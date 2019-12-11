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 Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів. ФОТО

Українська делегація в ОБСЄ продемонструвала країнам-учасницям порівняльний аналіз відеозапису ФСБ РФ щодо стану переданих Україні захоплених кораблів ВМСУ. Ця зйомка має маніпулятивний та тенденційний характер.

Порівняння було проведено на засіданні Форуму ОБСЄ із співробітництва в галузі безпеки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Реагуючи на відеозйомку, продемонстровану російською делегацією під час засідання Форуму зі співробітництва у сфері безпеки 26 листопада, ми б хотіли надати порівняльний аналіз, який демонструє справжній стан переданих Україні захоплених малих броньованих артилерійських кораблів (МБАК) "Нікополь" та "Бердянськ", а також буксира "Яни Капу", - заявив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

За його словами, відеозйомка захоплених українських кораблів була зроблена "таким чином та під таким ракурсом, який дозволяє мінімізувати або в деяких випадках приховати пошкодження МБАК та буксира, які були отримані під час затримання в Керченській протоці".

Зокрема, відео від ФСБ було знято так, щоб приховати пошкодження рубки управління МБАК "Бердянськ" (по лівому борту) та пробоїни корпусу МБАК "Бердянськ".

"Зовнішній вигляд МБАК та буксира свідчить про те, що вони були спеціально підготовлені для проведення відеозйомки, або вона проводилась через кілька днів після захоплення (орієнтовно – в листопаді 2018 року)", - повідомив український дипломат.

Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів 01Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів 02

За його словами, з метою покращення вигляду внутрішнього стану корабля (кубрика) та створення візуального ефекту нібито існування порядку, на ньому були навіть замінені штатні ковдри синього кольору на ковдри сірого кольору (які використовуються у ВМФ РФ). Також для доповнення візуального ефекту вигляду у кубрику було розміщено верхній одяг цивільного зразка, які не використовуються військовослужбовцями ВМС ЗСУ. При цьому на відео не показано, що вкрадено плафон освітлення кубрика.

Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів 03Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів 04

Також на відео російської ФСБ було показано наявність обладнання в туалеті МБАК "Нікополь", зокрема, наявність на відео насоса унітазу. Однак насправді на повернутому катері цей насос відсутній, зазначив Лоссовський, продемонструвавши відповідне фото.

"На відеозйомці ФСБ усі елементи внутрішнього обладнання були показані у зачиненому вигляді, що не дозволяло оцінити їхню комплектність та працездатність, зокрема щит електроживлення на МБАК "Бердянськ". Водночас зсередини видно, що з нього викрадені елементи, які містять дорогоцінні метали", - заявив український дипломат.

Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів 05Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів 06

Про маніпулятивний і тенденційний підхід ФСБ до зйомки відео свідчить і те, що на цьому записі показано камбуз МБАК "Бердянськ" у задовільному стані. Хоча насправді він не в задовільному стані та не може використовуватися за призначенням.

Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів 07Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів 08Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів 09

"Особливої уваги заслуговує відеозйомка ходової рубки МБАК "Бердянськ", де встановлено високовартісне радіолокаційне обладнання та обладнання зв’язку, навігації і системи управління катером. Навіть на відео ФСБ не вдалося приховати відсутність на штатних місцях радіостанцій Harris (виробництво США) – 3 комплекти; радіостанції ICOM (виробництво Японія) – 1 комплект; радіостанції Motorola (виробництво США); навігаційної РЛС FURUNO (виробництво Японія) – 1 комплект", - повідомив заступник очільник місії України при ОБСЄ.

Крім того, на російській відеозйомці видно, що з ходової рубки викрадені (демонтовані) морський годинник та кренометр. Хоча до захоплення МБАК ці прилади були розміщені в ходовій рубці.

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"За результатами проведення порівняльного аналізу, а також перевірки та зіставлення наявної інформації, відповідно до складеного акта перевірки укомплектованості захоплених МБАК "Нікополь", "Бердянськ" та буксира "Яни Капу", можна зробити очевидний висновок про те, що відеозйомка ФСБ РФ переданих український стороні захоплених раніше плавзасобів носить маніпулятивний та тенденційний характер, метою якого є приховування від суспільної та міжнародної думки їх реального стану та фактів розкрадання і мародерства обладнання, яке встановлене на даних кораблях ВМС ЗС України", - підкреслив у Відні заступник очільника української місії при ОБСЄ.

Читайте також: Росія намагалася "втюхати" захоплені кораблі як речові докази, але Україна на це не погодилася, і РФ передала їх у межах рішення Міжнародного морського трибуналу, - Чумак

Нагадаємо, 18 листопада командування Військово-морських сил Збройних сил України повідомило, що українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу", захоплені Росією, почали рух в напрямку материкової України. За даними командувача ВМС ЗС України Ігоря Воронченка, "росіяни їх угробили. Зняли навіть плафони, розетки і унітази".

Пізніше колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, у якому зазначено перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях "Нікополь", "Бердянськ" та буксирі "Яни Капу".

Нагадаємо, звільнений з полону моряк Андрій Ейдер повідомив, що з корабля, серед іншого, зникла навіть його спідня білизна.

Рік тому, 25 листопада, ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164895
 
   
 Топ коментарі
 
Даже грязные труханы забрали ..... о чём еще разговор ?? ?
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Даже грязные труханы забрали ..... о чём еще разговор ?? ?
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Они в деревне одни трусы всей улицей носят. А тут такое богатство подвернулось. Кто-то на дембель даже унитаз привезет
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так это же мордва. она никогда ничего кроме шкур диких зверей и кокошников не носила. Она если честно даже не знает зачем и как использовались украденные свинособаками вещи.
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они с отелей в Турции гребут всё что плохо лежит ....мыло пустые бутылки что бы потом при Чеченах на них посидеть и всё что бы показать вЯличие перед теми кто Крим взял ..... ну он же так нужен ..... что бы засрать!
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Якось у турецькому готелі попросив покоївку принести тверде мило (у ванній кімнаті було лише рідке). Привітна пані, яка знала лише 10 англійських слів, несподівано перепитала російською: "С собой?" І турецькою (плюс на пальцях) - Беш? Он? (5? 10?). Була здивована моєю відповіддю "Ікі" (два).
Так і не вдалося довідатися звідки вона знає це словосполучення і чи розуміє його значення.
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Но ведь унитазы на видео на месте, как бы тенденциозно не снимай. Может и трусы героя где-то там завалялись. Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. - Цензор.НЕТ 11
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20 пар..... импортных. Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. - Цензор.НЕТ 6700
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мда, умеет российский флот стрелять кучно по унитазам, электроплитам и плафонам..... Киношные трюки ФСБ: Украина показала, как россияне попытались продемонстрировать на видео хорошее состояние разграбленных кораблей. - Цензор.НЕТ 7686

рукожопые, одеяла то зачем меняли ?
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Позорище. Шо ты, кретин Лисовский, ещё там считаешь, дурак?! Эти посудины были сланы своими доблестными экипажами- бегом! Наперегонки! Боевые корабли подали сигнал бедствия! Такой позорной срани не случалось в Истории Флотов. Потому, можешь считать, придурок. Мужественные экипажи, обосравшиеся- похлопают.
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А главное что после подачи боевыми кораблями сигнала бедствия никто кроме киношников на помощ так и не пришел.
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А никто и не должен был прийти. Корыта были на плаву, более того- на ходу! Ещё более- при, практически штилевой погодке. А они*"МЭЙДЭЙ!" Кстати, с полными артпогребами! Ни единого выстрела. Даже из командирского пистоля, себе- в лобешник.
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Ватан, а зачем вы за буксиром всем своим флотом гонялись весь день? Авиацию подняли, хотелось труселей набрать, надоело майки до колен растягивать?
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Кретин, я с тобой разговаривать не стану. Причина: ты- кретин. И - фсё.
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Андрей Шевченко 73396fdd - лугандонский моряк, не рви тельник. Лучше иди гальюн помой за своими друзьями кацапсинами Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів. - Цензор.НЕТ 5156
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Все это выглядит очень глупо, даже комично. Бесславно сдались, потом начали грозно требовать вернуть трусы, унитазы.
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Даже смотреть не стану, бо знаю лучше чем кто либо. Повтор: эта славная эскадра наша- авторы нового способа сдаваться в плен! Позорно, без потерь, без единого выстрела, в сторону противника.
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Можно, конечно, закрывать глаза на то, чего не хочешь видеть, но это не изменяет реальность.
Я не настаиваю, пусть почитают другие о "несгибаемом, не сдающемся" русском флоте.
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Тут- согласен. Пусть почитают. Пусть знают, что подавать, на международных частотах, сигнал бедствия "МЭЙДЭЙ"- невозможно боевым кораблям, не имеющим, практически- никаких повреждений, дающих возможность обосраться и сдаться. Почему? А потому, что это- позорище! На весь Мир.
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Сомневаюсь, что один человек, даже очень убежденный в чем-то, имеет право говорить от имени всего мира.
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Имею. Причина: я знаю Историю Военно-Морских Флотов. Этой сдаче- не существует аналогов, по степени её позора. Так не было, нет и не будет. Нигде. Тока во флоте , где командует какой-то танкист.
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Какую из известных Вам морских историй можно сравнить с этой по соотношению сил, классу суден у двух сторон?
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Никакую. Ещё ни разу, никогда, ни единый танкист, не посылал эскадру на заведомую сдачу в плен. Только Комфлота Украины.
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Наши не шли воевать, подобный переход под Крымским мостом был за несколько месяцев до этого. Он прошел нормально.
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Понятно. Только тогда- никто не выёживался, а запросив разрешение- прошли. А тут- не вышло, без разрешения. И любой компетентный моряк- это знает. А танкистам- херово объяснили.
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Насколько я помню, в этот раз россияне в ответ на запрос ответили, что нужно пройти в определенное место и там ждать дальнейших указаний. После того, как наши туда подошли, им сообщили о категорическом запрете на дальнейшее продвижение.
Наши развернулись и пошли назад, россияне кинулись вдогонку на кораблях и с вертолетами.
Догнали наши суда они где?
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Разговор с вами- прекращаю. Он- неинтересен. Ибо вы- лжете. Нагло лжете. Вы понятия не имеете о том, что запросы подобного рода подаются за 48 часов, хо прихода в запрашиваемую точку. Вы уже забыли, что до подхода было столкновение корабля российской Береговой Охраны с "Яны Капу", после которого, ни о каком проходе речи быть не могло. Это была сраная, тупая провокация Порошенко. Не более того. И позорище наших флотских- навсегда. На этом- всё.
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Я пересказываю то, что рассказывали с нашей стороны. Почему я должна верить кацапам?
Вы не ответили на вопрос где именно захватили наши украинские суда.
Вы же, как моряк, тем более очень хорошо знающий эти моря, не могли не поинтересоваться координатами, картами, схемами по этой истории.
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Вы что, реально верите в залипуху, что наши успели выйти из рашинских тервод??? Я вам ответственно заявляю- не успели, хоть и драпали со всех ног. Их приняли(по-ментовски, практически) именно на кромке. Они и тут- обосрались.
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Я, естественно, не настолько в морской теме, как Вы, поэтому хочу уточнить.
Из каких источников Ваша информация о принятии "именно на кромке"?
Может из российских? так у них и десантники в 2014 году зашли на 70 км на нашу территорию, но типа считали, что гуляют по россии.

И кто установил там границы рашинских тервод?
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Ошибаетесь Уважаемый,такое уже было в Украине когда черный пастор приказал Черноморскому Флоту из внешнего рейда вернуться на базы из запретом открывать огонь против зеленых человечков.И только еденицы на свой страх и риск оказаться под трибуналом нарушая устав повели свои суда в Одессу.
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Я- никогда не ошибаюсь. Я говорил и продолжаю говорить об Истории ВМФ Мировой. А то, что творится во флоте, которым командует танкист- это не История Флотов. Это- история болезни. Скорее всего- из психиатрической клиники.
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Сколько вы своих флотов под Севастополем затопили? Дешевки трусливые.
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Дурень, они ведь не воевать шли, а в порт приписки. Это только кацапы как бараны на новые ворота кидаться могут. Яна Капу, новые ворота по татарски.
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Ох тебя прет Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів - Цензор.НЕТ 3212 А по сути, и сказать ничего не годен.
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Хорошая статья. Согласен, вот так должны сдаваться моряки.
Кіношні трюки ФСБ: Україна показала, як росіяни спробували продемонструвати на відео добрий стан розграбованих кораблів. - Цензор.НЕТ 5226
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Приказ царя-батюшки пох... многие русские моряки.

"Самый первый Корабельный Устав Петра I (Морской Устав, 1720 года) определял, что «Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать флага, вымпелы и морсели, под страхом лишения живота, а Капитану ж должно учинить присягу верного служения, что ему корабль врученный неприятелю не отдавать, а буде увидит, что корабль сохранить и увести невозможно, и ему лучше корабль зажечь или потопить, чтоб тем неприятелю укрепления не было».

Исторические факты говорят о том, что Петровский морской устав не только не исполнялся, но и неоднократно грубо и позорно нарушался, оказывается, русские моряки и флаги спускали и противнику сдавались."
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То есть мы не лучше кацапов? Спасибо, успокоили.
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Ну вот, уже прогресс в утверждениях, несколькими минутами ранее украинцы были хуже кацапов

11.12.2019 23:22

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чушь сплошная. к стати варягъ даже не уавствовал в бое тогда он самозатопился на якорной стоянке. И японцы никак не могли понять зачем русня топит свой же корапь, причем построенный не в на мордовии а купленный в госдепе.
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в чем бредятина? в том что варягъ самозатопился не участвуя в бое? или в том что японцы выловив матросню из моря не наказали их даже а поселили в вольном содержании? или в том что половина кацапни не захотела вернуться на удмуртию? А бои конечно на море были, когда мордовская эскадра обогнув половину континентов пришла на дальний восток и была частично подорвана на своих же расставленных минах а часть была расстреляна японцами при бегстве? или тебе неприятно говорить об этом вяличии?
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9 декабря я в шутку написал тут что россия будет проводить свои Олимпиады.Сегодня Валя Матвиенко это предложила это дерьмо.Умом баранов не понять.Жги Валюха.Хи
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Унитазик до унитазика в гааге ой как пригодица.
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Тема унитазов не раскрыта. Походу они реально на месте и нам втирали туфту. Обидно, было прикольно сочинять на эту тему
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Корчевать унитазы и биде, это невиданное чудо в орде, это у мокшей еще из нападения на Грузию, в 2008 году.
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Акт подписан, претензий не было, а вообще. стыдно как-то высасывать сенсации. по такому мелочному поводу. просто надо задаться вопросом, а кому эти унитазы нужны?
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а що зараз обговорювати,якщо акт прийому-передачі військового майна підписали?
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По поводу камбуза... Найди отличия видео и реальность. Там видео одного, а фото реальные другого катера. Школьник заметит...
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Чому ж Зєля й не пискнув в Парижі про кораблі розграбовані ??? САМЕ ЦЕ його компетенція,а не лізти,як не в суди,так в економіку ! Чмошники !
В ОБСЄ вони показали.В яке, за бездіяльності того ж Зєлі ,кацапів повернули ! А чого вони очікують ??? На співчуття і найглибшу стурбованість ?
На Нормандську зустріч докази злочинів рф треба було везти,а не цим пофігістам кіно показувать !
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Вот, если бы ты совместную прессконференцию посмотрел , а не молился своему "святому Петру" , то может услышал о чем пишешь
https://www.youtube.com/watch?v=nSKirF24nSQ

для особо одаренных с 48 минуты и до конца
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Что я могу сказать? А то, что и говорил! Зачем в таком состоянии принимали? Отчитаться нужно было? Если бы была моя воля, то обязал бы возместить ущерб тех, кто принимал эти катера! Можете доказать то, что это вы лично не сделали после передачи? Сомневаюсь! А кому в таком случае нужны ваши подробности? Вот если рашка подаст на вас в суд за то, что ее оклеветали, кто выиграет? Вас сделали!
Нужно было под любым предлогом отказываться от корыт и требовать компенсации через суд. А чтобы таких ситуаций не было в будущем, кто-то должен оплатить эти суда из своих карманов (хотя бы частично).
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Кацапы скажут, что никаких плафонов не было в момент захвата, и как доказать обратное?
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Хто та навіщо їх у такому стані приймав? А потів забирав? А припіздєнт їх зустрічав, то що він не міг подивитись стан катерів та відправити їх назад? Чому він проковтнув таке приниження ? Мабуть, тому що він нєлох.
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