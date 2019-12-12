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Все про:Путін (3415) Донбас (12645) Корнієнко (85)

 Донбас не можна порівнювати зі Сребреницею, - Корнієнко про слова Путіна

На Донбасі не може повторитися ситуація, яка сталася в місті Сребрениця в 1995 році під час війни в тодішній Югославії.

Таку думку висловив на брифінгу в Києві 11 грудня глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ГОРДОН".

"Щодо Сребрениці: тут треба чітко розділяти, що це було релігійне питання, і дійсно, та ситуація, яка була в колишній Югославії, – там було нашарування кількох моментів – і етнічних, і релігійних, і геополітичних. У нас в Україні один народ – український, який розмовляє різними мовами і діалектами, але це один український народ, це в більшості одна віра або її відсутність, і ми знаємо чітко, ким ця ситуація інспірована, як вона виникла на Донбасі, і тому тут не може бути таких порівнянь", – сказав Корнієнко.

Українська влада не бачить можливості розгортання таких подій, підкреслив він.

Так Корнієнко прокоментував слова російського президента Володимира Путіна, який заявив, що в разі, якщо Україні передадуть контроль над ділянкою російсько-українського кордону до виборів на окупованому Донбасі, жителям тих територій загрожує небезпека.

Російський президент зазначив, що йому зрозуміло, що станеться у випадку, якщо "націоналісти" ввійдуть на ці території "без забезпечення гарантій людям": "Сребреница буде, от і все".

Різанина у Сребрениці – масове вбивство мусульман у липні 1995 року, воно є одним із найкривавіших епізодів війни в Югославії 1992–1995 років. Тоді загинуло майже 8 тис. осіб.

Дивіться також: Без закону про амністію на Донбасі може повторитися "Сребрениця", - Путін. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164904
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапы же сами эту резню в Сребренице и организовали, руками своих сербских побратимов-тридварасов. А теперь делают большие глаза :"А кто эта сделал? ".
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Донбасс можно и нужно сравнивать со Сребреницей - там от попавших в плен украинцев не остаётся живого места на теле.И эти фото надо показывать Меркелям и Макронам, которые так не любят говорить плохо о московских партнёрах.
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так и ежу понятно что пу в этом сравнении снова пытался пустить пыль в глаза всему мировому сособществу...снова намёки на "гражданскую войну" но никак не признание что там есть рассейские военные...но современный мир уже не "надурить"...рашка всё больше и больше погрязает в собственной лжи во всём-политике,спорте,внутренних делах....этот "гнойный нарыв" просто не может не лопнуть...
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так и ежу понятно что пу в этом сравнении снова пытался пустить пыль в глаза всему мировому сособществу...снова намёки на "гражданскую войну" но никак не признание что там есть рассейские военные...но современный мир уже не "надурить"...рашка всё больше и больше погрязает в собственной лжи во всём-политике,спорте,внутренних делах....этот "гнойный нарыв" просто не может не лопнуть...
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Донбасс можно и нужно сравнивать со Сребреницей - там от попавших в плен украинцев не остаётся живого места на теле.И эти фото надо показывать Меркелям и Макронам, которые так не любят говорить плохо о московских партнёрах.
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а сколько правды о хумле сказала зелена шмаркля?
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столько же сколько провизжала свинорылая пороша
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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД ЄДИНИЙ а москальська крімінальна бидлота яку після голодоморів ЗАВЕЗЛИ не вважає Україну БАТЬКІВЩИНОЮ. Це ФАКт медичний. Донбас не можна порівнювати зі Сребреницею, - Корнієнко про слова Путіна - Цензор.НЕТ 3426
На 29% Донбасу(окупована частина) зараз товчуться москалі=окупанти(12тис) та 18тис місцевих та інших озброєних крімінальних наймитів. І ЦЕ НЕ УКРАЇНЦІ!!!
а гніда бліда намагається впарити що 18тис покидьків(0.7% населення під окупацією) це "нарот данбасца" Донбас не можна порівнювати зі Сребреницею, - Корнієнко про слова Путіна - Цензор.НЕТ 3631
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Кацапы же сами эту резню в Сребренице и организовали, руками своих сербских побратимов-тридварасов. А теперь делают большие глаза :"А кто эта сделал? ".
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Слушне зауваження: путін готовий втопити своїх маріонеток, сербів, щоб лише притягнути за вуха "сребреніцу" Донбас не можна порівнювати зі Сребреницею, - Корнієнко про слова Путіна - Цензор.НЕТ 4816
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Там були голландські миротворці, які нічого не зробили, щоб не допустити бійні.
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Тобто перед початком зустрічі в Парижі ***** все приготував історичні паралелі для того, щоб не вирішувати питання контролю Україною свого кордону. Ще треба сказати, що випадки вбивств за політичними ознаками у тій частині Донбасу вже були. Всі пам'ятають як вбили Рибака, студентів, жінку, яку били ногами... Тому ***** відверто все перекручує.
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В России замечены новые карты РФ с аннексированной Беларусью. Хочется спросить: What the fucking fuck?!?
Донбасс нельзя сравнивать со Сребреницей, - Корниенко о словах Путина - Цензор.НЕТ 5023

(C)
@Fake_MIDRF

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Предупрежден - значит вооружен. Насчет Беларуси и ******** хотелок сомнений не было.
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Гэтыя маскальскія сукі і мразі надта рана пазначылі Беларусь у складзе парашы. Наша Радзі-
ма яшчэ стане маскалям косткай у горлі.Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
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Путин или полный кретин раз может такое всерьез предположить или просто издевается.
А скорее всего и то и другое.
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"Путин? Он #бнутый, чтоб вы понимали... " Б.Немцов.
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Всерьез говорить с Путиным - себя не уважать. НО - надо! Этот неадекват руководит одним из самых мощных ядерных арсеналов... Говорить с ним надо как врач с сумасшедшим, причем буйно помешанным - спокойно, уважительно... Понятно, что для этого дебила что Сребреница, что Варфоломеевская Ночь... Что на ум пришло, то и ляпнул! Как там у Высоцкого: "Он над нами издевался... Ну сумасшедший, что возьмешь!"
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чему удивляться... путенин - парень из подворотни... оно мерзко-низко-мстительное во всем...будет гадить в душу всему миру пока внезапно не подохнет...
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Да ВСЯ Россия - это "парень из подворотни"...Это не "Путин" сидит за рычагами танков, пультами зенитно-ракетных комплексов, и стреляет по Украине, а "РОССИЯ"... И не надо "петь песни" о "хороших русских" - человек, выросший в атмосфере презрения и ненависти к соседям, уверенности в том, что ему "соседи по жизни должны", что "они предали Рассею", и, вообще, все окружающие "Рассею" народы - "второсортные", просто по определению "хорошим" быть не может... Набери в поисковике "Скоропадский об русских в Киеве", и почитай...
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так пукін(шаломов)-жиріновскій-лавров-володін-мотя мєдвєдєв -"русцкіі"?? Донбас не можна порівнювати зі Сребреницею, - Корнієнко про слова Путіна - Цензор.НЕТ 7159 ой як ґламурно Донбас не можна порівнювати зі Сребреницею, - Корнієнко про слова Путіна - Цензор.НЕТ 1905 може для тебе і троцькій та бланк "русцькіі"?
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Ты температуру и давление сегодня мерил? Рекомендую... Или ты "съел что-нибудь", навроде "псилцибе полуланцетовидного"?
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в Украине сложилась уникальная ситуация когда нет межконфессионных конфликтов
по обе стороны православные/католики/баптисты/ мусульмане и иудеи делятся по одному признаку - советские и не советские
такого не было ни в одной стране мира
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Нет никаких советских и не советских все это бред сивой кобылы, а есть заказ и есть исполнители этого заказа в лице власти.
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когда же арахамии с корниенками побреются... вид бомжей-алкашей...
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У мене також є запитання, коли у головах, чи то б пак, мізках порядок наведуть. Мій племінник, якому років в рази менше, ніж бородатому Корнієнку, зможе пояснити, що у Срєбрєниці убивали мирних жителів српські четники-кацапські братушки за моральної підтримки, як мінімум, тих же кацапів. І у оавахтих четників були кацапські "добровольці", як мінімум. І деякі з тих четників брали і беруть участь у війні на Донбасі у рядах... ні, не ВСУ, а тих же кацапських "народних міліціях" длнр. Все. Тому там геноцид вже є, але творить його не ВСУ, а ті ж, хто це робив у Срєбрєниці.
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Зачем этот Корниенко оправдывается? Перед кем? Старая крыса просто издала звук в интервью, пернула ртом, а Корниенко рад стараться извиниться и объясниться
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На біса ці "корнієнки" взагалі реагують на маячню кремлівського педофіла?
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Не ответить - это значит согласиться.
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Пуйло після звільнення Донбасу від московських окупаційних військ може примінити тактику КДБ 1944 року , яку ті приміняли в Західній Україні для дискридитації ОУН -УПА . Під виглядом українських військових його ряжені будуть проводити караючі акції проти мирного населення.
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Корнієнко якось занадто делікатно відповів на слова Х..ла про події в Сребреніце, а міг би просто сказати що такого аду як в Сребреніце, і навіть в Грозному чи Алеппо не буде. Треба ж ботоксного маразматика до пам'яті привести.
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А этому, работнику ОПЗЖ кто то вопрос задал? Или он так по собственной инициативе комментировал?
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А я би порівняв. Тільки там московити підтримували вбивць, а тут вони є самі вбивці і першим ділом вони закрили українські церкви і церкви, які мали осередки в Европі і США. Московитський мир хуже всякого поняття тероризму. Роблять вбивства, а показують картинку миру. Терористи за кожний злочин беруть на себе відповідальність, а ці сатаністи навіть такого не роблять, вони це перекладають на інших. Скрізь смерть і брехня.
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у плешивого всегда видения. Он так много читает ночью... то ему император мнится, то пример с жидов израиля берет - ихтамнету, то сребренница... Просто не знает куда себя деть. Заметьте, когда сидит, сучит ножками. Педаль слива воды ищет.
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Де таких дебілів знаходять?
Перекладаю промову х__ла на доступну зебілам:
"Если мне желтая вода стукнет в голову - позову Пригожина и его головорезы вырежут ЛЮБОЕ село в "серой зоне". Для правдаподобности подбросим пару трупов из местных долбодятлов"
До чого тут етнічні або релегійні чистки? Взяти ножа і різати дитину хто на це здатний?
Але в х__ла особиста армія найманців котрим байдуже кого різати - сирійців, мозамбікців або українців.
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не будем благодарить рашиста,но именно ему по количеству убитых украинцев Украина имеет уже две Сребреницы остальное мерило етническое ,религиозное ,межнациональное от лукавого
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И тем не менее проблема прекращения военных действий не такая простая. Не нужно забывать что на противоположной стороне присутствует до 30 тысяч вооруженных и обученных военных-сепаратистов, многие из которых окончили военные училища в России..Их надо не только амнистировать но и как-то занять, трудоустроить Хорошо если какая-то часть уйдет в российскую армию. Но ведь немало останется. Нужно учесть ошибки США в Ираке, где была расформирована иракская армия, но уволенные военные вскоре были наняты мусульманскими экстремистами и начали партизанскую войну вплоть до ИГИЛ.
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Ох, Корниенко. Вспоминая твою предыдущую деятельность, где было полно ошибок, я что-то сомневаюсь
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Гэтыя маскальскія сукі і мразі надта рана пазначылі Беларусь у складзе парашы. Наша Радзі-
ма яшчэ стане маскалям косткай у горлі.Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
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Гэтыя маскальскія сукі і мразі надта рана пазначылі Беларусь у складзе парашы. Наша Радзі-
ма яшчэ стане маскалям косткай у горлі.Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
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