 На Харківщині у сім'ї наркоторговців вилучено 800 кг макової соломки вартістю 0,5 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Кримінальним бізнесом займалося подружжя з Красноградщини. Зловмисники налагодили збут наркотичних засобів з особливим розмахом. Поліцейські документували діяльність наркозбувачів упродовж 2018-2019 років. Жителі Краснограда - 38-річний чоловік і його 38-річна дружина, розфасовували наркотики і збували наркозалежним особам за допомогою поштових відправлень по всій території України.

Під час проведення 5 санкціонованих обшуків за місцем проживання подружжя в приватному домоволодінні поліцейські вилучили 50 мішків із сумішшю макового насіння і макової соломи вагою приблизно 800 кг, розчинник у кількості 79 пляшок вагою 52 кг, промислові ваги, полімерні пакети, кілька десятків сім-карт мобільних операторів, банківські картки, паперові накладні за 2019 рік із зазначенням клієнтури і цифрові носії інформації.

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Приблизна вартість вилучених наркотиків на "чорному" ринку становить близько 500 тис. гривень.

Зараз вирішується питання про затримання вказаних осіб у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та проголошення підозри у вчиненні кримінального злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

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