 Донбас не можна порівнювати зі Сребреницею, - Корнієнко про слова Путіна

Таку думку висловив на брифінгу в Києві 11 грудня глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".
"Щодо Сребрениці: тут треба чітко розділяти, що це було релігійне питання, і дійсно, та ситуація, яка була в колишній Югославії, – там було нашарування кількох моментів – і етнічних, і релігійних, і геополітичних. У нас в Україні один народ – український, який розмовляє різними мовами і діалектами, але це один український народ, це в більшості одна віра або її відсутність, і ми знаємо чітко, ким ця ситуація інспірована, як вона виникла на Донбасі, і тому тут не може бути таких порівнянь", – сказав Корнієнко.
Українська влада не бачить можливості розгортання таких подій, підкреслив він.
Так Корнієнко прокоментував слова російського президента Володимира Путіна, який заявив, що в разі, якщо Україні передадуть контроль над ділянкою російсько-українського кордону до виборів на окупованому Донбасі, жителям тих територій загрожує небезпека.
Російський президент зазначив, що йому зрозуміло, що станеться у випадку, якщо "націоналісти" ввійдуть на ці території "без забезпечення гарантій людям": "Сребреница буде, от і все".
Різанина у Сребрениці – масове вбивство мусульман у липні 1995 року, воно є одним із найкривавіших епізодів війни в Югославії 1992–1995 років. Тоді загинуло майже 8 тис. осіб.
На 29% Донбасу(окупована частина) зараз товчуться москалі=окупанти(12тис) та 18тис місцевих та інших озброєних крімінальних наймитів. І ЦЕ НЕ УКРАЇНЦІ!!!
а гніда бліда намагається впарити що 18тис покидьків(0.7% населення під окупацією) це "нарот данбасца"
(C)
@Fake_MIDRF
ма яшчэ стане маскалям косткай у горлі.Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
А скорее всего и то и другое.
по обе стороны православные/католики/баптисты/ мусульмане и иудеи делятся по одному признаку - советские и не советские
такого не было ни в одной стране мира
Перекладаю промову х__ла на доступну зебілам:
"Если мне желтая вода стукнет в голову - позову Пригожина и его головорезы вырежут ЛЮБОЕ село в "серой зоне". Для правдаподобности подбросим пару трупов из местных долбодятлов"
До чого тут етнічні або релегійні чистки? Взяти ножа і різати дитину хто на це здатний?
Але в х__ла особиста армія найманців котрим байдуже кого різати - сирійців, мозамбікців або українців.
Пам'ятайте
ма яшчэ стане маскалям косткай у горлі.Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
ма яшчэ стане маскалям косткай у горлі.Жыве Беларусь ! Жыве вечна !