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Все про:обстріл (5783) поранення (1582) Донбас (12645) операція Об'єднаних сил (1855)

 Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб

Російська Федерація не виконує взяті на себе зобов’язання щодо сталого припинення вогню відповідно до ухваленого підсумкового комюніке на переговорах лідерів "нормандської четвірки" у Франції. 11 грудня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів:

- біля Новомихайлівки - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - з мінометів калібру 82 мм і великокаліберних кулеметів;
- біля Лебединського та Авдіївки - з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- неподалік Мар'їнки - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" також зафіксовано 5 ворожих обстрілів: двічі неподалік Зайцевого - з ручних протитанкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Кримського і двічі біля Травневого - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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"Учора, 11 грудня, поранень унаслідок обстрілів зазнали двоє військовослужбовців Об’єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164908
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання всім пораненим українським бійцям.
Смерть ворогам та зрадникам.
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Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции. 11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

1. Прес-центр нахабно бреше (я вже не дивую, бо там особи в погонах танцюють під балалайку зе-влади, а не служать народу, на присягу НАРОДУ начхали). Жодних зобов*язань рашки в такому ключі не сформульовано.
Ось текст.

Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави - члени якого віддані їхній повній імплементації.
Вони наголошують на загальному прагненні до сталої й всеохопної архітектури довіри та безпеки у Європі, заснованій на принципах ОБСЄ, для якої врегулювання конфлікту в Україні є одним із низки важливих кроків.
На цій основі вони вирішили таке:
1. Невідкладні заходи зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту:
Сторони віддані повній та всеохопній імплементації режиму припинення вогню, підкріпленого реалізацією всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню до кінця 2019 року.

2. Я тепер у всіх повідомленнях від прес-центру ООС буду обов*язково нагадувати зе-масі, скільки лишилося днів до гарантованого їхнім блазнем повного припинення вогню.
10.12.19 07:15 Полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины должно начаться до конца 2019, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время встречи лидеров стран - участниц Нормандского формата было согласовано полное прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 года.

Чи збрехало, як завжди ?
Ще 19 днів.

Хлопцям - одужання.
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О, навіть так.
То хай публкують вони. А ми почитаємо "геніальні" домовленості цього =вєлічайшеґо пАлітіка сАврємєннАсті=.
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Одужання всім пораненим українським бійцям.
Смерть ворогам та зрадникам.
 показати весь коментар
 
 
Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции. 11 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

1. Прес-центр нахабно бреше (я вже не дивую, бо там особи в погонах танцюють під балалайку зе-влади, а не служать народу, на присягу НАРОДУ начхали). Жодних зобов*язань рашки в такому ключі не сформульовано.
Ось текст.

Мінські домовленості (Мінський протокол від 5 вересня 2014 року, Мінський меморандум від 19 вересня 2014 року та Мінський комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) продовжують слугувати основою роботи Нормандського формату, держави - члени якого віддані їхній повній імплементації.
Вони наголошують на загальному прагненні до сталої й всеохопної архітектури довіри та безпеки у Європі, заснованій на принципах ОБСЄ, для якої врегулювання конфлікту в Україні є одним із низки важливих кроків.
На цій основі вони вирішили таке:
1. Невідкладні заходи зі стабілізації ситуації в зоні конфлікту:
Сторони віддані повній та всеохопній імплементації режиму припинення вогню, підкріпленого реалізацією всіх необхідних заходів з підтримки режиму припинення вогню до кінця 2019 року.

2. Я тепер у всіх повідомленнях від прес-центру ООС буду обов*язково нагадувати зе-масі, скільки лишилося днів до гарантованого їхнім блазнем повного припинення вогню.
10.12.19 07:15 Полное, всестороннее и бессрочное прекращение огня на востоке Украины должно начаться до конца 2019, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что во время встречи лидеров стран - участниц Нормандского формата было согласовано полное прекращение огня на востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019 года.

Чи збрехало, як завжди ?
Ще 19 днів.

Хлопцям - одужання.
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Тут не все так просто. Кацапи кажуть що Україна опублікувала неповний текст підписаних з ****** угод і вимагають у Зеленського бути мужиком і оприлюднити саме те що він мідмахнув у Парижі.
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О, навіть так.
То хай публкують вони. А ми почитаємо "геніальні" домовленості цього =вєлічайшеґо пАлітіка сАврємєннАсті=.
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я рогатим не вірю, бо це є людські бісовські потвори!!
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!! Пораненним воїнам України, скорішого одужання!!!
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Слава Зеленскому и СЛУГАМ НАРОДА за то, что у нас война заканчивается и наступило устойчивое перемирие!
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Можно сколько угодно пинать на "попередников", чем вообщем-то и занимается зекоманда,но " кляти торговци на крови" начали строить "стену" между нами и мокшанскими каннибалами.И это вселяло мне спокойствие.Потому что смысл любой власти это зашита народа от внешних врагов и ограничение зла внутри системы.Чем сейчас занят уважаемый Бутусовым Зе?Он ламает забор между нами и людаедами.А все эти "шоб не гинули наши хлопци"-это от лукавого,это белый дым,это туман в котором новая власть(которую очень ,ну уж очень уважает Бутусов) разламывае фартификации не довавгим " белым ходокам" свободно прогуливаться по Неньки.После всей этой нормандской бодяги лично я сделал вывод-зе и его команда предатели-малоросы.
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Украина напала на Украину с целью украинизации Украины.лавров никогда не бреше
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Зеленский, нахера Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб - Цензор.НЕТ 9818 за тебя голосовали 73% дебилов? Где окончание войны? Почему, *****, твои гребаные сериалы показывают в стране-агрессоре?Почему процветает коррупция? Почему растут цены? Почему тарифы не снижаешь?Почему не отменил кортежи?Почему во власти твои родичи и друганы?
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Так а хіба 73% голосували не за мир, дружбу з кацапами, російську мову і дешевий газ?
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И вдогонку: кто, блд, заказал Катю Гандзюк?
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Як з'ясувалось, спонсор партії "слуга народа"
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итогового коммюнике само собой, но война развивается по своей логике и обе стороны ещё долго будут друг-друга обстреливать.
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Ну прямо "повне припинення вогню", як домовились. Одужання нашим хлопчикам
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ваЗЕлин!!! так с кем и о чем ты там договаривался, до тебя еще не дошло , что кремлевский ботаксный педофильный Шнырь и Балабол и его слово не стоит выеденного яйца!!!
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