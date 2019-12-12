 Військовий вертоліт розбився в Росії

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс" із посиланням на Міноборони РФ.
"Аварія сталася 11 грудня близько 23:00 у районі аеродрому Коренівськ під час планового навчально-тренувального польоту в темний час доби в складних погодних умовах. Політ відбувався без боєкомплекту. На землі не залишилося руйнувань", - йдеться в повідомленні.
Сам вертоліт знайшли зруйнованим біля станиці Платніровська, за два кілометри від аеродрому, з якого було здійснено виліт. На борту судна перебували командир і другий пілот. Вони загинули. За попередньою інформацією, вертоліт міг розбитися через складні метеоумови.
Уже відомо, що Міноборони РФ надіслало комісію головного командування ВКС на місце аварії.
Якщо в Україні пре-зе-дент - зрадник і капітулянт, то хай хоч ще трохи за нас Небо повоює.
12.12.2019 02:01
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Уже не раз приводил пример: Россия 20 лет вела Северную войну со Швецией. Все эти годы, через датских и голландских купцов, она закупала в Швеции холодное и огнестрельное оружие, стальные шлемы, кирасы... Ни один "свинарчук" не был не то что не казнён, но и не наказан за "наживание на крови"... Наоборот, они были обласканы... А наши "бигусы" Украине "в карман насрали", наговнячили, "сдали" врагу "схемы" поставок необходимых украинской армии комплектующих, которые у нас не выпускаются, и мы ВЫНУЖДЕНЫ были их ввозить контрабандным путём, и требуют себе за это, поощрения...
НАТО - без потерь.
сносить несчастье? Когда видишь, что твоим врагам еще хуже." - Фалес Милетский.
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Телеканал ТНТ, який став першим російським каналом, що отримав право на показ серіалу "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі, вирізав з першої серії жарт про Володимира Путіна і годинник швейцарської фірми Hublot. Про це у своєму блозі написав відомий російський активіст Ілля Варламов.
За сюжетом обраний президент України Василь Голобородько вибирає години, а його помічник розповідає, що Володимир Путін носить марку Hublot. Голобородько після цього здивовано питає: "Путін - хубло?". Таким чином йде відсилання до куди більш відомої з 2014 року кричалки, заснованої харківської ультрас.
: )))))
"Умер максим, да и *** с ним. Положили его в гроб, да и мать его **." ...а...ха..ха рукожопый ватно-лапотный рэйх))
Убийца сбежал из клетки в зале суда на глазах у полицейских
https://www.youtube.com/watch?time_continue=201&v=TLLRwS0ht9I&feature=emb_logo
Плохо на цель наводили. Кореновкск- это вам не Воронеж.
Источник: https://censor.net.ua/n3164906
Залог хорошего настроения на весь день.
Хоть каким-то образом нейтрализует новости о Зебиле и его подельниках, убиваюших Украину.
@BauldganBabukan
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Добрий ранок!
У Росії розбився бойовий вертоліт полку, що атакував українські кораблі в Керченській протоці У результаті аварії загинули обидва пілоти.