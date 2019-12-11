 Останки трьох українських воїнів, які загинули на Донбасі, поховають на Волині та Рівненщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Тіла загиблих зустрічатимуть біля заправки "Сокар", яка біля в'їзду в місто, близько другої години ночі.
Далі тілa двоx загиблих волинськиx воїнів зустрічатимуть на Цуманському перехресті. Відспівування загиблих відбудеться в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька, звідки потім кожного з них повезуть у рідні села, де відбудеться чин поховання.
Андрія Володимировича Войтовича поховають в селі Квітневе Рожищенського району Волинської області. Початок поховання об 11.00.
Сергія Миколайовича Сироту поховають у селі Щурин Рожищенського району Волинської області. Початок поховання о 13.00.
Розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації 12 грудня 2019 оголошено на Волині Днем жалоби.
Андрей Войтович
Сергей Сирота