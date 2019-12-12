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Все про:нормандська четвірка (904) Резніков (5) Офіс Президента (183)

 Роздута з нічого історія, - представник України в ТКГ Резніков пояснив причину редагування комюніке нормандського саміту

Представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Резніков назвав "складнощами перекладу" виправлення Офісом Президента тексту висновків саміту в "нормандському форматі".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в ефірі програми "Нині вже" на hromadske.

"Надумана, роздута історія з нічого... Що насправді відбувалося, це комюніке відпрацьовувалося, уявіть собі ідуть складні перемовини, в той момент політичні радники, представники чотирьох відомств дошліфовують слова, але йде спілкування російською, німецькою, французькою та українською мовами, а текст виходить англійською", - пояснив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод"

Як повідомлялося раніше, на сайті Офісу Президента України змінили раніше опублікований текст декларації, ухваленої на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня.

Нагадаємо, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулася зустріч у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілися лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

Після низки двосторонніх розмов лідери "нормандської четвірки" зібралися разом. Їхні перемовини перервали для особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна - першої для обох лідерів: досі вони провели чотири телефонні розмови.

Вона тривала близько 1 години 20 хвилин і завершилася після 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). У цей час Меркель і Макрон були на робочій вечері. Після особистої зустрічі до глав Німеччини та Франції приєдналися і Зеленський із Путіним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164910
 
 
 Топ коментарі
 
Значить кацапи не брешуть що Зеленський підписав далеко не те що оприлюднив.
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А зебілам усе байдуже, включно з Україною- аби бубочка з трону не впав, щоб не пропало ;Ми іх сдєлалі;..
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идиот, гитлера победила, не кремлядь, а народы, входившие в сЕсЕсЕр, в процентном отношении больше всего воевавших было среди бларусов, украинцев и евреев, вОнюшки отсиживались за Уралом. А кремлядь не выигрывала, она с гитлером ту войну и начала.
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Значить кацапи не брешуть що Зеленський підписав далеко не те що оприлюднив.
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А зебілам усе байдуже, включно з Україною- аби бубочка з трону не впав, щоб не пропало ;Ми іх сдєлалі;..
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Дурень ти бостууга, зрада - то друге ім'я бубочки, бо перше - зашквар))
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Зебил, сделай себе лоботомию, бубочка говорит: хуже не будет)))
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ну 1 уже подписал. оказалось похер. сидит теперь перечитывает подписанное в ростове.
вторая тоже подписала контракты... но там коммерция была так что все немного иначе

думаю уже все поняли, даже херло, что бумага где его подпись, стоит не больше чем сама бумага для украинцев.
в этой стране нет царя потому решает не 1 человек.
так что не вижу причин разгона ваших домыслов и представления их как какой-то взвешенной точки зрения или авторитетного мнения.
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Там он знов редагувать доведется, бо знову вкралась помилка. написано " После личной встречи (,) с (к) главам Германии и Франции присоединились и Зеленский с Путиным,"
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кремлевское быдло даже гитлера победило,куда там зеленскому тягаться с кгбистом питерской подворотни
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идиот, гитлера победила, не кремлядь, а народы, входившие в сЕсЕсЕр, в процентном отношении больше всего воевавших было среди бларусов, украинцев и евреев, вОнюшки отсиживались за Уралом. А кремлядь не выигрывала, она с гитлером ту войну и начала.
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А за счет чего победили народы? Не по кремлевской ли тактике просто забросаем трупами, а бабы еще нарожают?
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За счет американской помощи.
А трупов бы и так навалили.
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Та да, "Надуманная, раздутая история из ничего", "сложность перевода" а вопль "мьі не так догоаривались" Пескова і кидання папіру - нічого не значущі робочі моменти. Раздутая из ничего история, - представитель Украины в ТКГ Резников объяснил причину редактирования коммюнике нормандского саммита - Цензор.НЕТ 5994

Це ти янелохам впарювати будеш, чоловіче.
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так это норма у них на официальном сайте все редактировать)) хорошо все свалить на переводчиков в этом случае))
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Не ну а как свадебный фотограф и няня могут перевести с немецкого английского и французского? Прафессианалы патамушта. Офис типиллов. Вы это сделали вместе. А-ха-ха!!
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Давайте конкретику что конкретно исправили и как должно быть
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Подивіться на Ukrlife інтерв'ю Корнійчука.Розкладено все по пунктам.
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Зачем мне интервью чьё-то? Я хочу конкретные факты, скрины
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Тогда насайт ОПы. Можно прочитать и английский вариант. Там конкретные факты.
У вас свободный выбор - искать или верить.
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Изначальная версия сохранилась в кэше Google.
Роздута з нічого історія, - представник України в ТКГ Резніков пояснив причину редагування комюніке нормандського саміту - Цензор.НЕТ 8232Роздута з нічого історія, - представник України в ТКГ Резніков пояснив причину редагування комюніке нормандського саміту - Цензор.НЕТ 502
Позже данная часть текста была изменена: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей (курсив. - Ред.) - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".
Роздута з нічого історія, - представник України в ТКГ Резніков пояснив причину редагування комюніке нормандського саміту - Цензор.НЕТ 8232Роздута з нічого історія, - представник України в ТКГ Резніков пояснив причину редагування комюніке нормандського саміту - Цензор.НЕТ 3408
Отметим, что в украинских СМИ был опубликован первоначальный вариант декларации, в котором говорилось о "Законае об особом порядке местного самоуправления".Источник: https://censor.net.ua/n3164793
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Все за планом, Янукович- почав, Порошенко - продовжив, Зеленський закінче незалежність України.
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Кстати, зеле надо уже спрашивать совета у януковича что подписывать,а что нет.И чем ему это потом все обернется.
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Не знаю чим йому обернеться, а нам вже прилетіло. Сьогодні в ВР буде проголосовано продовжено дію закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО, а далі за планом.
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Знов на один рiк. Прилетить пізніше. За 4 місяці. Підписане бубочкой погодженя з формулою у російському бачені,заради зустрічи та її імплементація з якою погодився.
От тоді дійсно прилетить.
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Всё правильно он сказал. Я читал англ и укр версию. Уточнение перевода. Соя может дальше впустую кукарекать.
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Шо там ти в своїй лахті читав? Газету правда у клозеті))
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снова ты не мне, не обо мне, но сам себе о себе написал. теперь прочти сам себе о себе перед зеркалом: "Шо там ти в своїй лахті читав? Газету правда у клозеті"
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ты все из детского сада строчишь?))))
по схеме "сам дурак"
какие вы, зебенята, тупые, однако
естесно "уточнения" ибо в первом было честное фуфло...
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ты из детских яслей строчишь, зебобик соевый. ты не мне, не обо мне, но сам себе о себе написал. теперь прочти сам себе о себе перед зеркалом: "ты все из детского сада строчишь?))))по схеме "сам дурак" какие вы, зебенята, тупые, однако естесно "уточнения" ибо в первом было честное фуфло..."
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ты, конечно, эталон зеленкиного дебила. ))))
буду всем зебилам в пример тебя приводить....
пусть учатся )))
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Так они завтра исправят и напишут что Одесскую область передают мокшанам. И спишут все на нас не так поняли. По факту, может и *****, но это очередной показатель того что там даже админы идиоты)
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Ой щось не віриться мені,що там звучала солов"їна,не віриться.Прогиналися перед х#лом,по каСапськи говорили-"чтобинераздражать".І такі "гнилі" відмазки.Ну нічого,іхній "лохторат" все проковнтне.
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ну если в первом переводе сохранили девственность
а во втором изнасиловали, то это всего лишь уточнение ))))
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Думаю,что он лукавит.Скорее всего ОП побоялся напечатать РЕАЛЬНЫЙ текст коммюнике,где описана ДУПА для Украины,о которой договорились.Но тут,как и в вопросе с переименованием, сепарских, армейских корпусов в муниципальную стражу,вмешался Пенис Душилин,уоторый знает правду.Очередная ЗЕЛЕНАЯ ложь для общества.
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Для пліснявих все, що не стосується їх власних шкур- жарт. Всі "уточнення", зроблені ними "по- тихому", завжди направлені проти інтересів України
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Вы посмотрите,что творит эта болотная братва.Они ставят перед ФАКТОМ,когда уже, по нормальному ничего не сделаешь,а надо только "башку сбивать".
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Подписав формулу в кремлевской интрпретации (для корпоратива). Зелибоба сказал "А".
На саммите его заставили подписать "Б".
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