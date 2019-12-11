 СЦКК поскаржилася СММ ОБСЄ на найманців РФ у відновленій частині моста в Станиці Луганській

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Українська сторона СЦКК звернулася до СММ ОБСЄ щодо сприяння у недопущенні перебування представників збройних формувань Російської Федерації в нарукавних пов'язках із написом "СЦКК" на ділянці розведення сил і засобів №1 (Станиця Луганська) у відновленій українськими фахівцями частині моста", - йдеться в повідомленні.
Керівник української сторони СЦКК Володимир Гаманенко поінформував координатора команди СММ ОБСЄ про повне виконання Україною взятих на себе зобов'язань щодо виконання заходів на ділянці розведення №3.
Наступна робоча зустріч з групою СММ ОБСЄ запланована на 19 грудня після проведення чергового засідання ТКГ у Мінську.
- Іловайськ , Дебальцеве ...
-Трое воинов ВСУ погибло
-рузьге террористы зашли на участки разведения.
А так да,Янелох гений,мы за мир,мышебратья,та сторона и прочая хуня
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В частности, утверждает, что решение войти в Иловайск было политическим. То есть, его принимал лично президент Порошенко и продиктовано оно было стремлением как можно быстрее окружить Донецк и на параде ко Дню независимости рапортовать об очередной победе.
Это совпадает с утверждениями Геннадия Корбана. Также оно подтверждается рядом добробатовцев, которые говорят, что агитировать их на штурм Иловайска приезжал лично Валерий Гелетей - тогда министр обороны и особо доверенное лицо ПАПа.
Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным.
===Но крайне важно прояснить ряд деталей этой трагедии. Понятно, что возникновение в Украине добровольческого и волонтерского движения просто бесило Кремль, так как перечеркивало все потуги на быструю и относительно мягкую экспансию "русского мира".
Не секрет, что существование неподконтрольных вооруженных сотень Майдана вызывало у ПАПа неудовольствие еще накануне его избрания президентом.
Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин.
И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену.
И нынешние рассуждения Муженко, как это ни страшно, дают основания для подобных предположений. ===
NNN такой баюн, такой баюн
-Трое воинов ВСУ погибло
-рузьге террористы зашли на участки разведения.
норманди - норм: погибшие и раненые по дорожной карте
Вова, нах..я ты туда ездил ?
у ЗЕбобиков нужно перфокарту в башке сменить. Делов то !
будут петь Петро-Гетьман
Зе отведёт дальше ??
Максимум что может сделать ОБСЕ - включить это в отчёт, это же мониторинговая миссия, её задача наблюдать и фиксировать в отчётах. Отстреливать орков нужно самим.
То что зё не может не читать интернет и фейсбук есть не что иное как достаточное диктаторское предусловие. Мамкин диктатор зеленский.
Когда зе нагнут и развальцуют как матрешку, то хоть и петух закукарекает, но пусть вводит военный стан, восстановление яо, новые танки и ракеты гром-2 с западным тылом по немногу стирает парашку в пыль и накажет обидчика.5-10 лет работы ржавого кац движка на предельных режимах и с режима чекистов по вылетают поршня и надутый понтами дракон сдуется в до мокшанского района московская мокшания.
Да, а де там зебіли, які (зокрема Ольга Луцив Сидорова, кремлядь, ольгінська провокаторша) розпиналися, що т.зв. "демілітаризовану" територію контролює українська Нацгвардія?