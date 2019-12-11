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 Суспільство
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Все про:Путін (3415) Сенцов (833)

 "Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас об'єднав", - Сенцов

Колишній політв'язень, режисер Олег Сенцов вважає, що якби не Путін, "ми б загнивали, як Білорусь".

Про це він заявив на зустрічі з ветеранами, активістами і волонтерами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання TheБабель.

"Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас об'єднав. Без цього ми б загнивали, як Білорусь. Інших ворогів, крім Путіна, у нас немає. Підкорити нас хоче тільки він. Європа не введе сюди війська, і США в нас не стріляли ГРАДами", - сказав Сенцов.

На думку колишнього політв'язня, поки Путін при владі, Україна не зможе повернути і звільнити Донбас і Крим. "Але Путін не вічний, ми все повернемо рано чи пізно. Але це колись", - сказав Сенцов.

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Режисер вважає, що більшість населення на окупованих територіях налаштовані проти України. "Велика частина людей на окупованих територіях нас ненавидять - це факт. Вони не збираються інтегруватися, вони хочуть до Росії, в "ДНР", у них це в голові. Поки зомбоящик не перестане на них впливати, поки всі бойовики звідти не підуть, ми не зможемо на них впливати, як би не старалися. Єдиний варіант - розвинутися Україні, щоб вони знали, що є країна, яка краща", - сказав Сенцов.

"Готуйтеся, що ця війна надовго, але ми обов'язково переможемо. Мені б дуже хотілося повернутися в Крим, але приготуйтеся, що це буде не скоро. Прибалтів окупували за дуже схожою схемою в 1940 році. Вони дочекалися, поки СРСР надламався, і спокійно безкровно вийшли. У нас ситуація схожа. Тільки там населення було проти, а у нас там [на Донбасі] мало проукраїнського, але ми це подолаємо", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3164869
 
   
 Топ коментарі
 
55% украинцев благодаря пропаганде от зелебобиков типа Сивох, Дубинских, Коломойских, г+г считают что в Украине гражданская война
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С Беларуси с любовью к Сенцову... "загнивающая" Беларусь производит и экспортирует в десятки стран мира черную и белую икру!

"Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас об'єднав", - Сенцов - Цензор.НЕТ 3257"Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас об'єднав", - Сенцов - Цензор.НЕТ 9349
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очевидно же что Сенцов имел ввиду не экономическое, а политическое "гниение"!
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И в чем разница, это - две стороны одной медали!
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Покупают взрослую рыбу , не малька, ничего не растят, потрошат, продают. цены не для беларусов. Была эта новость у нас - так себе бизнесмены
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Это движение окна Овертона: да я, конечно, ненавижу Путина, но всё же благодарен... Какой будет следующий шаг? Всё ещё ненавижу, но ещё более благодарен, потому что есть движение в будущее... А дальше?
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Дело в том, что Сенцов пытается нащупать своё будущее в текущей политической системе. Ему нужно монетизировать свой бэкграунд, он высказывается очень осторожно, пытается заинтересовать в себе и ту и другую сторону, пока кто-то не предложит ему достойное будущее. Поэтому и такие высказывания.
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У нас достойное будущее может предложить только Ахметка, Беня или Петро! Подробно расскажет об этом Ляшко! "Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас об'єднав", - Сенцов - Цензор.НЕТ 6033
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Об'єднав? Мабуть перестали москальські товари продавати в українських магазинах? Завтра піду перевірю. Бо минулого разу як був, то з 10 пральних машин 9 зроблені в Московії.
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«других врагов кроме Путина у нас нет"-Сенцов, мелко ты плаваеш фраерок.
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