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 Зеленський єдиний з учасників "нормандського саміту" прибув до Парижа за день до заходу, - ЗМІ

Візити Володимира Зеленського в інші країни мають властивість затягуватися, а його програма містить у собі елементи туризму. Особливо яскраво це проявилося під час нещодавнього саміту в "нормандському форматі" в Парижі.

Про це пише в колонці для "Європейської правди" редактор видання Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.

Офіційна частина візиту Володимира Зеленського в Париж почалася тільки в понеділок о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом): саме тоді президентський кортеж прибув у двір Єлисейського палацу. Закінчилася програма після першої ночі за місцевим часом - давши пресконференцію на ґанку готелю, де жила українська делегація, президент сказав усім, що хоче чимшвидше полетіти додому.

Але на практиці візит до Парижа виявився "триденним" - і деякі його елементи нагадували туристичну поїздку.

"Не тільки президент, а й уся делегація прибула до Парижа в неділю. Про точний час прильоту не повідомлялося, хоча, за даними ЄП, це не був пізній рейс. Та й у неділю ввечері один із українських журналістів зустрів президента, який прогулювався вулицями французької столиці разом зі своїми друзями з ОПУ і СБУ, а у речниці президента в неділю була можливість викласти в інстаграмі своє відео з-під Ейфелевої вежі", - зазначив редактор.

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Назад до Києва Зеленський вилетів близько другої години дня у вівторок. Час можна визначити за фотографією з літака, яку президент опублікував на своїй особистій фейсбук-сторінці. У Борисполі делегація була вже після шостої години вечора.

В офісі президента підтвердили, що українська делегація прилетіла за день до "нормандського саміту", запевнивши, що і в неділю, і в понеділок у Парижі відбувалися робочі наради. "Ми закінчували підготовку до "нормандського саміту", було прийнято рішення робити це в Парижі, оскільки в Києві постійно виникають поточні питання, вони відволікають. У Парижі цього менше", - пояснив заступник голови ОП.

У пізньому поверненні він також не бачить нічого поганого.

"Оскільки брифінг після саміту закінчився пізно вночі, було вирішено переночувати і вилетіти наступного дня", - пояснив Тимошенко.

При цьому час, який учасники делегації провели у Франції, недешево обходиться українській скарбниці. Вартість одномісного номера зі сніданком у п'ятизірковому Sofitel, де зупинилася команда президента, на booking.com стартує від 500 євро за ніч, тому навіть зі знижками за масовість додаткова ночівля великої української делегації обійшлася державі в копієчку; та й стоянка літака в аеропорту не безкоштовна.

Український президент став єдиним, хто влаштував виїзну підготовку до саміту. І Меркель, і Путін прибули в Париж у понеділок.

"Та й взагалі, такі тривалі офіційні поїздки з "днем ​​про запас" у міжнародній практиці бувають виключно під час візитів на іншу сторону земної кулі, коли гостям справді потрібно пристосуватися до зміни часових поясів", - пише Сидоренко.

Подібні питання до Зеленського виникають не вперше.

Ще в квітні він інкогніто залишився у Франції на вихідні після своєї першої зустрічі з Макроном. Але тоді Зеленський був кандидатом, а не президентом, і візит пройшов без держфінансування.

Вдруге подібні питання звучали під час його візиту в Канаду, коли Володимир Зеленський, його дружина Олена Зеленська і глава ОПУ Андрій Богдан перед відльотом махнули на Ніагарський водоспад. Але Ніагара не так далеко від Торонто, де проходила конференція з українських реформ. Словом, виправдати це простіше, - вважає Сидоренко.

"Та й тривалість візиту президента разом із першою леді в Японію (21-24 жовтня) на інтронізацію імператора Нарухіто (відбулася 22 жовтня) загалом зрозуміла. Зміщення в часі на сьому годину справді ускладнює роботу відразу після перельоту (хоча прискіпливі критики Зеленського і тоді запитували, чому візит затягнувся після, а не до інтронізації)", - додав журналіст.

Але найбільше, за його словами, непокоїть, що такі зміщення і додаткові дні відпочинку за державний рахунок можуть стати системними.

"Президенту воюючої країни, яка одночасно проводить реформи в "турборежимі", такий повільний графік роботи точно не личить", - підсумував Сидоренко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164898
 
   
 Топ коментарі
 
Ну так за рахунок бюджету можна і покайфувати.
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У него ж дел тут нет, можно и прогуляться.
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Вы вообще охренели, порохоботы. У нас из всех участников встреча самая богатая страна, можем себе позволить лишние два дня оплатить. Пускай погуляет, селфи сделает на фоне башни, по бутикам прошвырнется с Ленкой.
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Ну так за рахунок бюджету можна і покайфувати.
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Питро так і робив, коли його "Ленінська кузня" постійно тендери вигравала. Добре, що не ввели стандарт -кожному атовцю саме по рошенівькій шоколадці щодня.
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Он же Банковую открыл. И там его донимали фанаты под администрацией!
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У него ж дел тут нет, можно и прогуляться.
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Как не порезвиться на халяву. Самый маланский вид спорта.
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Це є зрада. Перетнули будь-які червоні лініі. Усі на Майдан, негайно.
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Конечно не за свои.Все предусмотренно бюджетом
Или ты хочешь сказать,шо хряк везде за свои кровные
путешествовал?
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Ой блін, расслєдованіє.
Ви нам про «офшори Порошенка» розкажіть.
Чи збираєтєсь їх п'ять років шукати?
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То само собою.
А спочатку, хай бубочькі нарешті покажуть нам «офшори Порошенка», про які вони сурмили, п'ять рокі підряд.
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Так Украине больше всего надо от этого саммита, остальных вполне устраивает статус-кво. Прилететь на день раньше, чтобы подготовиться - нормально

Улетел позже?! Общение с прессой закончилось за полночь. Вернулся в гостиницу, поспал пару часов и домой.

Уже реально не знают к чему прицепиться. Ещё посчитайте сколько раз он в туалет сходил и сколько см туалетной бумаги потратил
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съездил за свои деньги на Мальдивы - уже не знают к чему прицепится, или знают?
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Реально не видишь разницу между приехать на день раньше всей делегацией для рабочих совещаний и отдыхом Пети за пол-лярда на Мальдивах?
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реально не видишь разницу между отдыхом за свои и отдыхом под видом "подготовки-к- встрече" за государственный счет?
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Не для того бубочка стал президентом чтобы работать, а для того чтобы подготавливаться.
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А подготовка к встрече - это по мнению соевых экспертов не работа? 😁😁

Капец где вас таких альтернативно развитых находят ещё и в таких количествах
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Тебе же написали - приехал прохлаждаться за государственный счет. И повторяется это регулярно с каждым визитом. Неужели зебилы не понимают того что написано?
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Там четко написано: приехал на день раньше чтобы успеть провести рабочие совещания для подготовки к встрече
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Ну конечно, в Киеве же не комфортно совещаться - "отвлекают текущие вопросы". Одного такого кого отвлекали "текущие вопросы" теперь в Ростове сидит, ручки ломает. Как бы бубочке к нему на совещание не махнуть.
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він що в Елесейському палаці підлогу мив ,чи цицки голив бо слова по паперцю читав точно не вчив
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За госсчет тоже вся шобла (все замы офиса, а их там было 3 или 4)?Лала Вы знаете ск. стоит сервис для самолётов в аэропорту, а это был президентский борт, который простоял там почти 2 суток,гостинничные номера пока по умолчанию.И это уже не первый случай "туризма" за деньги налогоплательщиков
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Какие "свои"? Пытро и в политике и в бизнесе одновременно уже 20 лет. Для соедрочеров "цэ нормально"?
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Вийшли обдурені украінці. І сцикотно іхнім організаторам, тому і бучу піднімають.
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скільки разів намагались зібрати майдан сулугуні з насінням та інші грантоїди у трусах та без шкарпеток, і що в них вийшло??? Тому йди іншу методичку викопуй, бот замоскварецький...
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Сулугуні не вдалось. А що вдалось педролюбам? Трохи зраду подронькати?
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А що ж тоді кричав вовє сурков:«ми так нє договарівалісь!»??? Тобто були якісь домовлення, від яких вовє зє довелось відмовитись...
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Так спитай у Суркова з ким і про що він домовлявся. І до речі, *******, чому ви спамите постійно пости своіх оппонентів? Правди сцитесь, недолугі?
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Це їхній такий собі корпоративний захист від "зради". Точніш "придворний етикет". )))
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Це ти повинен спитати свого припіздєнта, якщо за нього так переймаєшься, про що вони домовлялись... І стосовно Майдану, ти також просто стрілки перевів, бо люди зібрались, а не Порох їх зібрав - зібрати проти волі людей на майдан не можливо... І зє дятли ніколи не зберуться, якщо вова зє їх умоляти буде...
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Ну так де ці "люди"? Зрада пропала? Ще не час зраду на вентилятор накидати? Майдан так просто не зупинити. А проплачена акція саме так і згортається - скоренько, "бєз шуму і пилі"...
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На побутовому рівні - так, проплачені. Істи, пити - все за рахунок чоколядового *****. Дві тисячі таких "нєхватчіків" можна по Украіні завжди знайти. Особливо, як перед тим ім мозок промити.
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Звісно,що ні. По стецьковому розумінню. Коли людина 20 років підряд і в бізнесі, і на державних посадах - це як називається? Це нормально? Конфлікту інтересів тут немає? За які гроші Питро відпочивав - за своі зароблені кровні чи за наші зпи##ені з бюджету?
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Так сильно не терпелось лизнуть *****???
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Лєнка пошопалась у Парижі.
Ну вони ж зробили це разом
🤔
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Вы вообще охренели, порохоботы. У нас из всех участников встреча самая богатая страна, можем себе позволить лишние два дня оплатить. Пускай погуляет, селфи сделает на фоне башни, по бутикам прошвырнется с Ленкой.
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Вы вообще охренели, зелеботы. За время Петрового кэрмування экономика так нэвпынно зросла, шо наступный прэзыдент пэрэд зустриччю мав жыты в шалаши в Булонському лиси. А привезты на зустрич його малы на вози . Ось так треба бюджет экономыты.
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В теме про зверски замученного украинского солдата не было ни одного ЗЕбила, здесь в теме про клоуна все ЗЕбилы прибежали мгновенно...Значит читают, следят... и темы про убитых солдат ВСУ игнорирую намеренно, осознанно. Понятно всё с вами мокшань ЗЕсепарская.
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Зебенькі тупі виправдовують очевидне зловживання шмарклі за наш кошт, при цьому влаштовували істерику та вимогу покарати Порошенка за відпочинок на Мальдівах за свій рахунок. Щоб ви швидше своїм зеленим лайном подавилися, іуди продажні та лицемірні!
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Зеленський єдиний з учасників "нормандського саміту" прибув до Парижа за день до заходу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9237 Tania Shevchenko c2fcd63d
Зебенькі тупі виправдовують очевидне зловживання шмарклі за наш кошт, при цьому влаштовували істерику та вимогу покарати Порошенка за відпочинок на Мальдівах за свій рахунок.

Зеленський єдиний з учасників "нормандського саміту" прибув до Парижа за день до заходу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 601
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Так і зараз боєвиє дєйствія.
Русскіє вбивають українців.
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Когда твой клоун в Турцию на шашлыки полетел отдыхать причём сразу как только стал ************ тебя не напрягало??? Ну... войны что ли тогда не было? Или клоуну можно?? А пляжи в Одесе в красных труселях, а постоянные походы на концерты, и корпоративы с друзяшками в АП тебя не напрягают да ЗЕбил?? А 1 раз за 5 лет на мальдивы и ты уже весь на гавно изошёлся
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Та зєбілоїди, про совість і сором не знають.
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так у других страна не воюет..а зеленому клоуну насрать
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Зеленский был единственный, кто реально подготовился к встрече
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Сериал в Слуга Народа в России запретили. Зеленскому пора давать орден за подрыв скреп России. А ПЕСы и Леша Гончаренко еще раз доказали, что сказочные долб..бы
Зеленский единственный из участников "нормандского саммита" прибыл в Париж за день до мероприятия, - СМИ - Цензор.НЕТ 241
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Это только лохи за свои деньги в отпуск ездят, а нормальные пацаны-турЫсты совмещают приятное с полезным
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Оце тема для зради))) Петюшки мабуть калюжі під собою роблять від переполняємих чувств))
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Совок спаршиваю - какой Днепропетровск комуняка ты недобитая?
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А наріт: «Путін хваліт Зєлю, значіт он нєнавідіт Зєлю !»
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Порохоботство = идиотизм
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Ну он же не лох! Он халявщик. Даже Льоня Голубков сказал бы "Ну какой из клоуна может быть партнер" и рванул бы косоворотку на впалой волосатой грудке... Зеленський єдиний з учасників "нормандського саміту" прибув до Парижа за день до заходу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3604
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По Парижу зелений карлик погуляв.
Так коли кінець війні, зебіли?
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