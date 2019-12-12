 Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - глава Мін'юсту Малюська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

У жовтні міністр розповів, що отримує зарплату "приблизно 17 000 гривень", відтоді винагороду міністру юстиції було збільшено до "вже приблизно 29 000 гривень".

"У мене приблизно 17 тисяч гривень. Ну, навіть не 17, трохи менше. В них (заступників) теж десь в тому районі. Але це без премій. Я зараз якраз про це говорю. Посада заступника міністра – це певний репутаційний престиж. Потрібно шукати амбітних людей, які хочуть собі створити репутацію, людей, для яких це важливо.

Тому вони не братимуть хабарів, тому що це повністю суперечить тій ідеї потрапляння у владу. Це мотиватор. І, фактично, мій єдиний надійний мотиватор у кадровому доборі.

Щодо грошей у нас є домовленість в уряді, що ми зарплати піднімемо, в тому числі й мені. Тому що коли в мене закінчаться гроші, то звідси хочу чи не хочу, а піду. А вони в мене закінчаться. Рік з моменту призначення мені вистачить, та й то під питанням. А далі – ні. Тому ми точно ухвалимо рішення про підвищення заробітних плат. Я підозрюю, що це відбудеться дуже швидко, сподіваюсь, жовтень-листопад", - сказав він.

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Також він додав, що була домовленість про надбавки:"Але от останній місяць ми домовилися про надбавки. І багато з міністрів їх отримали. У мене вже приблизно 29 тисяч гривень. Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч – надовго мене не вистачить. Менше – це не довготривала історія працевлаштування. Четверо дітей, це потребує коштів".

Водночас Малюська заявив, що в уряді готові підвищити зарплату, і підкреслив – це важливо і для міжнародних інвесторів.

"Є консенсус всередині уряду. І більше того, навіть міжнародні інвестори, які вкладають кошти в Україну, постійно нас про це питають. Адже розуміють: уряд, який отримує мізерну заробітну плату, живе коштом чогось іншого. Це можуть бути тільки хабарі або додаткові неформальні витрати під якісь зобов’язання. Ми так не працюємо. Відповідно, в нас немає іншого виходу, окрім як підвищити заробітну плату", - сказав глава Мін'юсту.

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Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів призупинив дію постанови попереднього уряду про встановлення найнижчого посадового окладу вчителя в розмірі 3 прожиткових мінімумів.