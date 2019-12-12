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Все про:Німеччина (1341) замовне вбивство (68) вбивство (1980)

 Уряд Німеччини спростував слова Путіна, що Росія раніше зверталася із запитом про видачу їй убитого в Берліні Хангошвілі

Уряд Німеччини спростував слова президента Росії Володимира Путіна про те, що Москва зверталася до ФРН із запитом про видачу колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, убитого влітку в Берліні.

"У нас немає жодних даних про подібний запит про екстрадицію", - заявив у середу, 11 грудня, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Зайберта, Німеччина закликає російську сторону до співпраці в питанні розслідування берлінського вбивства і просить надати інформацію, наявну в розпорядженні Росії.

"Ми чітко висловили наші очікування на різних рівнях і чекаємо тепер, чи виявить російська сторона готовність до співпраці", - додав Зайберт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це бандитське середовище, може статися все, що завгодно, - Путін про вбивство громадянина Грузії Хангошвілі в Берліні

Володимир Путін уперше прокоментував берлінське вбивство 10 грудня на пресконференції в Парижі, де відбувався саміт у "нормандському форматі" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Тоді ж президент РФ заявив, що російська сторона неодноразово порушувала питання про видачу Хангошвілі, але не знайшла "взаєморозуміння" у німецьких колег. Він також відкинув звинувачення в тому, що до вбивства Хангошвілі могли бути причетні російські спецслужби, наголосивши, що "це бандитське середовище, і там може статися все, що завгодно".

Висилку російських дипломатів Путін назвав "некоректною", заявивши, що "неписані закони" вимагають ухвалення дзеркальних заходів. "Ви вислали наших дипломатів, ми висилаємо ваших. Ось і все", - заявив Путін, зазначивши, що "не думає", що в російсько-німецьких відносинах через цю подію має виникнути якась криза.

Зелімхана Хангошвілі, що був польовим командиром під час другої чеченської війни, було застрелено 23 серпня в берлінському парку Малий Тіргартен. Імовірного вбивцю затримали в Берліні того ж дня завдяки свідченням свідків. Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. Портал журналістських розслідувань The Insider 3 грудня повідомив, що Вадим Соколов - насправді 54-річний Вадим Красиков, якого Росія оголошувала в розшук через Інтерпол у 2014 році.

Розслідування вбивства взяла на себе Федеральна прокуратура Німеччини. Таке відбувається лише в разі підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої держави. На початку грудня Німеччина звинуватила Москву в тому, що вона недостатньо співпрацює в розслідуванні цього злочину і у зв'язку з цим вислала двох російських дипломатів.

Також читайте: Росіянин Красиков, підозрюваний у вбивстві громадянина Грузії Хангошвілі в Берліні, пов'язаний з ФСБ, - РосЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164903
 
 
 Топ коментарі
 
Путя головой ударился или ботакса перекушал ?

на пресс-конференции выложил биографию и все "грехи" Хангошвили перед Рашей как стишок в детском садике.
Теперь оказывается еще и якобы требовали выдачи

палятся на ровном месте, вместо сказать что знать не знаем и не интересуемся этим человеком
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даже вольксдойчи поймали мордву на их исконном занятии - брехне. недором в народе есть такая поговорка брешет как кацап.
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Путя головой ударился или ботакса перекушал ?

на пресс-конференции выложил биографию и все "грехи" Хангошвили перед Рашей как стишок в детском садике.
Теперь оказывается еще и якобы требовали выдачи

палятся на ровном месте, вместо сказать что знать не знаем и не интересуемся этим человеком
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даже вольксдойчи поймали мордву на их исконном занятии - брехне. недором в народе есть такая поговорка брешет как кацап.
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но СП-2 упорно тянут...пока руцкие снова не возьмут Берлин-до немцев эта очевидность не дойдёт... Правительство Германии опровергло слова Путина, что Россия ранее обращалась с запросом о выдаче ей убитого в Берлине Хангошвили - Цензор.НЕТ 7344
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Они СП-2 тянут сейчас, "по минному полю"... Там СССР 27 тыс тонн немецких химических боеприпасов, затопил... Чуть что - и "грохнуть" может... Или просто выявят в воде растворённый иприт, из разрушившегося снаряда... И всё... "Пиз..ц котёнку рыжему...больше пакостить не будет...". Или ты думаешь, что "европские строители" полезут "на мины", как Александр Матросов - на амбразуру? Я, что-то, в этом, "глубоко сомневаюсь"...
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Дядя, ты дурак? Ты понимаешь, что означает понятие "фольксдойч"? Этим понятием, во времена Гитлера, обозначались немцы, проживающие ЗА ПРЕДЕЛАМИ Германии, то есть, немцы - граждане Чехословакии, Франции, Польши, Дании, Бельгии, Нидерландов, СССР.... Немцы, живущие в самой Германии, именовались "рейхсдойчи"... Вот уж, воистину, про кого следует сказать - "кацап, пыльным мешком, из-за угла, накрытый...". Пиши лучше, как раньше, о "мыролюбстве" - вреда меньше...
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Замполит Холодньій , иприт в воде не растворяется , а химбоеприпасьі в Балтике СССР топил свои , как и в Черном море. Утилизировал бесплатно ...
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"Иприт - бесцветная жидкость с запахом чеснока или горчицы. Технический иприт - тёмно-коричневая, почти чёрная жидкость с неприятным запахом. Температура плавления составляет 14,5 °C, температура кипения - 217 °C (с частичным разложением), плотность 1,280 г/см³ (при 15 °C).
Иприт легко растворяется в органических растворителях - галогеноалканах, бензоле, хлорбензоле - столь же хорошо, как и в растительных или животных жирах; растворимость в воде составляет 0,05 %. В то время, как растворимость в абсолютном этаноле выше 16 °C составляет почти 100 %, в 92%-ном этаноле она едва достигает 25 %.
Вследствие некоторой поверхностной активности он уменьшает поверхностное натяжение воды и в небольшой мере растекается по ней тонким слоем, как плёнка масла. В результате добавления 1 % высокомолекулярногоамина C22H38O2NH2 растекание иприта по воде увеличивается на 39 %.
Иприт очень медленно гидролизуется водой, скорость гидролиза резко возрастает в присутствии едкихщелочей, при нагревании и перемешивании".Про испарение забыл? Про то, что рыба плавает в воде, которая может быть смешана с ипритом, а он очень хорошо растворяется в органике, в том числе жирах? А о том, что в районах применения иприта во время Первой мировой французские медики фиксируют повышенное количество генетических отклонений и наследственных заболеваний (в том числе и психических), по сравнению с другими территориями, ты слышал? Иди лучше куропаток линяющих считать...
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Замполит Холодньій , моя военная специальность РХБЗ , не учи отца , и баста. Напиши лучше про "утилизацию" просроченньіх запасов ОВ Советской армией.
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Ивашин", ты свою "продвинутость" уже зафиксировал тут, неоднократно... А насчёт "специальность РХБЗ" - так Зеленский - "тоже специалист в области правоведения...". И ты, скорее всего, такой же "химик"...
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вот те раз, неужели ***** соврало? никогда такого не было и вот опять Правительство Германии опровергло слова Путина, что Россия ранее обращалась с запросом о выдаче ей убитого в Берлине Хангошвили - Цензор.НЕТ 1371
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Тобто Вадим Красиков мав паспорт росії Вадима Соколова, який не викликав підозру німецьких прикордонних служб. При цьому Красиков пішов на вбивство Хангошвілі? Ця брудна історія дійсно може бути пов'язана із російськими спецслужбами, а заперечення росії про кримінал не мають фактів, а ще тут стирчать російські політичні мотиви.
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Проблема войны с россией в том, что она не воюет по правила. Вернее она воюет по ним ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в тех случаях, когда ей это выгодно. Они убивают везде и им насрать на западные ценности и законы. Та какая там Европа. У нас, вон, 6 год войны и все твердять, что нужно подписать и будет мир. Даунов даже война ничему не учит. Ничего, отведут войска под Киев - ударят из градов "ополчение" по Киеву, тогда, может быть, зебилы что-то и поймут!!
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Мордомир лжёт во всём.Сеет зёрна ненависти, шовинизма, кровь,смерть,ложь,коррупцию во всё к чему прикасается.Словно мусор, засоряет Землю,деструктивом и губительными идеями для человечества .Но есть маяки,которые разгребут цей мордомусор OWA - «Маяки»https://youtu.be/WbJjkd4HXLg Правительство Германии опровергло слова Путина, что Россия ранее обращалась с запросом о выдаче ей убитого в Берлине Хангошвили - Цензор.НЕТ 7377
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представляете какая таки зараза-"каммунизм"...мир её отрыгивает уже более 100 лет...а она только расползается...как "СПИД"...
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врать-врать и перекручивать факты-вот основная парадигма рашки...это так тупо и позорно...
реально-любые договора с кацабами дешевле туалетной бумаги...
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обосРаха врёт всегда. врала, врёт и будет врать.

Правительство Германии опровергло слова Путина, что Россия ранее обращалась с запросом о выдаче ей убитого в Берлине Хангошвили - Цензор.НЕТ 4862
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врать, врать и ещё раз врать!
или договоры с рассеей не стоят и бумаги, на которой написаны...

Если считать, что ложь - этическое преступление, как это отмечено в евангельских заповедях, то остановить вранье можно только признанием в совершении преступления. Без покаяния не обойтись, но кто будет каяться? Тот, кто уверен, что ложь во благо? Среди всех международных договоров, которые подписала обосРаха по крайней мере за последние 300-350 лет (в том числе и территория, которая называлась сесесер), невозможно найти ни одного, который был бы выполнен ею полностью или хотя бы частично. Ни одного. ...
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"Германия призывает российскую сторону к сотрудничеству в вопросе расследования берлинского убийства и просит предоставить информацию, имеющуюся в распоряжении России."
Все верно. При наемных убийствах надо просто призвать киллера помочь с расследованием.
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Та то вже давно зрозуміло шо ***** ще той звиздун але то не заважає його облизувати ...
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За два дні всі провідні країни звинуватили московитів у брехні. Не простиї громадян, а посадовців самого високого рівня. Це все, що потрібно знати про бензоколонку.
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"Поздравляю вас,гражданин,соврамши"... (с)
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