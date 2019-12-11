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Все про:Друга світова війна (119) Європарламент (444) історія (672) Путін (3415)

 Путін назвав "безпардонною брехнею" резолюцію Європарламенту про засудження сталінізму і нацизму

Президент РФ Володимир Путін розкритикував ухвалену у вересні резолюцію Європейського парламенту, яка засуджує сталінізм і нацизм, а також інші тоталітарні й авторитарні режими.

Висновки авторів документа є "ні на чому реально не заснованою безпардонною брехнею", заявив російський президент на засіданні оргкомітету "Перемога" в середу, 11 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Путіна, схваливши резолюцію, парламентарії "поставили фактично на одну дошку і нацистських агресорів, і Радянський Союз". "Спроби спотворення цієї історичної правди не припиняються. До них підключилися не тільки спадкоємці пособників нацистів, тепер справа дійшла до деяких цілком респектабельних міжнародних інститутів і європейських структур", - зазначив глава РФ.

Нагадуємо, 19 вересня Європарламент закликав Росію не відбілювати і не намагатися приховувати злочини, вчинені радянським режимом. Таку тенденцію Європарламент вважає "небезпечним компонентом інформаційної війни, яка ведеться проти демократичної Європи".

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У резолюції, ухваленій з нагоди 80-річчя від початку Другої світової війни, члени Європарламенту також засудили екстремістські і ксенофобські політичні сили й організації в Європі. Вони "спотворюють історичні факти і використовують символіку і риторику характерну для тоталітаризму пропаганди", вважають автори документа.

Європарламент закликав країни ЄС "до ефективної заборони неофашистських і неонацистських груп та інших об'єднань, які звеличують нацизм, фашизм або інші форми тоталітаризму". На думку депутатів, держави Євросоюзу мають сприяти поширенню в рамках освітньої програми знань про "спільну європейську історію. Зокрема, в програми і підручники всіх шкіл в ЄС мають бути включені описи й аналіз наслідків тоталітарних режимів, зазначається в резолюції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164894
 
   
 Топ коментарі
 
Как наследнику совковых палачей Ху"лу обидно за этих убийц. Вот и каркает в их защиту
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в натуре у Рейха раса избраннх и правление 1000 лет нового Рейха у коммунистов на 100 лет Гегемония и диктатура..... а по сути одно и то же.. вяличие и творить безнаказанно в мире беспредел....
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Ему просто газ некуда девать, приходится сжигать)))
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Как наследнику совковых палачей Ху"лу обидно за этих убийц. Вот и каркает в их защиту
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А что, кто нибудь ожидал что ху...ло скажет что-то другое?!! Это мразь с головой погрязла в бесконечной лжи, которая для паРаши стала даже не нормой а добродетелью, и духовной скрепой
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не трогайте сталена, сволачи! ему и так щас в Аду не сладко....
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не правильно. Совковим обісранцям до рівня Другого Рейху за тисячу років свого існування не дотягнути. Путин назвал "беспардонной ложью" резолюцию Европарламента об осуждении сталинизма и нацизма - Цензор.НЕТ 4181
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Вы слышите что беспокоит Европарламент?На агресию и на анексию в Украине им насрать главное сталинизм.Вроде плохиша и наказали аж обиделся но по большому счету поцеловали его в самый хрен.
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Пікуль - пєвєц ******. Мразота.

«Гоголь заморіл сєбя онанізмом».
«Мазепу сьєлі вши».
це все ПікУль.
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Гы.
Там ещё сенат США поднял вопрос о стране-спонсоре терроризма.
Вот будет удар ниже пояса сзади!
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Пять лет назад этот вопрос следовало поднять. Лучше, конечно, поздно чем никогда...
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Кода прізнают, а основанія есть (МН17, Скріпалі, ЛДНР і т.п.), это будет законно і прекрасно. Санкцій не ізбежать, вплоть до отключенія от банковской сістемы.
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Там довга музика. Але якщо приймуть постанову, то штазі з мікроном заспівають по іншому.
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)(уйло,коли б німці виграли війну ,я б їздив по нормальних дорогах на "мерседесі" чи "опелі". як мінімум. а що дав Україні тоталітарний режим срср? Путин назвал "беспардонной ложью" резолюцию Европарламента об осуждении сталинизма и нацизма - Цензор.НЕТ 43
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Путін проти , бо втрачається всякий сенс існування для кацапів . Після такого 86% кацапів лишається "абасрацца і нє жіть " .
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А яка різниця??? Обидва режими соціалістичні, обидва з червоними прапорами, обидва мріяли про світове панування, обидва розв'язали Світову війну, обидва винні у загибелі мільйонів людей на війні та у концтаборах...
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Они не были социалистическими ...социализм это абсурд и демагогия...Они бы государственно капиталистическими...Если не согласен с термином "государственный капитализм" открывай ПСС дедушки ленина...там об этом сказано однозначно...
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Обидва режими називали себе соціалістичними... Дєдулю крупського сам читай...
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Мокшанє, нє надо ля, ля.

Тех, кого ваші брєхлівиє сказочнікі назьівают «фашьістами», назьівалісь:

Націонал Соціалістіческая Рабочая Партия Германіі.
Сокращєнно : НСДАП.
І КРАСНОЄ ЗНАМЯ.
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Між іншим , виробництво товарів для народного споживання німці почали скорочувати десь в 1943 році . Проект Алойзовича "Фольксваген" ( Народний автомобіль ) був спрямований на задоволення потреб самих широких мас .Та й взагалі Гітлер дуже трепетно і з повагою відносився до робітничого класу . Той же платив йому тою самою монетою . NSDPA - Національ Соціалістіше Дойче Партай Арбайтер , тобто націонал соціалістична німецька партія робітників . От тільки націонал-соціалізм Гітлера знищив своїх громадян на чотири порядки менше ніж єврейський соціалізм кремля . Прапор в обох був червоним , тільки в одного свастика , а в іншого пентаграма .
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Тут важно понять кто просрал Первую Мировую войну.а это россия и германия.Германии присудили после 1918 года выпляту Контрибуции в пользу Британии и Франции аж до 1965 года.А россия подписала позорный Брестский мир.По итогам Германия и росия просрали войну.Поэтому то и начас ссср вооружать и обучать фрицев на своих полигонах начиная с 1924 года.Танкисты Германии обучались под Казанью на полигооне летчики Геринга под Липецком и.тд.Так что братство Кремлевских и немецких паскуд началось задолго до августа 1939 года
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Так мало того.
Россія в Первую Міровую, ПРЄДАЛА союзніков, заключів сєпаратний мір с Гєрманієй !
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Так и вторую по сути тоже...только к числу обосравшихся добавились Британская и Французская империи...Уини закончелось время когда Британия господствовала во всем мире Рузвельт Путін назвав "безпардонною брехнею" резолюцію Європарламенту про засудження сталінізму і нацизму - Цензор.НЕТ 5558
Совок не принял план Маршалла и таки утонул в собственном говне очиститья от которого не можем и сегодня...воняет
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Вот идиоты эти европарламентарии: дидофф на палках не носят...
На всякий случай уточню: это сарказм.
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оце ***** поперло : спортсменів забанили , ООН резолюцію по Криму прийняло ,сралина засудили одна радість Моніка!
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мировое сообщество совместніми усилиями победило Гитлера,но немецкий фашизм мутировал ,смотался з Германии и превратился в рашизм...
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На расеи сёдня будущего нет, настоящее под запретом, вот и приходится жить прошлым. Зато скрепно!
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36 оментарів. Жодного на підтримку совєцьких міфів. А хто ж тоді ходить на пабєдабєсіє? Сотні тисяч збираються. Молоді надзвичайно багато. Де їх коментарі?
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у куйла и кацапо-фашистов что-то сраки рвет знатно в последнее время.
Еще скоро выборы в США.Байден будет президентом.и кацапию еще сильней драть в сраку будут Путін назвав "безпардонною брехнею" резолюцію Європарламенту про засудження сталінізму і нацизму - Цензор.НЕТ 5131
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Как все просто и красиво.Вот только ********* почему-то умалкивает об разделе с друзьями фашистами територий еще до войны где оттяпали прибалтийские страны часть Польши.Официально ***** считает началом второй мировой 1 сентября 1939 года но помалкивает о 30 октября1939 года.И мало кто знает что 30-го произошло.
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До того ж Брестську фортецю , німецькі і радянські війська спільно "визволяли" від поляків . .
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А ещё была советско-финляндская война (1939-1940). Точней нападение советского союза на Финляндию 30 ноября 1939 года.
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Та ні , то фіни напали на москву , так як сьогодні Україна напала на кацапів .
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putler casto letajet v Kionesberg,pocemu ne raskazet,kak tam prusiju ix armija osvabozdala.Vsex podriad ubyvali,detej k doskam prikalovali i ubivali ix doblesnaja .Vse eto znajet tut ne sekret
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А почему вы не закроете небо для кацапской авиации?
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Tak oni tut neletajet,oni po neutralnoj teritoriji letiat inogda sopravazdajet ix
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Ну-ну,советую открыть в Гугл онлай-карту находящихся в небе самолетов и посмотрите сколько кацапских самалетов летает через вашу територию.
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гитлер издевался на европой 5 лет... а ссср 55 лет - как бы гитлер по сравнению со сталиным - лошара
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Міф про вялічіє висить на одній нитці - вєлікая пабєда. Все решта - суцільні поразки. А вялікімі хочеться бути. І чим недолугіший, тим більше хочеться величі.
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А смысл отрицать очевидное? Гитлеровская германия и сталинский советский союз были союзниками и практически одним целым. Единственное что Гитлер раньше напал чем Сталин.
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Но так я и ни откого не услышал что произошло 30 октбря 1939 года.Совок из нас это выбил и даже не заикался об этом и в истории написано вскользь.
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садистские традиции сталинизма, продолжил режим шизофреника пукина - теперь это рашизм-пукинизм, суть которого - оккупировать, ограбить, оболгать, запытать, забухать и тд)))
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