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 Громадянин незаконно спиляв ялинок на суму 18 тис. грн у Львівській області, - Держлісагентство

На Львівщині викрили чоловіка, який незаконно спиляв ялинок на суму 18 000 гривень, йому доведеться заплатити штраф.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства лісових ресурсів України.

"У ніч з 8 на 9 грудня працівники лісової охорони державного підприємства "Рава-Руське лісове господарство", що на Львівщині, на території лісових масивів Немирівського лісництва, помітили здійснену незаконну заготівлю зимових красунь. Для оперативного розшуку лісопорушників відразу звернулися до Яворівського відділу поліції ГУНП у Львівській області", - йдеться в повідомленні.

Так, спільними діями 9 грудня особу, яка здійснила незаконні дії, було затримано в місті Яворові відразу на місці злочину, адже він перевозив гужовим транспортом незаконно добуті ялинки.

Лісопорушником виявився громадянин Яворівського району, який зобов'язався добровільно відшкодувати заподіяну лісовому господарству шкоду в розмірі 17,9 тис. гривень.

Дивіться також: Головну ялинку країни почали встановлювати в центрі Києва. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164899
 
 
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Довбаний селюк ..Свиней годувати тре на продаж ,а не ялинки красти! Не пройшла халява... Гражданин незаконно спилил елок на сумму 18 тыс грн во Львовской области, - Гослесагентство - Цензор.НЕТ 5308
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Вот хорошая новость, панове:

В России разбился вертолет с военными
В Краснодарском крае России в среду, 11 декабря, после вылета из города Кореновск разбился военный вертолет Ми-8.

На борту судна находились командир и второй пилот, оба погибли, передает "Медуза". Жертвы - замкомандира эскадрильи Руслан Кушниренко и полковник Александр Склянкин.

Вертолет нашли разрушенным у станицы Платнировская. По данным Telegram-канала Baza, местные военные накануне сообщили в МЧС об исчезновении боевого вертолета. В двух километрах от аэродрома связь с пилотами пропала.

Предварительно, ЧП могло произойти из-за сложных метеоусловий. Летательный аппарат проводил учебно-тренировочный полет, из-за тумана пришлось идти на вынужденную посадку. Недалеко от полосы вертолет упал.
https://antikor.com.ua/articles/346169-**************************************
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Ну і в кацапів прізвища підходящі, як не Склянкін то Водкін, як не Дураковы, Дристуновы, Паскудины, Огрызкины, Косорыловы та *****
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Так у всіх "любителей рускаво мира" с такими имбалами та черепними коробками Громадянин незаконно спиляв ялинок на суму 18 тис. грн у Львівській області, - Держлісагентство - Цензор.НЕТ 7852
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Хунта ставить лайк! А таки да...Рукожопство і пянство за штурвалом завжди можна звалити на "сложниє мєтєоусловія" Гражданин незаконно спилил елок на сумму 18 тыс грн во Львовской области, - Гослесагентство - Цензор.НЕТ 275
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