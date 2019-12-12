 Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба.

"Безумовно, Росія боїться цих розмов як вогню, усіляко їх уникає, але ми ніколи не те що не випустимо питання Криму з порядку денного, ми ніколи не випустимо його з переліку пріоритетних питань під час наших міжнародних контактів", - підкреслив український урядовець.

При цьому він уточнив, що українська сторона засновує свою позицію на низці ключових тез у питанні Кримського півострова.

"Насамперед, Крим є українським, і ніхто з цивілізованих країн не визнає його належності до Російської Федерації. Але цього замало, не можна зупинятися на констатації факту, потрібно працювати над тим, щоби виробляти конкретні механізми", - зазначив віцепрем'єр-міністр.

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За його словами, по-перше, йдеться про механізм захисту прав людини на півострові. По-друге, необхідно добитися від РФ зобов'язання як держави-окупанта щодо окупованої території. І, по-третє, потрібно розробляти шляхи деокупації півострова, зазначив Дмитро Кулеба.

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції перебуває з візитом у США, де має низку зустрічей у Конгресі й адміністрації Сполучених Штатів.