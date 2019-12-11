 На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm. ФОТО

Їх опублікувала міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, наприкінці листопада – початку грудня спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксували та відобразили у своїх звітах російські станції РЕБ (радіоелектронної боротьби. - Ред.) Р-330Ж "Житель", модифікацію Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ". Відповідні текстові повідомлення були опубліковані в публічній частині звіту СММ ОБСЄ за 28 листопада та 7 грудня.
Тоді ця інформація не привернула належної уваги широкої аудиторії через відсутність візуальних доказів. Теперь InformNapalm публікує унікальні фотоматеріали, які підтверджують ці дані.
Аналітики спільноти порівняли ці фото із вказаними зразками російської техніки і підтверджують, що з високим ступенем вірогідності саме станції РЕБ Р-330Ж "Житель", Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ" вчергове були помічені на Донбасі. Хоча російські військові і намагалися їх заховати під маскувальними сітками, але характерні елементи станцій все одно виказали їхнє перебування.
Ост приклад порівняння отриманих фото з іншими відомими фотографіями вказаних комплексів:
молодець !
я наче тебе не кусала.
бо в тебе їх вже немає
за це не хвилюйся.
это быдло боится)) и мукает везде
За мы сделаем их разом, да?
всираються,крепчають за невиконання Мінських, а вони ж тільки "наблюдатели" і засчитники руцкаво изьіка. От вам абідно , да ?
Ладно. Шо там таке намічається, що така бешена активність у нарасейських ботів ? Ви ж явно в курсі. Кого тільки сьогодні не було, починаючи з балалалайки, прям з утра, як поперли, як поперли
то економика ордлы такое производит из говна и палок...
Джерело; https://censor.net.ua/n3164881
лише відповіла на ваше питання - який зв'язок.
Так как кб южное и кб морозова с заводом малышева заражены ватной гангреной(агентура с ватными паспортами от 2010го сидит глубоко и все тормозит). Оплоты они не будут под разными приводами выпускать и гром-2 разными диверсиями не будет поставляться в войска.
Потому производство оплотов нужно перенести в житомир-львов-киев с перевозом нового оборудования. Луч должен курировать разработки новой среднего радиуса ПРО.ТАкже на простаивающих профильных кб и предприятиях отданных под курирование луча разработать новый аналог ОТРК гром-2.
Гром-2 ускорить его принятие до конца 2020года, когда армия парашки выйдет на полный уровень готовности до полномасштабной войны.
10-20 Гром-2 первой версии многократно умножит нежелание к нападению на украину.
Луч должен уже получить тз на разработку противоздушной обороны первой версии, после чего вторая на 150 км.Для защиты от бомбордировщиков ту-22м, которые отрабатывали бомбардировки одессы. Когда лук параллельно занят доведением нептунов до принятия на вооружение, нужно задействовать ресурсы кб по разработке новых пво и параллельно разрабатывать пво Днепр.
Также все комплексы пво и зрк(с300, бук, итд) должны быть доведены до совремнного уровня на цифре и продолжать их усовершенствование
После разработки нептуна на луч нужно разработать частично модульный нептун-2 с учетом опыта и пожеланий военных, прошлых недоделок в угоду ускорения сроков сдачи, с утроение скорости полета. С полным пересчетом аеродинамики на суперкомпьютерах.С улучшением ттх и удешевлением производства, как с вильхами-р.Возможностью к дешевой модернизации и дешевого продлении ресурса в будущем через 50 лет.Причем распараллелить на простаивающие убыточные профильные предприятия, которые отдать на управление лучу.Раз недоразвитый абромавичус не знает как их загрузить работой и поднять эффективность под крышей государства на коммерческих рельсах, чтобы как моторсич кацапы не смогли его вывести в китай для создания китайско-кацап тяжелого вертолета.
Зєля вєріт вошдю.