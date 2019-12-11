 Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Харкові серйозно програв італійській "Аталанті" і вилетів у Лігу Європи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Голи у гостей забили Кастаньо (68 хвилина), Пашаліч (80), Госенс (90+4).
"Шахтар" з 77 хвилини матчу грав у меншості, за другу жовту картку був вилучений Додо.
У паралельному матчі групи C "Динамо" Загреб поступилося "Манчестер Сіті" з рахунком 1:4. Таким чином, "Шахтар" з 6 очками посів третє місце в групі, що дасть змогу команді навесні виступати в Лізі Європи.
Прости старого дурака.
№5 на каске
Что бы это ни значило 😁
Не пий більше
😄
С легендой советского футбола!
Да и состав для ЛЧ у Шахтёра слабоват...
Зато хорошо объясняет моё предположение, насчёт слабости состава...
я єтава нє пєрєживу! ахметка тримайся!
- не засчитанный из-за спорного оффсайда гол коваленко;
- засчитанный гол аталанты из +- такого же положения;
- неудаление игрока аталанты, хотя за такие грубые фолы дают желтую обычно, а у него 1 была уже;
- тупейшее удаление додо;
- перекладина после удара исмаили.
как по мне - должна была быть ничейка
шахтер налажал, но тут и нефарт сказался
У крота, окрім першої жовтої - пряма червона: https://www.myscore.ua/match/lIhRAWGJ/#video. Арбітр в кадрі, жовтої не демонструє, пряма червона.