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 Політика України, Фоторепортаж
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 Військові медики в Харкові отримали новий реанімобіль. ФОТО

У Військово-медичний клінічний центр Північного регіону в Харкові надійшов новий сучасний реанімаційний автомобіль на базі Citroen Jumper.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Автомобіль оснащено сучасним медичним обладнанням, яке дозволяє максимально ефективно надавати допомогу під час транспортування.

Він оснащений сучасними моніторами, за допомогою яких видно життєві показники хворого, можна проводити штучну вентиляцію легенів, у разі необхідності проводити реанімаційні заходи, включно з дефібриляцією серця. Також оснащення автомобіля дає можливість проводити дозовану подачу ліків, є апарат для підігріву розчинів, вакуумні носилки, матрац тощо.

Подібні реанімобілі отримали ще кілька військових медичних установ.

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Військові медики в Харкові отримали новий реанімобіль 01

Подобные реанимобили получили еще несколько военных медицинских учреждений.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164897
 
   
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Когда то были новости про десятки нового вооружения модернизированного, а сейчас один реанимобиль. Ну этот успех 👍
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Хорошо если бы им удалось раздобыть оригинал т.к. большинство подобных реанимобилей потихоньку собирают в Украине на базе недорогих готовых грузовых Ситроена или Рено. Комплектация у их обычно неплохая, но очень жесткая подвеска из-за того, что машина рассчитана на перевозку довольно приличных грузов, а не небольшого количества людей и при езде по нашим мерзопакостным дорогам трясет и кидает бедного больного нещадно. С настоящим оригинальным реанимобилем от Мерседеса не сравнить.
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З тою апаратурою працювати за тиждень не навчишся , навіть в Трускавці .
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Так розумних медиків роками готують в інститутах.а в Трускавці за 2 тижні хз кого....
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