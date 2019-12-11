 Військові медики в Харкові отримали новий реанімобіль. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Автомобіль оснащено сучасним медичним обладнанням, яке дозволяє максимально ефективно надавати допомогу під час транспортування.

Він оснащений сучасними моніторами, за допомогою яких видно життєві показники хворого, можна проводити штучну вентиляцію легенів, у разі необхідності проводити реанімаційні заходи, включно з дефібриляцією серця. Також оснащення автомобіля дає можливість проводити дозовану подачу ліків, є апарат для підігріву розчинів, вакуумні носилки, матрац тощо.

Подібні реанімобілі отримали ще кілька військових медичних установ.

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Подобные реанимобили получили еще несколько военных медицинских учреждений.