибана РФ идут им (ну и в Китай конечно)
Деньги от распила - в их же экономики. "Полезные" ядерные отходы - на хранение скрепным аборигенам.
Такой выгодный сценарий утилизации РФ - конечно захотят оставить все как есть. Только что бы кремлевский сцарь на ядерную кнопку не тискал. Но это маловероятно - детки то путиноидов все на тлетворном Западе.
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В самый раз! Завтра дедлайн переговоров о транзите. путина поставили на колени)
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****...
Срут в очко на улице, выкидывают дерьмо в пакетах на улицу,****** унитазы, убивают соседей, зато трубы тянут..
Это писец..
Какой же с нами по соседству живёт дикарь, под названием рашка...
Фу...
Зебилы фас!
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... і досі пишаються тим що "першими у космос полетіли". На двигунах Вернера фон Брауна.
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Оцените красоту игры, - Газпром закопал в землю и положил на дно моря 100 миллиардов долларов и когда казалось бы цель уже видна, - НОКДАУН... Это прекрасно=)
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От такі злі американці.Московити скрізь прикидуються миротворцями, а їм не вгодиш. Що ж тепер робити? Може китайцям побудувати трубу? Свердловини вже пробиті і газ потрібно екудись дівати. Хочуть нас нагнути, щоб брали, як колись, а то прийдеться його просто палити. Ось такі многоходовочки у звіра вовочки.
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Так уж почти построили все. Пока Трамп подпишет уже и надобности в санкциях против строителей не будет...
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Ну, да... ну, да...
Кстати, у тебя есть што продать ??? Ну, што бы с теми строителями расчитаться ??? Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 2455
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А при Порошенкові й не таке було-він навіть рашу в Раду Європи за пять днів до інагурації Зеленського втиснув!Ото був Петріот!
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Зеленский, что же ты делаешь? При Порошенко такого не было
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Это не называется санкциями)) Если штаты хотят по настоящему вводить санкции,тогда те компании которые помогают РФ посадить на газовую иглу всю Европу должны не иметь право на продажу своих товаров в США,а также имущество и счета этих компании должны быть арестованы или конфискованы,вот тогда я посмотрел бы на те компании которые готовы и дальше сотрудничать со страной,которая оккупирует всех своих соседей!!!! .
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США, Великобританія завжди твердо і послідовно відстоювала демократичні цінності і не давало спуску Кремлю. А Капітулянтська позиція президента Франції Макрона цього «корисного ідіота Кремля» щодо Росії викликала осуд з боку думаючих політиків. Ніколи не вірте росіянам бо росіяни не вірять навіть самі собі. Історія нічого не вчить. Історія, яка свідчить про те, що поступки перед агресором ще більше пробуджують в ньому спрагу до крові і насильства. Росія продає світу конфлікти. А Європа зразу наложила в штани і підняла ручки. Ніякого супротиву тільки потакання діям Кремля. Та в Франції, Німеччині, Європі засилля агентів ФСБ Московії і їх пропагандистів. Усі ці мітинги, жовті жилети, оранжеві, теракти в Парижі, Брюсселі протести в Каталонії, біженці зі сходу, терористи іділ ... це все провокації Москви і її сателітів. А ви Європа дальше радійте "великому" Пу, лобизайте його, прислужливо подавайте йому руку, пускайте в свій дім, а він буде гадити, гадити, в ви за ним підтирати, підтирати. Німці, Французи, боягузи ви ущербні за тридцять *********** удавитесь
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Главное вовремя! СП2 уже на 99% готов, а тут как раз санкции подоспели....
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З Новим роком та Різдвом Христовим не шановний В.В. Хутін, гарних вам свят та нехай щастить!!!!! Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 8065
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал возможность введения США санкций против Турции. Последствия такого шага могут ударить по самим Соединенным Штатам, поскольку Турция может их лишить двух военных баз «Инджирлик» и «Кюреджик»​.
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Турція вийде з Нато?

навряд..

примітивний шантаж..
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Члены комитета также расценивают санкции против российского газопровода как неблагоприятный сигнал для достигнутых на «Нормандском саммите» соглашений.
«Если дело дойдет до санкций, это станет прямой атакой на суверенитет Европейского союза и фатальным сигналом для парижских усилий по достижению мира», - считает председатель комитета Оливер Хермес.
В заявлении также указано, что действия США могут негативно сказаться на реализации американских проектов по сжиженному природному газу в Германии
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Эти санкции,как мёртвому припарка..Ну дешевле рассейский газ, чем американский сжиженный..Газопроводы достроят и запустят. Нет никаких сомнений. Никакие американские санкции, здесь не помогут...Компании, которые попадут под американские санкции, найдут обходные пути...
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председатель Восточного комитета немецкой экономики (Ost-Ausschuss) Оливер Гермес (Oliver Hermes), Конгрес США затвердив санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" - Цензор.НЕТ 3927

Ольгінський.
ваша ще одна 'прикуплена газпромом' німецька шавка може пи..іти що хоче)
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