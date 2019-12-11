 Зеленський єдиний з учасників "нормандського саміту" прибув до Парижа за день до заходу, - ЗМІ

Про це пише в колонці для "Європейської правди" редактор видання Сергій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ.
Офіційна частина візиту Володимира Зеленського в Париж почалася тільки в понеділок о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом): саме тоді президентський кортеж прибув у двір Єлисейського палацу. Закінчилася програма після першої ночі за місцевим часом - давши пресконференцію на ґанку готелю, де жила українська делегація, президент сказав усім, що хоче чимшвидше полетіти додому.
Але на практиці візит до Парижа виявився "триденним" - і деякі його елементи нагадували туристичну поїздку.
"Не тільки президент, а й уся делегація прибула до Парижа в неділю. Про точний час прильоту не повідомлялося, хоча, за даними ЄП, це не був пізній рейс. Та й у неділю ввечері один із українських журналістів зустрів президента, який прогулювався вулицями французької столиці разом зі своїми друзями з ОПУ і СБУ, а у речниці президента в неділю була можливість викласти в інстаграмі своє відео з-під Ейфелевої вежі", - зазначив редактор.
Назад до Києва Зеленський вилетів близько другої години дня у вівторок. Час можна визначити за фотографією з літака, яку президент опублікував на своїй особистій фейсбук-сторінці. У Борисполі делегація була вже після шостої години вечора.
В офісі президента підтвердили, що українська делегація прилетіла за день до "нормандського саміту", запевнивши, що і в неділю, і в понеділок у Парижі відбувалися робочі наради. "Ми закінчували підготовку до "нормандського саміту", було прийнято рішення робити це в Парижі, оскільки в Києві постійно виникають поточні питання, вони відволікають. У Парижі цього менше", - пояснив заступник голови ОП.
У пізньому поверненні він також не бачить нічого поганого.
"Оскільки брифінг після саміту закінчився пізно вночі, було вирішено переночувати і вилетіти наступного дня", - пояснив Тимошенко.
При цьому час, який учасники делегації провели у Франції, недешево обходиться українській скарбниці. Вартість одномісного номера зі сніданком у п'ятизірковому Sofitel, де зупинилася команда президента, на booking.com стартує від 500 євро за ніч, тому навіть зі знижками за масовість додаткова ночівля великої української делегації обійшлася державі в копієчку; та й стоянка літака в аеропорту не безкоштовна.
Український президент став єдиним, хто влаштував виїзну підготовку до саміту. І Меркель, і Путін прибули в Париж у понеділок.
"Та й взагалі, такі тривалі офіційні поїздки з "днем про запас" у міжнародній практиці бувають виключно під час візитів на іншу сторону земної кулі, коли гостям справді потрібно пристосуватися до зміни часових поясів", - пише Сидоренко.
Подібні питання до Зеленського виникають не вперше.
Ще в квітні він інкогніто залишився у Франції на вихідні після своєї першої зустрічі з Макроном. Але тоді Зеленський був кандидатом, а не президентом, і візит пройшов без держфінансування.
Вдруге подібні питання звучали під час його візиту в Канаду, коли Володимир Зеленський, його дружина Олена Зеленська і глава ОПУ Андрій Богдан перед відльотом махнули на Ніагарський водоспад. Але Ніагара не так далеко від Торонто, де проходила конференція з українських реформ. Словом, виправдати це простіше, - вважає Сидоренко.
"Та й тривалість візиту президента разом із першою леді в Японію (21-24 жовтня) на інтронізацію імператора Нарухіто (відбулася 22 жовтня) загалом зрозуміла. Зміщення в часі на сьому годину справді ускладнює роботу відразу після перельоту (хоча прискіпливі критики Зеленського і тоді запитували, чому візит затягнувся після, а не до інтронізації)", - додав журналіст.
Але найбільше, за його словами, непокоїть, що такі зміщення і додаткові дні відпочинку за державний рахунок можуть стати системними.
"Президенту воюючої країни, яка одночасно проводить реформи в "турборежимі", такий повільний графік роботи точно не личить", - підсумував Сидоренко.
Или ты хочешь сказать,шо хряк везде за свои кровные
путешествовал?
Ви нам про «офшори Порошенка» розкажіть.
Чи збираєтєсь їх п'ять років шукати?
А спочатку, хай бубочькі нарешті покажуть нам «офшори Порошенка», про які вони сурмили, п'ять рокі підряд.
Улетел позже?! Общение с прессой закончилось за полночь. Вернулся в гостиницу, поспал пару часов и домой.
Уже реально не знают к чему прицепиться. Ещё посчитайте сколько раз он в туалет сходил и сколько см туалетной бумаги потратил
Капец где вас таких альтернативно развитых находят ещё и в таких количествах
Ну вони ж зробили це разом
🤔
Зебенькі тупі виправдовують очевидне зловживання шмарклі за наш кошт, при цьому влаштовували істерику та вимогу покарати Порошенка за відпочинок на Мальдівах за свій рахунок.
Русскіє вбивають українців.
Так коли кінець війні, зебіли?