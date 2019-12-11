 Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів. ФОТО

Порівняння було проведено на засіданні Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Реагуючи на відеозйомку, продемонстровану російською делегацією під час засідання Форуму зі співробітництва у сфері безпеки 26 листопада, ми б хотіли надати порівняльний аналіз, який демонструє справжній стан переданих Україні захоплених малих броньованих артилерійських кораблів (МБАК) "Нікополь" та "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу", - заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

За його словами, відеозйомка захоплених українських кораблів була зроблена "таким чином та під таким ракурсом, який дозволяє мінімізувати або в деяких випадках приховати пошкодження МБАК та буксира, які були отримані під час затримання в Керченській протоці".

Зокрема, відео від ФСБ було знято так, щоб приховати пошкодження рубки управління МБАК "Бердянськ" (по лівому борту) та пробоїни корпусу МБАК "Бердянськ".

"Зовнішній вигляд МБАК та буксира свідчить про те, що вони були спеціально підготовлені для проведення відеозйомки, або вона проводилась через кілька днів після захоплення (орієнтовно – в листопаді 2018 року)", - повідомив український дипломат.

За його словами, з метою покращення вигляду внутрішнього стану корабля (кубрика) та створення візуального ефекту нібито існування порядку, на ньому були навіть замінені штатні ковдри синього кольору на ковдри сірого кольору (які використовуються у ВМФ РФ). Також для доповнення візуального ефекту вигляду у кубрику було розміщено верхній одяг цивільного зразка, які не використовуються військовослужбовцями ВМС ЗСУ. При цьому на відео не показано, що вкрадено плафон освітлення кубрика.

Також на відео російської ФСБ було показано наявність обладнання в туалеті МБАК "Нікополь", зокрема, наявність на відео насоса унітазу. Однак насправді на повернутому катері цей насос відсутній, зазначив Лоссовський, продемонструвавши відповідне фото.

"На відеозйомці ФСБ усі елементи внутрішнього обладнання були показані у зачиненому вигляді, що не дозволяло оцінити їхню комплектність та працездатність, зокрема щит електроживлення на МБАК "Бердянськ". Водночас зсередини видно, що з нього викрадені елементи, які містять дорогоцінні метали", - заявив український дипломат.

Про маніпулятивний і тенденційний підхід ФСБ до зйомки відео свідчить і те, що на цьому записі показано камбуз МБАК "Бердянськ" у задовільному стані. Хоча насправді він не в задовільному стані та не може використовуватися за призначенням.

"Особливої уваги заслуговує відеозйомка ходової рубки МБАК "Бердянськ", де встановлено високовартісне радіолокаційне обладнання та обладнання зв’язку, навігації і системи управління катером. Навіть на відео ФСБ не вдалося приховати відсутність на штатних місцях радіостанцій Harris (виробництво США) – 3 комплекти; радіостанції ICOM (виробництво Японія) – 1 комплект; радіостанції Motorola (виробництво США); навігаційної РЛС FURUNO (виробництво Японія) – 1 комплект", - повідомив заступник очільник місії України при ОБСЄ.

Крім того, на російській відеозйомці видно, що з ходової рубки викрадені (демонтовані) морський годинник та кренометр. Хоча до захоплення МБАК ці прилади були розміщені в ходовій рубці.

"За результатами проведення порівняльного аналізу, а також перевірки та зіставлення наявної інформації, відповідно до складеного акта перевірки укомплектованості захоплених МБАК "Нікополь", "Бердянськ" та буксира "Яни Капу", можна зробити очевидний висновок про те, що відеозйомка ФСБ РФ переданих український стороні захоплених раніше плавзасобів носить маніпулятивний та тенденційний характер, метою якого є приховування від суспільної та міжнародної думки їх реального стану та фактів розкрадання і мародерства обладнання, яке встановлене на даних кораблях ВМС ЗС України", - підкреслив у Відні заступник очільника української місії при ОБСЄ.

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Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Нагадаємо, звільнений з полону моряк Андрій Ейдер повідомив, що з корабля, серед іншого, зникла навіть його спідня білизна.

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.