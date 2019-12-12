 Росія боїться розмов про Крим як вогню, - віцепрем'єр Кулеба

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів віцепрем'єр-міністр України Дмитро Кулеба.
"Безумовно, Росія боїться цих розмов як вогню, усіляко їх уникає, але ми ніколи не те що не випустимо питання Криму з порядку денного, ми ніколи не випустимо його з переліку пріоритетних питань під час наших міжнародних контактів", - підкреслив український урядовець.
При цьому він уточнив, що українська сторона засновує свою позицію на низці ключових тез у питанні Кримського півострова.
"Насамперед, Крим є українським, і ніхто з цивілізованих країн не визнає його належності до Російської Федерації. Але цього замало, не можна зупинятися на констатації факту, потрібно працювати над тим, щоби виробляти конкретні механізми", - зазначив віцепрем'єр-міністр.
За його словами, по-перше, йдеться про механізм захисту прав людини на півострові. По-друге, необхідно добитися від РФ зобов'язання як держави-окупанта щодо окупованої території. І, по-третє, потрібно розробляти шляхи деокупації півострова, зазначив Дмитро Кулеба.
Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції перебуває з візитом у США, де має низку зустрічей у Конгресі й адміністрації Сполучених Штатів.
они всюду так делают...
накосячат потом их на вид ставят они сразу в позу все мы не хотим это обсуждать...
а европа как толерантная говорит ну ок... подождем... ну и ждуны там тусят в еуропе а кацапстан пока петляет как завоеватель вон смотрите мы нахапали сколько.... мы великие.
І "кулеб" у вигляді цистерн з водою.
Ми бачимо. Уже =вєлічайший= пре-зе-дент побалакав у понеділок не =пєрєґаворах на мєждународном уравнє=...
Він свідомо і зумисно не називає агресора агресором (персонаж сам пояснив), а вони втирають про свої зе-пріорітети.
Ну нічо, через чотири місяці кагал знову збере і так само пошикує три-чотири дні замість пів-дня за державні кошти ... =рєшать= буде і =вайну астанавлівать= ...
Ото саме воно.
Абы не спугнуть!
Бач, яка "сила" у блазня !
Класно по вухах їздять, правда ?
Якось Лавров дуже струнко стоїть. Чи то Трамп його налякав, чи то намагається виглядати слухняно а, може, це геополітика ну в мене якось душевніше було
Они гнали на убой поневоленные народы - так что им пофиг...
Щоб не засмучувати свого старшого колегу.
Пора уже порвать с оккупантами дипломатические отношение, прекратить торговать, национализировать все российское в Украине (бизнес, банки, всякие активы). Оккупанты нам не товарищи и не деловые партнеры
так ти мариш що за ДЕНЬ це можно припинити і не виклати КАТАСТРОФУ в Україні?
от і пукін так як ти разраховував а не вийшло у смердючого ліліпука=всрався!! того ж і смердить пукін та й ти разом з ним
пс. ЗАРАЗ в фєдєрастію3.9млрд-експорт та 7.2млрд імпорт і москалі ЗАСКАВЧАЛИ