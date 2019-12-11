 МЗС України висловив протест Сербії через візит представників окупаційної "адміністрації" Криму

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
"Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне фактом візиту представників окупаційної адміністрації Криму в Белград 4-7 грудня 2019 року, під час якого були зустрічі з депутатами парламенту Сербії і проведення конференції "Белградський діалог: конструктивні відносини з Росією і визнання волевиявлення народу Криму", - йдеться в повідомленні.
Цей акт сприймається Україною як недружній, що порушує положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 "Територіальна цілісність України" і кваліфікується як спроба Російської Федерації легітимізувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим.
Если пукин говорит мы за ровные права на украине, это значит русский язык ведет танки в украину.И сколько танков под видом русскоязычных носителей танков 38% он может ввести,если украина захочет стать независимой от парашки и ее хотелок.
Мамкин диктатор Зе бил есть членом из сословий колчаковских проституток.Он со путинской сворой с болтающей челюстью сивохо предосталяет услуги по предательству для агрессора. В украине под видом всех новых произошел залет в кормушку эволюционно отобранных сословий проституток, где нормальные не могут задерживаться-мораль не позволяет.А нужно было выбирать из 25% и касты воинов. Богдан, сивохо, эрмак, портнов и прочие предатели и коллаборанты, купленные по квотам путиным места в СН, должны уехать в ростов
Организуйте "Киевский диалог: конструктивные отношения с Западом и признание волеизъявления народа Косово" и пригласите на него делегацию из Приштины. Вот это будет адекватный ответ.
Братишки, спасибо за газ, но мы в Европуhttps://youtu.be/4msxQ_jqaEs