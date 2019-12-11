EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  5353  98
Матеріали за темою:
Все про:Росія (14099) Донбас (12645)

 На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm. ФОТО

Виявлено нові докази того, що РФ активно залучає свої військові комплекси, сили і засоби для продовження війни проти України й окупації частини українських територій.

Їх опублікувала міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, наприкінці листопада – початку грудня спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксували та відобразили у своїх звітах російські станції РЕБ (радіоелектронної боротьби. - Ред.) Р-330Ж "Житель", модифікацію Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ". Відповідні текстові повідомлення були опубліковані в публічній частині звіту СММ ОБСЄ за 28 листопада та 7 грудня.

На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm 01На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm 02

Тоді ця інформація не привернула належної уваги широкої аудиторії через відсутність візуальних доказів. Теперь InformNapalm публікує унікальні фотоматеріали, які підтверджують ці дані.

На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm 03На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm 04

Аналітики спільноти порівняли ці фото із вказаними зразками російської техніки і підтверджують, що з високим ступенем вірогідності саме станції РЕБ Р-330Ж "Житель", Р-934 та РБ-636 "Свет-КУ" вчергове були помічені на Донбасі. Хоча російські військові і намагалися їх заховати під маскувальними сітками, але характерні елементи станцій все одно виказали їхнє перебування.

Ост приклад порівняння отриманих фото з іншими відомими фотографіями вказаних комплексів:

На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm 05
На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm 06

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти створюють на Донбасі виїзні вербувальні команди і продовжують набирати на службу кримінальників, - розвідка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164883
 
   
 Топ коментарі
 
а Зеля війська відводить.
молодець !
 показати весь коментар
 
а ти уявляєш ?
я наче тебе не кусала.
 показати весь коментар
 
Виктор Ли e7bd7ce9 - За Зе голосовал..., потерпевший?
За мы сделаем их разом, да? На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1092
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а Зеля війська відводить.
молодець !
 показати весь коментар
 
 
ага.. так просто від вас не позбутись.
 показати весь коментар
 
 
Та воно і помітно, принаймні мені, що ви тут флудите та тролите.
 показати весь коментар
 
На відміну від вас не бризкаюсь ні ядом ні лайном у всенародно обраного президента. На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9968
 показати весь коментар
 
ти тут і за ригів і за камуняцькі метастази теж підписався ?
 показати весь коментар
 
От. Є ж люди які все розуміють і нічого не бояться
 показати весь коментар
 
 
человек не может былло боятся
это быдло боится)) и мукает везде
 показати весь коментар
 
Виктор Ли e7bd7ce9 - За Зе голосовал..., потерпевший?
За мы сделаем их разом, да? На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1092
 показати весь коментар
 
 
А надо было ССО поручить подорвать пару таких железяк. Тогда бы у кацапов энтузиазма бы сильно поубавилось бы. Но да, "надо просто прекратить стрелять".
 показати весь коментар
 
 
"Вроде как не стреляет" , да, но обеспечивает стрельбу и без нее у противника охота стрелять пропадает. Генштаб, например, тоже не стреляет, но если его изничтожить или подкупить, то тогда конец войне, никто стрелять не будет.
 показати весь коментар
 
 
Уважаемый, я так понимаю что без Gogol ваша жизнь вируально нереална.
 показати весь коментар
 
Так Зеля же говорил что никаких кацапских войск на Донбассе нет, а кацапы могут только лишь немного влиять на братский народ Донбасса
 показати весь коментар
 
 
Та нє! Тож все заблукавші десантники, а військові квитки, що були показані в ООН вартують не більш, ніж лист януковоща, що показував чуркін, так? Я вже не кажу про слова якогось там московита... Чи то гіркін, чи то стрєлков... Так те лайно сказало, що регулярні війська московії тричі входили на територію України... Порох тут нідочого, нє... А що зробив ЗЕ?
 показати весь коментар
 
Хто писав мінські домовленості і в якому статусі там *********? Ні ким не доведено що вони там є і ********* скрізь не сторона конфлікту. То до чого ж тут зеля якщо ***** має такий статус як меркель і макрон.
 показати весь коментар
 
Бо зеля поставив свій підпис (і не тільки він) під папірцем, який після цього став міжнародним документом. Не ратифікований, але ж документ! Він взяв на себе ті обов'язки, під свою гарантію, які клятий Порох зливав в унітаз через те, що він нічого не підписував і, відповідно, не давав ніяких гарантій. Європеоїди зайняли позицію спостереження та вичікування, путлеру все до фєні, бо іхтамнєт, а Зєлі тепер тре щось робить... Так хто ж виграв?
 показати весь коментар
 
Де коли і що підписав зеля? А потрох підписав мінські угоди.
 показати весь коментар
 
Так покажіть той документ з підписом Пороха! Бо я бачив лише з підписами двох послів, двох ослів з ОРДЛО і Кучми... Хто з них Порох?
 показати весь коментар
 
Той документ це мінські угоди підписані потрохом,хуйлом,оландом,меркель і сєпарами
 показати весь коментар
 
Так покажіть його! Шукаю - ніяк не знайду. Документ з підписами двох послів, двох "ослів" з ОРДЛО та кучми знайшов, а от з підписами путлера, Оланда, Меркель та Петі - нє.... Мабудь в мене шось з тирнетом...
 показати весь коментар
 
Резолюцією Ради безпеки ООН 2202 (2015) від 17 лютого 2015[6] були схвалені Комплекс заходів та «Декларація Президента РФ, Президента України, Президента Франції та Канцлера Німеччини на підтримку Комплексу заходів щодо виконання Мінських угод, прийнятого 12 лютого 2015 року», виключно під якою стоять підписи лідерів держав. На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 712
 показати весь коментар
 
 
Забув про підпис Зєлі, вибач. Він підписав декларацію 09.12.19 в Парижі.
 показати весь коментар
 
Чого поперед батька в пекло лізти, коли він нічого не підписував ? Коли нетерпець виконувати Мінські, то нехай починає з пункта №1 і заставляє росію, потім пункт2, 3,4 .
 показати весь коментар
 
Коли станеш президентом,то так і зробиш,а поки що не треба показувати свою тупість бо не оберуть.Чим більше мовчиш,тим більше шансів.
 показати весь коментар
 
Що ти мені , майбутньому президенту, тут смерд, розказуєш ?
 показати весь коментар
 
Я ж тобі раджу,що чим біль ше мовчиш тим більше шансів,ще трохи по пишеш і твій рейтинг так під підлогою й залишиться.
 показати весь коментар
 
х*йляндия сторона конфликта, иначе каким боком она подписалась на Минских и какого х*ра взяла обязательства развести свое вооружение ? Свое вооружение, потому как такое как надо отвести есть только у рассее, еще Минские подписали какие -то граждане Украины, не обязательно Кучма, Плотницкий например. Вероятно как свидетель-понятой. Ведь Дырки-Лырки нет и не существует юридически нигде и никак. По факту что-то таки есть, но как его называть каждый определяется в зависимости от точки зрения. Рассея говорит что это Украина и поэтому платите за газ-мы туда поставили.Дырочники говорят что они самостоятельные (ага!))), американцы говорят что пора их террористами признавать, чтоб можно со чистой совестью им в форточки крылатые ракеты запускать, которыми снабдят с 2020 года Украину
 показати весь коментар
 
 
Це твоє суб"єктивне бачення,та нема жодного офіціального документа де ********* признала що окупувала донбас а скрізь доводять що( іх там нєт) і вони мають статус спостерігача громадянської війни,як не прикро нам це чути.
 показати весь коментар
 
А їм санкції за санкціями,від яких вони аж всираються, крепчають за невиконання Мінських, а вони ж тільки "наблюдатели" і засчитники руцкаво изьіка. От вам абідно , да ?
 показати весь коментар
 
В жодному звіті ОБСЄ ***** не фігурує. Я теж кажу що є,а як це довести?
 показати весь коментар
 
уйло сьогодні є, а завтра померло і прийшло інше, ще гірше, санкції накладують на країну, а не на стариків 70 річних
 показати весь коментар
 
Мені по цимбалах на кого там накладають ті санкції та щось вони мало дієві,а хотілось би щоб було якесь покращення від тих санкцій.
 показати весь коментар
 
Від санкцій вам покращання не буде і не ждіть.Як мало, то будуть добавлять .
 показати весь коментар
 
А вам що дуже подобаються санкції, котрі як сказав ваш ***** йдуть вам на пользу?
 показати весь коментар
 
Куй ло не наш, а ваш ! Не нам "на пользу", а вам !
Ладно. Шо там таке намічається, що така бешена активність у нарасейських ботів ? Ви ж явно в курсі. Кого тільки сьогодні не було, починаючи з балалалайки, прям з утра, як поперли, як поперли
 показати весь коментар
 
а зейло ригоче, що їх нема, во попандос...
 показати весь коментар
 
"Антипутінську коаліцію" просто так заснували, повіривши Пороху "на слово". Вато всі у вас дурні, тільки ви " розумні"
 показати весь коментар
 
 
На спілкування з дебілами час не витрачаю.
 показати весь коментар
 
Як "неочікувано". Немає аргумента, обгидь опонента. Ну, ну
 показати весь коментар
 
Який документ доводить присутність ***** на Донбасі і ким ц3е визнано? Наче всі і знають і погоджуються а всеодно іх там нєт.
 показати весь коментар
 
ну немає, то немає, чого у тебе істерика, скажи ? На Донбасі зафіксовано сучасні російські комплекси радіоелектронної боротьби, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 9507
 показати весь коментар
 
В мене нема ніякої істерики просто навіщо писати дурниці коли ні вухом ні рилом.
 показати весь коментар
 
Так Мендель заявляла что украинцы стреляют по мирным жителям . А 9 декаьря погибли 3 украинских военных
 показати весь коментар
 
 
показалось.
то економика ордлы такое производит из говна и палок...
 показати весь коментар
 
 
та не . то кормильцы из нор своих мордовские вундервафли постоянно нарывают.
 показати весь коментар
 
А ти чого ЗЕ! сюди приплів? Нє, ну якшо хочеш, то можна щось нафантазувать, але нашо? Чи то було по принципу "найкраща оборона - то напад"? Де в новині хоть щось про владу України? Хоч діючу, хоч минулу?
 показати весь коментар
 
 
чого я приплів... а ти не бачив, що половина постів порохоботів тут про нього?
 показати весь коментар
 
Это тебе анал Г＋Г рассказал,или ты сам видел ？
 показати весь коментар
 
 
Так ти бачав сам як порох крав, чи тобі по телевізору сказали?
 показати весь коментар
 
 
Після заяв ЗЕ! та решти "узєлєнського" деякі люди вважають, що він, наче ОБСЄ, сліпий і не бачить втручання московії на Донбас. Тим більш, що його хазяїн сказав, що в Україні громадянський конфлікт... Через свою впевненість в цьому багато людей приплітають ЗЕ! в будь-яку новину. Так, я не прихільник ЗЕ! через його висловлювання та дії... Але стараюсь не згадувати його в кожній новині де він та його слуги "облажались", а коментувати по темі, якщо я хоч щось в ній розумію, або думаю, що розумію...
 показати весь коментар
 
 
Локоть,а до чого Зеленський хоть якимось боком,хоч макитрою, хоч п'ятою ? Річ у господарстві марна !
 показати весь коментар
 
 
А хто тіпо носить панамочку головнокомандувача?
 показати весь коментар
 
То вони з шах видобули! Вони ж звідти вже 5 років набої до свого озброєння видобувають, або трактористи вирощують на полях Донбасу... Які московити? "Гдє ваши доказатєльства?", "Ваши доказатєльства - нє доказатєльства"! На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8659
 показати весь коментар
 
Я правильно понимаю- 9декабря, когда Бубочка общалась с ***** , В РАЙОНЕ РАЗВЕДЕНИЯ СИЛ ЗОЛОТОЕ погибло трое военнов ВСУ?
 показати весь коментар
 
 
Да подорвались на мине и какая в этом причинно следственная cвязь?
 показати весь коментар
 
Ночью 12 декабря в Ривне привезут тела трех погибших на Востоке военнослужащих 14-й ОМБр: Сергея Сироты, Андрея Войтовича (оба - с Волыни) и Виктора Прусского (жителя Ривного), которые погибли 9 декабря вечером в районе населенного пункта Золотое Луганской области от смертельных минно-взрывчатых ранений, получивших во время подрыва противотанкового минного шлагбаума, который произошел во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.
Джерело; https://censor.net.ua/n3164881
 показати весь коментар
 
 
Это война,которой нет конца и края.Когда петя подписывал мынск,было дебальцево,если вы забыли.
 показати весь коментар
 
я не забула.
лише відповіла на ваше питання - який зв'язок.
 показати весь коментар
 
 
подорвались на мине, но потерь, напишут что нєт. Еще могут дописать что нет и раненых, а вот боевое травмирование есть, и чем оно отличается , а ?
 показати весь коментар
 
Вам за подрыв на мине все написали,но зраду нужно найти.
 показати весь коментар
 
Здесь в ОП сидит Гнусавая Скотина со товарищи, а они про комплексы. Ущерб от первых куда бОльший, чем от всех комплексов вместе взятых...
 показати весь коментар
 
Где учения по уничтожению только что восстановленных путиным понтомных переправ новыми вильхами и нептунами. С паралельным защищенным от калибров производстве по обе стороны днепра.

Так как кб южное и кб морозова с заводом малышева заражены ватной гангреной(агентура с ватными паспортами от 2010го сидит глубоко и все тормозит). Оплоты они не будут под разными приводами выпускать и гром-2 разными диверсиями не будет поставляться в войска.
Потому производство оплотов нужно перенести в житомир-львов-киев с перевозом нового оборудования. Луч должен курировать разработки новой среднего радиуса ПРО.ТАкже на простаивающих профильных кб и предприятиях отданных под курирование луча разработать новый аналог ОТРК гром-2.
 показати весь коментар
 
 
Где ОТК гром-2? Его тестовые пуски.ПХЗ уже сделал 12 двигателей на 12 ракет для украины.САравия проводила пуски у себя гром-2 для их закупок.
Гром-2 ускорить его принятие до конца 2020года, когда армия парашки выйдет на полный уровень готовности до полномасштабной войны.
10-20 Гром-2 первой версии многократно умножит нежелание к нападению на украину.
Луч должен уже получить тз на разработку противоздушной обороны первой версии, после чего вторая на 150 км.Для защиты от бомбордировщиков ту-22м, которые отрабатывали бомбардировки одессы. Когда лук параллельно занят доведением нептунов до принятия на вооружение, нужно задействовать ресурсы кб по разработке новых пво и параллельно разрабатывать пво Днепр.
Также все комплексы пво и зрк(с300, бук, итд) должны быть доведены до совремнного уровня на цифре и продолжать их усовершенствование

После разработки нептуна на луч нужно разработать частично модульный нептун-2 с учетом опыта и пожеланий военных, прошлых недоделок в угоду ускорения сроков сдачи, с утроение скорости полета. С полным пересчетом аеродинамики на суперкомпьютерах.С улучшением ттх и удешевлением производства, как с вильхами-р.Возможностью к дешевой модернизации и дешевого продлении ресурса в будущем через 50 лет.Причем распараллелить на простаивающие убыточные профильные предприятия, которые отдать на управление лучу.Раз недоразвитый абромавичус не знает как их загрузить работой и поднять эффективность под крышей государства на коммерческих рельсах, чтобы как моторсич кацапы не смогли его вывести в китай для создания китайско-кацап тяжелого вертолета.
 показати весь коментар
 
Путєн сказал, чьто іх там нєт.
Зєля вєріт вошдю.
 показати весь коментар
 
***** не от кого и не скрывает, что будет помогать ордло до конца.
 показати весь коментар
 
Какие же бездонные солевые шахты даунбасса! Каких только "сокровищ" там нет! Али -Баба обзавидовался бы... если бы торговал оружием.
 показати весь коментар
 
 
Пуйло ж обіцяло свої війська відвести, чи це він лише від бубочки вимагав?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору