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 Київські новини, Суспільство
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 У 2019 році Київ відвідали майже 1,5 млн іноземних туристів, - міськрада

Українську столицю у 2019 році відвідали майже 1,5 млн іноземних туристів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київради.

Учора на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати заслухали звіт про виконання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві за 9 місяців 2019 року.

Згідно з даними Управління туризму та промоцій КМДА, за звітний період столицю відвідало 1,5 млн іноземних туристів. Ще 2,2 млн Київ прийняв українських відвідувачів. Загалом місто отримало 61 млн грн туристичного збору.

"Місто постійно намагається контролювати якість послуг, які отримують туристи у столиці. Зокрема, було створено робочу групу, яка перевіряє підприємства готельного господарства типу "хостел". Здійснюються регулярні рейди по проблемних хостелах за затвердженим графіком. Наразі 105 таких приміщень уже перевірено. І лише близько десятка із них справно сплачують податки, туристичний збір і відповідають санітарним нормам", - зазначила голова постійної комісії з питань культури Вікторія Муха.

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Відповідно до звіту, протягом перших 9 місяців у столиці було проведено низку масштабних туристично привабливих подій. Зокрема: Moto Open Fest, Kyiv Food & Wine Festival, Courage Bazaar, Atlas Weekend, Kyiv Art week тощо.

Також управління туризму взяло участь у 5 міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей Києва. Було презентовано привабливість столиці в Сербії, Азербайджані, а також у містах Лондон і Дублін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164907
 
   
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По 1,5 долара з туриста, майже як Сонячний Берег накосили.
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Горсовет отчитался вместе с кличком что бабла уже нет и всё раздеребанили ,,,
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Для столиці це мізерна кількість туристів. І взагалі в КМДА і в мерії столиці відсутні професійні менеджери, які б могли розкрутити туристичну галузь в Києві. Навпаки, більшість чиновників команди Кличка ( згадайте, що вони витворяють за пам"яткою археології 9 - 12 ст. на Поштовій площі ) нагадують якихось "врємєнщиків", завданням яких є набити свої кишені та обікрасти місцевий бюджет.
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за время мэрства Виталика, Киев действительно стал более привлекательным для иностранных туристов. до 2014-го реально мало иностраннного народу можно было встретить в центре города. а сейчас на выходных и бриты, и немцы, и поляки, и скандинавы, и испанцы, азиаты. конечно, у нас в запасе два жирных плюса: агрессивная политика лоукостеров по промоушену украинских направлений и вторая - фильм "чернобыль" от нетфликс, который очень сильно двигает туризм сюда. есть и большой минус - государству начхать на историческую спадщину, поэтому что юзикам и лесыкам нужно решать свои шкурные вопросы, а на сохранение достопримечательностей им начхать.
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