 Уряд Німеччини спростував слова Путіна, що Росія раніше зверталася із запитом про видачу їй убитого в Берліні Хангошвілі

"У нас немає жодних даних про подібний запит про екстрадицію", - заявив у середу, 11 грудня, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Зайберта, Німеччина закликає російську сторону до співпраці в питанні розслідування берлінського вбивства і просить надати інформацію, наявну в розпорядженні Росії.

"Ми чітко висловили наші очікування на різних рівнях і чекаємо тепер, чи виявить російська сторона готовність до співпраці", - додав Зайберт.

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Володимир Путін уперше прокоментував берлінське вбивство 10 грудня на пресконференції в Парижі, де відбувався саміт у "нормандському форматі" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Тоді ж президент РФ заявив, що російська сторона неодноразово порушувала питання про видачу Хангошвілі, але не знайшла "взаєморозуміння" у німецьких колег. Він також відкинув звинувачення в тому, що до вбивства Хангошвілі могли бути причетні російські спецслужби, наголосивши, що "це бандитське середовище, і там може статися все, що завгодно".

Висилку російських дипломатів Путін назвав "некоректною", заявивши, що "неписані закони" вимагають ухвалення дзеркальних заходів. "Ви вислали наших дипломатів, ми висилаємо ваших. Ось і все", - заявив Путін, зазначивши, що "не думає", що в російсько-німецьких відносинах через цю подію має виникнути якась криза.

Зелімхана Хангошвілі, що був польовим командиром під час другої чеченської війни, було застрелено 23 серпня в берлінському парку Малий Тіргартен. Імовірного вбивцю затримали в Берліні того ж дня завдяки свідченням свідків. Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. Портал журналістських розслідувань The Insider 3 грудня повідомив, що Вадим Соколов - насправді 54-річний Вадим Красиков, якого Росія оголошувала в розшук через Інтерпол у 2014 році.

Розслідування вбивства взяла на себе Федеральна прокуратура Німеччини. Таке відбувається лише в разі підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої держави. На початку грудня Німеччина звинуватила Москву в тому, що вона недостатньо співпрацює в розслідуванні цього злочину і у зв'язку з цим вислала двох російських дипломатів.

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