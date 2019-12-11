EN|RU|UK
Теми дня: Нормандські переговори Газова війна Ринок землі Записи Труби Скандали в Слузі народу Справи проти чиновників НБУ Формула Штайнмаєра Затримання Мазура (Тополі) в Польщі Справа Ярослава Дубневича Убивство Гандзюк Корупційний скандал у Слузі народу Обирай свідомо
 Події
  4546  0
Матеріали за темою:
Все про:похорон (741) Рівненщина (470) Ян Осока (890) 14 окрема механізована бригада (45)

 Останки трьох українських воїнів, які загинули на Донбасі, поховають на Волині та Рівненщині. ФОТО

Вночі 12 грудня в Рівне привезуть тіла трьох загиблих на Сході військовослужбовців 14-ї ОМБр: Сергія Сироти, Андрія Войтовича (обоє - з Волині) і Віктора Прусського (жителя Рівного), які загинули 9 грудня ввечері в районі населеного пункту Золоте Луганської області від смертельних мінно-вибухових поранень, яких зазнали під час підриву протитанкового мінного шлагбаума, що стався під час обстрілу наших позицій з боку найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тіла загиблих зустрічатимуть біля заправки "Сокар", яка біля в'їзду в місто, близько другої години ночі.

Далі тілa двоx загиблих волинськиx воїнів зустрічатимуть на Цуманському перехресті. Відспівування загиблих відбудеться в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька, звідки потім кожного з них повезуть у рідні села, де відбудеться чин поховання.

Андрія Володимировича Войтовича поховають в селі Квітневе Рожищенського району Волинської області. Початок поховання об 11.00.

Сергія Миколайовича Сироту поховають у селі Щурин Рожищенського району Волинської області. Початок поховання о 13.00.

Розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації 12 грудня 2019 оголошено на Волині Днем жалоби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни 14-ї ОМБр Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота загинули в зоні ООС 9 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. ФОТО

Останки трьох українських воїнів, які загинули на Донбасі, поховають на Волині та Рівненщині 01

Андрей Войтович

Останки трьох українських воїнів, які загинули на Донбасі, поховають на Волині та Рівненщині 02

Сергей Сирота

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164881
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору