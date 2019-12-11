 Останки трьох українських воїнів, які загинули на Донбасі, поховають на Волині та Рівненщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Тіла загиблих зустрічатимуть біля заправки "Сокар", яка біля в'їзду в місто, близько другої години ночі.

Далі тілa двоx загиблих волинськиx воїнів зустрічатимуть на Цуманському перехресті. Відспівування загиблих відбудеться в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Луцька, звідки потім кожного з них повезуть у рідні села, де відбудеться чин поховання.

Андрія Володимировича Войтовича поховають в селі Квітневе Рожищенського району Волинської області. Початок поховання об 11.00.

Сергія Миколайовича Сироту поховають у селі Щурин Рожищенського району Волинської області. Початок поховання о 13.00.

Розпорядженням голови Волинської обласної державної адміністрації 12 грудня 2019 оголошено на Волині Днем жалоби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Воїни 14-ї ОМБр Андрій Войтович, Віктор Пруський та Сергій Сирота загинули в зоні ООС 9 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. ФОТО

Андрей Войтович

Сергей Сирота