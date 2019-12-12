 Помпео заявив, що версія Лаврова щодо змісту зустрічі з Трампом не відповідає дійсності

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The Hill.
"Заява міністра закордонних справ Лаврова не зовсім точно відображає мої спогади про цю зустріч", – зазначив Помпео з приводу заяви Лаврова про те, що з Трампом вони ніби "навіть не обговорювали вибори".
За словами Помпео, Трамп чітко зазначив під час його зустрічі з міністром Лавровим та іншими російськими представниками, що сам він і Америка вважають їхнє втручання у вибори в США неприйнятним".
Як повідомлялося, держсекретар США Майк Помпео зустрівся з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим після проведення "нормандського саміту" в Парижі.
На зустрічі Помпео обговорив із Лавровим питання контролю над озброєннями, ситуацію в Україні та Сирії та інші питання, пов’язані з напруженими відносинами США і Росії.
Вони Ж постійно БРЕШУТЬ сруть де вдасця та ще й називають себе "русцькімі"
Ну цеж просто атракціон відвертого блюзнврства! Та які Ж такі "русцькіі" з мєдвєдєва-пукіна(шоломова)-лаврова-жиріновского-іванова-володіна-суркова...?
Та й "русцькімі" євреями їх назвати не можно бо ж вони не є релегійними ...
так що то таке... приліпилось на голови дурних москалів і робить їх ще дурнішими ніж вони є
"Красиво излагает, собака! Учитесь, Киса!" (c)
Вношу этот перл в свою коллекцию эвфемизмов к слову "3,14здит"