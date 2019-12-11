 У Раді зареєстровано законопроєкт про неповернення "Приватбанку"

Інформацію про це опубліковано на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Текст законопроєкту поки не опубліковано, але видання "Економічна правда" стверджує, що має його у своєму розпорядженні.
Як зазначається, проєкт закону змінює законодавство, що стосується виведення неплатоспроможних банків із ринку. Зокрема, документ передбачає нововведення, що стосуються ситуацій, коли держава в особі Мінфіну може стати власником неплатоспроможного банку.
За даними видання, багато змін було внесено до статті 41, 41.1 закону Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, згідно з якими ПриватБанк було виведено з ринку.
За даними співрозмовника ЕП у Кабміні, саме зміни в цій статті передбачають заборону для власників неплатоспроможних банків отримувати фінансові установи назад у власність.
При цьому видання зазначає, що прямої заборони на повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам у статті 41, 41.1 немає.
переходит во владение
Игоря КОЛОМОЙСКОГО в день Св. Миколая !
Поэтому и решили кагалом перейти на другую ст о р о н у .
Предать -
это значит предвидеть .
Хан Батый говорил своим военноначальникам -
Предавший РАЗ - предаст и второй !
Игоря Еремеев упал с любимой лошади и 170 млн . долларов не спасли .
Все в Воле БОЖЬЕЙ !
Справка для ботов - см. решение Англицкого Суда .
лейбе фирмы WOG и
судьба -
именно эта лошадь его сбросила с седла.
28 июля Еремеева доставили на лечение в одно из лучших европейских медучреждений - частную клинику Женераль-Болье в Швейцарии. лекари за один миллион долларов сделали , что смогли .
Однако ..судьба..Вдова Еремеева рассказала, как партнеры мужа лишили их средств к существованию
Мона, - попросила она, - прочти-ка мне четвертую заповедь. Она ведь запрещает спать в кроватях, разве нет?
Мона с трудом разобрала по складам:
- «Животное да не спит в кровати под простынями», так там написано, - доложила она наконец.
И вот что любопытно: Кашка не помнила, чтобы в четвертой заповеди говорилось о простынях, но раз так написано на стене, выходит, что говорилось.
В итоге получилось запрещалось животным спать на простынях, потому что их изобрели люди.
Ну убрали простыни и положили одеяла.
С банком будет тоже.
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22.11.19 22:25 Коломойский:
Приватбанк "вернется"
мне
в ближайшее время !
а потом ограбил Приват и купил яхты. шоб яблоки дешевле возить...
не, ЧЕСТНЫЙ ПАЦАН
Хотят что бы он отрекся от друга, который его сделал президентом...
Простой и мудрый нарид должен завтра же выйти к ВР и сказать свое решительное НЕТ!!!
Российский телеканал "ТНТ" цензурировал первую серию украинского сериала "Слуга народа" в части, где речь идет о президенте РФ Владимире Путине.
Источник: BBC-Россия
Детали: В России начали показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. С первой серии исчез шутку про Путина.
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло").
На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"?
Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.
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https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/4/
Приватбанк 655 страниц об обмане Украинских Граждан , поверивших шахраям Привета . !
Ч и т а е м отзывы простых Граждан Украины о б а н к е ПРИВАТ !
процент хороший ?
им на хаты и причиндалы со шлюхами не хватает - хочется тоже как бпп и в лондон?
Он уже около лярда баков поимел с нарита Украины.
( около 200 лямов " простили" суды, по 15 лямов в мес " экономит" на электричестве, с укрнафты почти 2 лярда гривасов снял, ну и по мелочи много разного)
А теперь ещё и компенсацию за приват получит раз его не смогут вернуть)