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 За кордоном
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Матеріали за темою:
Все про:Конгрес США (347) допомога (945) Трамп (1989)

 Трамп готовий підписати оборонний бюджет США на наступний рік, який передбачає 300 млн дол допомоги для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий підписати закон про Державний оборонний бюджет на 2020 рік після того, як за нього проголосує Конгрес.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Ого! Всі наші пріоритети враховано в остаточному варіанті NDAA: збільшення зарплат для наших військових, відновлення збройних сил, оплачувана відпустка по догляду за дітьми, безпека кордонів і Космічні сили! Конгрес, не треба більше зволікати! Я підпишу цей історичний законодавчий акт невідкладно!" - написав президент США на своїй сторінці в Twitter.

Проєкт закону про фінансування оборонних потреб США також передбачає 300 млн дол допомоги українській армії.

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Крім того, було додано розділ, який вводить на законодавчому рівні санкції проти російського проєкту газопроводу "Північний потік - 2", а також проєкту "Турецький потік".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164900
 
 
 Топ коментарі
 
Угу, ты еще скажи нам сколько рыгов-порошенковцев в вашем горсовете сидит. Процентов 80? А виноват во всем, дай угадаю, Зеленский?
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Какой смысл если Зебилы все равно разворуют?
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Зеленский на армию забил, лучше ложить 300 миллионов в импичмент Зеленского.
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Какой смысл если Зебилы все равно разворуют?
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Зеленский на армию забил, лучше ложить 300 миллионов в импичмент Зеленского.
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Какая разница,тебе всеравно на укол надо идти
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Для меня "300 млн. для Украины" ни о чем не говорит. При Йованович "для Украины" выделили 5 млрд баксов - а на деле все досталось придворным грантоедам (со слов Джулиани).
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Это все ерунда... у нас в Одессе наступил конец...эпохи бедности.теперь горожане будут платить за тепло в их домах и зимой и летом. Такое решение принял наш сраный горсовет😅.
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Угу, ты еще скажи нам сколько рыгов-порошенковцев в вашем горсовете сидит. Процентов 80? А виноват во всем, дай угадаю, Зеленский?
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Так и да... клован🤡.ему 42 и он не лох ,и за базар отвечает...😁и пекратил в стране тарифный геноцыд.или я шо то путаю?🤔
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А в чем проблема то можешь летние платёжки зимой оплатить и вопрос решен.
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Да можно и зимой ,но это на 75% денежек больше чем обычно😪
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В Мариуполе эта срань уже с 2016-го. И шо? А- ничего.
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Храбрый Вы человек,нам обоим известно, что будет дальше, прощайте!
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Пачка "Кэмэла"- 2 доллара. В рядах ВСУ 255 тысяч, так? Отлично. Итого, в день- 510 тысяч долларов. В 366 дней(год ведь- високосный) - 186 миллионов 660 тысяч долларов. Повторяю информацию: только на табачное довольствие, для нашей армии, в год, требуется 186 миллионов долларов. Понимаю- кто-то не курит. Но! Табачное снабжение- ему таки положено. Что видим? А то, что из этой помощи осталось 123 миллиона, с хвостиком. Ну, как- впечатляет?!
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