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 Російський канал "ТНТ" прибрав із мовлення серіал "Слуга народу", який не протримався в програмі й доби

Російський телеканал "ТНТ" прибрав із телеефіру український серіал "Слуга народу", головну роль в якому виконав президент України Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російське видання Ведомости.

Перші три серії було показано в ефірі каналу, який належить "Газпром медіа" в середу, 11 грудня. Раніше в телепрограмі було зазначено, що продовження серіалу виходитиме в ефірі ТНТ з 19.00 до 20.30 12 і 13 грудня. Тепер у цей час покажуть серіали "Інтерни" і "СашаТаня".

Очевидно, канал дуже швидко міняв програму - навіть на 22.00 мск в мобільній і десктопній версіях сайту ТНТ було вказано різні заміни для "Слуги народу". В одній це були серіали "Полярний" і "СашаТаня", а в іншій - "Інтерни" і "СашаТаня".

Представник ТНТ заявив, що канал від самого початку не збирався показувати більше трьох перших серій "Слуги народу" в ефірі. "Повністю перший сезон спочатку призначався для показу тільки на платформі PREMIER", - стверджує він.

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Анонс ТНТ про щоденний показ "Слуги народу" в ефірі представник каналу назвав "маркетинговим ходом для підвищення впізнаваності платформи". Він не відповів на запитання, чому ТНТ вирішив показати весь сезон "Слуги народу" тільки в інтернеті, тим більше, що серіал з травня доступний в онлайн-кінотеатрі "Кинопоиск" (належить "Яндексу").

За словами представника ТНТ, весь сезон сатиричної комедії буде доступний в онлайн-кінотеатрі PREMIER з 12 грудня. Однак увечері 11 грудня жодних згадок про серіал на цій платформі не було.

11 грудня з трансляції першої серії "Слуги народу" на центральні регіони Росії вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна.

При цьому в східних регіонах, де через різницю в часі прем'єра відбулася раніше, цей жарт показали. За сюжетом новообраний президент України Василь Голобородько, роль якого виконує Зеленський, вибирає дорогий годинник і костюм, як належить йому за статусом. Прем'єр-міністр підказує, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot, вимовляючи її назву як "Хубло". Герой Зеленського дивується: "Путін - Хубло"?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164892
 
   
 Топ коментарі
 
с ФБ
"Ну, ребята, это перебор. Пришло 1500 гривен за отопление 49 метров. Троещина. В ноябре прошлого года было 900. Температура была выше чем в ноябре прошлого года. В чем прикол? Тариф не вырос, хотя должен был упасть, так как газ подешевел."(с)
🤔
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И что теперь, бубочке - не заплатили?
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Дошло до придурков, что насмотряцца и Путэна нахер пошлют )))))))
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Про Пуйла там нехорошо пошутили, вообще я требую приравнять этот сериал к оружию массового поражения.
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Ну вот, "зрада", порохоботы! Російський канал "ТНТ" прибрав із мовлення серіал "Слуга народу", який не протримався в програмі й доби - Цензор.НЕТ 2582 Зеленский в сериале чмырит Хутина, называя его "хублом". А ваш сывочолый хряк почему на своей Липецкой фабрике не "выпустил в тираж" леденец под названием "Хубло"? Російський канал "ТНТ" прибрав із мовлення серіал "Слуга народу", який не протримався в програмі й доби - Цензор.НЕТ 1355
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не захотели кремляди бубочке имидж портить, узнали, что в Украине по этому поводу розголос пошел, что преЗЕдента в сериале про "слугу" по каналам оккупанта крутят... Им пока нужен высокий рейтинг бубочки, он им еще "выборы на Бамбасе" должен провести, сепаров амнистировать и легализовать и изменения в Конституцию внести, а уж как это все прокатит, при поддержке "лохтората", вот тогда можно будет и фентезийный сериал своим холопам крутить...
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Іван Яковина на радіо НВ розповів, що у тізері цього серіалу кацапи показали Зє!, який сидить на унітазі із широко розставленими ногами і читає газету - це така своєрідна помста ***** за ніякий для нього підсумок зустрічі у Парижі. Типу, подивіться, якого коміка-ідіота вибрали хохли. Ну, а потім - нєхєр гражданам РФ на таке дивитися. А хтось думав, що вони ось так візьмуть і увесь серіал покажуть? Але ж і "дитячі" помсти у ***** - старе, що мале, зовсім стариган поганим став...Російський канал "ТНТ" прибрав із мовлення серіал "Слуга народу", який не протримався в програмі й доби - Цензор.НЕТ 127
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Это порядочный президент, ржут маскалики с него по телеку азахазазаз та лучше б вы дебилы Ляшко выбрали
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бггг)))))) а порохоботи вже дупи порвали .... весь день зраду народжували ))))))
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И тут порохоботы виноваты, шо даже в кацапии это овно смотреть не захотели?
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гивно - це порохоботи .... а цей серіал закупили більше 20-ти країн Світу і вже передевились мільони людей по всьому Світу
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Ну все теперь Зюзя Оскара получит, мировое признание. Особенно поразила всех сценка на унитазе.
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" цей серіал закупили більше 20-ти країн Світу і вже передевились мільони людей по всьому Світу"

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А ролик с "%уем на рояле" передивились ще бiльше.
Це ДУЖЕ "збiльшило" повагу i шану до Президента 73%-го поголiв`я.
Соромно вiдповiдати на питання, звiдки родом.
Здавалось , бiльшоi ганьби, нiж "дважди несудимий урка" в президентах бути не може...
МОЖЕ !
73% вибрали.
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Уже нет сомнений в закулисных шашнях всей этой ЗЕсепар кермлёвской банды, а поскольку гебня всегда работала топорно и дибиловато то паляца на каждом шагу.
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Выбрали президентом клоуна с которого кацапня теперь ржёт в этих говносериалах...позор для страны.
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Зебоба продав свій говно-серіал мокшам, так би мовити для поновлення мишєбратських стосунків, а ті його вирізали. Ну тепер прийдеться гроші вертати
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Яке їхало таке здибало. Серіал заборонили бо зеленський поглузував над путіном у Парижі, коли зробив натяк йому про вкрадені унітази з повернутих росією і пограбованих суден.
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За скільки продав "Слугу народу" Росії: Гончаренко написав депутатський запит Зеленському

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко написав депутатський запит президенту України Володимиру Зеленському, щоб дізнатися за скільки глава держави продав серіал "Слуга народу" на російський телеканал ТНТ.
Про це нардеп повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Написав депутатський запит Зеленському, щоб дізнатися за скільки він продав "Слугу народу" ТНТ", - йдеться в дописі Гончаренка.
Він нагадав, що відсьогодні на російському каналі ТНТ буде транслюватися український серіал "Слуга народу", де головну роль грає президент.
"У зв'язку з цим написав запит особисто Зеленському, щоб дізнатися "що по чому", а саме:
- за яку суму "Студія Квартал 95", творцем якої є сам Володимир Олександрович, були продані права на трансляцію російському телебаченню;
- коли почалися переговори;
- коли відбувся продаж прав на трансляцію і була проведена операція?", - написав Гончаренко.
"Анонс політичної комедії на росТВ відбувся раптово і відразу після "нормандської зустрічі", де був і глава Газпрому, який і володіє ТНТ. Хто знає, може Зеленський домовлявся про серіал в обмін на "формулу Штайнмаєра", - додав Гончаренко.
https://prm.ua/za-skilki-prodav-slugu-narodu-rosiyi-goncharenko-napisav-deputatskiy-zapit-zelenskomu/
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В сенате США поддержали билль о признании России «спонсором терроризма»
11 дек, 22:13

Речь идет о законопроекте, который обязывает главу Госдепа определить, следует ли признать Россию государством - спонсором терроризма

Речь идет о документе под названием «О предотвращении злонамеренной активности России в области терроризма» (Stopping Malign Activities from Russian Terrorism Act). Автором законопроекта выступил сенатор от Колорадо Кори Гарднер.
Законопроект «обязывает госсекретаря определить, следует ли считать Российскую Федерацию страной - спонсором терроризма
и следует ли объявить спонсируемые Россией на Украине вооруженные формирования иностранными террористическими организациями».https://www.rbc.ru/politics/11/12/2019/5df1226e9a7947ef592d4080
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Серіал рекламували промороликом, що починається зі сцени, у якій Зеленський у ролі вчителя Василя Голобородька сидить на унітазі та читає журнал Time.
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Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал «Слуга народа», главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего «Газпром медиа» канала в среду, 11 декабря.

11 декабря из трансляции первой серии «Слуги народа» на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали.

По словам представителя ТНТ, весь сезон сатирической комедии будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER с 12 декабря


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вы заметили как порохоботва на ходу в прыжке переобувается - "показывать фильм в россии это "зрада"", "НЕ показывать фильм в россии" опять - "зрада")))))))))))))))))))))))))) Російський канал "ТНТ" прибрав із мовлення серіал "Слуга народу", який не протримався в програмі й доби - Цензор.НЕТ 5576
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Обосрался Зюзя со своим показом в Расее, а виновата "соя"
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а шо, уже вычеркиваем из методичек, что "договорился с ху@ом про показ фильма"??????
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Заместитель председателя общественного совета Минкульта РФ Павел Пожигайло заявил, что не видит причин отказывать в финансировании фильмов компаний, связанных с Владимиром Зеленским.
21.01.2019
Об этом он сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«А почему он (Зеленский - ред.) не может этого делать? Если человек ничего плохого для России не сделал, что позволило бы включить его в санкционный список, то пусть снимает.
При этом, говоря о деятельности Зеленского, Пожигайло подчеркнул, что, с его точки зрения, она "полезна для России".
Ранее Зеленский признал, что через офшоры владеет активами в России. Согласно расследованию проекта «Схемы», компания Green films приняла участие и успешно прошла отбор в конкурсе на получение государственного финансирования в России фильма «Вниз».
В интервью изданию «Украинская правда» Зеленский рассказал, что он совладелец офшорной компании Green Family LTD, которой в свою очередь принадлежит компания Green films (работает в России). Кроме того, Green Family LTD до сих пор получает доходы с продуктов, которые были выпущены в России до 2014 года, в частности, с сериала «Сваты».
В то же время юрист «Квартала 95» Иван Баканов уверяет, что сенсации в расследовании «Схем» нет, потому что фирма Green films получает на территории РФ роялти
эти контракты заключены до 2021-2023 годов
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2623872-v-rossii-zaavlaut-cto-najdut-dengi-na-filmy-zelenskogo.html
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