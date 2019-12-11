 У Раді зареєстровано законопроєкт про неповернення "Приватбанку"

Інформацію про це опубліковано на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Текст законопроєкту поки не опубліковано, але видання "Економічна правда" стверджує, що має його у своєму розпорядженні.

Як зазначається, проєкт закону змінює законодавство, що стосується виведення неплатоспроможних банків із ринку. Зокрема, документ передбачає нововведення, що стосуються ситуацій, коли держава в особі Мінфіну може стати власником неплатоспроможного банку.

За даними видання, багато змін було внесено до статті 41, 41.1 закону Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, згідно з якими ПриватБанк було виведено з ринку.

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За даними співрозмовника ЕП у Кабміні, саме зміни в цій статті передбачають заборону для власників неплатоспроможних банків отримувати фінансові установи назад у власність.

При цьому видання зазначає, що прямої заборони на повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам у статті 41, 41.1 немає.