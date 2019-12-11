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 Політика України
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Все про:ВР (5375) законопроект (876) Кабмін (3107) Приватбанк (337)

 У Раді зареєстровано законопроєкт про неповернення "Приватбанку"

Уряд вніс до Верховної Ради проєкт закону який не дозволить повертати банки їхнім колишнім власникам.

Інформацію про це опубліковано на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Текст законопроєкту поки не опубліковано, але видання "Економічна правда" стверджує, що має його у своєму розпорядженні.

Як зазначається, проєкт закону змінює законодавство, що стосується виведення неплатоспроможних банків із ринку. Зокрема, документ передбачає нововведення, що стосуються ситуацій, коли держава в особі Мінфіну може стати власником неплатоспроможного банку.

За даними видання, багато змін було внесено до статті 41, 41.1 закону Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, згідно з якими ПриватБанк було виведено з ринку.

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За даними співрозмовника ЕП у Кабміні, саме зміни в цій статті передбачають заборону для власників неплатоспроможних банків отримувати фінансові установи назад у власність.

При цьому видання зазначає, що прямої заборони на повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам у статті 41, 41.1 немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164874
 
   
 Топ коментарі
 
это против нашего Народного Президента провокация ....
Хотят что бы он отрекся от друга, который его сделал президентом...
Простой и мудрый нарид должен завтра же выйти к ВР и сказать свое решительное НЕТ!!!
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Торговля на крови медиапродуктом в стране агрессоре кстати сериал появился в сетке ТНТ сразу после встречи с пуйлом ранее его вообще не было и один из владельцев ТНТ Миллер который также был на норманд встречи совпадение? Россияне вырезали из сериала "Слуга народа" шутку про Путина
Российский телеканал "ТНТ" цензурировал первую серию украинского сериала "Слуга народа" в части, где речь идет о президенте РФ Владимире Путине.
Источник: BBC-Россия
Детали: В России начали показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. С первой серии исчез шутку про Путина.
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло").
На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"?
Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.
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беня может и борзыми щенками взять если шо...
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Так " ПРИВЕТ " Банк -
переходит во владение
Игоря КОЛОМОЙСКОГО в день Св. Миколая !
Поэтому и решили кагалом перейти на другую ст о р о н у .
Предать -
это значит предвидеть .
Хан Батый говорил своим военноначальникам -
Предавший РАЗ - предаст и второй !
Игоря Еремеев упал с любимой лошади и 170 млн . долларов не спасли .
Все в Воле БОЖЬЕЙ !
Справка для ботов - см. решение Англицкого Суда .
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У Раді зареєстровано законопроєкт про неповернення "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 965Это , тот , кто 15 лет назад нарисовал портрет лошади на

лейбе фирмы WOG и

судьба -

именно эта лошадь его сбросила с седла.
28 июля Еремеева доставили на лечение в одно из лучших европейских медучреждений - частную клинику Женераль-Болье в Швейцарии. лекари за один миллион долларов сделали , что смогли .
Однако ..судьба..Вдова Еремеева рассказала, как партнеры мужа лишили их средств к существованию
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От так, зробив бізнес а в тебе його забрали... у вас земля квадратна, земляки.
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Да мені пофіг, але що я кажу, Ви продали Україну, да саме Ви, Ви запустили свій бізнес, Ви отримали кредит в ЕС, ви бл*ять коли податки платити збираєтесь?
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Чесно говоря,прочитав заголовок,сразу вспомнил Джорджа Оруэлла «Скотный двор».
Мона, - попросила она, - прочти-ка мне четвертую заповедь. Она ведь запрещает спать в кроватях, разве нет?

Мона с трудом разобрала по складам:
- «Животное да не спит в кровати под простынями», так там написано, - доложила она наконец.
И вот что любопытно: Кашка не помнила, чтобы в четвертой заповеди говорилось о простынях, но раз так написано на стене, выходит, что говорилось.

В итоге получилось запрещалось животным спать на простынях, потому что их изобрели люди.
Ну убрали простыни и положили одеяла.
С банком будет тоже.
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Бідний Бєньчик, мо', йому дармовим ліпєстрічєством чи зубами золотими віддячимо?
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печінко своє віддячего - ця тварюка вигрезе і не подавиться
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Краще б вернувся, брати такі комісії, то вже олігофренія.
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От собственника банка проценты не меняются.
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а мілліарди долларів виводити, грабуючи тебе лоха сєрєбристого (лат. Elaeagnus commutata) , не еге ж бо ?
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дарю, візьми собі на память - воно для таких як ти ЛОХІВ
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Коломойша с дружками закупал оргтехнику в Москве и продавал её в Днепропетровске. После распада СССР «Сентоза» занялась торговлей товарами народного потребления, ферросплавами и нефтью. И после этого начался взлет по краже предприятий и целых отраслей.
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Цім займались всі хто був при владі... не аргумент.
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мы так и поняли, Беня заработал миллиарды честно торгуя яблоками на рынке (акцент не на яблоках, а на - честно)
а потом ограбил Приват и купил яхты. шоб яблоки дешевле возить...

не, ЧЕСТНЫЙ ПАЦАН У Раді зареєстровано законопроєкт про неповернення "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7804
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это против нашего Народного Президента провокация ....
Хотят что бы он отрекся от друга, который его сделал президентом...
Простой и мудрый нарид должен завтра же выйти к ВР и сказать свое решительное НЕТ!!!
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Торговля на крови медиапродуктом в стране агрессоре кстати сериал появился в сетке ТНТ сразу после встречи с пуйлом ранее его вообще не было и один из владельцев ТНТ Миллер который также был на норманд встречи совпадение? Россияне вырезали из сериала "Слуга народа" шутку про Путина
Российский телеканал "ТНТ" цензурировал первую серию украинского сериала "Слуга народа" в части, где речь идет о президенте РФ Владимире Путине.
Источник: BBC-Россия
Детали: В России начали показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. С первой серии исчез шутку про Путина.
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло").
На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"?
Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.
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Так Путін ***** чи Хублі. Геть народу голову закрутили
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так в чем проблем, денежньй навал беня может приобрести и через другие имена, к примеру "зеонбуд", типа зареганое укрфейс хозлицо тетки, так я і поверил, что она есть хозяйка, щаз начнут проце дуру продажі в приват ручки навала на подставную морду лица
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https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/В Раде зарегистрирован законопроект о невозвращении "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 6708
.
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/4/

В Раде зарегистрирован законопроект о невозвращении "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 3921Приватбанк 655 страниц об обмане Украинских Граждан , поверивших шахраям Привета . !
Ч и т а е м отзывы простых Граждан Украины о б а н к е ПРИВАТ !
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храни денежки под матрацом если они у тебя есть ))
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Специализированной антикоррупционной прокуратуре, на вымогании и получении 2 тысяч долларов взятки поймали судью Заречного райсуда Сум. Во время обысков, проведенных 7 ноября, правоохранители обнаружили полученные судьей деньги в банке.

У Раді зареєстровано законопроєкт про неповернення "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1367
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ищу надежные банки чтоб покласть в них полученное от тетушки в Аргентине наследство У Раді зареєстровано законопроєкт про неповернення "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 7958
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а переименовать слабо - или надо слугам ещё налом чета занести?
им на хаты и причиндалы со шлюхами не хватает - хочется тоже как бпп и в лондон?
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беня может и борзыми щенками взять если шо...
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Ну й що? Коломойський казав, що хоче не повернення йому ПриватБанка, а компенсацію грішми за його націоналізацію.
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Та игорь валерьич и так не в обиде.
Он уже около лярда баков поимел с нарита Украины.
( около 200 лямов " простили" суды, по 15 лямов в мес " экономит" на электричестве, с укрнафты почти 2 лярда гривасов снял, ну и по мелочи много разного)
А теперь ещё и компенсацию за приват получит раз его не смогут вернуть)
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Банк Приват - монополіст на ринку банківських послуг. Тому націоналізація цілком законна. Але тут є питання. Чому не націоналізують досі монополіста ДТЕК і облгази? Вони в одноосібних руках двох олігархів. А це 100% ві монополії. Тобто вже багато років порушується антимонопольне законодавство. Власне і багато інших монополій, включно з Рошеном. Інакше ми маємо справу з вибірковим застосуванням закону.
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Здаётся мне это не спроста....хотят у Пети слямзить банк и не вернуть У Раді зареєстровано законопроєкт про неповернення "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 8105 нада на майдан ити!!!!!
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В Конституцию Украины ещё отдельной статьей запишите. Д..., б...
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