 Зеленський єдиний з учасників "нормандського саміту" прибув до Парижа за день до заходу, - ЗМІ

Про це пише в колонці для "Європейської правди" редактор видання Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційна частина візиту Володимира Зеленського в Париж почалася тільки в понеділок о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом): саме тоді президентський кортеж прибув у двір Єлисейського палацу. Закінчилася програма після першої ночі за місцевим часом - давши пресконференцію на ґанку готелю, де жила українська делегація, президент сказав усім, що хоче чимшвидше полетіти додому.

Але на практиці візит до Парижа виявився "триденним" - і деякі його елементи нагадували туристичну поїздку.

"Не тільки президент, а й уся делегація прибула до Парижа в неділю. Про точний час прильоту не повідомлялося, хоча, за даними ЄП, це не був пізній рейс. Та й у неділю ввечері один із українських журналістів зустрів президента, який прогулювався вулицями французької столиці разом зі своїми друзями з ОПУ і СБУ, а у речниці президента в неділю була можливість викласти в інстаграмі своє відео з-під Ейфелевої вежі", - зазначив редактор.

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Назад до Києва Зеленський вилетів близько другої години дня у вівторок. Час можна визначити за фотографією з літака, яку президент опублікував на своїй особистій фейсбук-сторінці. У Борисполі делегація була вже після шостої години вечора.

В офісі президента підтвердили, що українська делегація прилетіла за день до "нормандського саміту", запевнивши, що і в неділю, і в понеділок у Парижі відбувалися робочі наради. "Ми закінчували підготовку до "нормандського саміту", було прийнято рішення робити це в Парижі, оскільки в Києві постійно виникають поточні питання, вони відволікають. У Парижі цього менше", - пояснив заступник голови ОП.

У пізньому поверненні він також не бачить нічого поганого.

"Оскільки брифінг після саміту закінчився пізно вночі, було вирішено переночувати і вилетіти наступного дня", - пояснив Тимошенко.

При цьому час, який учасники делегації провели у Франції, недешево обходиться українській скарбниці. Вартість одномісного номера зі сніданком у п'ятизірковому Sofitel, де зупинилася команда президента, на booking.com стартує від 500 євро за ніч, тому навіть зі знижками за масовість додаткова ночівля великої української делегації обійшлася державі в копієчку; та й стоянка літака в аеропорту не безкоштовна.

Український президент став єдиним, хто влаштував виїзну підготовку до саміту. І Меркель, і Путін прибули в Париж у понеділок.

"Та й взагалі, такі тривалі офіційні поїздки з "днем ​​про запас" у міжнародній практиці бувають виключно під час візитів на іншу сторону земної кулі, коли гостям справді потрібно пристосуватися до зміни часових поясів", - пише Сидоренко.

Подібні питання до Зеленського виникають не вперше.

Ще в квітні він інкогніто залишився у Франції на вихідні після своєї першої зустрічі з Макроном. Але тоді Зеленський був кандидатом, а не президентом, і візит пройшов без держфінансування.

Вдруге подібні питання звучали під час його візиту в Канаду, коли Володимир Зеленський, його дружина Олена Зеленська і глава ОПУ Андрій Богдан перед відльотом махнули на Ніагарський водоспад. Але Ніагара не так далеко від Торонто, де проходила конференція з українських реформ. Словом, виправдати це простіше, - вважає Сидоренко.

"Та й тривалість візиту президента разом із першою леді в Японію (21-24 жовтня) на інтронізацію імператора Нарухіто (відбулася 22 жовтня) загалом зрозуміла. Зміщення в часі на сьому годину справді ускладнює роботу відразу після перельоту (хоча прискіпливі критики Зеленського і тоді запитували, чому візит затягнувся після, а не до інтронізації)", - додав журналіст.

Але найбільше, за його словами, непокоїть, що такі зміщення і додаткові дні відпочинку за державний рахунок можуть стати системними.

"Президенту воюючої країни, яка одночасно проводить реформи в "турборежимі", такий повільний графік роботи точно не личить", - підсумував Сидоренко.