 Виколоті очі і вирізані внутрішні органи, - терористи замучили в полоні українського воїна Романа Беспалого. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті на телеканалі "Україна".
Тіло було настільки понівечене, що довелося проводити ДНК-експертизу. Романа поховали в рідному селі на Дніпропетровщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті на телеканалі "Україна".
Тіло було настільки понівечене, що довелося проводити ДНК-експертизу. Романа поховали в рідному селі на Дніпропетровщині.
И вчера уже двух новых взяли.
Одного в крыму и другого еще где то.
Бо зараз стали вже особливово відважними.
Нормандская встреча это развод лохов _ пиар для зелени.
АМНИСТИЯ В ТЕМНЫХ ПОДВОРОТНЯХ
Может надо было на нормандской встрече поднять эту тему?
Или не хотелось беспокоить кремлевского карлика?
Привезло з Парижу купу зобов'язань,натомість-нічого.
І дивитись кіно, про гєроічєскіх русскіх?
Українці хочуть миру, але мало хто каже про ціну.
Зеленський приїхав по мир і за тим відбулась легітимація поразки.
Це ще не мирні угоди, але вже визнання програшу.
Гібридна війна - гібридна поразка. І мир буде гібридним.
На двух улицах и в подвалах некоторых домов были вырыты коридоры, к концу которых ставили расстреливаемых и, когда они падали, их присыпали землей. [...] На другой день на том же месте расстреливали следующих, затем опять присыпали землей и так до верху.
Потом начинался следующий ряд этого же коридора. [...] В одном из таких коридоров лежало до 2 000 расстрелянных. Некоторые женщины расстреляны только потому, что не принимали ухаживаний комиссаров. В подвалах находили распятых на полу людей и привинченных к полу винтами. У многих женщин была снята кожа на руках и ногах в виде перчаток и чулок и вся кожа спереди.»
Всього лише 100 років тому.
Природа кассабів, та ж сама.
Теж саме і в 2019.
Сергей Мельгунов.
Записки очевидца.
..
Чогось Цензор на азіровку скотився
Харків, в який з 6 (19) грудня 1917 року розпочали просочуватися червоні загони з Росії, був обраний базою для наступу проти УНР.
8 (21) грудня 1917 до Харкова прибули червоні загони під керівництвом фон Сіверса і матроса Ховрина з 1600 чоловік при 6 гарматах, 3 броньовиках. Спочатку було заявлено, що прихід цих військ в Україну викликаний тільки необхідністю просування по українській залізниці радянських військ, що прямують проти бунтівного Дона. Українська влада заспокоювалися запевненнями про те, що радянськими частинами тимчасово використовується тільки залізниця України для нанесення несподіваного удару в тил бунтівним білогвардійським козакам. Але частини радянських військ, які окопалися в Харкові, і не думали всіма силами слідувати на Дон.
До загону на вокзал прибув члени місцевого комітету більшовиків на чолі з Артемом Сергєєвим, який домагався у загонів відмови від яких би не було ворожих дій проти представників УЦР в місті Харкові. Оскільки місцеві більшовики працювали разом з представниками УЦР в Революційному штабі.
Про запланована операцію стало відомо представникам комітету більшовиків Харкова, від імені комітету виступив Март'янов, який вимагав від прибулих червоногвардійців відмовитися від запланованого виступу.
Згадаймо Батурин.
Історик і журналіст з Чернігова, один із провідних вітчизняних мазепознавців Сергій Павленко окреслив масштаби цієї катастрофи такими словами: «жертвами погрому 2 листопада (13 - за новим стилем) 1708 р. у Батурині стали 5-7 тис. мирних громадян, 6 - 7,2 тис. військовиків, а разом - 11-14 тис. батуринців, сердюків, козаків». Дослідник також докладно вивчив нищення московськими загарбниками православних батуринських церков і жителів, що там ховалися. Факт різанини визнавали й самі його організатори, хоч і нічого злочинного у цьому не бачили. У книзі «Журнал, или Поденная записка, блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского мира (напечатан с обретающихся в кабинетном архиве списков, правленных собственною рукою его императорского величества)», виданій в 1770 році у Санкт-Петербурзі, було прямо написано: «И первых воров Полковника Чечеля и Генерального Есаула Кениксека с некоторыми их единомышленники взяли, а прочих всех побили, и тот город со всем сожгли и разорили до основания, где зело много изменника Мазепы богатства взяли».
Як писав шанований український історик XIX ст. Микола Маркевич: «Сердюки були частиною вирізані, частиною пов'язані в одну юрбу мотузками. Помстившись за вчорашнє, Меншиков доручив катам стратити їх різноманітними стратами; військо, скрізь і завжди готове до грабунку, разсеялось по домівках обивательським, і, не розбираючи невинних від винних, винищило мирних громадян, не пощадив ні жінок, ні дітей. Сама звичайна смерть була живих четвертувати, колесувати і на палю садити, а далі вигадані були нові роди мук, саме уяву в жах приводять». За свідченням шведського історика Фрікселя, збоченець Меншиков наказав розп'ясти трупи козаків на плотах і пустити їх по річці Сейм. Цей акт тероризму, за задумом Меншикова, мав на меті залякати українців. Окупанти хотіли, щоб населення Гетьманщини побачило долю, що спіткала Батурин.
Трагедія європейського рівня
Знищення Батурина разом із цивільним населенням було трагедією не тільки українського, а й міжнародного, європейського рівня. Тогочасні європейські газети так описували події у Батурині - «Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на вістрях шабель». З такими назвами виходили провідні газети Франції - «Gazette de France», «Paris Gazette», «Lettres Historique», «Mercure historique», «Clef du Cabinet». Вони писали, що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства».
Однозначним було ставлення європейських дипломатів, які побували у Московському царстві. Англійський посол Чарльз Вітворт інформував із Москви про втрати мирного населення в Батурині: «Зарізано жорстоко шість тисяч чоловік без огляду на вік і стать». Лорд Чарльз Уайтворт, виконавши посольську місію, опублікував у Лондоні у 1710 році «Звіт про Росію», у якому прямо вказав : «місто Батурин негайно було взято і спалено, і понад сім тисяч чоловік було вбито незалежно від віку й статі».
Загартований після численних походів і війн камергер (тобто придворний чин високого рангу) Карла XII Адлєрфельд, який загинув під Полтавою у 1709 році, занотував у своєму щоденнику: «Перебили і старих і малих, не оглядаючись на стать та вік. Взяли сорок гармат. Спалили місто і 30 млинів, що стояли на річці Сейм. Все пограбували. Комендант родом прусак був взятий, з ним гірко вчинили».
Отже, Європа XVIII cт. однозначно сприйняла батуринську різанину як військовий злочин, як злочин проти цивільного населення, як злочин проти людяності, хоч і термінів таких ще не існувало. Вони з'явилися тільки у XX ст. після приголомшуючих звірств російського більшовизму, нацистів та їхніх послідовників.
Но может быть еще хуже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не хочу даже говорить!!!!!
«Ето всьо прідумьіваєт Порошенко, чтоп нє садіться в тюрьму.»
Питання в тому, чи українці заслуговують на такий подарунок. Що для цього зробили.
Обрали "нужна прєкратіть стрєлять"?
Зебіли, закатована людина віддала своє життя захищаючи ваші дупи від цих людожерів.
А ви усталі ат вайни і нужно прєкратіть стрєлять.
Порохоботи вже цю технологію взяли на озброєння і інтенсивно використовують.
Але тут є одна неув'язка - ворога України Зеленського під орудою ворога України Порошенка здолати, практично, неможливо.
Навіть, важко їм щось порадити.
Вечная Память Роману..
и все время оккупации - барыги продолжали торговать с пукинстаном ..
Бешеные псы попробовавшие кровь никогда не станут людьми. Это враг он реален, понятен, предсказуем т.к. кроме как убивать и истезать он ни на что не способен. С ним все ясно. Гораздо страшнее и опаснее тот кто прячась за тошниловкой "там же наши люди" пытается побыстрому отработать 30 серебряников кремля. Хотя прекрасно знает, что там остались только те кто люто ненавидящие Украину, все остальные вынуждены были бежать кто в Украину, кто в Европу, кто в ордынское ханство.