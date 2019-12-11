 Під час розбору завалів у згорілій будівлі одеського коледжу виявлено тіло ще 1 загиблого, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"11 грудня о 18:25 під час розбору завалів виявлено тіло 1 людини", - йдеться в повідомленні. Загалом унаслідок пожежі загинуло 13 осіб.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. У них беруть участь 227 осіб і 40 одиниць техніки, з них від ДСНС 74 рятувальники та 9 одиниць техніки.

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Нагадаємо, о 10:12 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 5 і 6 грудня було оголошено днями жалоби в Одесі.

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Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів України і місцевим органам влади перевірити стан протипожежної безпеки установ з масовим перебуванням людей по всій Україні.

Унаслідок пожежі в одеському коледжі 4 грудня загинули 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб, які ймовірно були в будівлі на момент пожежі, поки невідоме. 5 виявлених тіл наразі не вдалося ідентифікувати.