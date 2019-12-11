 Останки трьох українських воїнів, які загинули на Донбасі, поховають на Волині та Рівненщині. ФОТО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тіла загиблих будуть зустрічати біля заправки "Сокар", яка розташована на в'їзді в місто Рівне 12 грудня о 16:00. Поховають Віктора Пруського 13 грудня в Рівному.

Далі тілa двоx загиблих волинських воїнів зустрічатимуть на Цуманському перехресті в Луцьку о 17:00.

Відспівування загиблих відбудеться в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька, звідки потім кожного з них повезуть в рідні села, де відбудеться поховання.

Андрія Володимировича Войтовича поховають у селі Квітневе Рожищенського району Волинської області. Початок похорону об 11.00 13 грудня.

Сергія Миколайовича Сироту поховають у селі Щурин Рожищенського району Волинської області. Початок похорону о 13.00 13 грудня.

Розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації 12 грудня 2019 року оголошено на Волині Днем жалоби.

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Андрей Войтович

Сергей Сирота