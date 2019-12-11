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Все про:Дніпропетровщина (620) полон (646) катування (181) смерть (3691)

 Виколоті очі і вирізані внутрішні органи, - терористи замучили в полоні українського воїна Романа Беспалого. ВIДЕО

Український воїн Роман Беспалий загинув у полоні в окупованому Донецьку. Терористи говорять про те, що він наклав на себе руки. Однак, на тілі, яке повернули терористи сліди тортур і виколоті очі. Сім'я і друзі досі не вірять у самогубство Романа.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті на телеканалі "Україна".

Тіло було настільки понівечене, що довелося проводити ДНК-експертизу. Романа поховали в рідному селі на Дніпропетровщині.


Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загиблого на Донбасі українського воїна Романа Беспалого поховали на Дніпропетровщині. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164893
 
 
 Топ коментарі
 
СМЕРТЬ ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!!!!!!!!! Выколотые глаза и вырезанные внутренние органы, - террористы замучили в плену украинского воина Романа Беспалого - Цензор.НЕТ 211 Выколотые глаза и вырезанные внутренние органы, - террористы замучили в плену украинского воина Романа Беспалого - Цензор.НЕТ 211 Выколотые глаза и вырезанные внутренние органы, - террористы замучили в плену украинского воина Романа Беспалого - Цензор.НЕТ 211
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А почему так?
Может надо было на нормандской встрече поднять эту тему?
Или не хотелось беспокоить кремлевского карлика?
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самоубийство!!!!!!! ну да сам себе глаза вынул потом почки и печень удалил потом все сам зашил перломал себе все ребра ноги и руки.. застрелился повесился отравился ядом взорвался на гранате и прыгнул с высотного 16 этажного дома без парашюта для прикола.. кацапы похоже вовсе даже амебам по умению мыслить уступили.... А ВООБЩЕ КРАСАВА ФАШИЗМ КАЦАПИЗМ ВО ВСЕЙ ПОЛНОТЕ СВОЕЙ.. подонки..
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Да.
И вчера уже двух новых взяли.
Одного в крыму и другого еще где то.
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Мова про те, що вони роблять ЗАРАЗ.
Бо зараз стали вже особливово відважними.
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Да все то же самое они делают.
Нормандская встреча это развод лохов _ пиар для зелени.
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Скорее всего ни то ни другое. Думаю международные трансплантологи поработали. А много всего отрезано чтобы замести следы и не понятно было какой именно орган пересадили.
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если появятся в Украине будет им

АМНИСТИЯ В ТЕМНЫХ ПОДВОРОТНЯХ Виколоті очі і вирізані внутрішні органи, - терористи замучили в полоні українського воїна Романа Беспалого - Цензор.НЕТ 6060
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Твари твердят: "Нет потерь, нет потерь". Суки, устроили геноцид украинцев. Зебилам же война надоела на экранах их теликов. Им только квартал и сватов этими сообщениями мешают смотреть
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А пэцикам война и её последствия в радость - они мира не желают.
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СМЕРТЬ ПРОКЛЯТЫМ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ !!!!!!!!!!! Выколотые глаза и вырезанные внутренние органы, - террористы замучили в плену украинского воина Романа Беспалого - Цензор.НЕТ 211 Выколотые глаза и вырезанные внутренние органы, - террористы замучили в плену украинского воина Романа Беспалого - Цензор.НЕТ 211 Выколотые глаза и вырезанные внутренние органы, - террористы замучили в плену украинского воина Романа Беспалого - Цензор.НЕТ 211
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не только оккупантам но и всей остальной русне.
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В статье нет ничего о россиянах.Сказали же, что это были террористы. Может ИГИЛ?
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Каждый руский должен быть уничтожен физически. Без разбору
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Не забыть амнистировать этих заблуждающихся людей.
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І статус УБД ешника як пропонують зажопники мертвечука.
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А почему так?
Может надо было на нормандской встрече поднять эту тему?
Или не хотелось беспокоить кремлевского карлика?
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Більше того,це був обов'язок Зеленського-продемонструвати докази участі РФ у збройному конфлікті. Натомість воно розповідало про якихось "сепаратистів".
Привезло з Парижу купу зобов'язань,натомість-нічого.
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Вимкнути?
І дивитись кіно, про гєроічєскіх русскіх?
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это наши старшие братья...нужно понять и простить
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еще на одного из "воинствующего меньшинства" стало меньше, думаю - сивохо рад
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Шоб ему из родичей кого-то так "разобрали"...
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Cуки... И с этими Зе и Ко хотят объединяться???
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Просто надо извиниться как сказал Сивохо и пенсию им платить.Да кацапчик под проксей?
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А з пенсіями ви нічого не зробите. Будь який громадянин України має право на пенсії. Це безвідкличний соціальний інструмент. Особа, що входила до лав військових формувань і навіть вбивала українськиї вояків має право на отримання пенсії за віком відповідно до її стажу. І з цим нічого зробити не можливо. Та й хто це буде робити?
Українці хочуть миру, але мало хто каже про ціну.
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Україна згідно Міжнародного Права не зобовязана платити пенсії та інші соціальні виплати на окуповану територію. Це роблять корупціонери для власної вигоди. Ніхто, підкреслюю, ніхто не знає скільки пенсіонерів а скільки мертвих душ. Зробити просто. Не плптити і крапка - у нас солідарна система і платити пенсії на окуповані території ми не зобовязані.
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Проведення місцевих виборів надасть законність вимогам "ополчєнцев".
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Амнистию им надо объявить, и пусть живут среди нас, как ни в чем не бывало. Сторонники Зеленского именно за такой вариант.
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А вибору вже і немає. Зеленський підписався під зобов'язанням імплентувати формулу Штанмаєра в редакції Лаврова.
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Це просто так називається, - "формула Штайнмаєра".
Зеленський приїхав по мир і за тим відбулась легітимація поразки.
Це ще не мирні угоди, але вже визнання програшу.

Гібридна війна - гібридна поразка. І мир буде гібридним.
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Котяться сльози від безсилої злості . Сивуху , єрмака , рабіновичів , шуфричів , королєвську та єврейських фашистів дубінських з бужанськими на тупу палю.
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«Харьков. Во время пребывания большевиков [русских] в Харькове [...] царил такой террор, что многие сходили с ума от всех переживаемых кошмаров....Расстреливали беспощадно, не исключая женщин и детей.
На двух улицах и в подвалах некоторых домов были вырыты коридоры, к концу которых ставили расстреливаемых и, когда они падали, их присыпали землей. [...] На другой день на том же месте расстреливали следующих, затем опять присыпали землей и так до верху.
Потом начинался следующий ряд этого же коридора. [...] В одном из таких коридоров лежало до 2 000 расстрелянных. Некоторые женщины расстреляны только потому, что не принимали ухаживаний комиссаров. В подвалах находили распятых на полу людей и привинченных к полу винтами. У многих женщин была снята кожа на руках и ногах в виде перчаток и чулок и вся кожа спереди.»

Всього лише 100 років тому.
Природа кассабів, та ж сама.
Теж саме і в 2019.
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і чого цього немає на бігбордах в Харкові?
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все таки таку інформацію потрібно доносити до народу
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Красньій террор в Россіі.
Сергей Мельгунов.
Записки очевидца.

..
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Командувачу Груп більшовицьких войск М. Муравйов ще на станції Бахмач призвал солдат вчініті різаніну в Києві после его Захоплення: "Наше завдання - взяти Київ і тоді ви зможете вернуться додому. Много вам довелося страждаті, но смороду кров'ю відповідатімуть за Ваші страждань. Ми Їм покажемо, дайте только дістатіся до Києва. Якщо буде нужно, що не постою ні перед чим: каменя на камені НЕ залиша в Києві. Мешканців НЕ жаліти, смороду нас не жалілі, терпілі хазяйнування гайдамаків. Ми всех їх перестріляємо та переріжемо. Ми Їм покажемо, нема чого боятися кровопускання. Хто НЕ з нами - той проти нас "[5, с. 48].

Чогось Цензор на азіровку скотився Виколоті очі і вирізані внутрішні органи, - терористи замучили в полоні українського воїна Романа Беспалого - Цензор.НЕТ 3782
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Бидло завжди жорстоке. І не тільки кацапське.
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Падіння Харкова - перший епізод радянсько-української війни, в ході якого 23 грудня 1917 року російські більшовики захопили український Харків і встановили там радянську владу. Остаточно українську владу було повалено 10 січня 1918 року, коли в місті було роззброєно останні українські полки.Хід подій[ред. | ред. код]
Харків, в який з 6 (19) грудня 1917 року розпочали просочуватися червоні загони з Росії, був обраний базою для наступу проти УНР.
8 (21) грудня 1917 до Харкова прибули червоні загони під керівництвом фон Сіверса і матроса Ховрина з 1600 чоловік при 6 гарматах, 3 броньовиках. Спочатку було заявлено, що прихід цих військ в Україну викликаний тільки необхідністю просування по українській залізниці радянських військ, що прямують проти бунтівного Дона. Українська влада заспокоювалися запевненнями про те, що радянськими частинами тимчасово використовується тільки залізниця України для нанесення несподіваного удару в тил бунтівним білогвардійським козакам. Але частини радянських військ, які окопалися в Харкові, і не думали всіма силами слідувати на Дон.
До загону на вокзал прибув члени місцевого комітету більшовиків на чолі з Артемом Сергєєвим, який домагався у загонів відмови від яких би не було ворожих дій проти представників УЦР в місті Харкові. Оскільки місцеві більшовики працювали разом з представниками УЦР в Революційному штабі.
Про запланована операцію стало відомо представникам комітету більшовиків Харкова, від імені комітету виступив Март'янов, який вимагав від прибулих червоногвардійців відмовитися від запланованого виступу.
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Кацапи завжди були такими. ЗАВЖДИ...
Згадаймо Батурин.

Історик і журналіст з Чернігова, один із провідних вітчизняних мазепознавців Сергій Павленко окреслив масштаби цієї катастрофи такими словами: «жертвами погрому 2 листопада (13 - за новим стилем) 1708 р. у Батурині стали 5-7 тис. мирних громадян, 6 - 7,2 тис. військовиків, а разом - 11-14 тис. батуринців, сердюків, козаків». Дослідник також докладно вивчив нищення московськими загарбниками православних батуринських церков і жителів, що там ховалися. Факт різанини визнавали й самі його організатори, хоч і нічого злочинного у цьому не бачили. У книзі «Журнал, или Поденная записка, блаженныя и вечнодостойныя памяти государя императора Петра Великого с 1698 года, даже до заключения Нейштатского мира (напечатан с обретающихся в кабинетном архиве списков, правленных собственною рукою его императорского величества)», виданій в 1770 році у Санкт-Петербурзі, було прямо написано: «И первых воров Полковника Чечеля и Генерального Есаула Кениксека с некоторыми их единомышленники взяли, а прочих всех побили, и тот город со всем сожгли и разорили до основания, где зело много изменника Мазепы богатства взяли».
Выколотые глаза и вырезанные внутренние органы, - террористы замучили в плену украинского воина Романа Беспалого - Цензор.НЕТ 7040
Як писав шанований український історик XIX ст. Микола Маркевич: «Сердюки були частиною вирізані, частиною пов'язані в одну юрбу мотузками. Помстившись за вчорашнє, Меншиков доручив катам стратити їх різноманітними стратами; військо, скрізь і завжди готове до грабунку, разсеялось по домівках обивательським, і, не розбираючи невинних від винних, винищило мирних громадян, не пощадив ні жінок, ні дітей. Сама звичайна смерть була живих четвертувати, колесувати і на палю садити, а далі вигадані були нові роди мук, саме уяву в жах приводять». За свідченням шведського історика Фрікселя, збоченець Меншиков наказав розп'ясти трупи козаків на плотах і пустити їх по річці Сейм. Цей акт тероризму, за задумом Меншикова, мав на меті залякати українців. Окупанти хотіли, щоб населення Гетьманщини побачило долю, що спіткала Батурин.
Трагедія європейського рівня
Знищення Батурина разом із цивільним населенням було трагедією не тільки українського, а й міжнародного, європейського рівня. Тогочасні європейські газети так описували події у Батурині - «Страшна різанина», «Вся Україна в крові», «Жінки і діти на вістрях шабель». З такими назвами виходили провідні газети Франції - «Gazette de France», «Paris Gazette», «Lettres Historique», «Mercure historique», «Clef du Cabinet». Вони писали, що «страшний цар жадібний до крові в Україні… Всі мешканці Батурина, незважаючи на вік і стать, вирізані, як наказують нелюдські звичаї московитів»; «Вся Україна купається в крові. Меншиков показує жахи московського варварства».
Однозначним було ставлення європейських дипломатів, які побували у Московському царстві. Англійський посол Чарльз Вітворт інформував із Москви про втрати мирного населення в Батурині: «Зарізано жорстоко шість тисяч чоловік без огляду на вік і стать». Лорд Чарльз Уайтворт, виконавши посольську місію, опублікував у Лондоні у 1710 році «Звіт про Росію», у якому прямо вказав : «місто Батурин негайно було взято і спалено, і понад сім тисяч чоловік було вбито незалежно від віку й статі».
Загартований після численних походів і війн камергер (тобто придворний чин високого рангу) Карла XII Адлєрфельд, який загинув під Полтавою у 1709 році, занотував у своєму щоденнику: «Перебили і старих і малих, не оглядаючись на стать та вік. Взяли сорок гармат. Спалили місто і 30 млинів, що стояли на річці Сейм. Все пограбували. Комендант родом прусак був взятий, з ним гірко вчинили».
Отже, Європа XVIII cт. однозначно сприйняла батуринську різанину як військовий злочин, як злочин проти цивільного населення, як злочин проти людяності, хоч і термінів таких ще не існувало. Вони з'явилися тільки у XX ст. після приголомшуючих звірств російського більшовизму, нацистів та їхніх послідовників.
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А они, эти несчастные, хотя бы в трусиках были?
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Типова реакція пересічного кацапа . А фулє , путєн вважає що адіннарот . Мерзота кацапська .
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Там таке з українськими воїнами роблять русскіє спєци ГРУ ГШ РФ.
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Сукиииииииииииииииииииииииииииииииии!!!!!!!!!!!!!
Но может быть еще хуже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не хочу даже говорить!!!!!
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Ну що, зебіли, хто хоче миру з кацапами?
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Вони «нє вєрят».

«Ето всьо прідумьіваєт Порошенко, чтоп нє садіться в тюрьму.»
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Что бы наживаться на войне поссорил братские народы
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Уничтожение кацапа должно стать рефлекторным, так как мы хлопаем комара.
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то такі представники ордло отримають тепер амністію? і вбиватимуть по всій Україні, дякуючи цьому зєлєцуцику??? нехай виїжджає зі своєю Лєнкою на ці "безпечні" райони і живе там!!! разом зі своїми тушками з парламенту, ОПою, міністрами!!!
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Дуже бажаю, прокинутись одного ранку і щоб на місці , де мордор був широкий та глибокій океан назавжди!
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Ви це до Бога?
Питання в тому, чи українці заслуговують на такий подарунок. Що для цього зробили.
Обрали "нужна прєкратіть стрєлять"?
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Як вова зє їх називав - повстанці??? А давайте їх ще в Раду оберемо - вовє сівуха сказав, що там багато його виборців...
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У меня, ***, только один вопрос: : Своха, а Сивоха, ты собрался мириться с этими людьми? На основании каких убеждений? Они все выходили на референдум по присоединению к России. Хотят в Россию - пускай ******* в Россию. Я вообще не понимаю ваших оптимистических убеждений. Я знаю сокурсников Путина, я абсолютно уверен, что он до конца своей физической жизни никогда не отдаст вам границ. Вы либо наивный дурачок, либо просто ПРЕДАТЕЛЬ.
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Під час другої світової війни, в Симонова був вірш "Убей его", більш відомий як "Убей немца". Наразі вірш теж є актуальним, але з дещо зміненим текстом...
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и им зеля даст особый статус, заслужили
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И ни одного ЗЕбилокацапа в каментах..а ведь на любую тему с Порошенко набегают мгновенно падальщики, значит следят и читают..а в такие темы ЗЕбилы не заходят..почему то..
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Вони не заходять, бо майже всі ЗЕбіли - це кремлеботи.
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Вова... І що тепер??? От поїхав, подивився на хутіна, збулася мрія ідіота, і що - далі продовжуємо відступати й просити міра??? Хутін буде набирати нових заручників а ти здавати українську землю??? Пуйло не відступить, він тобі відкрито сказав, що кордон не поверне - твої подальші дії які???
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давно уже нужно было вводить смертную казнь за терроризм либо пособничество террористам и кацапам.
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Світла пам`ять Герою.
Зебіли, закатована людина віддала своє життя захищаючи ваші дупи від цих людожерів.
А ви усталі ат вайни і нужно прєкратіть стрєлять.
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Какие террористы, замучили в плену украинского воина, неужели ИГИЛ? Может все таки те которые сначала оккупировали Крым? А может все таки российские оккупанты? Нечего скрывать убийц.
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У Радянський "Віснику Української Народної Республики" позначають: "Після жорстокости артілерійського обстрілу, после відчайдушної БОРОТЬБИ на вулиця Києва, наші війська зайнять столиці Української Республики. [...] І ми НЕ боїмося ремствування обуреної буржуазії и жалісного Піщаний інтелігентів, что звинувачуються нас у насільстві та розбої. Так, ми насильники, но над тимі, кому порядок и законність потрібні для віжімання соків Із ближнього "[10, с. 1].
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Брехня гарно йде в коктейлі з правдою, головне вдало вибрати пропорцію.
Порохоботи вже цю технологію взяли на озброєння і інтенсивно використовують.
Але тут є одна неув'язка - ворога України Зеленського під орудою ворога України Порошенка здолати, практично, неможливо.
Навіть, важко їм щось порадити.
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садисты и маньяки - это традиции масквабада-орды))

Вечная Память Роману..
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рашистам-пропукинцам нужны постоянные жертвоприношения, все 5 лет оккупации- рашисты зверски пытали и убивали украинцев в Украине..
и все время оккупации - барыги продолжали торговать с пукинстаном ..
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Зеля так как насчет амнистии?! Или интеграции бешеных псов в Украину?! Наверное за год в течении которого зеленые братки собираются протиснуть законы о особом статусе у садистов боевиков и их стороников изменится отношение к украинцам и можно будет проводить выборы?
Бешеные псы попробовавшие кровь никогда не станут людьми. Это враг он реален, понятен, предсказуем т.к. кроме как убивать и истезать он ни на что не способен. С ним все ясно. Гораздо страшнее и опаснее тот кто прячась за тошниловкой "там же наши люди" пытается побыстрому отработать 30 серебряников кремля. Хотя прекрасно знает, что там остались только те кто люто ненавидящие Украину, все остальные вынуждены были бежать кто в Украину, кто в Европу, кто в ордынское ханство.
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