EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  1280  13
Все про:вбивство (1980) Артемівськ (81) Мірошниченко Артем (7)

 Справу про вбивство волонтера Мірошниченка з Бахмута потрібно передати до Києва, - адвокат

Справу про вбивство волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка слід передати правоохоронним органам у Києві, щоб свідки могли почуватися в безпеці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив адвокат і координатор громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Кадієвський в ефірі "Громадського радіо"

Він зазначив: "Хочемо, щоб процесуальне керівництво цієї справи здійснювала Генеральна прокуратура. Хочемо, щоб ця справа пішла з Донецького регіону, щоб вона була об'єктивно, всебічно розслідувана".

Читайте також: Смерть волонтера в Бахмуті: місцеві журналісти з'ясували, що Мірошниченка побили через українську мову, - активіст Островський

На думку адвоката, в Києві свідки будуть почуватися більш захищеними, ніж коли справу розглядають місцеві органи.

Також читайте: Підозрюваному у вбивстві бахмутського волонтера Мірошниченка Барабашу змінили запобіжний захід на утримання під вартою без права на заставу

На активіста і волонтера з Бахмута Артема Мірошниченка увечері 29 листопада напали двоє п'яних неповнолітніх.

6 грудня Мірошниченко помер від завданих побоїв.

Місцевий активіст Павло Островський заявляє, що причиною нападу на Мірошниченка стала його проукраїнська позиція і те, що він говорив українською мовою.

У суді один із підозрюваних в нападі і його адвокат попросили, за словами одного з місцевих активістів, перекладача з української мови на російську.

Суд спростовує інформацію про те, що причиною нападу на Мірошниченка, який згодом помер через побої, стало те, що він говорив українською мовою.

.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164902
 
   
 Топ коментарі
 
Каждый проглосовавший за зебила должен страдать, после того, как произошло убийство украинца за украинский язык.
Ибо каждому зебилу на это пофиг - они дальше смотрят сватов.
Малоросы...
 показати весь коментар
 
Вбивство волонтера у Бахмуті: активісти вийшли на акцію "Убитий за мову"

Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута следует передать в Киев, - адвокат - Цензор.НЕТ 1400

(C)
@UKRINFORM
 показати весь коментар
 
Суд заперечує мотив вбивства Мирошниченка, який встановлений слідством? Тоді нехай аргументує і повертає справу, або сам встановлює мотив вбивства.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Каждый проглосовавший за зебила должен страдать, после того, как произошло убийство украинца за украинский язык.
Ибо каждому зебилу на это пофиг - они дальше смотрят сватов.
Малоросы...
 показати весь коментар
 
 
Проблема в том, что щас страдают также и те, кто не голосовал за это чудовище. А некоторые из проголосовавших за него, сейчас разочарованные. Чем, спрашиваеться?! Тем что голосовали за наркомана и дибила?! А может они голосовали за зарплаты в 4000 долларов?! Проголосовал и всё: зарплата даже выше чем в Польше. А может, тем что: "Кабмин приостановил постановление о том, что зарплата учителей не может быть ниже 6306 грн". Неожиданность, правда?!
 показати весь коментар
 
 
И верхнюю часть обвиняемого тоже надо передать в Киев!
 показати весь коментар
 
 
Ага-а,подальше от места преступления и отобрав дело у тех кто имел хоть какие-то зацепки,улики и подозрения.
 показати весь коментар
 
 
Суд заперечує мотив вбивства Мирошниченка, який встановлений слідством? Тоді нехай аргументує і повертає справу, або сам встановлює мотив вбивства.
 показати весь коментар
 
 
Вбивство волонтера у Бахмуті: активісти вийшли на акцію "Убитий за мову"

Дело об убийстве волонтера Мирошниченко из Бахмута следует передать в Киев, - адвокат - Цензор.НЕТ 1400

(C)
@UKRINFORM
 показати весь коментар
 
 
нафига кого куда передавать , сказал же путин что и та скоро поменяют всех на всех
 показати весь коментар
 
 
Совершенно верно.Иначе в Бахмуте,ублюдку дадут условный срок и он,из зала суда, смоется в ОРДЛО.
 показати весь коментар
 
 
НАГАДУЮ недорослям з Земанди, що ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ ВБИВАЮТЬ. УКРАЇНСЬКУ МОВУ Московіти ВБИВАЛИ 4 СТОЛІТТЯ і сьогодні мало що змінилося а при вас зебілах ще більше розпоясалися любителі "руського міра". Не грайтеся з мовою. Скільки століть можна знущатись з мови української, забороняти друкувати книжки, говорити, в школах викладати, висміювати. Поважаю громадян які знають, вміють і розмовляють мовою країни де народився і живе, поважає її і лілеїть. Рідна мова це є рідна і тут без питань зобов'язаний знати , розмовляти. А таких екземплярів які зневажають мову держави де живуть, вбивають громадян за те що розмовляють не мокшанським сленгом треба ізолювати від суспільства на вічно в зони, позбавляти громадянства. СПРАВУ ПЕРЕДАТИ НА РОЗГЛЯД СУДУ ТЕРНОПОЛЯ,
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору