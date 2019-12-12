 Один з енергоблоків Запорізької АЕС повністю завантажив американське ядерне паливо

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЗАЕС.
"Під час ремонтної кампанії 2019 року активну зону енергоблоку № 5 ЗАЕС було повністю завантажено паливом Westinghouse. Ще три блоки ЗАЕС – перший, третій та четвертий – мають зараз змішане завантаження", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на сьогодні в активній зоні енергоблоків ЗАЕС перебуває така кількість ТВЗ-WR: 163 – на п’ятому, по 84 (тобто половина) – на третьому та четвертому і вже 126 – на першому (який зараз перебуває у планово-попереджувальному ремонті).
"Використовуючи різні джерела постачання палива, ми насамперед забезпечуємо енергетичну безпеку України. Щодо надійності альтернативного палива, то ТВЗ-WR демонструють хороші результати з механічної стабільності", – підкреслив заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки ЗАЕС Олександр Ігнатченко.
До переваг цього палива зараховують на Запорізькій АЕС і відсутність проєктних обмежень стосовно циклів зміни потужності. Тобто таке паливо більш гнучке для використання в маневрових режимах. На блоках з паливом Westinghouse планується впроваджувати підвищення рівня потужності на 1,5%.
Першочерговим завданням керівництво ЗАЕС вважає перевести використання палива Westinghouse у промислову експлуатацію на визначених енергоблоках ЗАЕС. Згідно з повідомленням, у 2020 році це відбудеться на блоці № 5. Також у наступному році очікується повне завантаження ТВЗ-WR активної зони енергоблоку № 1, у 2021 році – енергоблоків № 3, 4. Через рік після цього, за умови успішної дослідної експлуатації, використання альтернативного палива перейде у промислове.
полностью все смены дублировать
иначе не ровен час кацапня устроит диверсию
т.е. можно изготавливать на любом маш. предприятии. Эконом вариант. Блоки
изготавливали как горячие пирожки. В Чернобыле на 1986 год 5-й блок был готов на
90%, 6-й блок вырыт котлован, всего планировали 12блоков!!! Кроме это были бы
ив Харькове, и в Одессе, и в Кременчуге.
"концевой эффект"
до Чернобыля уже проявлял себя на Ленинградской АЭС - обошлось малой аварией. Все
засекретили. Тайны, Совок, КГБ, аварий быть не может + разные министерства
Среднее машиностроение (Ленинград) и Энергетики (Чернобыль)…. БЛОК НЕ МОГ НЕ ВЗОРВАТЬСЯ!!! Вопрос времени и места.
Зараз сайт тимчасово недоступний, але в кеші пошуковиків можна знайти.
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очередная партия радиоактивных хвостов из Германии на корабле прибыла в Путинбург.
жура. В Америке еще и телевизоры не делают, и Айфоны и еще многие и многие товары, в том числе и джинсы, наверное потому, что не умеет.
Это не только по урану, а по всем грязным производствам - например те же "экологичные" солнечные панели Европа не делает т.к. их производство убивает экологию. Покупают в Китае. Химия, удобрения - то же самое.
А ремонты для АЭС - это нормальное рабочее состояние. Под воздействием радиации ломается всё, вот абсолютно всё. Да, и расскажи мне, как влияет тип используемого топлива на, к примеру, появление радиационной трещины в трубе первого контура, к примеру?
Я уж молчу о том, что кацапы, на самом деле очень много в последнее время позаимствовали из конструкций сборок американцев, поскольку получили к ним доступ. Ну, то такое, если кацап за день ничего не с𝜋здил - это уже считай не кацап.
отключения, блоки, только вышедшее с ремонта, вновь становятся на ремонт ====
сравни статистику отключений до применения Westinghouse и после ==== ты просто тролль
ватный. Все остановки (плановые внеплановые) фиксируются.
Зебобики, только пусть попробует ваш Зебланушка посадить страну снова на газовою иглу.... Майдан3 будет вам гарантирован!!!!!