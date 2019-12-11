 "Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод"

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske розповів представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков.
"Ми точно напишемо ці пропозиції (до наступної "нормандської зустрічі"- ред.), вони навіть були в ініціативах президента готові. Але за ті чотири місяці наші очікування, що навіть ті домашні завдання, про які домовились сторони... можна зробити до березня ", - розповів Резніков.
Представник України на переговорах у Мінську переконаний, що діючі угоди треба переглянути для того, щоб "вони спрацювали".
Підготовлену редакцію угод потім хочуть обговорити з політичними радниками і міністрами закордонних справ чотирьох країн.
Інакше фуйло нічого не завізує.
А петя орет - ЗРАДА!
первые 30 минут. Как составляются планы по уничтожению зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Попытка№2...
О! Це вже інша мова! ПЕРЕПИСУЙТЕ, ЯК ТРЕБА, ДЛЯ УКРАЇНИ !
Тоді Порошенко підписував, під тиском Меркельші, і хуцпою *****, бо Армія України, була ще слабкою, а зараз, ткніть ***** в пику.
Бо зараз, ***** сциться Української Армії.
Не верю!!!
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
Правда всегда откроется!
"Минские соглашения и принимались,чтобы не сработали"
С этого места поподробнее... Кем принимались?
А потім, коли Армія зміцніла, ЗАБИВ на них.
Политический труп.
Шо, як нічого сказати, так ти пукнув?
А власть может.
З урахуванням, того, що зараз, завдяки Порошенку, в Україні є АРМІЯ.
Не смеши.
А так как Юльку к финансам допускать нельзя то лучшего и авторитетнишего министра МИД в Украине просто нету да и сруцький мир ей не нужен,для нее важнее доказать народу что она не только обещала народу но и реализует то что обещала.