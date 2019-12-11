 На Хмельниччині голова об'єднаної тергромади упіймалася на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

600 доларів вимагала голова ОТГ від підприємця за надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою на відведення двох земельних ділянок для ведення комерційної діяльності та в подальшому надання їх в оренду для розміщення двох об'єктів зовнішньої реклами.

Вирішується питання про повідомлення їй підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Хабарниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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