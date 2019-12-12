 Донбас не можна порівнювати зі Сребреницею, - Корнієнко про слова Путіна

Таку думку висловив на брифінгу в Києві 11 грудня глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Щодо Сребрениці: тут треба чітко розділяти, що це було релігійне питання, і дійсно, та ситуація, яка була в колишній Югославії, – там було нашарування кількох моментів – і етнічних, і релігійних, і геополітичних. У нас в Україні один народ – український, який розмовляє різними мовами і діалектами, але це один український народ, це в більшості одна віра або її відсутність, і ми знаємо чітко, ким ця ситуація інспірована, як вона виникла на Донбасі, і тому тут не може бути таких порівнянь", – сказав Корнієнко.



Українська влада не бачить можливості розгортання таких подій, підкреслив він.



Так Корнієнко прокоментував слова російського президента Володимира Путіна, який заявив, що в разі, якщо Україні передадуть контроль над ділянкою російсько-українського кордону до виборів на окупованому Донбасі, жителям тих територій загрожує небезпека.



Російський президент зазначив, що йому зрозуміло, що станеться у випадку, якщо "націоналісти" ввійдуть на ці території "без забезпечення гарантій людям": "Сребреница буде, от і все".



Різанина у Сребрениці – масове вбивство мусульман у липні 1995 року, воно є одним із найкривавіших епізодів війни в Югославії 1992–1995 років. Тоді загинуло майже 8 тис. осіб.

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