 Виколоті очі і вирізані внутрішні органи, - терористи замучили в полоні українського воїна Романа Беспалого. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті на телеканалі "Україна".

Тіло було настільки понівечене, що довелося проводити ДНК-експертизу. Романа поховали в рідному селі на Дніпропетровщині.





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