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Все про:Ліга чемпіонів (117) футбол (648) Шахтар (85)

 Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Харкові серйозно програв італійській "Аталанті" і вилетів у Лігу Європи

У заключному турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Харкові програв італійській "Аталанті" з рахунком 0:3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи у гостей забили Кастаньо (68 хвилина), Пашаліч (80), Госенс ​​(90+4).

"Шахтар" з 77 хвилини матчу грав у меншості, за другу жовту картку був вилучений Додо.

У паралельному матчі групи C "Динамо" Загреб поступилося "Манчестер Сіті" з рахунком 1:4. Таким чином, "Шахтар" з 6 очками посів третє місце в групі, що дасть змогу команді навесні виступати в Лізі Європи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вболівальники розгорнули банер "Свободу Марківу" під час футбольного матчу "Шахтаря" з італійською "Аталантою". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164890
 
   
 Топ коментарі
 
Аталанта Малиновского обула шахту.какой ужас.Хи
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Я посмотрел последние 20 минут. Получил массу положительных эмоций
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Молодці Аталанта, загнали в будку цяцьку злодія ахметова ! Лига чемпионов: "Шахтер" в Харькове крупно проиграл итальянской "Аталанте" и вылетел в Лигу Европы - Цензор.НЕТ 5743
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Шахта всралась. Ахмет будет недоволен.
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Аталанта Малиновского обула шахту.какой ужас.Хи
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Меня единственное, что радует, что мне негде смотреть это фуфло, под названием Шахтер....
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Я посмотрел последние 20 минут. Получил массу положительных эмоций
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Славно Верона давече хвоста Аталанте в Бергамо накрутила. Озлобленные труффальдины классически отодрали порохняво-ахметовский Шахтьор-Киевэнерго. В ПЕСыкив траур?
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Мля, а раньше был 10. Кулькулятор зламався, порохоботе?
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Он тебе рейтинг повысил. Лига чемпионов: "Шахтер" в Харькове крупно проиграл итальянской "Аталанте" и вылетел в Лигу Европы - Цензор.НЕТ 5007
Прости старого дурака.
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Пам"ятаєш? Похвально. Проведена сортировка тріпачів згідно абетки. Це твій новий номер.
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Если долбит маразм, порохобот, заведи склеротичку шоб так не палится
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Он не палится и палитЬся не желает. Вчи нарєчіє, двоєшник.
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Йуля, до речі, повний атстой. Щось ще пробує бубніти про "червоні лініі ". Хіба це пасує бабусі украінськоі політики?
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Сеня,ты главное голову береги Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Харкові серйозно програв італійській "Аталанті" і вилетів у Лігу Європи - Цензор.НЕТ 9645
№5 на каске
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И что, вболивальнык славной "Светотехники" (Ижевск)? Левый пеналь на Фараони и ничья и левое удаление плюс гол с рикошетом и все это на выезде по сравнению с разгромом 3:0 славного торгового партнера Свынюкы дома? Кстате. Что с флажком? Когда это в Мордовии соккером заинтересовались?
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Тренера гнать поганой метлой ,Загреб вынес ты Аталанту дома 4-0 и Каштру придурок решил играть только от печки и само-собой получил то ,что и должен был получить а надо было просто выйти и разорвать в хлам, как это сделало Динамо !
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Різний рівень команд. Клас бере своє.
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Той випадок, коли ці команди якраз одного класу )))
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С кем ты споришь?
С легендой советского футбола! Лига чемпионов: "Шахтер" в Харькове крупно проиграл итальянской "Аталанте" и вылетел в Лигу Европы - Цензор.НЕТ 7904
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Как там Крымтеплица, Ксюхо? Когда клятый Ливерпуль получит на горихы?
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Молодці Аталанта, загнали в будку цяцьку злодія ахметова !
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Повторюсь... В ЛЕ есть шанс пройти намного далее чем в ЛЧ...
Да и состав для ЛЧ у Шахтёра слабоват...
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Не оправдывает... Эт верно...
Зато хорошо объясняет моё предположение, насчёт слабости состава...
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яка сумна новина
я єтава нє пєрєживу! ахметка тримайся!
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Если шахта выкупит Зинченко и Малину,то Европе капец.Шахта чямпион мира.Хи
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Вот и весь уровень "супер" кАмАнды Ахметки с Лугандона !!!
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Отправить бразильцев играть за чемпионат какого-нибудь штата.Вести себя не умеют,вот и получили.
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Команда из Бергамо (город размером как Славянск) отымела Шахтера, позор....
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Дык и Ливерпулю по населению до Юзовки далеко. А Шанхай у Манчестер Юнайтед так ваще 20:0 выгравав бы
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Так Шатер сейчас вообще без города остался. Как он представляется:Шахтер из Львова или из Харькова?!
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Кроты щас явно не дотягивают до уровня 1/8 лиги чемпионов, так что может оно и лучше что они в лигу европы вылетели, там есть шанс не вылететь на первой же стадии
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Суддя допоміг,муріеля не вигнав,перша жовта додо була липовою
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Браво Аталанта! Показали як треба грати для вболівальників.
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тупо не повезло:
- не засчитанный из-за спорного оффсайда гол коваленко;
- засчитанный гол аталанты из +- такого же положения;
- неудаление игрока аталанты, хотя за такие грубые фолы дают желтую обычно, а у него 1 была уже;
- тупейшее удаление додо;
- перекладина после удара исмаили.
как по мне - должна была быть ничейка
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причем здесь это. команды равны по силам, но когда одной из них еще и не везет к тому же, то такое и получается как сегодня
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ми зараз говоримо про що, про рівність команд чи про справедливість результату ? коли команди рівні , то виграти може будь-хто і це залежить від багатьох факторів - від настрою на гру, від дисципліни, від реалізації, від судівства, від фарту. Все це було на боці аталанти
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о том и речь, твой пассаж про плохого танцора, которому что-то мешает, не к месту.
шахтер налажал, но тут и нефарт сказался
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дуже доречний мій пасаж бо саме ти виправдовуєш поганого танцюриста
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матвієнко, степаненко - ось вам рівень українського чемпіоната
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первый позор пошёл - завтра ожидается второй...
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за підсумками сезону - перемога...ліга европи на весну досить достойний результат....не програє той, хто не грає
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"...народ дамбаса..." Я от не вболівальник, але дуже добре, що цей фактор "прєвасходства", вибачаюсь, чорножопих шахтарів розбивається як хвилі Атлантичного океану об Шепетівку (ще раз вибачаюсь за довільне цитування)...Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Харкові серйозно програв італійській "Аталанті" і вилетів у Лігу Європи - Цензор.НЕТ 7531
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«"Шахтер" с 77 минуты матча играл в меньшинстве, за вторую желтую карточку был удален Додо» - це неповна правда.
У крота, окрім першої жовтої - пряма червона: https://www.myscore.ua/match/lIhRAWGJ/#video. Арбітр в кадрі, жовтої не демонструє, пряма червона.
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