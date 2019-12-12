 Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:
- біля Новомихайлівки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
- біля Лебединського та Авдіївки - з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Мар'їнки - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів: двічі неподалік Зайцевого - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Кримського і двічі біля Травневого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
"Учора, 11 грудня, поранень унаслідок обстрілів зазнали двоє військовослужбовців Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.
Смерть ворогам та зрадникам.
1. Прес-центр нахабно бреше (я вже не дивую, бо там особи в погонах танцюють під балалайку зе-влади, а не служать народу, на присягу НАРОДУ начхали). Жодних зобов*язань рашки в такому ключі не сформульовано.
Ось текст.
Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави - члени якого віддані їхній повній імплементації.
Вони наголошують на загальному прагненні до сталої й всеохопної архітектури довіри та безпеки у Європі, заснованій на принципах ОБСЄ, для якої врегулювання конфлікту в Україні є одним із низки важливих кроків.
На цій основі вони вирішили таке:
1. Невідкладні заходи зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту:
Сторони віддані повній та всеохопній імплементації режиму припинення вогню, підкріпленого реалізацією всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню до кінця 2019 року.
2. Я тепер у всіх повідомленнях від прес-центру ООС буду обов*язково нагадувати зе-масі, скільки лишилося днів до гарантованого їхнім блазнем повного припинення вогню.
10.12.19 07:15 Полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины должно начаться до конца 2019, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время встречи лидеров стран - участниц Нормандского формата было согласовано полное прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 года.
Чи збрехало, як завжди ?
Ще 19 днів.
Хлопцям - одужання.
То хай публкують вони. А ми почитаємо "геніальні" домовленості цього =вєлічайшеґо пАлітіка сАврємєннАсті=.