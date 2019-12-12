 Уряд Німеччини спростував слова Путіна, що Росія раніше зверталася із запитом про видачу їй убитого в Берліні Хангошвілі

"У нас немає жодних даних про подібний запит про екстрадицію", - заявив у середу, 11 грудня, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами Зайберта, Німеччина закликає російську сторону до співпраці в питанні розслідування берлінського вбивства і просить надати інформацію, наявну в розпорядженні Росії.
"Ми чітко висловили наші очікування на різних рівнях і чекаємо тепер, чи виявить російська сторона готовність до співпраці", - додав Зайберт.
Володимир Путін уперше прокоментував берлінське вбивство 10 грудня на пресконференції в Парижі, де відбувався саміт у "нормандському форматі" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Тоді ж президент РФ заявив, що російська сторона неодноразово порушувала питання про видачу Хангошвілі, але не знайшла "взаєморозуміння" у німецьких колег. Він також відкинув звинувачення в тому, що до вбивства Хангошвілі могли бути причетні російські спецслужби, наголосивши, що "це бандитське середовище, і там може статися все, що завгодно".
Висилку російських дипломатів Путін назвав "некоректною", заявивши, що "неписані закони" вимагають ухвалення дзеркальних заходів. "Ви вислали наших дипломатів, ми висилаємо ваших. Ось і все", - заявив Путін, зазначивши, що "не думає", що в російсько-німецьких відносинах через цю подію має виникнути якась криза.
Зелімхана Хангошвілі, що був польовим командиром під час другої чеченської війни, було застрелено 23 серпня в берлінському парку Малий Тіргартен. Імовірного вбивцю затримали в Берліні того ж дня завдяки свідченням свідків. Ним виявився чоловік з російським паспортом на ім'я Вадима Соколова. Портал журналістських розслідувань The Insider 3 грудня повідомив, що Вадим Соколов - насправді 54-річний Вадим Красиков, якого Росія оголошувала в розшук через Інтерпол у 2014 році.
Розслідування вбивства взяла на себе Федеральна прокуратура Німеччини. Таке відбувається лише в разі підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої держави. На початку грудня Німеччина звинуватила Москву в тому, що вона недостатньо співпрацює в розслідуванні цього злочину і у зв'язку з цим вислала двох російських дипломатів.
на пресс-конференции выложил биографию и все "грехи" Хангошвили перед Рашей как стишок в детском садике.
Теперь оказывается еще и якобы требовали выдачи
палятся на ровном месте, вместо сказать что знать не знаем и не интересуемся этим человеком
Иприт легко растворяется в органических растворителях - галогеноалканах, бензоле, хлорбензоле - столь же хорошо, как и в растительных или животных жирах; растворимость в воде составляет 0,05 %. В то время, как растворимость в абсолютном этаноле выше 16 °C составляет почти 100 %, в 92%-ном этаноле она едва достигает 25 %.
Вследствие некоторой поверхностной активности он уменьшает поверхностное натяжение воды и в небольшой мере растекается по ней тонким слоем, как плёнка масла. В результате добавления 1 % высокомолекулярногоамина C22H38O2NH2 растекание иприта по воде увеличивается на 39 %.
Иприт очень медленно гидролизуется водой, скорость гидролиза резко возрастает в присутствии едкихщелочей, при нагревании и перемешивании".Про испарение забыл? Про то, что рыба плавает в воде, которая может быть смешана с ипритом, а он очень хорошо растворяется в органике, в том числе жирах? А о том, что в районах применения иприта во время Первой мировой французские медики фиксируют повышенное количество генетических отклонений и наследственных заболеваний (в том числе и психических), по сравнению с другими территориями, ты слышал? Иди лучше куропаток линяющих считать...
реально-любые договора с кацабами дешевле туалетной бумаги...
или договоры с рассеей не стоят и бумаги, на которой написаны...
Если считать, что ложь - этическое преступление, как это отмечено в евангельских заповедях, то остановить вранье можно только признанием в совершении преступления. Без покаяния не обойтись, но кто будет каяться? Тот, кто уверен, что ложь во благо? Среди всех международных договоров, которые подписала обосРаха по крайней мере за последние 300-350 лет (в том числе и территория, которая называлась сесесер), невозможно найти ни одного, который был бы выполнен ею полностью или хотя бы частично. Ни одного. ...
Все верно. При наемных убийствах надо просто призвать киллера помочь с расследованием.