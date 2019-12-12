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Все про:Одеса (2234) пожежа (1938) смерть (3691)

 Пожежа в одеському коледжі: рятувальники виявили тіла 14 загиблих, 9 із них - не ідентифіковані, - ДСНС

Станом на 7 ранку 12 грудня тривають роботи з розбирання завалів і демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі згорілого одеського коледжу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"У ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 14 загиблих осіб (тіла 9 осіб не ідентифіковано). Загалом унаслідок пожежі загинуло 16 осіб, постраждало 30 осіб, у лікувальних закладах залишається 8 осіб", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що до ліквідації наслідків пожежі залучено 222 особи та 37 одиниць техніки, з них від ДСНС 67 рятувальників особового складу та 8 одиниць техніки. На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб, які ймовірно були в будівлі на момент пожежі, поки невідомо. 5 виявлених тіл поки не вдалося ідентифікувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164911
 
 
 Топ коментарі
 
Дурнику - Чорнобиль не при ссср вибухнув? Згорілі живцем пасажири двох поїздів при аварії продуктопроводу в сибірі - не при ссср? Про гулаг - вже мовчу.. Перед тим як дрочити на ссср - треба хоч трохи знати історію ссср..
Співчуття родинам загиблих на пожежі в Одесі..
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І називалась вона ТЮРМА НАРОДІВ, і люди горіли і розстрілювали їх в Черкаську, і паспортів селяни-раби не мали. Пішов нафуй кацап Anastas K11 з "сваєй страной"
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Гавно был твой совок, ничего не было и все катастрофы скрывали
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Была прекрасная страна СССР. Работали заводы, была замечательная медицина и образование. Текли куда надо каналы и в конце куда надо впадали. Люди не горели в пожарищах. Теперь ничего этого нет. Народ несчастен, счастливы только криминальные олигархи и всякого рода жульё!
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І називалась вона ТЮРМА НАРОДІВ, і люди горіли і розстрілювали їх в Черкаську, і паспортів селяни-раби не мали. Пішов нафуй кацап Anastas K11 з "сваєй страной"
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Анастас мабуть не жив в сировини. Бо інакше не писав би таку хєрню.
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мабуть і не знає хто такі лєнін, сралін, гулаг Пожежа в одеському коледжі: рятувальники виявили тіла 14 загиблих, 9 із них - не ідентифіковані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2682
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Дурнику - Чорнобиль не при ссср вибухнув? Згорілі живцем пасажири двох поїздів при аварії продуктопроводу в сибірі - не при ссср? Про гулаг - вже мовчу.. Перед тим як дрочити на ссср - треба хоч трохи знати історію ссср..
Співчуття родинам загиблих на пожежі в Одесі..
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То, что тебе по телеку нерасказывали про подары в сссре, не значит, что их не было )
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Гавно был твой совок, ничего не было и все катастрофы скрывали
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Если такая прекрасная, почему не уберегли? Может прекрасной была лишь мечта?
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в сссре сраном каждый год на дорогах гибло 100 000.сейчас скорости возросли,инобрычки летают что твари на дорогах плохих.
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В "турборежиме", нужно не пожарных на проверки посылать,а НАЗНАЧИТЬ ответственных от РГА(пусть поработают),ВЫДЕЛИТЬ бабло,и УСТРАНЯТЬ недостатки.А УЖ ПОСЛЕ пожарные должны штрафовать ,не директоров школ и садиков,а ОТВЕТСТВЕННЫХ от РГА и РУКОВОДИТЕЛЕЙ РГА,так как ОНИ ДОЛЖНЫ КОнТРОЛИРОВАТЬ,тогда будет порядо. СОБИРАЕМ ПЕТИЦИЮ?
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