 Російський канал "ТНТ" прибрав із мовлення серіал "Слуга народу", який не протримався в програмі й доби

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання Ведомости.
Перші три серії було показано в ефірі каналу, який належить "Газпром медіа" в середу, 11 грудня. Раніше в телепрограмі було зазначено, що продовження серіалу виходитиме в ефірі ТНТ з 19.00 до 20.30 12 і 13 грудня. Тепер у цей час покажуть серіали "Інтерни" і "СашаТаня".
Очевидно, канал дуже швидко міняв програму - навіть на 22.00 мск в мобільній і десктопній версіях сайту ТНТ було вказано різні заміни для "Слуги народу". В одній це були серіали "Полярний" і "СашаТаня", а в іншій - "Інтерни" і "СашаТаня".
Представник ТНТ заявив, що канал від самого початку не збирався показувати більше трьох перших серій "Слуги народу" в ефірі. "Повністю перший сезон спочатку призначався для показу тільки на платформі PREMIER", - стверджує він.
Анонс ТНТ про щоденний показ "Слуги народу" в ефірі представник каналу назвав "маркетинговим ходом для підвищення впізнаваності платформи". Він не відповів на запитання, чому ТНТ вирішив показати весь сезон "Слуги народу" тільки в інтернеті, тим більше, що серіал з травня доступний в онлайн-кінотеатрі "Кинопоиск" (належить "Яндексу").
За словами представника ТНТ, весь сезон сатиричної комедії буде доступний в онлайн-кінотеатрі PREMIER з 12 грудня. Однак увечері 11 грудня жодних згадок про серіал на цій платформі не було.
11 грудня з трансляції першої серії "Слуги народу" на центральні регіони Росії вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна.
При цьому в східних регіонах, де через різницю в часі прем'єра відбулася раніше, цей жарт показали. За сюжетом новообраний президент України Василь Голобородько, роль якого виконує Зеленський, вибирає дорогий годинник і костюм, як належить йому за статусом. Прем'єр-міністр підказує, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot, вимовляючи її назву як "Хубло". Герой Зеленського дивується: "Путін - Хубло"?
------------------------------------------------------------------------
А ролик с "%уем на рояле" передивились ще бiльше.
Це ДУЖЕ "збiльшило" повагу i шану до Президента 73%-го поголiв`я.
Соромно вiдповiдати на питання, звiдки родом.
Здавалось , бiльшоi ганьби, нiж "дважди несудимий урка" в президентах бути не може...
МОЖЕ !
73% вибрали.
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко написав депутатський запит президенту України Володимиру Зеленському, щоб дізнатися за скільки глава держави продав серіал "Слуга народу" на російський телеканал ТНТ.
Про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Написав депутатський запит Зеленському, щоб дізнатися за скільки він продав "Слугу народу" ТНТ", - йдеться в дописі Гончаренка.
Він нагадав, що відсьогодні на російському каналі ТНТ буде транслюватися український серіал "Слуга народу", де головну роль грає президент.
"У зв'язку з цим написав запит особисто Зеленському, щоб дізнатися "що по чому", а саме:
- за яку суму "Студія Квартал 95", творцем якої є сам Володимир Олександрович, були продані права на трансляцію російському телебаченню;
- коли почалися переговори;
- коли відбувся продаж прав на трансляцію і була проведена операція?", - написав Гончаренко.
"Анонс політичної комедії на росТВ відбувся раптово і відразу після "нормандської зустрічі", де був і глава Газпрому, який і володіє ТНТ. Хто знає, може Зеленський домовлявся про серіал в обмін на "формулу Штайнмаєра", - додав Гончаренко.
https://prm.ua/za-skilki-prodav-slugu-narodu-rosiyi-goncharenko-napisav-deputatskiy-zapit-zelenskomu/
25 лет назад, 11 декабря 1994 года российские войска вторглись в Чечню
С момента агрессии 11.12.1994 года русские войска убили 255 тыс. мирных жителей Чечни, из которых 42 тыс. детей
11 дек, 22:13
Речь идет о законопроекте, который обязывает главу Госдепа определить, следует ли признать Россию государством - спонсором терроризма
Речь идет о документе под названием «О предотвращении злонамеренной активности России в области терроризма» (Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act). Автором законопроекта выступил сенатор от Колорадо Кори Гарднер.
Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма
и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».https://www.rbc.ru/politics/11/12/2019/5df1226e9a7947ef592d4080
Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего «Газпром медиа» канала в среду, 11 декабря.
11 декабря из трансляции первой серии «Слуги народа» на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали.
По словам представителя ТНТ, весь сезон сатирической комедии будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER с 12 декабря
21.01.2019
Об этом он сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«А почему он (Зеленский - ред.) не может этого делать? Если человек ничего плохого для России не сделал, что позволило бы включить его в санкционный список, то пусть снимает.
При этом, говоря о деятельности Зеленского, Пожигайло подчеркнул, что, с его точки зрения, она "полезна для России".
Ранее Зеленский признал, что через офшоры владеет активами в России. Согласно расследованию проекта «Схемы», компания Green films приняла участие и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования в России фильма «Вниз».
В интервью изданию «Украинская правда» Зеленский рассказал, что он совладелец офшорной компании Green Family LTD, которой в свою очередь принадлежит компания Green films (работает в России). Кроме того, Green Family LTD до сих пор получает доходы с продуктов, которые были выпущены в России до 2014 года, в частности, с сериала «Сваты».
В то же время юрист «Квартала 95» Иван Баканов уверяет, что сенсации в расследовании «Схем» нет, потому что фирма Green films получает на территории РФ роялти
эти контракты заключены до 2021-2023 годов
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2623872-v-rossii-zaavlaut-cto-najdut-dengi-na-filmy-zelenskogo.html