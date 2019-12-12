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Все про:армія РФ (2018) вертодром (15)

 Військовий вертоліт розбився в Росії

Вертоліт Мі-28 розбився в Краснодарському краї після того, як вилетів з міста Коренівськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на Міноборони РФ.

"Аварія сталася 11 грудня близько 23:00 у районі аеродрому Коренівськ під час планового навчально-тренувального польоту в темний час доби в складних погодних умовах. Політ відбувався без боєкомплекту. На землі не залишилося руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Сам вертоліт знайшли зруйнованим біля станиці Платніровська, за два кілометри від аеродрому, з якого було здійснено виліт. На борту судна перебували командир і другий пілот. Вони загинули. За попередньою інформацією, вертоліт міг розбитися через складні метеоумови.

Уже відомо, що Міноборони РФ надіслало комісію головного командування ВКС на місце аварії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164906
 
   
 Топ коментарі
 
Шёл пятый год войны: НАТО уничтожило до 30 российских воздушных целей, одну подводную лодку, самый большой в мире плавучий док и привело в негодность единственный российский авианосец.
НАТО - без потерь.
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это преступление. кацапня просто так дорогой авиакеросин переводит. А ведь могла бы в ватолет с десяток удмуртов запаковать. Пользы бы было на порядок больше.
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Шото в этой мысли таки есть.
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Якщо в Україні пре-зе-дент - зрадник і капітулянт, то хай хоч ще трохи за нас Небо повоює.
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Украінський Президент, той що "зрадник і капітулянт" ні одного разу не капітулював і не зрадив. Якби про це не волали лахтинські і соєві підсвинки
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Неодноразово доведено, що саме лахтинські та ******* свині - волають разом.
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Почему с 21 апреля не закончена война? Почему не снижены тарифы? Почему наращивается объем торговли со страной-агрессором? Почему не отменены кортежи? Військовий вертоліт розбився в Росії - Цензор.НЕТ 4715 Почему продана лицензия на показ сватов в рашке? Кто на этом зарабатывает? Почему растут цены? Почему не отменены тарифы? Почему во власти друганы зели? Почему процветает коррупция? Что из перечисленного - вранье?
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Ты хоть сам себе веришь? Ну, в то, что "лахтинские" и "соевые" - "в одной упряжке"? Или "так в медодичке написано..."? Это "соевые" мост через речку построили, и теперь на неоккупированой территории сепары шастают, под видом "наблюдателей ОБСЕ"? Это "соевые" разрушили оборонительные укрепления в Станице Луганской? Это "соевые" прессуют боевых офицеров, вынуждая их увольняться из ВСУ?... Это "соевые" их за решётку кидают, обвиняя в выдуманных преступлениях?... Дальше можно не продолжать...
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Диванному воину с канадским флагом не дали повоевать? Брось! Не ври! Двери на контракт в Военкомат всегда были открыты. Велкам в грязные окопы из армии свинобота прямиком в ВСУ!
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Военный вертолет разбился в России - Цензор.НЕТ 7236 Vedana

Якщо в Україні пре-зе-дент - зрадник і капітулянт, то хай хоч ще трохи за нас Небо повоює.
12.12.2019 02:01
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Это не тот вертолёт для которого двигатели разработали вместо украинских после начала войны? Помниться на России бодро рапортовали об импортозамещении
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які на п'яну бошку розробки, у макроши купують і начхати на санкції
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какой там двигатель на мордовии? садят просто на педали пару чувашских хакассов они винт и вращают.
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У "рукожопых" ВСЯ винтовая авиация летала на двигателях запорожских... И сейчас летает... Они их закупают через фирмы-прокладки, через "третьи" страны, в которых эксплуатируется авиация советского образца... Вот только там, в России, "свинарчуков" не ищут, и про "наживание на войне", не вопят...."Некоторых идиотов не надо специально выставлять дураками... Им просто не надо мешать... Всё остальное они сделают сами...".
Уже не раз приводил пример: Россия 20 лет вела Северную войну со Швецией. Все эти годы, через датских и голландских купцов, она закупала в Швеции холодное и огнестрельное оружие, стальные шлемы, кирасы... Ни один "свинарчук" не был не то что не казнён, но и не наказан за "наживание на крови"... Наоборот, они были обласканы... А наши "бигусы" Украине "в карман насрали", наговнячили, "сдали" врагу "схемы" поставок необходимых украинской армии комплектующих, которые у нас не выпускаются, и мы ВЫНУЖДЕНЫ были их ввозить контрабандным путём, и требуют себе за это, поощрения...
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От теперь могу со спокойной душой лечь спатки.
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Шёл пятый год войны: НАТО уничтожило до 30 российских воздушных целей, одну подводную лодку, самый большой в мире плавучий док и привело в негодность единственный российский авианосец.
НАТО - без потерь.
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Доречі, збройні сили Вейшнорії також збили транспортник расєї і бойовий вертоліт. А за допомогою ******** хакерів змогли обстріляти пропагандистів расєї з расєйскаго ж гелікоптера))
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мало.... очень мало русни отправилось к кабздону и лошку чушкову.
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Нехай на кацпіі все що літає - падає, все що плаває - тоне, а все що стріляє - вбиває тільки їх, козлорилих.
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Коли почули,шо після третьої серії канал тнт припиняє показ серіалу "Слуга народа" вирішили самоубицця.Щось за льошу гончаренка тривожно
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"Когда легче всего
сносить несчастье? Когда видишь, что твоим врагам еще хуже." - Фалес Милетский.
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От бачиш. Навіть кацапи вкумекали, що вони нам не брати ні разу, а ВОРОГИ.
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Саме так. Расєкіни військові вбивають наших військових- це нещастя. І я радію, коли ліквідуються окупанти.
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Ну что, чем больше лаптеногого железа утилизуется тем или иным способом, тем лучше. Жалко только что в чоппере не сидело в момент падения какое-нибудь высокое мокшанское начальство. Но и так неплохо.
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Какое начальство в ударном вертолете?

Военный вертолет разбился в России - Цензор.НЕТ 7310
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Пілотами дуже часто є полковники. Бо військових багато, а літаючих цяцьок на всіх не вистачає.
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И вторая смешная новость:
-------
Телеканал ТНТ, який став першим російським каналом, що отримав право на показ серіалу "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі, вирізав з першої серії жарт про Володимира Путіна і годинник швейцарської фірми Hublot. Про це у своєму блозі написав відомий російський активіст Ілля Варламов.

За сюжетом обраний президент України Василь Голобородько вибирає години, а його помічник розповідає, що Володимир Путін носить марку Hublot. Голобородько після цього здивовано питає: "Путін - хубло?". Таким чином йде відсилання до куди більш відомої з 2014 року кричалки, заснованої харківської ультрас.
: )))))
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разбился... особо обсуждать нечего .. спецом зашел что бы под новостью плюс поставить .. ну и под енотом это святое
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Хороша новость. Присоединяюсь к общим поздравлениям .
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это не авария, а катастрофа. Приятная катастрофа.
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Как говорят на путенско-гундяевской паРашке:
"Умер максим, да и *** с ним. Положили его в гроб, да и мать его **." ...а...ха..ха рукожопый ватно-лапотный рэйх))
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Добре що впав, але вони літають, навіть нічні польоти відпрацьовують, а в нас тиша. Тими роками все небо було розкреслено літаками майже кожень день, зараз десь щезли.
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А вот еще курьезик из дикой бензоколонки:
Убийца сбежал из клетки в зале суда на глазах у полицейских
https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=TLLRwS0ht9I&feature=emb_logo
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На земле не осталось разрушений", - говорится в сообщении.
Плохо на цель наводили. Кореновкск- это вам не Воронеж.
Источник: https://censor.net.ua/n3164906
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Слишком маленький и незаметный... Просто не попали...
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Хорошо что у нас ничего не падает. Ну потому что не летает и не производят
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Лахта, відкрию таємницю- літає. Регулярно проводяться тренувальні польоти військовим транспортом з Василькова для обльоту точок ппо, і винищувачі також регулярно літають як вдень, так і внлчі. Здувайся, висер прогорів.
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Что летает? Недодекомунещрованный хлам? С какой частотой? Высер обосер
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Пишіть петицію на сайт путіна: "Об увєлічєніі чісла катастроф в ввс расіі"
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Чекайте, правило парних чисел ще не відмінили. Сьогодні-завтра ще один представник військово-комічних сил стане брухтом.
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Прекрасная новость утречком под кофе.
Залог хорошего настроения на весь день.
Хоть каким-то образом нейтрализует новости о Зебиле и его подельниках, убиваюших Украину.
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Mr.Zorg
@BauldganBabukan
·

Добрий ранок!
У Росії розбився бойовий вертоліт полку, що атакував українські кораблі в Керченській протоці У результаті аварії загинули обидва пілоти.
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Новость лучше было подать так: "В мокшандии два уе*на-пилота сдохли в разбившемся вертолете". И правда, и читать приятно.
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