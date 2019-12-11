EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Політика України
  1491  66
Все про:мінські угоди (1661) Резніков (5)

 "Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод"

Україна підготує план змін у "мінські угоди" до наступної "нормандської зустрічі", запланованої на березень 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі hromadske розповів представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Олексій Резніков.

"Ми точно напишемо ці пропозиції (до наступної "нормандської зустрічі"- ред.), вони навіть були в ініціативах президента готові. Але за ті чотири місяці наші очікування, що навіть ті домашні завдання, про які домовились сторони... можна зробити до березня ", - розповів Резніков.

Представник України на переговорах у Мінську переконаний, що діючі угоди треба переглянути для того, щоб "вони спрацювали".

Підготовлену редакцію угод потім хочуть обговорити з політичними радниками і міністрами закордонних справ чотирьох країн.

Читайте також: На саміті Євросоюзу заслухають доповідь про виконання Мінських угод

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164888
 
   
 Топ коментарі
 
Основные капитуляционные пункты минска, подписанные при Пеце - кацапы не дадут изменить, им они более чем на руку.
 показати весь коментар
 
Впишуть туди поступки України ?
Інакше фуйло нічого не завізує.
 показати весь коментар
 
Теперь, это - их козырные карты.
А петя орет - ЗРАДА!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Вопрос -что будет делать Зеля.... если к марту вместо Путина будет стоять траурная рамка?????
 показати весь коментар
 
 
ну капитуляцию то он не подписывал, только зачем то хвастанул, что сам текст минских и состовлял
 показати весь коментар
 
Какие нахрен домашние задания? зешобла -дегенераты...
 показати весь коментар
 
 
Впишуть туди поступки України ?
Інакше фуйло нічого не завізує.
 показати весь коментар
 
 
ты, ГейЕнин , звездун. То, шо там, свинособака, о разведении? "Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод" - Цензор.НЕТ 636Обосралось, малахольное, как обычно "Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод" - Цензор.НЕТ 9858
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Основные капитуляционные пункты минска, подписанные при Пеце - кацапы не дадут изменить, им они более чем на руку.
 показати весь коментар
 
 
Теперь, это - их козырные карты.
А петя орет - ЗРАДА!
 показати весь коментар
 
 
вогт только, петя и палец об палец не ударил для их выполнения,а вазелин шо поносное порося несется выполнять, аж ратыци дымятся
 показати весь коментар
 
 
Петя нормально в мынске наподписывал,***** и делать ничего не надо,просто настаивать на их выполнении.Макарон с фрау штази вообще в экстазе.
 показати весь коментар
 
 
ЛЯ! Ще в тебе спитаю, може фарт буде... Де під мінським договорняком ПІДПИС Петі? А от під домовленностями в Парижі підпис Зєлєнського Є! Яка офіційна особа (міністр, посол, депутат чи ще хто з органів державної влади) підписав той аркуш паперу? Ратифікація цього папірця ВР була? Ну хоть щось офіційне від України там є? А то мене вже в порохоботи записали після таких запитань. А я всього то й хочу зрозуміти ситуацію
 показати весь коментар
 
 
Новая методичка,подписи нет,значит петя ниучем не виноват .В принципе я согласен,оно так и не стало президентом,так ,что не рвите жилы "Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод" - Цензор.НЕТ 5652
 показати весь коментар
 
 
то есть в методичке не пишут как отвечать....замечательно зеленое лайно
 показати весь коментар
 
Тобто про те, що Зєля підписав домовленості в Парижі, то все нормуль? І про те, що втому ж Парижі про Крим "пагаварить нєуспєли", але про транзит газу встигли - теж нормуль? Те, що в договорняку прописано відведення озброєнь, а не війскових теж не викликає дисонансу з теперешнім станом? Сам змінюй методичку, а якшо чи то богдан, чи то андрій не встигає їх переписувать, то вже вибач!
 показати весь коментар
 
 
Как работает мозх у чекистов.
первые 30 минут. Как составляются планы по уничтожению зеленского

https://www.youtube.com/watch?v=***********
 показати весь коментар
 
Дійсно! В тому договорняку немає нічого про відведення військових! Треба терміново це виправити! ЛЯ! Сподіваюсь, що я помиляюсь...
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь увидеть всю эту минскую шоблу, где нибудь на самом высоком киевском каштане, чтобы потомки помнили, что позор смывается только кровью....
 показати весь коментар
 
Може грубого до грубого, а худого до худого "Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод" - Цензор.НЕТ 2153
 показати весь коментар
 
"Мы точно напишем эти предложения (до следующей" нормандской встречи "- ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но в те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта ", - рассказал Резников. Источник: https://censor.net.ua/n3164888»

О! Це вже інша мова! ПЕРЕПИСУЙТЕ, ЯК ТРЕБА, ДЛЯ УКРАЇНИ !

Тоді Порошенко підписував, під тиском Меркельші, і хуцпою *****, бо Армія України, була ще слабкою, а зараз, ткніть ***** в пику.

Бо зараз, ***** сциться Української Армії.
 показати весь коментар
 
 
Несгибаемый петр и под давлением?
Не верю!!!
 показати весь коментар
 
 
"Я вас раздавлю!", - кричал Путин на Порошенко в Минске. Экс-президент Франции Олланд детально описал переговоры в мемуарах.
Политик вспоминает, что президенты России Владимир Путин и Украины Петр Порошенко часто переходили на повышенный тон. При этом глава Кремля прямо угрожал лидеру Украины и выдал тот факт, что его войска атакуют украинские силы на Донбассе.
"Порошенко с Путиным постоянно повышали голос друг на друга. Российский президент так разнервничался, что стал угрожать окончательно раздавить войско своего визави. Это выдало, что российские войска на Востоке Украины есть. Путин спохватился и взял себя в руки", - вспоминает Олланд.
https://censor.net.ua/news/3083731/ya_vas_razdavlyu_krichal_putin_na_poroshenko_v_minske_eksprezident_frantsii_olland_detalno_opisal_peregovory
"Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод" - Цензор.НЕТ 2053
 показати весь коментар
 
 
ну тоді потрібно кликати Орланда до Гаги як свідка, поки новачка не понюхав "Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод" - Цензор.НЕТ 3405
 показати весь коментар
 
 
Тут важно не напутать знаки препинания, писаки...
 показати весь коментар
 
Не,ну не иди..ты ли?Минские соглашения и принимались,чтобы не сработали,а эти долбодятлы переписывают для срабатывания.
 показати весь коментар
 
 
Вот!
Правда всегда откроется!
"Минские соглашения и принимались,чтобы не сработали"
С этого места поподробнее... Кем принимались?
 показати весь коментар
 
 
Порошенко приймав мінскіє соглашенія, під тиском Франції і Германії, в дуже тяжкий для України і її Армії час.
А потім, коли Армія зміцніла, ЗАБИВ на них.
 показати весь коментар
 
 
петька будет отвечать за бокопоры,шо натворил?или опять народ простит
 показати весь коментар
 
 
"что даже те домашние задания, о которых договорились стороны" о чем это? Неудобные моменты, которые власть не захотела озвучить? На пресс-конференции после саммита в ответе на вопрос укр.журналистки от Зеленского прозвучало :"никакого домашнего задания не существует" ( время записи 39:10)
 показати весь коментар
 
 
зелений українофоб залюбки втілює в життя задуми парашенка-пукіна - мінський договорняк ! саме за умовами мінську-2 спочатку вибори, а вже потім - виведення військ московських окупантів
 показати весь коментар
 
 
Так.

З урахуванням, того, що зараз, завдяки Порошенку, в Україні є АРМІЯ.
 показати весь коментар
 
 
завдяки парашенку ? яким боком мародер-колаборант до створення української армії ? його друзі зі Свиноборонпрому грабували як тільки могли, його Членінська кухня продавала ЗСУ військову техніку за завищеними цінами, його декларація показує що на ЗСУ петя не витратив ні копійки !
 показати весь коментар
 
 
яким чином, продовжуючи мінський договорняк ?
 показати весь коментар
 
Пишите,пишите,бумага все стерпит.В первую очередь ЗЕ обязан сменить ,,переговорщика,,Кучму идеальный вариант Л.Кравчук,если только согласится.Во вторых министра МИД на лису Юльку,будет повод доказать преданость Украине.И только после подготовки провести встречи в Минске.И нечего трындеть об украинских обязательствах подписаных Порошенко ведь все минские встречи как раз и проводятся для корекитровки договоренностей о чем молчит Кучма договоряивась только о дополнительных обязаностях Украины и создавая льготные условия для бизнеса зятя Пинчука и его именитых друзей.
 показати весь коментар
 
поменяют чтоб сруцький миръ в конституцию прописать
 показати весь коментар
 
Не думаю,Л.Кравчуку уже ничего не надо и у него огромнейший опыт в политике и единственный в Украине человек против которого кацапам возразить будет нечего.Для него будет делом чести войти в историю как человек прекративший войну и как екс президенту сохранившему Украину.
А так как Юльку к финансам допускать нельзя то лучшего и авторитетнишего министра МИД в Украине просто нету да и сруцький мир ей не нужен,для нее важнее доказать народу что она не только обещала народу но и реализует то что обещала.
 показати весь коментар
 
кравчуку может и не надо, но у него есть внуки, а дедушка внуков любит, так, что звездишь ты , косой "Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод" - Цензор.НЕТ 7232 вся политика кравчука - просрать все что можно, и память в истории он оставит только кравчучкой "Ми напишемо пропозиції", - представник Києва в переговорній групі Резніков анонсував редакцію тексту "мінських угод" - Цензор.НЕТ 7232
 показати весь коментар
 
Ваше предложение?По крайней мере я кроме критики хоть что-то предлагаю и у меня в отличии от Вас есть свое мнение,правое или нет но свое.
 показати весь коментар
 
Нужно написать и всеми сторонами подписать.
 показати весь коментар
 
 
Да вроде и в Будапеште все умели писать и подписываться.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору