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 Політика України
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Все про:Крим (6892) МЗС (1967) Сербія (94)

 МЗС України висловив протест Сербії через візит представників окупаційної "адміністрації" Криму

Міністерство закордонних справ висловило протест тимчасовому повіреному у справах Республіки Сербія в Україні Світлані Кошутіч через візит представників окупаційної адміністрації Криму в Белград 4-7 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне фактом візиту представників окупаційної адміністрації Криму в Белград 4-7 грудня 2019 року, під час якого були зустрічі з депутатами парламенту Сербії і проведення конференції "Белградський діалог: конструктивні відносини з Росією і визнання волевиявлення народу Криму", - йдеться в повідомленні.

Цей акт сприймається Україною як недружній, що порушує положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 "Територіальна цілісність України" і кваліфікується як спроба Російської Федерації легітимізувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164887
 
 
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онижебгггатья ...що кацапи що унгуни що серпи ...одна порода удмуртських свиней тільки одним фінам вдалося випутатися з мокшанського зброду
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Руцке ясык ведет к вводу танков. Язык - это оружие войны.

Если пукин говорит мы за ровные права на украине, это значит русский язык ведет танки в украину.И сколько танков под видом русскоязычных носителей танков 38% он может ввести,если украина захочет стать независимой от парашки и ее хотелок.
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Не трогайте артистов(клоунов), кучеров и проституток.Они служат любой власти - Колчак.В 21м веке к проституточным профессиям можно добавить пресституток и ******** на рекламном гугл пособии.Тяжело в этих средах не стать проституткой, это ж всегда нужно сопротивляться течению, что часто чревато наполнением кармана.Потому там остаются и процветают только отобранные падшие члены народа, иными словами селекционный отбор супергнили, прилипание туда всей гнили общества.Прослойка ж300 тоже где-то в этих падших прослойках.
Мамкин диктатор Зе бил есть членом из сословий колчаковских проституток.Он со путинской сворой с болтающей челюстью сивохо предосталяет услуги по предательству для агрессора. В украине под видом всех новых произошел залет в кормушку эволюционно отобранных сословий проституток, где нормальные не могут задерживаться-мораль не позволяет.А нужно было выбирать из 25% и касты воинов. Богдан, сивохо, эрмак, портнов и прочие предатели и коллаборанты, купленные по квотам путиным места в СН, должны уехать в ростов
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Выразили ноту.. ахахах. Срали они на ваши ноты, и на саммиты ложили, запретите сербам что-нибудь, если яйца есть, список невъездных составьте, конкретно что-нибудь, вышлите консула, закройте посольство на время. У Сербов есть дерзость попирать международные правила, а у Украины нет мужества защищать свои интересы. Нота... жесть
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Смешны эти ноты обиженные... МЗС України висловив протест Сербії через візит представників окупаційної "адміністрації" Криму - Цензор.НЕТ 7234
Организуйте "Киевский диалог: конструктивные отношения с Западом и признание волеизъявления народа Косово" и пригласите на него делегацию из Приштины. Вот это будет адекватный ответ.
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какой толк в подобных протестах и глубокой обеспокоенности?
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А ЧТО ЗА ТАКОЙ НАРОД КРИМА? ВРОДЕ ВСЕ УЖЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ, УКРАИНЦИ ЖИВУТ В УКРАИНЕ, КАЦАПНЯ В РФ, ЕВРЕИ В ИЗРАИЛЕ. ОТКУДА ВЗЯЛСЯ НАРОД КРИМА?
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Цимбалюк освящает визит сербского премьера вна Мордовию к царю Пуйлу с прошением
Братишки, спасибо за газ, но мы в Европуhttps://youtu.be/4msxQ_jqaEs МЗС України висловив протест Сербії через візит представників окупаційної "адміністрації" Криму - Цензор.НЕТ 1219
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