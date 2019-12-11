 Загиблого на Донбасі українського воїна Романа Беспалого поховали на Дніпропетровщині. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила волонтер Дарина Андрусенко-Якотюк.

Роман Безпалий, 17.06.1981 року народження, старший сержант, військовослужбовець 43-го окремого мотопіхотного батальйону "Патріот" 53-ї окремої механізованої бригади.

Роман Безпалий був одним із восьми військовослужбовців, які 22 травня цього року потрапили в полон до терористів поблизу селища міського типу Новотроїцьке Донецької області, і загинув у полоні (за твердженнями терористів - наклав на себе руки в камері СІЗО так званого "МДБ ДНР" Донецька).

12 листопада тіло Романа без внутрішніх органів було передано українській стороні. На початку грудня його особу було підтверджено експертизою ДНК.

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У нього залишилися батько і дружина.