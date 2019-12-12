 Роздута з нічого історія, - представник України в ТКГ Резніков пояснив причину редагування комюніке нормандського саміту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в ефірі програми "Нині вже" на hromadske.
"Надумана, роздута історія з нічого... Що насправді відбувалося, це комюніке відпрацьовувалося, уявіть собі ідуть складні перемовини, в той момент політичні радники, представники чотирьох відомств дошліфовують слова, але йде спілкування російською, німецькою, французькою та українською мовами, а текст виходить англійською", - пояснив Резніков.
Як повідомлялося раніше, на сайті Офісу Президента України змінили раніше опублікований текст декларації, ухваленої на саміті "нормандської четвірки" в Парижі 9 грудня.
Нагадаємо, 9 грудня у Парижі вперше за три роки відбулася зустріч у "нормандському форматі". Аби відновити перемовини щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, у французькій столиці зустрілися лідери України, Росії, Німеччини та Франції.
Після низки двосторонніх розмов лідери "нормандської четвірки" зібралися разом. Їхні перемовини перервали для особистої зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна - першої для обох лідерів: досі вони провели чотири телефонні розмови.
Вона тривала близько 1 години 20 хвилин і завершилася після 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом). У цей час Меркель і Макрон були на робочій вечері. Після особистої зустрічі до глав Німеччини та Франції приєдналися і Зеленський із Путіним.
вторая тоже подписала контракты... но там коммерция была так что все немного иначе
думаю уже все поняли, даже херло, что бумага где его подпись, стоит не больше чем сама бумага для украинцев.
в этой стране нет царя потому решает не 1 человек.
так что не вижу причин разгона ваших домыслов и представления их как какой-то взвешенной точки зрения или авторитетного мнения.
А трупов бы и так навалили.
Це ти янелохам впарювати будеш, чоловіче.
У вас свободный выбор - искать или верить.
Позже данная часть текста была изменена: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей (курсив. - Ред.) - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".
Отметим, что в украинских СМИ был опубликован первоначальный вариант декларации, в котором говорилось о "Законае об особом порядке местного самоуправления".Источник: https://censor.net.ua/n3164793
От тоді дійсно прилетить.
по схеме "сам дурак"
какие вы, зебенята, тупые, однако
естесно "уточнения" ибо в первом было честное фуфло...
буду всем зебилам в пример тебя приводить....
пусть учатся )))
а во втором изнасиловали, то это всего лишь уточнение ))))
На саммите его заставили подписать "Б".