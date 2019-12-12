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 Політика України
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Все про:заробітна плата (591) Мін'юст (624) Малюська Денис (14)

 Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - глава Мін'юсту Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, що його не влаштовує зарплата і він не відкидає переходу на іншу роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

У жовтні міністр розповів, що отримує зарплату "приблизно 17 000 гривень", відтоді винагороду міністру юстиції було збільшено до "вже приблизно 29 000 гривень".

"У мене приблизно 17 тисяч гривень. Ну, навіть не 17, трохи менше. В них (заступників) теж десь в тому районі. Але це без премій. Я зараз якраз про це говорю. Посада заступника міністра – це певний репутаційний престиж. Потрібно шукати амбітних людей, які хочуть собі створити репутацію, людей, для яких це важливо.

Тому вони не братимуть хабарів, тому що це повністю суперечить тій ідеї потрапляння у владу. Це мотиватор. І, фактично, мій єдиний надійний мотиватор у кадровому доборі.

Щодо грошей у нас є домовленість в уряді, що ми зарплати піднімемо, в тому числі й мені. Тому що коли в мене закінчаться гроші, то звідси хочу чи не хочу, а піду. А вони в мене закінчаться. Рік з моменту призначення мені вистачить, та й то під питанням. А далі – ні. Тому ми точно ухвалимо рішення про підвищення заробітних плат. Я підозрюю, що це відбудеться дуже швидко, сподіваюсь, жовтень-листопад", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць

Також він додав, що була домовленість про надбавки:"Але от останній місяць ми домовилися про надбавки. І багато з міністрів їх отримали. У мене вже приблизно 29 тисяч гривень. Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч – надовго мене не вистачить. Менше – це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів".

Водночас Малюська заявив, що в уряді готові підвищити зарплату, і підкреслив – це важливо і для міжнародних інвесторів.

"Є консенсус всередині уряду. І більше того, навіть міжнародні інвестори, які вкладають кошти в Україну, постійно нас про це питають. Адже розуміють: уряд, який отримує мізерну заробітну плату, живе коштом чогось іншого. Це можуть бути тільки хабарі або додаткові неформальні витрати під якісь зобов’язання. Ми так не працюємо. Відповідно, в нас немає іншого виходу, окрім як підвищити заробітну плату", - сказав глава Мін'юсту.

Також читайте: Реальна зарплата українців зросла на 18% порівняно з докризовим 2013 роком, - Милованов

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів призупинив дію постанови попереднього уряду про встановлення найнижчого посадового окладу вчителя в розмірі 3 прожиткових мінімумів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164909
 
   
 Топ коментарі
 
Ну нарешті це міністерство очолив прагматичний, зі здоровим глуздом мущина!

Було глибоке вивчення головних проблем юстиції України і він зі своєю зекомандою зміг, нарешті, усього за декілька місяців виявити головну проблему Міністенрства юстиції України - це, плять, його особиста зарплатня!
Хавайте, зебілята!
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Махмуд, Коболев выиграл для Украины 2,6 лярда баксов и получил, согласно контракту, нехилое вохнаграждение. А ты, кроме как обсцыкать свой вонючий диван, ничего, рукожопый дрыщ, делать не умеешь. Может для начала хоть на работу устроишся? Или тебя, алкаша, отовсюду гонят сцанными тряпками?
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От зе-курва, а як народ на пенсію виживає в 3000 грн? Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 5679
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Нету министерства юстиции, а очень нужно. Есть мин праституции. И когда это праститутки сами свой бордель реорганизовывали?
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Но быдло избрало себе подобного кумира безграмотное чмо _Зедебила. И хочет ничего не делать, а в холодильнику должна быть колбаса
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Ну,а кто это быдло сделало ? Такое же быдло. Только олигархи и бывшие коммунисты. И ты быдло. Судя по нежеланию понимания проблем быдла.
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проблемы быдла понимать не надо. Быдло должно стоять в стойле и не вякать, вот и все "понимание".
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"И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого...."

т.е. когда это происходит с обычными гражданами это никого не интересует ?
ну кроме налоговой и ментяр.
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Писатель Бернард Шоу был известным женоненавистником. Как-то, на великосветском рауте одна дама (были слухи, что это была королева Великобритании), спросила его:
- Господин Шоу, говорят, вы очень низко цените женщин... Почему?...
- Ну как Вам сказать... Ну, вот, например, вы смогли-бы отдаться мне за миллиард фунтов стерлингов?...
- Хм... Интересный вопрос...
- А за один фунт стерлингов?
- Да за кого вы меня принимаете???!!!...
- Ну, на вопрос, "за кого вы меня принимаете?...", я твет уже получил... Тепрь идёт дискуссия о реальной цене...
Малюська ясно дал понять, что он продастся за цену выше 80 тысяч...
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Масюська - В мой кабинет не заходить без 80000 налом
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Шантажист? Гнать его пока не поздно. Бедные пенсионеры копеечки считают, а этому мало? Пусть идет на другую работу - незаменимых людей НЕТУ!!!
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Блин, нужно искать немногодетных министров)) Очень удобно "я назначаю себе зарплату какую хочу, ведь у меня 4 детей", "... ведь каждый человек должен ездить на нормальной машине", "... ведь нужен же мне загородный дом")) Все бы нормально: нужно тебе, ищи работу на необходимую зарплату, но этот крендель назначает её себе сам, в то время как результатов "дейтельности" не видно.
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Ха. Это как в анекдоте. Прапорщик Петренко - 3 детей!
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Смысл в том, чтобы публично пописять на граждан)) Я бы это министерское-властно-чиновничье кодло на сдельную оплату перевел. Есть задание, выполнил? Получи зп. Нет? Гуляй! Смысл платить ему неплохие бабки если про работу, про то, что он уже сделал, про какието, как модно в определенных кругах kpi - ни слова, а чювак только кресло давить и из корыта есть собирается?
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В Германию или Польшу на стройку...будешь получать больше...((
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Именно)) А, что нет? Назначаешь себе зп сколько заблагорассудится
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Пусть представит, как жить простому человеку на 4000грн, у которого даже намека нет на какие то ни было взятки! Прежде чем поднять зарплату себе, нужно поднять людям, можно даже в прогрессии: людям в два раза, себе- в 4. И народ возмущаться не будет.
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Минималку поднять людям не могут, так как в стране война идёт, а вот 80 тон давай ! Идиот)))
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Вполне может быть что его опыт и знания столько стоят, но точно не в нашей стране. Например Супрурн работала почти бесплатно, хотя сама из Штатов и могла устроится гораздо лучше.
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Опа, новоиспеченный порохобот на Цензоре! Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 1931
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Мені більше подобаються казки Ганса Христіана Андерсена - вони цікавіші...
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а разве у него зарпалата не 400 долларов как у простого учителя?
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Не жди повышения! Вали сразу, незаменимый трудоголик ты наш...
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піпєц... значить амбіційність і професіоналізм тільки в міністерських кріслах, на решту посад у всій країні виходить що працюють випадкові і малограмотні люди ? країна виживає тільки завдяки таким зеленолупим проХвесіоналам?
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Масюська - В мой кабинет не заходить без 80000 налом

Масюська - не нравиться ваша пенсия? вашей пенсии надолго не хватает? - - увольняйтесь - -------------------
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Я ж кажу що грамотна порядна людина не піде працювати мінстром чи замом за 10 000 гривень, якщо немає грошей. 23,700 гривень це лише 1000 долларів. 3000 долларів - міністрам чи замам багатомільйонної країни з такими ресурсами - це знущання. Як на мене, так вони мають отримувати 5000-10000 евро на місяць. І контроль за діяльністю. Щоб працювали.
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Так пусть едут к вам и там получают эти деньги. В чём проблема?
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Проблема в тому що ви не любите і не поважаете Україну.
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хто? українці?.. сам пишеш українською з помилками.. отже ти її не те, що не любиш, а й не поважаєш Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 2320
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Ніхерасе гурман😲 з якого він квартала
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Хорошие у нас министры юстиции, то Лавринович с Лукаш, теперь вот Малюська. Может для них непогашенную судимость сразу в квалификационные требования ввести?
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"Тріба не скігліті, а браті лопаті і йті працюваті"...
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Почему никто не обращается в НАБУ, это прямое вымогательство взятки у государства. Он же знал на какую зарплату шёл, а теперь требует откатов.
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Государство это монстр который пожирает семейные бюджеты и надра страны для чиновников И распротраняет корупцию. Чем больше морали у суспильства тем меньше,( государства) системы принуждения для сбора налогов требуется. Отсюда мораль и самоуправление это выгодно.
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Я зрозумів - мусорам треба обмежити народжуваність. Можна превентивно. Кастрацією.
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По молодости да неопытности пиписькой думал, а ща мозг включился?
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У світі люди на питання про зарплату, відповідають я за рік заплатив N0тис дол. податків, а з/п вистачає. Поки багатство людини не буде оцінюватися сумою пропорційно сплачених, відповідно до законодавства, податків, можна сміливо говорити, що цей громадянин - злодій. А в нас кажуть олігарх, шоумен, в ньогг успішна бізнес дружина.., суддям позбільшували з/п, щоб їм не тицяли "де взяв"... Якщо чиновникам збільшити з/п - збільшаться суми хабарів. В час війни найбільше мають мати військові, тоді б цей геній юриспуденції сидів би тихо про з/п.
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...Ти ба.. яке ПІДЛЕ і НАГЛЕ цеє ... четверо Дітей тут молодець .. а що Ти зробив щоби Наші Діти і Онуки ЗМОГЛИ утримати принаймі " двох " .. на сьгодні СМЕРТНІСТЬ перевищує народжуваність ВДВІЧІ ... це де в Україні .. чому ? ТОМУ що її ГРАБУТЬ ублюдки злодійського ПЛЕМЕНІ .. за останні роки 140 стосорок млрд.дол ВКРАДЕНО і вивезено в офшори ...то кого Українці вибираєте у ВЛАДУ що Нас так ГЕНОЦИДЯТЬ .. ще і знущаються при цьому .. ХТО цього ...заставляв іти на цей ДЕРЖАВНИЙ пост хто .. що воно хотіло отримати ? .. це СЛУГА народу ? ..взагалі хоть щось для блага України зроблено цією ШАЙКОЮ транснаціоналів ..так ОРГАНІЗОВУЄТЬСҐЯ новий ГОЛОДОМОР ХХ! століття .. з ДИКИМ оскалом готується КРАДІЖКА Св.Землі ..розпродаж стратегічної власності .. а значит і ВТРАТА робочих місць ... Ви ДОГРАЄТЕСЬ УБЛЮДКИ злодійського племені ..і буде Вам і СЕМІТИЗМ і АНТИСЕМІТИЗМ ...готуйся Нарід України до ВІЙНИ на внутрішньому фронті ...ДІЙШЛИ краю ..
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Пане Малюська, мало платаять?! То йдіть у адвокати...
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Якщо пенсія не підвищиться хоча б до 8000грн., на довго мене не вистачить. І що далі?
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Сукин сын! А 8 тысяч он не хочет? Что он такого делает или сделал чтобы требовать зарплату в десять раз выше средней? Совсем обнаглели "слуги"! Пусть катится к чёрту! Подумаешь какой пурец! Незаменимых нет!
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ЗЕ-команда ведёт себя, как "хахол" из анекдота - "Нацарюю рублів на триста, вкраду і втечу...". (Об этом, кстати, сам Коломойский говорил, месяца два назад... Недаром "Наушник" "Блазню" сказал, что надо дотянуть до Нового года...).
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