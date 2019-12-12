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 Політика України
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Все про:Крим (6892) Росія (14099) Кулеба Дмитро (185)

 Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба

Питання деокупації і повернення Криму залишаються в пріоритеті для України в переговорах на міжнародному рівні, тоді як Росія "боїться як вогню" обговорень цих питань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба.

"Безумовно, Росія боїться цих розмов як вогню, усіляко їх уникає, але ми ніколи не те що не випустимо питання Криму з порядку денного, ми ніколи не випустимо його з переліку пріоритетних питань під час наших міжнародних контактів", - підкреслив український урядовець.

При цьому він уточнив, що українська сторона засновує свою позицію на низці ключових тез у питанні Кримського півострова.

"Насамперед, Крим є українським, і ніхто з цивілізованих країн не визнає його належності до Російської Федерації. Але цього замало, не можна зупинятися на констатації факту, потрібно працювати над тим, щоби виробляти конкретні механізми", - зазначив віцепрем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч у "нормандському форматі" - це дипломатичний наступ України, - віцепрем'єр Кулеба

За його словами, по-перше, йдеться про механізм захисту прав людини на півострові. По-друге, необхідно добитися від РФ зобов'язання як держави-окупанта щодо окупованої території. І, по-третє, потрібно розробляти шляхи деокупації півострова, зазначив Дмитро Кулеба.

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції перебуває з візитом у США, де має низку зустрічей у Конгресі й адміністрації Сполучених Штатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164913
 
 
 Топ коментарі
 
Наш перзедент цією темою не зловживає.
Щоб не засмучувати свого старшого колегу.
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Чому ж?- Посміхауючись як завжди дебілуватою посмішкою Зеленський сказав що для українців Крим був і лишається українським. І вашим, і нашим. Як єврей.... Ой....
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Хорошо что Зеленский вернул Крым в повестку дня
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В чому саме ви побачили що Зеленський повернув Крим на повістку дня.
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кулеба дурноголовая.....москали залезли в Крым ...и трясутся от страха разговаривать...
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боится так как турция разговоров о захвате кипра)) плевать они хотели на эти разговоры))
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Есть в Одессе поговорка: "Лопни, но "держи фасон...". Так и "кремлёвские"... Тужатся изо всех сил, но "фасон держат"... Всё это "понты дешёвые"... Всё они прекрасно понимают... Но тут вопрос в том, что только они "дадут послабуху" - и вся их "карточная конструкция" начнёт валиться... За признанием участия в войне на Донбассе потянется "оккупация" - как Донбасса, так и Крыма. За "оккупацией" потянется "компенсация", "репарация", "контрибуция" и другие "ништяки"...И они об этом знают... Потому и "упираются рогом"...
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ой они тешат себя (только себя) мыслями что по тихому забудется потому нечего говорить надо все в тишине чтобы было а там свыкнутся.
они всюду так делают...
накосячат потом их на вид ставят они сразу в позу все мы не хотим это обсуждать...
а европа как толерантная говорит ну ок... подождем... ну и ждуны там тусят в еуропе а кацапстан пока петляет как завоеватель вон смотрите мы нахапали сколько.... мы великие.
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Може не боятися. Хохлобидло дало їм до рук доброго вогнегасника: блаЗЄнського.
І "кулеб" у вигляді цистерн з водою.
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Ага! Тому страшний Зєлєнскій, щоб не налякати пуцина, про Крим у Парижі не заїкався. Бо пуцин би втік і домовлятися "десь посередині" не було б з ким.
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Вопросы деоккупации и возвращения Крыма остаются в приоритете для Украины в переговорах на международном уровне ....

Ми бачимо. Уже =вєлічайший= пре-зе-дент побалакав у понеділок не =пєрєґаворах на мєждународном уравнє=...

Він свідомо і зумисно не називає агресора агресором (персонаж сам пояснив), а вони втирають про свої зе-пріорітети.

Ну нічо, через чотири місяці кагал знову збере і так само пошикує три-чотири дні замість пів-дня за державні кошти ... =рєшать= буде і =вайну астанавлівать= ...
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Чому ж?- Посміхауючись як завжди дебілуватою посмішкою Зеленський сказав що для українців Крим був і лишається українським. І вашим, і нашим. Як єврей.... Ой....
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У тебе ще одне =як= є ... Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 9643
Ото саме воно. Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 9643
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а тому щр єврей-релегійна ознака (а не національна) і хоча зелена шмаркля=100%ашкєназі але він не є релегійною людиною
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Потому вы о нем и не вспоминаете.
Абы не спугнуть!
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До речі, а що з унітазами? Бубочка хоч питав за них?
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Так боявся ж москалів (партньоров своїх) налякать ...
Бач, яка "сила" у блазня ! Россия боится разговоров о Крыме как огня, - вице-премьер Кулеба - Цензор.НЕТ 6741

Класно по вухах їздять, правда ?
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россия вскрыла границу Украины в ночь на 1 марта 2014 года,потому что донецкий Хряк Витя попросил помощи.Письмо Плешивову Вове датировано именно первым март а.Это подтвердил Чуркин в ООН
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А потом Чуркин "скоропостижно помер", чтобы не смог подтвердить это повторно...
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і більш того а ні управдом.. а ні президент а ні головний сантехнік БЕЗ РІШЕННЯ РНБО ТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ не має прав на запрошення іноземних військ в Україну. Так що ті ДУРКУВАТІ анекдоти фєдєрастів - тупе блюзнірство для недолугих даунів Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 2739
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Там просто х ложили на эти разговоры, но тут доходит об этом по другому
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"Россия "боится как огня" … рассмешил …
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Дважды Чечню брали быдлосы кремля.Перестали бояцца.Хи хи
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те що мішпуха яка захопила владу в фєдєрастії боїться - ФАКт медичний Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 9762 воно вже там всралось і сморід від кагала злодіїв пукіна стоїть нестерпний
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Германия уже 30 лет платит Дань бывшему коммуняцкому ГДР. А вы готовы платить налоги за оккпурованный кремлевским мудаком Далбасс?
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Зато при соевобобовом Крым стал Украинским,да порохосрань .
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Pavlo Klimkin‏Подлинная учетная запись @PavloKlimkin 13 ч.13 часов назад



Якось Лавров дуже струнко стоїть. Чи то Трамп його налякав, чи то намагається виглядати слухняно а, може, це геополітика ну в мене якось душевніше було


Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 9415
Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 8104
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Кремлеские шакалы ничего не бояцца.50 миллионов жизней отдали Гитлеру,почти 30 миллионов Кайзеру Вильгельму.Повторить СМОЖЕТЕ рюсскае быдло?Вояки сраные
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"50 миллионов жизней отдали Гитлеру,почти 30 миллионов "
Они гнали на убой поневоленные народы - так что им пофиг...
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Вот идиот. И это непреходяще. Но то таке. Что там с комитетом Рады по земле? Еще не собрался? Или уже не собрался?
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Наш перзедент цією темою не зловживає.
Щоб не засмучувати свого старшого колегу.
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Боіться не боіться але хер віддасть , а про повернення силовим шляхом - забути , немає шансів
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Вот поэтому в Париже шмаркля не сказал о Крыме и пол-слова. Также ни слова не сказал о тех украинских заключённых, которые томятся в России и в Крыму. Речь шла только про тех. кто в ДНР и ЛНР.
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Аааа))) это капец... шмаркля засцал пуйлу за Крым сказать, но сцыт именно только пуйло... дегенераты зеленые
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Янукович украл одну шапку и опозорился на всю жизнь. А эти украли целый полуостров, и теперь бояться даже разговоров о Крыме. И что они приобрели, безводный, высоко дотационный Крым, сплошные убытки, озлобленное население Крыма, сплошной позор, санкции, которые разрушат экономику России, презрение всего мира и тд. И в конце концов Крым придется возвращать. А Украине решать любой вопрос с РФ необходимо только после деоккупации Крыма. Пока Крым оккупирован с РФ вообще недопустимо, иметь никаких дел.
Пора уже порвать с оккупантами дипломатические отношение, прекратить торговать, национализировать все российское в Украине (бизнес, банки, всякие активы). Оккупанты нам не товарищи и не деловые партнеры
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так ти ідійот.... в 2013р 40% економіки України працювало на фєдєрастію і 30% сільського господарства продавало в фєдєрастію 15млрд дол сша-експорт та 23млрд імпорт
так ти мариш що за ДЕНЬ це можно припинити і не виклати КАТАСТРОФУ в Україні? Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 272
от і пукін так як ти разраховував а не вийшло у смердючого ліліпука=всрався!! того ж і смердить пукін та й ти разом з ним Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 3527
пс. ЗАРАЗ в фєдєрастію3.9млрд-експорт та 7.2млрд імпорт і москалі ЗАСКАВЧАЛИ Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба - Цензор.НЕТ 2027
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Пороховата много ли Петя про Крым вспоминал на таких встречах и не при Пете ли вопрос деокупации Крыма и Донбасса разделили
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За Крим треба говорити при всіх зустрічах з іноземними делегаціями. Щоб в кожному виданню там ці назви горіли і були горячими для крадіїв. Також кожного разу треба кричати, що москогвити і їх посібники-терористи кожного дня здійснюють терористичні акти - обстріли військових і мирних громадян.
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рашист в"нормандском" формате не постеснялся упоминать о якобы несправедливом решении WADA относительно рабсейски спиртсменов транквилизаторо закусывающих от олимпийских игр.но "слуга" и словом не обмолвилси о Крыме....а что так?
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так и бубочка так же боится вспоминать о крыме
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