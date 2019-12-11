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Все про:хабар (2825) Нацполіція (8630) Правоохоронні органи (516) Хмельниччина (296)

 На Хмельниччині голова об'єднаної тергромади упіймалася на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 11 грудня, правоохоронці затримали після одержання хабаря голову об'єднаної територіальної громади в Хмельницькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Хмельниччині голова обєднаної тергромади упіймалася на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція 01

600 доларів вимагала голова ОТГ від підприємця за надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою на відведення двох земельних ділянок для ведення комерційної діяльності та в подальшому надання їх в оренду для розміщення двох об'єктів зовнішньої реклами.

На Хмельниччині голова обєднаної тергромади упіймалася на хабарі 600 дол. за вирішення земельного питання, - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомлення їй підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Хабарниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164882
 
 
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ну наконец то ,вот он главный мафиози страны!!!
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Этого надолго закроют!
Он же не 600 000 доляров спёр, так что, будет сидеть
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Можно оценить масштаб экономики страны по размеру взятки за которую люди готовы рисковать своим "благополучием".
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