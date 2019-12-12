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Все про:вибори (4049) Лавров (499) Росія (14099) США (5807) Трамп (1989) Помпео (171)

 Помпео заявив, що версія Лаврова щодо змісту зустрічі з Трампом не відповідає дійсності

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав неправду, коли заявив, що не обговорював із президентом США Дональдом Трампом тему втручання в американські вибори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомляє The Hill.

"Заява міністра закордонних справ Лаврова не зовсім точно відображає мої спогади про цю зустріч", – зазначив Помпео з приводу заяви Лаврова про те, що з Трампом вони ніби "навіть не обговорювали вибори".

За словами Помпео, Трамп чітко зазначив під час його зустрічі з міністром Лавровим та іншими російськими представниками, що сам він і Америка вважають їхнє втручання у вибори в США неприйнятним".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео обговорив із Лавровим переговори Зеленського і Путіна, а також вказав, що Крим належить Україні

Як повідомлялося, держсекретар США Майк Помпео зустрівся з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим після проведення "нормандського саміту" в Парижі.

На зустрічі Помпео обговорив із Лавровим питання контролю над озброєннями, ситуацію в Україні та Сирії та інші питання, пов’язані з напруженими відносинами США і Росії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164915
 
   
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Хто би сумнівався, що козлорилий тварі - БРЕХУНИ І АБСОЛЮТНЕ ЗЛО.
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Там курва шо не хряк з Кремля то пи@дун ) Час вже звикнути )
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Не нужно кацапскую брехню,называть версией,просто обычная кацапская брехня.
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"Войны не будет. Будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется"
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Всі вони там *****,сидять на ***** і ****** поганяють.А вони з ними ще щось підписують...Дебіли ***)
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і хто ж ще має сумніви що москальська хуцпата мішпуха серед ЛЮДЕЙ жити не здатна..
Вони Ж постійно БРЕШУТЬ сруть де вдасця та ще й називають себе "русцькімі" Помпео заявив, що версія Лаврова щодо змісту зустрічі з Трампом не відповідає дійсності - Цензор.НЕТ 2648
Ну цеж просто атракціон відвертого блюзнврства! Та які Ж такі "русцькіі" з мєдвєдєва-пукіна(шоломова)-лаврова-жиріновского-іванова-володіна-суркова...? Помпео заявив, що версія Лаврова щодо змісту зустрічі з Трампом не відповідає дійсності - Цензор.НЕТ 7540
Та й "русцькімі" євреями їх назвати не можно бо ж вони не є релегійними ...
так що то таке... приліпилось на голови дурних москалів і робить їх ще дурнішими ніж вони є
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ВСЕМ "версиям" Лаврова место в личной медицинской карточке больного Лаврова, а не в истории дипломатии...
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Московити завжди тільки і брехали і створювали картинку благополуччя. Нелюди, сатаністи, вбивці і брехуни
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Да-а-а-а... "Коммуняки", при Сталине, Хрущове и Брежневе, и то были не такие брехливые и "обезбашенные".. А что поделаешь? К власти пришли "гопники"... (И не только в России...).
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"Заявление <такого-то> не совсем точно отражает мои воспоминания <о том-то>"

Помпео заявив, що версія Лаврова щодо змісту зустрічі з Трампом не відповідає дійсності - Цензор.НЕТ 9955 "Красиво излагает, собака! Учитесь, Киса!" (c)
Вношу этот перл в свою коллекцию эвфемизмов к слову "3,14здит"
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