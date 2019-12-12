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 Економіка, Технології
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Все про:АЕС (65) ядерне паливо (27) Westinghouse (2)

 Один з енергоблоків Запорізької АЕС повністю завантажив американське ядерне паливо

П'ятий енергоблок Запорізької атомної електростанції 11 грудня став другим енергоблоком в Україні, який працює виключно на паливі компанії Westinghouse.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЗАЕС.

"Під час ремонтної кампанії 2019 року активну зону енергоблоку № 5 ЗАЕС було повністю завантажено паливом Westinghouse. Ще три блоки ЗАЕС – перший, третій та четвертий – мають зараз змішане завантаження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні в активній зоні енергоблоків ЗАЕС перебуває така кількість ТВЗ-WR: 163 – на п’ятому, по 84 (тобто половина) – на третьому та четвертому і вже 126 – на першому (який зараз перебуває у планово-попереджувальному ремонті).

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Енергоатом" домовився з Westinghouse про постачання ядерного палива до 2025 року

"Використовуючи різні джерела постачання палива, ми насамперед забезпечуємо енергетичну безпеку України. Щодо надійності альтернативного палива, то ТВЗ-WR демонструють хороші результати з механічної стабільності", – підкреслив заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС Олександр Ігнатченко.

До переваг цього палива зараховують на Запорізькій АЕС і відсутність проєктних обмежень стосовно циклів зміни потужності. Тобто таке паливо більш гнучке для використання в маневрових режимах. На блоках з паливом Westinghouse планується впроваджувати підвищення рівня потужності на 1,5%.

Першочерговим завданням керівництво ЗАЕС вважає перевести використання палива Westinghouse у промислову експлуатацію на визначених енергоблоках ЗАЕС. Згідно з повідомленням, у 2020 році це відбудеться на блоці № 5. Також у наступному році очікується повне завантаження ТВЗ-WR активної зони енергоблоку № 1, у 2021 році – енергоблоків № 3, 4. Через рік після цього, за умови успішної дослідної експлуатації, використання альтернативного палива перейде у промислове.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тільки Westinghouse і "ТВЕЛ" володіють технологією виробництва палива для реакторів ВВЕР, - віце-президент американської компанії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164905
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы новые парламент, правительство и главное зелепутало работали как коллектив Запорожской АЭС, в Украине был бы рай. А мы имеем ситуацию как в пионерском лагере с детьми в 12 лет - один придумал землю продать, которая по Конституции принадлежит народу и должна быть отдана на приватизацию украинцам безоплатно; другой придумал торбить ФОПов, третий придумал Пороха ганять за его пятилетний труд по подъему Украины из пепла во время войны, четвертый детские кресла в такси тулит чтобы молодые необеспеченные мамы детей в троллейбусах на больничку возили, пятый електроенергию из рашки тянет чтобы Европа нам самим санкции въе*ала. Генераторы бесполезных идей, бл*ть. По поводу "работы" зелепутал на ум приходит стишок Ю.Хоя "Машке цел*чку порвали, попа в *опу трахнули, опосля в рояль наср*ли -чудно время провели!"
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Гарна новина! В комплексе с приятной новостью про вертолёт день начался шикарно!
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лол, так к этому вообще никаким боком... ну раз "на палю", так "на палю". Начинай, а мы посмотрим.
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Так, а в вот это уже державна Зрада! На палю Зеленского!!
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лол, так к этому вообще никаким боком... ну раз "на палю", так "на палю". Начинай, а мы посмотрим.
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Тем людям никто и сейчас не мешает туда ездить, выдачу загранпаспортов им не перекрывали.
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Ты сначала спроси у Пети, что такое "4G" и сразу увидишь его "святость"
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В тебе , боте добряче палахае , це приємно бачити. Але тобі за це платять , тому - ти - брендована шикса. Пиши більше, а то план не встигнеш виконати до кінця доби 😁😁😁
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Ти вважаешь, що заради риднои Вкраины не варто навести лад у держави!? Усим свидомим громадянам завтра потрибно бути на Майдани и голосити про Зраду и очищення неньки вид Зэлэнського!
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Ага это как раз с возвращением Бени, началась работа по перестройке АЭС под американское топливо.
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Ааааахххахххаххха)) Пришла весна, настанет лето... Спасибо МОНИКЕ за это!!!
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утроить охранение
полностью все смены дублировать
иначе не ровен час кацапня устроит диверсию
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Ну пусть устроит и сами от радиации подохнут. Запорожская АЭС это не Чернобыль. Сдохнут все, вообще все
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На аес і так все дубльовано. Чорнобиль це результат неадалого експеременту, коли механічно було знчто всі зпхисти від дурня.
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неправда. Это совковая версия, давно опровергнутая. комиссия МАГАТЭ обосновала версию с которой все согласились и сегодня она общепринятая - конструкционные дефекты реактора. Тот эксперимент непричем.
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Кнопка АЗ-5 отставка блока - жмешь - а блока сначала ускоряется, а потом тормозит.
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именно, этот дефект назвали "концевой эффект". После аварии на ЧАЭС, стержни АЗ модернизировали и заменили графитовый наконечник.
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Реактор на ЧернобАЭС - был бескорпусной,
т.е. можно изготавливать на любом маш. предприятии. Эконом вариант. Блоки
изготавливали как горячие пирожки. В Чернобыле на 1986 год 5-й блок был готов на
90%, 6-й блок вырыт котлован, всего планировали 12блоков!!! Кроме это были бы
ив Харькове, и в Одессе, и в Кременчуге.

"концевой эффект"
до Чернобыля уже проявлял себя на Ленинградской АЭС - обошлось малой аварией. Все
засекретили. Тайны, Совок, КГБ, аварий быть не может + разные министерства
Среднее машиностроение (Ленинград) и Энергетики (Чернобыль)…. БЛОК НЕ МОГ НЕ ВЗОРВАТЬСЯ!!! Вопрос времени и места.
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Експеримент був дуже й дуже "при чому". Натаскана на експеримент зміна не змогла його провести через те що міненерго "попросило" не "глушити" реактор вдень. А нічна зміна взагалі не знала що слід робити. Плюс довбаний реактор плюс відсутність у мануалі попередження про неприпустимі режими. Дуже доступно це описано на неофіційному сайті http://accidont.ru
Зараз сайт тимчасово недоступний, але в кеші пошуковиків можна знайти.
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Но Расейское после отработки забирают назад на переработку, а шо с амэриканским? В хранилище в Чернобыле?
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Нет, псевдопатриоты из него будут варить ядрену бонбу.
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у пу решили вывезти радиоактивные отходы из Европы, где проживают их семьи, и ввезти в Россию, где проживают их холопы.

очередная партия радиоактивных хвостов из Германии на корабле прибыла в Путинбург.
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Кацапы сейчас единственные, кто может перерабатывать эти отходы в топливо.
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Только они их не в топливо перерабатывают, а в оружейный плутоний.
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По международным соглашениям мы обязаны возвращать использованные сборки в страну-изготовитель. В отработанных сборках всегда есть некоторое небольшое количество оружейного плутония, и полной выгрузки всех отработанных кассет с одного реактора хватит на изготовление пары-тройки атомных бомб. Это немного, у стран ядерного клуба для наработки оружейного материала всегда есть другие, более эффективные в этом отношении реакторы. Но, чтобы вы понимали, любой экспорт ядерного топлива в неядерную страну, всегда предполагает, что использованные сборки уедут к изготовителю.
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Топливо отработанное хранят: на ЗАЭС - возле 2-й проходной - сухое хранилище, на ЧернобАЭС в воде... т.е. храним у себя.
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Эти эксперименты, могут закончится катастрофой.
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точно! ТВЭЛЫ американские ни в какое сравнение не идут с московитскими! И вообще, в США ядерное топливо другое, не качественное.
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наверное поэтому весь мир ему дает предпочтение. Один из энергоблоков Запорожской АЭС полностью загрузил американское ядерное топливо - Цензор.НЕТ 274 .
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Мировой рынок поделен примерно в равных долях между Аревой, Вестингхаузом и ТВЭЛом.
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Из окон моей квартиры, я еще два года назад, мог наблюдать это "счастье" ЗАЭС.. 6 км, через Каховское водохранилище. В детстве гордился, как же, какое сооружение рядом. После 1986 года, отношение поменялось, а последние годы, станцию лихорадит не по - детски, постоянные аварийные отключения, блоки, только вышедшее с ремонта, вновь становятся на ремонт. Люди, знакомые с темой, связывают это именно с американскими ТВЭЛами. Хорошие они, или плохие, пофил, они просто не подходят. А ты рассуждаешь так (ссылка) А ты знаешь,что у американцев своих ТВЭЛов нет. Все американские ТВЭЛы сделаны из российского обогащенного урана. Америка сама уран не обогащает. Почему? Потому что не умеет. Она его даже не добывает. Опять почему? Опять потому что не умеет.
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ты хоть сам понимаешь то, о чем пишешь? Смешно. Ты наверное любитель советских фильмов и 95 квартала?
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Ватный дятел ты, михайло джура. В Америке еще и телевизоры не делают, и Айфоны и еще многие и многие товары, в том числе и джинсы, наверное потому, что не умеет. Один з енергоблоків Запорізької АЕС повністю завантажив американське ядерне паливо - Цензор.НЕТ 7263
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не совсем так. Все Америка умеет, но зачем ей это очень грязное производство с кучей проблем, если можно купить у Раши, и пусть Раша свою экологию портит.
Это не только по урану, а по всем грязным производствам - например те же "экологичные" солнечные панели Европа не делает т.к. их производство убивает экологию. Покупают в Китае. Химия, удобрения - то же самое.
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Американцы весьма здраво рассудили, что если чрезвычайно грязное и опасное производство можно перенести в страну третьего мира, значит стоит его туда перенести. По стечению разных обстоятельств этой страной третьего мира оказалась Россия.
А ремонты для АЭС - это нормальное рабочее состояние. Под воздействием радиации ломается всё, вот абсолютно всё. Да, и расскажи мне, как влияет тип используемого топлива на, к примеру, появление радиационной трещины в трубе первого контура, к примеру?
Я уж молчу о том, что кацапы, на самом деле очень много в последнее время позаимствовали из конструкций сборок американцев, поскольку получили к ним доступ. Ну, то такое, если кацап за день ничего не с𝜋здил - это уже считай не кацап.
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постоянные аварийные
отключения, блоки, только вышедшее с ремонта, вновь становятся на ремонт ====
сравни статистику отключений до применения Westinghouse и после ==== ты просто тролль
ватный. Все остановки (плановые внеплановые) фиксируются.
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Если бы новые парламент, правительство и главное зелепутало работали как коллектив Запорожской АЭС, в Украине был бы рай. А мы имеем ситуацию как в пионерском лагере с детьми в 12 лет - один придумал землю продать, которая по Конституции принадлежит народу и должна быть отдана на приватизацию украинцам безоплатно; другой придумал торбить ФОПов, третий придумал Пороха ганять за его пятилетний труд по подъему Украины из пепла во время войны, четвертый детские кресла в такси тулит чтобы молодые необеспеченные мамы детей в троллейбусах на больничку возили, пятый електроенергию из рашки тянет чтобы Европа нам самим санкции въе*ала. Генераторы бесполезных идей, бл*ть. По поводу "работы" зелепутал на ум приходит стишок Ю.Хоя "Машке цел*чку порвали, попа в *опу трахнули, опосля в рояль наср*ли -чудно время провели!"
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Гарна новина! В комплексе с приятной новостью про вертолёт день начался шикарно!
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Надо ещё полный цикл освоить- включая производство плутония. Часть, конечно, американцам передавать, но часть трохи для себе оставить. Вернее- для Ху*ла. Один из энергоблоков Запорожской АЭС полностью загрузил американское ядерное топливо - Цензор.НЕТ 7397
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Вот так бы и с углем,чтобы не через белорусскую прокладку!
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Потихоньку уже слезаем с русской, ядерной иглы.... Но все мутно с русской газовой иглой....

Зебобики, только пусть попробует ваш Зебланушка посадить страну снова на газовою иглу.... Майдан3 будет вам гарантирован!!!!!
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