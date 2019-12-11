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 Події, Фоторепортаж
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Матеріали за темою:
Все про:наркотики (873) Нацполіція (8630) Правоохоронні органи (516) Харківщина (830)

 На Харківщині у сім'ї наркоторговців вилучено 800 кг макової соломки вартістю 0,5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

У Харківській області правоохоронці затримали родину, яка займалася розповсюдженням наркотичних засобів. Вилучено велику партію "товару".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Харківщині у сімї наркоторговців вилучено 800 кг макової соломки вартістю 0,5 млн грн, - Нацполіція 01

Кримінальним бізнесом займалося подружжя з Красноградщини. Зловмисники налагодили збут наркотичних засобів з особливим розмахом. Поліцейські документували діяльність наркозбувачів упродовж 2018-2019 років. Жителі Краснограда - 38-річний чоловік і його 38-річна дружина, розфасовували наркотики і збували наркозалежним особам за допомогою поштових відправлень по всій території України.

Під час проведення 5 санкціонованих обшуків за місцем проживання подружжя в приватному домоволодінні поліцейські вилучили 50 мішків із сумішшю макового насіння і макової соломи вагою приблизно 800 кг, розчинник у кількості 79 пляшок вагою 52 кг, промислові ваги, полімерні пакети, кілька десятків сім-карт мобільних операторів, банківські картки, паперові накладні за 2019 рік із зазначенням клієнтури і цифрові носії інформації.

На Харківщині у сімї наркоторговців вилучено 800 кг макової соломки вартістю 0,5 млн грн, - Нацполіція 02

Читайте також: Нацполіція Дніпропетровщини припинила діяльність наркоугруповання, яке збувало до 1,5 кг метамфетаміну на тиждень. ФОТОрепортаж

На Харківщині у сімї наркоторговців вилучено 800 кг макової соломки вартістю 0,5 млн грн, - Нацполіція 03

Приблизна вартість вилучених наркотиків на "чорному" ринку становить близько 500 тис. гривень.

На Харківщині у сімї наркоторговців вилучено 800 кг макової соломки вартістю 0,5 млн грн, - Нацполіція 04

Зараз вирішується питання про затримання вказаних осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та проголошення підозри у вчиненні кримінального злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Також читайте: Співробітника Харківського главку поліції затримано за підозрою в продажу наркотиків. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164875
 
 
 Топ коментарі
 
нет. это старый мусорской развод в новой полиции - очьень важьно. Сами же продают цыганам наркоту и сами же ее изымают. И так может быть много раз.
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не ущімляй меньшиства а то капутен нападе, ромале
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нет. это старый мусорской развод в новой полиции - очьень важьно. Сами же продают цыганам наркоту и сами же ее изымают. И так может быть много раз.
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не сразу . 2 года наблюдали и записывали . кидать ментов начали на бабки дебит с кредитом не сошёлся
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это дефицит сейчас..
нарики не так дохнут от опиума
как от химии
экопродукт)))
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Продайте, а дейньги в бюджет. А то они посчитали сколько она стоит ахахахаха.
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А крайне не политкорректно будет сказать, что это цыгане..? Пардон,ромы..
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не ущімляй меньшиства а то капутен нападе, ромале
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хуже. по соевой версии это евробляхеры.
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та чернуха уже давно не в моде. Передоз последний наблюдал лет 5-6 назад. На Харьковщине у семьи наркоторговцев изъято 800 кг маковой соломки стоимостью 0,5 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7656
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А оформили бы ЧП может быть и не тронули, шютка.
10 лет мало, чтоб искоренить это зло вышка нужна, так сказать исключительная мера.
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800 кг і усього 0,5 ? ценз, десь помилка, драп й то дорожче
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Усе для партії, усе для народа готували!!
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Шоб не нарушали фсбешно-талибанскую монополию
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харе гнать, тут цензор а не телеканал сварожичі
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вангую , наркоторговцы - вошы , че национальность не сообщать , кто не знает будет в курсе че с чурками и вошами лучше не общатся , че последние сплошь преступники
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