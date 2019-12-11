 Ліга чемпіонів: "Шахтар" у Харкові серйозно програв італійській "Аталанті" і вилетів у Лігу Європи

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Голи у гостей забили Кастаньо (68 хвилина), Пашаліч (80), Госенс ​​(90+4).

"Шахтар" з 77 хвилини матчу грав у меншості, за другу жовту картку був вилучений Додо.

У паралельному матчі групи C "Динамо" Загреб поступилося "Манчестер Сіті" з рахунком 1:4. Таким чином, "Шахтар" з 6 очками посів третє місце в групі, що дасть змогу команді навесні виступати в Лізі Європи.

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